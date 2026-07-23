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El motor Alias crea un proxy a otra tabla. Todas las operaciones de lectura y escritura se redirigen a la tabla de destino, mientras que el alias en sí no almacena datos y solo mantiene una referencia a la tabla de destino.

Crear una tabla

O con el nombre de la base de datos de forma explícita:
La tabla Alias no admite definiciones de columnas explícitas. Las columnas se heredan automáticamente de la tabla de destino. Esto garantiza que el alias siempre coincida con el esquema de la tabla de destino.

Parámetros del motor

  • target_db (optional) — Nombre de la base de datos que contiene la tabla de destino.
  • target_table — Nombre de la tabla de destino.
Cuando se omite target_db y target_table no está totalmente calificada (por ejemplo, Alias('my_table')), el destino se resuelve en la misma base de datos que el propio alias, no en la base de datos actual de la sesión.

Operaciones admitidas

El motor de tabla Alias admite las principales operaciones.

Operaciones en la tabla de destino

Estas operaciones se redirigen a la tabla de destino:

Operaciones sobre el propio alias

Estas operaciones solo afectan al alias, no a la tabla de destino:

Ejemplos de uso

Creación básica de alias

Cree un alias sencillo en la misma base de datos:

Alias entre bases de datos

Cree un alias que apunte a una tabla en otra base de datos:

Operaciones de escritura mediante alias

Todas las operaciones de escritura se redirigen a la tabla de destino:

Modificación del esquema

Las operaciones ALTER modifican el esquema de la tabla de destino:

Mutaciones de datos

Se admiten las operaciones UPDATE y DELETE:

Operaciones de partición

En las tablas particionadas, las operaciones de partición se redirigen:

Optimización de la tabla

Optimice las operaciones de fusión de partes en la tabla de destino:

Gestión de alias

Los alias se pueden renombrar o eliminar de forma independiente:
Última modificación el 23 de julio de 2026