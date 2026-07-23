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ClickHouse ofrece varias formas de integrarse con sistemas externos, incluidos los motores de tabla. Al igual que con todos los demás motores de tabla, la configuración se realiza mediante consultas CREATE TABLE o ALTER TABLE. Después, desde la perspectiva del usuario, la integración configurada se ve como una tabla normal, pero las consultas que se le hacen se redirigen al sistema externo. Esta transparencia en las consultas es una de las principales ventajas de este enfoque frente a métodos de integración alternativos, como los diccionarios o las funciones de tabla, que requieren usar métodos de consulta personalizados cada vez.
Última modificación el 23 de julio de 2026