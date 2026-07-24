Permite que ClickHouse se conecte a bases de datos externas mediante JDBC. Para implementar la conexión JDBC, ClickHouse utiliza el programa independiente clickhouse-jdbc-bridge, que debe ejecutarse como un demonio. Este motor admite el tipo de datos Nullable.
clickhouse-jdbc-bridge contiene código experimental y ya no es compatible. Puede presentar problemas de fiabilidad y vulnerabilidades de seguridad. Úselo bajo su propia responsabilidad. ClickHouse recomienda usar las funciones de tabla integradas en ClickHouse, que ofrecen una mejor alternativa para escenarios de consultas ad hoc (Postgres, MySQL, MongoDB, etc.).
Crear una tabla
Parámetros del motor
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name
(
columns list...
)
ENGINE = JDBC(datasource, external_database, external_table)
-
datasource— URI o nombre de un SGBD externo. Formato de URI:
jdbc:<driver_name>://<host_name>:<port>/?user=<username>&password=<password>. Ejemplo para MySQL:
jdbc:mysql://localhost:3306/?user=root&password=root.
-
external_database— Nombre de una base de datos en un SGBD externo o, alternativamente, un esquema de tabla definido explícitamente (consulta los ejemplos).
-
external_table— Nombre de la tabla en una base de datos externa o una consulta como
select * from table1 where column1=1.
- Estos parámetros también se pueden pasar mediante colecciones con nombre.
Creación de una tabla en el servidor MySQL conectándose directamente con su cliente de consola:
Ejemplo de uso
Creación de una tabla en el servidor ClickHouse y selección de datos de esta:
mysql> CREATE TABLE `test`.`test` (
-> `int_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> `int_nullable` INT NULL DEFAULT NULL,
-> `float` FLOAT NOT NULL,
-> `float_nullable` FLOAT NULL DEFAULT NULL,
-> PRIMARY KEY (`int_id`));
Query OK, 0 rows affected (0,09 sec)
mysql> insert into test (`int_id`, `float`) VALUES (1,2);
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)
mysql> select * from test;
+------+----------+-----+----------+
| int_id | int_nullable | float | float_nullable |
+------+----------+-----+----------+
| 1 | NULL | 2 | NULL |
+------+----------+-----+----------+
1 row in set (0,00 sec)
CREATE TABLE jdbc_table
(
`int_id` Int32,
`int_nullable` Nullable(Int32),
`float` Float32,
`float_nullable` Nullable(Float32)
)
ENGINE JDBC('jdbc:mysql://localhost:3306/?user=root&password=root', 'test', 'test')
SELECT *
FROM jdbc_table
┌─int_id─┬─int_nullable─┬─float─┬─float_nullable─┐
│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└────────┴──────────────┴───────┴────────────────┘
INSERT INTO jdbc_table(`int_id`, `float`)
SELECT toInt32(number), toFloat32(number * 1.0)
FROM system.numbers