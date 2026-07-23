|Motor de tabla AzureBlobStorage
|Este motor proporciona una integración con el ecosistema de Azure Blob Storage.
|Motor de tabla DeltaLake
|Este motor proporciona integración de solo lectura con las tablas existentes de Delta Lake en Amazon S3.
|Motor de tabla EmbeddedRocksDB
|Este motor permite integrar ClickHouse con RocksDB.
|Motor de tabla ExternalDistributed
|El motor
ExternalDistributed permite realizar consultas
SELECT sobre datos almacenados en servidores remotos de MySQL o PostgreSQL. Acepta motores MySQL o PostgreSQL como argumento, lo que hace posible la fragmentación.
|Motor de tabla TimeSeries
|Un motor de tabla para almacenar series temporales, es decir, un conjunto de valores asociados a marcas de tiempo y tags (o labels).
|Motor de tabla HDFS
|Este motor ofrece integración con el ecosistema de Apache Hadoop, ya que permite gestionar datos en HDFS a través de ClickHouse. Este motor es similar a los motores File y URL, pero ofrece funcionalidades específicas de Hadoop.
|Motor de tabla de Hive
|El motor Hive le permite realizar consultas
SELECT sobre una tabla de Hive en HDFS.
|Motor de tabla de Hudi
|Este motor ofrece una integración de solo lectura con tablas Apache Hudi existentes en Amazon S3.
|Motor de tabla Iceberg
|Este motor ofrece una integración de solo lectura con tablas Apache Iceberg existentes en Amazon S3, Azure, HDFS y tablas almacenadas localmente.
|Motor de tabla de Paimon
|Este motor proporciona integración de solo lectura con tablas Apache Paimon existentes en Amazon S3, Azure, HDFS y almacenadas localmente.
|Motor de tabla JDBC
|Permite a ClickHouse conectarse a bases de datos externas mediante JDBC.
|Motor de tabla Kafka
|El motor de tabla Kafka puede usarse con Apache Kafka y permite publicar o suscribirse a flujos de datos, organizar un almacenamiento tolerante a fallos y procesar flujos a medida que están disponibles.
|Motor de tabla MaterializedPostgreSQL
|Crea una tabla de ClickHouse con un volcado inicial de datos de una tabla de PostgreSQL e inicia el proceso de replicación.
|Motor de tabla de MongoDB
|El motor de tabla de MongoDB es de solo lectura y permite leer datos de una colección remota.
|Motor de tabla de MySQL
|Documentación del motor de tablas MySQL
|motor de tablas NATS
|Este motor permite integrar ClickHouse con NATS para publicar o suscribirse a subjects y procesar nuevos mensajes a medida que estén disponibles.
|motor de tablas ODBC
|Permite a ClickHouse conectarse a bases de datos externas mediante ODBC.
|Motor de tabla PostgreSQL
|El motor PostgreSQL permite ejecutar consultas
SELECT e
INSERT sobre datos almacenados en un servidor PostgreSQL remoto.
|Motor de tabla RabbitMQ
|Este motor permite integrar ClickHouse con RabbitMQ.
|Motor de tablas Redis
|Este motor permite integrar ClickHouse con Redis.
|Motor de tablas S3
|Este motor proporciona integración con el ecosistema de Amazon S3. Es similar al motor HDFS, pero ofrece funcionalidades específicas de S3.
|motor de tabla S3Queue
|Este motor se integra con el ecosistema de Amazon S3 y permite importaciones en streaming. Es similar a los motores Kafka y RabbitMQ, pero ofrece funcionalidades específicas de S3.
|motor de tabla AzureQueue
|Este motor proporciona una integración con el ecosistema de Azure Blob Storage, lo que permite la importación de datos en streaming.
|Motor de tabla YTsaurus
|Motor de tabla que permite importar datos desde un clúster de YTsaurus.
|Motor de tabla SQLite
|El motor permite importar y exportar datos a SQLite, y admite consultas directas a tablas de SQLite desde ClickHouse.
|Motor de tabla ArrowFlight
|El motor permite consultar e insertar en conjuntos de datos remotos mediante Apache Arrow Flight.