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Los motores de tabla Executable y ExecutablePool le permiten definir una tabla cuyas filas se generan a partir de un script que usted define (escribiendo filas en stdout). El script ejecutable se almacena en el directorio user_scripts y puede leer datos de cualquier fuente.
  • Tablas Executable: el script se ejecuta para cada consulta
  • Tablas ExecutablePool: mantiene un grupo de procesos persistentes y toma procesos de ese grupo para las lecturas
También puede incluir opcionalmente una o más consultas de entrada que envían sus resultados a stdin para que el script los lea.

Creación de una tabla Executable

El motor de tabla Executable requiere dos parámetros: el nombre del script y el formato de los datos de entrada. Opcionalmente, puede pasar una o más consultas de entrada:
Aquí están las configuraciones relevantes para una tabla Executable:
  • send_chunk_header
    • Descripción: Envía el número de filas de cada fragmento antes de enviarlo para su procesamiento. Esta configuración puede ayudarte a escribir el script de forma más eficiente, preasignando algunos recursos.
    • Valor predeterminado: false
  • command_termination_timeout
    • Descripción: Tiempo de espera para la finalización del comando, en segundos
    • Valor predeterminado: 10
  • command_read_timeout
    • Descripción: Tiempo de espera para leer datos de la salida estándar (stdout) del comando, en milisegundos
    • Valor predeterminado: 10000
  • command_write_timeout
    • Descripción: Tiempo de espera para escribir datos en la entrada estándar (stdin) del comando, en milisegundos
    • Valor predeterminado: 10000
Veamos un ejemplo. El siguiente script de Python se llama my_script.py y se guarda en la carpeta user_scripts. Lee un número i e imprime i cadenas aleatorias, cada una precedida por un número separado por una tabulación:
La siguiente tabla my_executable_table se crea a partir de la salida de my_script.py, que generará 10 cadenas aleatorias cada vez que se ejecute un SELECT en my_executable_table:
La creación de la tabla se completa de inmediato y no invoca el script. Al consultar my_executable_table, se invoca el script:

Pasar resultados de una consulta a un script

Los usuarios del sitio web Hacker News dejan comentarios. Python incluye una biblioteca de procesamiento del lenguaje natural (nltk) con un SentimentIntensityAnalyzer para determinar si los comentarios son positivos, negativos o neutros, además de asignarles un valor entre -1 (un comentario muy negativo) y 1 (un comentario muy positivo). Vamos a crear una tabla Executable que calcule el sentimiento de los comentarios de Hacker News con nltk. Este ejemplo usa la tabla hackernews descrita aquí. La tabla hackernews incluye una columna id de tipo UInt64 y una columna String llamada comment. Empecemos definiendo la tabla Executable:
Algunos comentarios sobre la tabla sentiment:
  • El archivo sentiment.py se guarda en la carpeta user_scripts (la carpeta predeterminada de la configuración user_scripts_path)
  • El formato TabSeparated significa que nuestro script de Python debe generar filas de datos sin procesar que contengan valores separados por tabulaciones
  • La consulta selecciona dos columnas de hackernews. El script de Python tendrá que extraer los valores de esas columnas de las filas entrantes
Aquí está la definición de sentiment.py:
Algunos comentarios sobre nuestro script de Python:
  • Para que esto funcione, deberás ejecutar nltk.downloader.download('vader_lexicon'). Esto podría haberse incluido en el script, pero entonces se descargaría cada vez que se ejecutara una consulta sobre la tabla sentiment, lo cual no es eficiente
  • Cada valor de row corresponde a una fila del conjunto de resultados de SELECT id, comment FROM hackernews WHERE id > 0 AND comment != '' LIMIT 20
  • La fila de entrada está separada por tabulaciones, así que extraemos el id y el comment con la función split de Python
  • El resultado de polarity_scores es un objeto JSON con unos cuantos valores. Decidimos simplemente tomar el valor compound de este objeto JSON
  • Ten en cuenta que la tabla sentiment de ClickHouse usa el formato TabSeparated y contiene dos columnas, por lo que nuestra función print separa esas columnas con una tabulación
Cada vez que escribes una consulta que selecciona filas de la tabla sentiment, se ejecuta la consulta SELECT id, comment FROM hackernews WHERE id > 0 AND comment != '' LIMIT 20 y el resultado se pasa a sentiment.py. Vamos a probarlo:
La respuesta es similar a esta:

Creación de una tabla ExecutablePool

La sintaxis de ExecutablePool es similar a la de Executable, pero hay un par de ajustes relevantes que son exclusivos de una tabla ExecutablePool:
  • pool_size
    • Descripción: Tamaño del grupo de procesos. Si el tamaño es 0, no hay restricciones de tamaño.
    • Valor predeterminado: 16
  • max_command_execution_time
    • Descripción: Tiempo máximo de ejecución del comando, en segundos
    • Valor predeterminado: 10
Podemos convertir fácilmente la tabla sentiment anterior para usar ExecutablePool en lugar de Executable:
ClickHouse mantendrá 4 procesos bajo demanda cuando el cliente consulte la tabla sentiment_pooled.
Última modificación el 23 de julio de 2026