Motor de tabla AzureBlobStorage Este motor proporciona una integración con el ecosistema de Azure Blob Storage.

Motor de tabla DeltaLake Este motor proporciona integración de solo lectura con las tablas existentes de Delta Lake en Amazon S3.

Motor de tabla EmbeddedRocksDB Este motor permite integrar ClickHouse con RocksDB.

Motor de tabla ExternalDistributed El motor ExternalDistributed permite realizar consultas SELECT sobre datos almacenados en servidores remotos de MySQL o PostgreSQL. Acepta motores MySQL o PostgreSQL como argumento, lo que hace posible la fragmentación.

Motor de tabla TimeSeries Un motor de tabla para almacenar series temporales, es decir, un conjunto de valores asociados a marcas de tiempo y tags (o labels).

Motor de tabla HDFS Este motor ofrece integración con el ecosistema de Apache Hadoop, ya que permite gestionar datos en HDFS a través de ClickHouse. Este motor es similar a los motores File y URL, pero ofrece funcionalidades específicas de Hadoop.

Motor de tabla de Hive El motor Hive le permite realizar consultas SELECT sobre una tabla de Hive en HDFS.

Motor de tabla de Hudi Este motor ofrece una integración de solo lectura con tablas Apache Hudi existentes en Amazon S3.

Motor de tabla Iceberg Este motor ofrece una integración de solo lectura con tablas Apache Iceberg existentes en Amazon S3, Azure, HDFS y tablas almacenadas localmente.

Motor de tabla de Paimon Este motor proporciona integración de solo lectura con tablas Apache Paimon existentes en Amazon S3, Azure, HDFS y almacenadas localmente.

Motor de tabla JDBC Permite a ClickHouse conectarse a bases de datos externas mediante JDBC.

Motor de tabla Kafka El motor de tabla Kafka puede usarse con Apache Kafka y permite publicar o suscribirse a flujos de datos, organizar un almacenamiento tolerante a fallos y procesar flujos a medida que están disponibles.

Motor de tabla MaterializedPostgreSQL Crea una tabla de ClickHouse con un volcado inicial de datos de una tabla de PostgreSQL e inicia el proceso de replicación.

Motor de tabla de MongoDB El motor de tabla de MongoDB es de solo lectura y permite leer datos de una colección remota.

Motor de tabla de MySQL Documentación del motor de tablas MySQL

motor de tablas NATS Este motor permite integrar ClickHouse con NATS para publicar o suscribirse a subjects y procesar nuevos mensajes a medida que estén disponibles.

motor de tablas ODBC Permite a ClickHouse conectarse a bases de datos externas mediante ODBC.

Motor de tabla PostgreSQL El motor PostgreSQL permite ejecutar consultas SELECT e INSERT sobre datos almacenados en un servidor PostgreSQL remoto.

Motor de tabla RabbitMQ Este motor permite integrar ClickHouse con RabbitMQ.

Motor de tablas Redis Este motor permite integrar ClickHouse con Redis.

Motor de tablas S3 Este motor proporciona integración con el ecosistema de Amazon S3. Es similar al motor HDFS, pero ofrece funcionalidades específicas de S3.

motor de tabla S3Queue Este motor se integra con el ecosistema de Amazon S3 y permite importaciones en streaming. Es similar a los motores Kafka y RabbitMQ, pero ofrece funcionalidades específicas de S3.

motor de tabla AzureQueue Este motor proporciona una integración con el ecosistema de Azure Blob Storage, lo que permite la importación de datos en streaming.

Motor de tabla YTsaurus Motor de tabla que permite importar datos desde un clúster de YTsaurus.

Motor de tabla SQLite El motor permite importar y exportar datos a SQLite, y admite consultas directas a tablas de SQLite desde ClickHouse.