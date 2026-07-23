AggregatingMergeTree para la agregación incremental de datos, incluidas las vistas materializadas agregadas.
A continuación, puede ver un ejemplo de cómo usar AggregatingMergeTree y las funciones de agregación en el siguiente video:
Este motor procesa todas las columnas con los siguientes tipos: Conviene usar
AggregatingMergeTree si reduce el número de filas en varios órdenes de magnitud.
Crear una tabla
Para ver una descripción de los parámetros de la solicitud, consulte la descripción de la solicitud. Cláusulas de la consulta Al crear una tabla
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
...
) ENGINE = AggregatingMergeTree()
[PARTITION BY expr]
[ORDER BY expr]
[SAMPLE BY expr]
[TTL expr]
[SETTINGS name=value, ...]
AggregatingMergeTree, se requieren las mismas cláusulas que al crear una tabla
MergeTree.
Para insertar datos, use la consulta INSERT SELECT con funciones de agregación -State-. Al seleccionar datos de la tabla
SELECT e INSERT
AggregatingMergeTree, use la cláusula
GROUP BY y las mismas funciones de agregación que al insertar datos, pero usando el sufijo
-Merge.
En los resultados de la consulta
SELECT, los valores del tipo
AggregateFunction tienen una representación binaria específica de la implementación en todos los formatos de salida de ClickHouse. Por ejemplo, si vuelca datos al formato
TabSeparated con una consulta
SELECT, este volcado puede volver a cargarse usando una consulta
INSERT.
El siguiente ejemplo asume que tienes una base de datos llamada
Ejemplo de una vista materializada agregada
test. Si aún no existe, créala con el siguiente comando:
Ahora crea la tabla
CREATE DATABASE test;
test.visits que contiene los datos sin procesar:
A continuación, necesitas una tabla
CREATE TABLE test.visits
(
StartDate DateTime64 NOT NULL,
CounterID UInt64,
Sign Nullable(Int32),
UserID Nullable(Int32)
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (StartDate, CounterID);
AggregatingMergeTree que almacene
AggregationFunctions para llevar el registro del número total de visitas y del número de usuarios únicos.
Crea una vista materializada
AggregatingMergeTree que monitorice la tabla
test.visits y utilice el tipo
AggregateFunction:
Cree una vista materializada que llene
CREATE TABLE test.agg_visits (
StartDate DateTime64 NOT NULL,
CounterID UInt64,
Visits AggregateFunction(sum, Nullable(Int32)),
Users AggregateFunction(uniq, Nullable(Int32))
)
ENGINE = AggregatingMergeTree() ORDER BY (StartDate, CounterID);
test.agg_visits a partir de
test.visits:
Inserte datos en la tabla
CREATE MATERIALIZED VIEW test.visits_mv TO test.agg_visits
AS SELECT
StartDate,
CounterID,
sumState(Sign) AS Visits,
uniqState(UserID) AS Users
FROM test.visits
GROUP BY StartDate, CounterID;
test.visits:
Los datos se insertan tanto en
INSERT INTO test.visits (StartDate, CounterID, Sign, UserID)
VALUES (1667446031000, 1, 3, 4), (1667446031000, 1, 6, 3);
test.visits como en
test.agg_visits.
Para obtener los datos agregados, ejecute una consulta como
SELECT ... GROUP BY ... desde la vista materializada
test.visits_mv:
SELECT
StartDate,
sumMerge(Visits) AS Visits,
uniqMerge(Users) AS Users
FROM test.visits_mv
GROUP BY StartDate
ORDER BY StartDate;
Añade un par de registros más a
┌───────────────StartDate─┬─Visits─┬─Users─┐
│ 2022-11-03 03:27:11.000 │ 9 │ 2 │
└─────────────────────────┴────────┴───────┘
test.visits, pero esta vez utiliza un timestamp diferente para uno de los registros:
Ejecuta de nuevo la consulta
INSERT INTO test.visits (StartDate, CounterID, Sign, UserID)
VALUES (1669446031000, 2, 5, 10), (1667446031000, 3, 7, 5);
SELECT, que devolverá el siguiente resultado:
En algunos casos, puede que desee evitar la pre-agregación de filas en el momento de la inserción para trasladar el costo de la agregación del momento de inserción al momento de la fusión. Normalmente, es necesario incluir las columnas que no forman parte de la agregación en la cláusula
┌───────────────StartDate─┬─Visits─┬─Users─┐
│ 2022-11-03 03:27:11.000 │ 16 │ 3 │
│ 2022-11-26 07:00:31.000 │ 5 │ 1 │
└─────────────────────────┴────────┴───────┘
GROUP BY
de la definición de la vista materializada para evitar un error. Sin embargo, puede utilizar la función
initializeAggregation
con el parámetro
optimize_on_insert = 0 (activado por defecto) para lograr esto. En este caso, ya no es necesario usar
GROUP BY:
CREATE MATERIALIZED VIEW test.visits_mv TO test.agg_visits
AS SELECT
StartDate,
CounterID,
initializeAggregation('sumState', Sign) AS Visits,
initializeAggregation('uniqState', UserID) AS Users
FROM test.visits;
Al usar
initializeAggregation, se crea un estado de agregación para cada fila individual, sin agrupar.
Cada fila de origen produce una fila en la vista materializada, y la agregación real se realiza más tarde, cuando
AggregatingMergeTree fusiona las partes. Esto solo es cierto si
optimize_on_insert = 0.
Cuando la configuración
Agregación de elementos de Tuple
allow_tuple_element_aggregation está habilitada, las columnas
Tuple se aplanan de forma recursiva para que cada elemento hoja participe en la agregación de manera independiente. Esto significa que las subcolumnas
AggregateFunction o
SimpleAggregateFunction dentro de un
Tuple se agregan según sus respectivas funciones, como si fueran columnas de nivel superior.
Las subcolumnas que pertenecen a un
Tuple en la clave de ordenación se excluyen de la agregación. Las subcolumnas no agregadas se tratan como columnas ordinarias (se conserva el primer valor).
Esta configuración es inmutable y debe especificarse al crear la tabla.
CREATE TABLE agg_tuples
(
key UInt32,
metrics Tuple(
total_visits SimpleAggregateFunction(sum, UInt64),
unique_users SimpleAggregateFunction(max, UInt64)
)
) ENGINE = AggregatingMergeTree()
ORDER BY key
SETTINGS allow_tuple_element_aggregation = 1;
INSERT INTO agg_tuples VALUES (1, (100, 5));
INSERT INTO agg_tuples VALUES (1, (200, 8));
INSERT INTO agg_tuples VALUES (2, (50, 3));
OPTIMIZE TABLE agg_tuples FINAL;
SELECT key, metrics.total_visits, metrics.unique_users FROM agg_tuples ORDER BY key;
┌─key─┬─metrics.total_visits─┬─metrics.unique_users─┐
│ 1 │ 300 │ 8 │
│ 2 │ 50 │ 3 │
└─────┴──────────────────────┴──────────────────────┘
total_visits se agrega mediante
sum (100 + 200 = 300), mientras que
unique_users se agrega mediante
max (max(5, 8) = 8).