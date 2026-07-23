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El motor de tabla GenerateRandom produce datos aleatorios para el esquema de tabla dado. Ejemplos de uso:
  • Úselo en pruebas para rellenar una tabla grande de forma reproducible.
  • Genere entradas aleatorias para pruebas de fuzzing.

Uso en ClickHouse Server

Los parámetros max_array_length y max_string_length especifican, respectivamente, la longitud máxima de todas las columnas Array o Map y de las cadenas en los datos generados. El motor de tabla Generate solo admite consultas SELECT. Admite todos los tipos de datos que pueden almacenarse en una tabla, excepto AggregateFunction.

Ejemplo

1. Configure la tabla generate_engine_table:
2. Consulta los datos:

Detalles de la implementación

  • No es compatible:
    • ALTER
    • SELECT ... SAMPLE
    • INSERT
    • Índices
    • Replicación
Última modificación el 23 de julio de 2026