El motor de tabla GenerateRandom produce datos aleatorios para el esquema de tabla dado.

El motor de tabla GenerateRandom produce datos aleatorios para el esquema de tabla dado.

Ejemplos de uso:

Úselo en pruebas para rellenar una tabla grande de forma reproducible.

Genere entradas aleatorias para pruebas de fuzzing.

​ Uso en ClickHouse Server

ENGINE = GenerateRandom([random_seed [,max_string_length [,max_array_length]]])

Los parámetros max_array_length y max_string_length especifican, respectivamente, la longitud máxima de todas las columnas Array o Map y de las cadenas en los datos generados.

El motor de tabla Generate solo admite consultas SELECT .

AggregateFunction . Admite todos los tipos de datos que pueden almacenarse en una tabla, excepto

1. Configure la tabla generate_engine_table :

CREATE TABLE generate_engine_table ( name String, value UInt32) ENGINE = GenerateRandom( 1 , 5 , 3 )

2. Consulta los datos:

SELECT * FROM generate_engine_table LIMIT 3

┌─name─┬──────value─┐ │ c4xJ │ 1412771199 │ │ r │ 1791099446 │ │ 7#$ │ 124312908 │ └──────┴────────────┘

​ Detalles de la implementación