Executable y
ExecutablePool le permiten definir una tabla cuyas filas se generan a partir de un script que usted define (escribiendo filas en stdout). El script ejecutable se almacena en el directorio
user_scripts y puede leer datos de cualquier fuente.
- Tablas
Executable: el script se ejecuta para cada consulta
- Tablas
ExecutablePool: mantiene un grupo de procesos persistentes y toma procesos de ese grupo para las lecturas
El motor de tabla
Creación de una tabla
Creación de una tabla
Executable
Executable requiere dos parámetros: el nombre del script y el formato de los datos de entrada. Opcionalmente, puede pasar una o más consultas de entrada:
Aquí están las configuraciones relevantes para una tabla
Executable(script_name, format, [input_query...])
Executable:
send_chunk_header
- Descripción: Envía el número de filas de cada fragmento antes de enviarlo para su procesamiento. Esta configuración puede ayudarte a escribir el script de forma más eficiente, preasignando algunos recursos.
- Valor predeterminado: false
command_termination_timeout
- Descripción: Tiempo de espera para la finalización del comando, en segundos
- Valor predeterminado: 10
command_read_timeout
- Descripción: Tiempo de espera para leer datos de la salida estándar (
stdout) del comando, en milisegundos
- Valor predeterminado: 10000
- Descripción: Tiempo de espera para leer datos de la salida estándar (
command_write_timeout
- Descripción: Tiempo de espera para escribir datos en la entrada estándar (
stdin) del comando, en milisegundos
- Valor predeterminado: 10000
- Descripción: Tiempo de espera para escribir datos en la entrada estándar (
my_script.py y se guarda en la carpeta
user_scripts. Lee un número
i e imprime
i cadenas aleatorias, cada una precedida por un número separado por una tabulación:
La siguiente tabla
#!/usr/bin/python3
import sys
import string
import random
def main():
# Read input value
for number in sys.stdin:
i = int(number)
# Generate some random rows
for id in range(0, i):
letters = string.ascii_letters
random_string = ''.join(random.choices(letters, k=10))
print(str(id) + '\t' + random_string + '\n', end='')
# Flush results to stdout
sys.stdout.flush()
if __name__ == "__main__":
main()
my_executable_table se crea a partir de la salida de
my_script.py, que generará 10 cadenas aleatorias cada vez que se ejecute un
SELECT en
my_executable_table:
La creación de la tabla se completa de inmediato y no invoca el script. Al consultar
CREATE TABLE my_executable_table (
x UInt32,
y String
)
ENGINE = Executable('my_script.py', TabSeparated, (SELECT 10))
my_executable_table, se invoca el script:
SELECT * FROM my_executable_table
┌─x─┬─y──────────┐
│ 0 │ BsnKBsNGNH │
│ 1 │ mgHfBCUrWM │
│ 2 │ iDQAVhlygr │
│ 3 │ uNGwDuXyCk │
│ 4 │ GcFdQWvoLB │
│ 5 │ UkciuuOTVO │
│ 6 │ HoKeCdHkbs │
│ 7 │ xRvySxqAcR │
│ 8 │ LKbXPHpyDI │
│ 9 │ zxogHTzEVV │
└───┴────────────┘
Los usuarios del sitio web Hacker News dejan comentarios. Python incluye una biblioteca de procesamiento del lenguaje natural (
Pasar resultados de una consulta a un script
nltk) con un
SentimentIntensityAnalyzer para determinar si los comentarios son positivos, negativos o neutros, además de asignarles un valor entre -1 (un comentario muy negativo) y 1 (un comentario muy positivo). Vamos a crear una tabla
Executable que calcule el sentimiento de los comentarios de Hacker News con
nltk.
Este ejemplo usa la tabla
hackernews descrita aquí. La tabla
hackernews incluye una columna
id de tipo
UInt64 y una columna
String llamada
comment. Empecemos definiendo la tabla
Executable:
Algunos comentarios sobre la tabla
CREATE TABLE sentiment (
id UInt64,
sentiment Float32
)
ENGINE = Executable(
'sentiment.py',
TabSeparated,
(SELECT id, comment FROM hackernews WHERE id > 0 AND comment != '' LIMIT 20)
);
sentiment:
- El archivo
sentiment.pyse guarda en la carpeta
user_scripts(la carpeta predeterminada de la configuración
user_scripts_path)
- El formato
TabSeparatedsignifica que nuestro script de Python debe generar filas de datos sin procesar que contengan valores separados por tabulaciones
- La consulta selecciona dos columnas de
hackernews. El script de Python tendrá que extraer los valores de esas columnas de las filas entrantes
sentiment.py:
Algunos comentarios sobre nuestro script de Python:
#!/usr/local/bin/python3.9
import sys
import nltk
from nltk.sentiment import SentimentIntensityAnalyzer
def main():
sentiment_analyzer = SentimentIntensityAnalyzer()
while True:
try:
row = sys.stdin.readline()
if row == '':
break
split_line = row.split("\t")
id = str(split_line[0])
comment = split_line[1]
score = sentiment_analyzer.polarity_scores(comment)['compound']
print(id + '\t' + str(score) + '\n', end='')
sys.stdout.flush()
except BaseException as x:
break
if __name__ == "__main__":
main()
- Para que esto funcione, deberás ejecutar
nltk.downloader.download('vader_lexicon'). Esto podría haberse incluido en el script, pero entonces se descargaría cada vez que se ejecutara una consulta sobre la tabla
sentiment, lo cual no es eficiente
- Cada valor de
rowcorresponde a una fila del conjunto de resultados de
SELECT id, comment FROM hackernews WHERE id > 0 AND comment != '' LIMIT 20
- La fila de entrada está separada por tabulaciones, así que extraemos el
idy el
commentcon la función
splitde Python
- El resultado de
polarity_scoreses un objeto JSON con unos cuantos valores. Decidimos simplemente tomar el valor
compoundde este objeto JSON
- Ten en cuenta que la tabla
sentimentde ClickHouse usa el formato
TabSeparatedy contiene dos columnas, por lo que nuestra función
sentiment, se ejecuta la consulta
SELECT id, comment FROM hackernews WHERE id > 0 AND comment != '' LIMIT 20 y el resultado se pasa a
sentiment.py. Vamos a probarlo:
La respuesta es similar a esta:
SELECT *
FROM sentiment
┌───────id─┬─sentiment─┐
│ 7398199 │ 0.4404 │
│ 21640317 │ 0.1779 │
│ 21462000 │ 0 │
│ 25168863 │ 0 │
│ 25168978 │ -0.1531 │
│ 25169359 │ 0 │
│ 25169394 │ -0.9231 │
│ 25169766 │ 0.4137 │
│ 25172570 │ 0.7469 │
│ 25173687 │ 0.6249 │
│ 28291534 │ 0 │
│ 28291669 │ -0.4767 │
│ 28291731 │ 0 │
│ 28291949 │ -0.4767 │
│ 28292004 │ 0.3612 │
│ 28292050 │ -0.296 │
│ 28292322 │ 0 │
│ 28295172 │ 0.7717 │
│ 28295288 │ 0.4404 │
│ 21465723 │ -0.6956 │
└──────────┴───────────┘
La sintaxis de
Creación de una tabla
Creación de una tabla
ExecutablePool
ExecutablePool es similar a la de
Executable, pero hay un par de ajustes relevantes que son exclusivos de una tabla
ExecutablePool:
pool_size
- Descripción: Tamaño del grupo de procesos. Si el tamaño es 0, no hay restricciones de tamaño.
- Valor predeterminado: 16
max_command_execution_time
- Descripción: Tiempo máximo de ejecución del comando, en segundos
- Valor predeterminado: 10
sentiment anterior para usar
ExecutablePool en lugar de
Executable:
ClickHouse mantendrá 4 procesos bajo demanda cuando el cliente consulte la tabla
CREATE TABLE sentiment_pooled (
id UInt64,
sentiment Float32
)
ENGINE = ExecutablePool(
'sentiment.py',
TabSeparated,
(SELECT id, comment FROM hackernews WHERE id > 0 AND comment != '' LIMIT 20000)
)
SETTINGS
pool_size = 4;
sentiment_pooled.