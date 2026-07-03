El motor ExternalDistributed permite realizar consultas SELECT sobre datos almacenados en servidores MySQL o PostgreSQL remotos. Acepta motores MySQL o PostgreSQL como argumento, lo que permite la fragmentación.

ExternalDistributed permite realizar consultas SELECT sobre datos almacenados en servidores MySQL o PostgreSQL remotos. Acepta motores El motorpermite realizar consultassobre datos almacenados en servidores MySQL o PostgreSQL remotos. Acepta motores MySQL PostgreSQL como argumento, lo que permite la fragmentación.

​ Crear una tabla

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] ( name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1] [TTL expr1], name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2] [TTL expr2], ... ) ENGINE = ExternalDistributed( 'engine' , 'host:port' , 'database' , 'table' , 'user' , 'password' );

Consulte una descripción detallada de la consulta CREATE TABLE

La estructura de la tabla puede diferir de la de la tabla original:

Los nombres de las columnas deben ser los mismos que en la tabla original, pero puede utilizar solo algunas de ellas y en cualquier orden.

Los tipos de las columnas pueden diferir de los de la tabla original. ClickHouse intenta convertir los valores a los tipos de datos de ClickHouse.

Parámetros del motor

engine — El motor de tabla MySQL o PostgreSQL .

— El motor de tabla o . host:port — Dirección del servidor MySQL o PostgreSQL.

— Dirección del servidor MySQL o PostgreSQL. database — Nombre de la base de datos remota.

— Nombre de la base de datos remota. table — Nombre de la tabla remota.

— Nombre de la tabla remota. user — Nombre de usuario.

— Nombre de usuario. password — Contraseña del usuario.

​ Detalles de implementación

Admite varias réplicas, que deben indicarse con | , y los segmentos, con , . Por ejemplo:

CREATE TABLE test_shards (id UInt32, name String, age UInt32, money UInt32) ENGINE = ExternalDistributed( 'MySQL' , `mysql{1|2}:3306,mysql{3|4}:3306` , 'clickhouse' , 'test_replicas' , 'root' , 'clickhouse' );

Al especificar réplicas, se selecciona una de las réplicas disponibles para cada uno de los segmentos durante la lectura. Si la conexión falla, se selecciona la siguiente réplica, y así sucesivamente hasta agotar todas las réplicas. Si el intento de conexión falla con todas las réplicas, se repite varias veces de la misma manera.

Puede especificar cualquier número de segmentos y cualquier número de réplicas para cada segmento.

Véase también