- Úselo en pruebas para rellenar una tabla grande de forma reproducible.
- Genere entradas aleatorias para pruebas de fuzzing.
Uso en ClickHouse Server
Los parámetros
ENGINE = GenerateRandom([random_seed [,max_string_length [,max_array_length]]])
max_array_length y
max_string_length especifican, respectivamente, la longitud máxima de todas las
columnas Array o Map y de las cadenas en los datos generados.
El motor de tabla Generate solo admite consultas
SELECT.
Admite todos los tipos de datos que pueden almacenarse en una tabla, excepto
AggregateFunction.
1. Configure la tabla
Ejemplo
generate_engine_table:
2. Consulta los datos:
CREATE TABLE generate_engine_table (name String, value UInt32) ENGINE = GenerateRandom(1, 5, 3)
SELECT * FROM generate_engine_table LIMIT 3
┌─name─┬──────value─┐
│ c4xJ │ 1412771199 │
│ r │ 1791099446 │
│ 7#$ │ 124312908 │
└──────┴────────────┘
Detalles de la implementación
- No es compatible:
ALTER
SELECT ... SAMPLE
INSERT
- Índices
- Replicación
-