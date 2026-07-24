Crear una tabla
Consulte la descripción detallada de la consulta CREATE TABLE.
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
column1_name [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
column2_name [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
...
) ENGINE = StripeLog
El motor
Escritura de los datos
StripeLog almacena todas las columnas en un único archivo. Para cada consulta
INSERT, ClickHouse agrega el bloque de datos al final del archivo de la tabla y escribe las columnas una por una.
Para cada tabla, ClickHouse escribe los siguientes archivos:
data.bin— Archivo de datos.
index.mrk— Archivo con marcas. Las marcas contienen desplazamientos para cada columna de cada bloque de datos insertado.
StripeLog no admite las operaciones
ALTER UPDATE ni
ALTER DELETE.
El archivo de marcas permite a ClickHouse paralelizar la lectura de datos. Esto significa que una consulta
Lectura de datos
SELECT devuelve filas en un orden impredecible. Use la cláusula
ORDER BY para ordenar las filas.
Creación de una tabla:
Ejemplo de uso
Inserción de datos:
CREATE TABLE stripe_log_table
(
timestamp DateTime,
message_type String,
message String
)
ENGINE = StripeLog
Usamos dos consultas
INSERT INTO stripe_log_table VALUES (now(),'REGULAR','The first regular message')
INSERT INTO stripe_log_table VALUES (now(),'REGULAR','The second regular message'),(now(),'WARNING','The first warning message')
INSERT para crear dos bloques de datos dentro del archivo
data.bin.
ClickHouse utiliza varios hilos al seleccionar datos. Cada hilo lee un bloque de datos distinto y devuelve las filas resultantes por separado a medida que finaliza. Como resultado, en la mayoría de los casos, el orden de los bloques de filas en la salida no coincide con el orden de esos mismos bloques en la entrada. Por ejemplo:
SELECT * FROM stripe_log_table
Ordenar los resultados (en orden ascendente de forma predeterminada):
┌───────────timestamp─┬─message_type─┬─message────────────────────┐
│ 2019-01-18 14:27:32 │ REGULAR │ The second regular message │
│ 2019-01-18 14:34:53 │ WARNING │ The first warning message │
└─────────────────────┴──────────────┴────────────────────────────┘
┌───────────timestamp─┬─message_type─┬─message───────────────────┐
│ 2019-01-18 14:23:43 │ REGULAR │ The first regular message │
└─────────────────────┴──────────────┴───────────────────────────┘
SELECT * FROM stripe_log_table ORDER BY timestamp
┌───────────timestamp─┬─message_type─┬─message────────────────────┐
│ 2019-01-18 14:23:43 │ REGULAR │ The first regular message │
│ 2019-01-18 14:27:32 │ REGULAR │ The second regular message │
│ 2019-01-18 14:34:53 │ WARNING │ The first warning message │
└─────────────────────┴──────────────┴────────────────────────────┘