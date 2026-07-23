Este motor permite integrar ClickHouse con RabbitMQ

RabbitMQ permite:

Publicar o suscribirse a flujos de datos.

Procesar flujos a medida que están disponibles.

​ Crear una tabla

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] ( name1 [type1], name2 [type2], ... ) ENGINE = RabbitMQ SETTINGS rabbitmq_host_port = 'host:port' [or rabbitmq_address = 'amqp(s)://guest:guest@localhost/vhost'], rabbitmq_exchange_name = 'exchange_name' , rabbitmq_format = 'data_format' [,] [rabbitmq_exchange_type = 'exchange_type',] [rabbitmq_routing_key_list = 'key1,key2,...',] [rabbitmq_secure = 0,] [rabbitmq_schema = '',] [rabbitmq_num_consumers = N,] [rabbitmq_num_queues = N,] [rabbitmq_queue_base = 'queue',] [rabbitmq_persistent = 0,] [rabbitmq_skip_broken_messages = N,] [rabbitmq_max_block_size = N,] [rabbitmq_flush_interval_ms = N,] [rabbitmq_queue_settings_list = 'x-dead-letter-exchange=my-dlx,x-max-length=10,x-overflow=reject-publish',] [rabbitmq_queue_consume = false,] [rabbitmq_address = '',] [rabbitmq_vhost = '/',] [rabbitmq_username = '',] [rabbitmq_password = '',] [rabbitmq_commit_on_select = false,] [rabbitmq_max_rows_per_message = 1,] [rabbitmq_handle_error_mode = 'default']

Parámetros obligatorios:

rabbitmq_host_port – host:port (por ejemplo, localhost:5672 ).

– host:port (por ejemplo, ). rabbitmq_exchange_name – Nombre del exchange de RabbitMQ.

– Nombre del exchange de RabbitMQ. rabbitmq_format – Formato del mensaje. Utiliza la misma notación que la función SQL FORMAT , por ejemplo JSONEachRow . Para más información, consulta la sección Formatos.

Parámetros opcionales:

rabbitmq_exchange_type – El tipo de exchange de RabbitMQ: direct , fanout , topic , headers , consistent_hash . Predeterminado: fanout .

– El tipo de exchange de RabbitMQ: , , , , . Predeterminado: . rabbitmq_routing_key_list – Una lista de claves de enrutamiento separadas por comas.

– Una lista de claves de enrutamiento separadas por comas. rabbitmq_schema – Parámetro que debe usarse si el formato requiere una definición de esquema. Por ejemplo, Cap’n Proto requiere la ruta al archivo de esquema y el nombre del objeto raíz schema.capnp:Message .

– Parámetro que debe usarse si el formato requiere una definición de esquema. Por ejemplo, Cap’n Proto requiere la ruta al archivo de esquema y el nombre del objeto raíz . rabbitmq_num_consumers – El número de consumidores por tabla. Especifique más consumidores si el rendimiento de un consumidor no es suficiente. Predeterminado: 1

– El número de consumidores por tabla. Especifique más consumidores si el rendimiento de un consumidor no es suficiente. Predeterminado: rabbitmq_num_queues – Número total de colas. Aumentar este número puede mejorar significativamente el rendimiento. Predeterminado: 1 .

– Número total de colas. Aumentar este número puede mejorar significativamente el rendimiento. Predeterminado: . rabbitmq_queue_base - Especifique un prefijo para los nombres de las colas. Los casos de uso de esta configuración se describen a continuación.

- Especifique un prefijo para los nombres de las colas. Los casos de uso de esta configuración se describen a continuación. rabbitmq_persistent - Si se establece en 1 (true), el modo de entrega de la consulta de inserción se establecerá en 2 (marca los mensajes como ‘persistent’). Predeterminado: 0 .

- Si se establece en 1 (true), el modo de entrega de la consulta de inserción se establecerá en 2 (marca los mensajes como ‘persistent’). Predeterminado: . rabbitmq_skip_broken_messages – Tolerancia del analizador de mensajes de RabbitMQ a mensajes incompatibles con el esquema por bloque. Si rabbitmq_skip_broken_messages = N , el motor omite N mensajes de RabbitMQ que no se pueden analizar (un mensaje equivale a una fila de datos). Predeterminado: 0 .

– Tolerancia del analizador de mensajes de RabbitMQ a mensajes incompatibles con el esquema por bloque. Si , el motor omite N mensajes de RabbitMQ que no se pueden analizar (un mensaje equivale a una fila de datos). Predeterminado: . rabbitmq_max_block_size - Número de filas recopiladas antes de vaciar los datos desde RabbitMQ. Predeterminado: max_insert_block_size.

- Número de filas recopiladas antes de vaciar los datos desde RabbitMQ. Predeterminado: max_insert_block_size. rabbitmq_flush_interval_ms - Timeout para vaciar los datos desde RabbitMQ. Predeterminado: stream_flush_interval_ms.

- Timeout para vaciar los datos desde RabbitMQ. Predeterminado: stream_flush_interval_ms. rabbitmq_queue_settings_list - Permite establecer configuraciones de RabbitMQ al crear una cola. Configuraciones disponibles: x-max-length , x-max-length-bytes , x-message-ttl , x-expires , x-priority , x-max-priority , x-overflow , x-dead-letter-exchange , x-queue-type . La configuración durable se habilita automáticamente para la cola.

- Permite establecer configuraciones de RabbitMQ al crear una cola. Configuraciones disponibles: , , , , , , , , . La configuración se habilita automáticamente para la cola. rabbitmq_address - Dirección de la conexión. Use esta configuración o rabbitmq_host_port .

- Dirección de la conexión. Use esta configuración o . rabbitmq_vhost - vhost de RabbitMQ. Predeterminado: '/' .

- vhost de RabbitMQ. Predeterminado: . rabbitmq_queue_consume - Use colas definidas por el usuario y no realice ninguna configuración de RabbitMQ: declaración de exchanges, colas y bindings. Predeterminado: false .

- Use colas definidas por el usuario y no realice ninguna configuración de RabbitMQ: declaración de exchanges, colas y bindings. Predeterminado: . rabbitmq_username - Nombre de usuario de RabbitMQ.

- Nombre de usuario de RabbitMQ. rabbitmq_password - Contraseña de RabbitMQ.

- Contraseña de RabbitMQ. reject_unhandled_messages - Rechaza mensajes (envía un acuse negativo de RabbitMQ) en caso de error. Esta configuración se habilita automáticamente si hay un x-dead-letter-exchange definido en rabbitmq_queue_settings_list .

- Rechaza mensajes (envía un acuse negativo de RabbitMQ) en caso de error. Esta configuración se habilita automáticamente si hay un definido en . rabbitmq_commit_on_select - Hace commit de los mensajes cuando se realiza una consulta SELECT. Predeterminado: false .

- Hace commit de los mensajes cuando se realiza una consulta SELECT. Predeterminado: . rabbitmq_max_rows_per_message — El número máximo de filas escritas en un mensaje de RabbitMQ para formatos basados en filas. Predeterminado: 1 .

— El número máximo de filas escritas en un mensaje de RabbitMQ para formatos basados en filas. Predeterminado: . rabbitmq_empty_queue_backoff_start_ms — Punto inicial de backoff para reprogramar la lectura si la cola de RabbitMQ está vacía.

— Punto inicial de backoff para reprogramar la lectura si la cola de RabbitMQ está vacía. rabbitmq_empty_queue_backoff_end_ms — Punto final de backoff para reprogramar la lectura si la cola de RabbitMQ está vacía.

— Punto final de backoff para reprogramar la lectura si la cola de RabbitMQ está vacía. rabbitmq_empty_queue_backoff_step_ms — Paso de backoff para reprogramar la lectura si la cola de RabbitMQ está vacía.

— Paso de backoff para reprogramar la lectura si la cola de RabbitMQ está vacía. rabbitmq_handle_error_mode — Cómo manejar los errores del motor RabbitMQ. Valores posibles: default (se lanzará una excepción si no se puede analizar un mensaje), stream (el mensaje de excepción y el mensaje sin procesar se guardarán en las columnas virtuales _error y _raw_message ), dead_letter_queue (los datos relacionados con errores se guardarán en system.dead_letter_queue).

​ Conexión SSL

Use rabbitmq_secure = 1 o amqps en la dirección de conexión: rabbitmq_address = 'amqps://guest:guest@localhost/vhost' . El comportamiento predeterminado de la biblioteca utilizada no comprueba si la conexión TLS creada es lo suficientemente segura. Tanto si el certificado está caducado, autofirmado, ausente o no es válido, la conexión simplemente se permite. Es posible que en el futuro se implemente una comprobación más estricta de los certificados.

También se pueden añadir ajustes de formato junto con la configuración relacionada con RabbitMQ.

Ejemplo:

CREATE TABLE queue ( key UInt64, value UInt64, date DateTime ) ENGINE = RabbitMQ SETTINGS rabbitmq_host_port = 'localhost:5672' , rabbitmq_exchange_name = 'exchange1' , rabbitmq_format = 'JSONEachRow' , rabbitmq_num_consumers = 5 , date_time_input_format = 'best_effort' ;

La configuración del servidor RabbitMQ debe añadirse en el archivo de configuración de ClickHouse.

Configuración requerida:

< rabbitmq > < username > root </ username > < password > clickhouse </ password > </ rabbitmq >

Configuración adicional:

< rabbitmq > < vhost > clickhouse </ vhost > </ rabbitmq >

SELECT no es especialmente útil para leer mensajes (salvo para depuración), porque cada mensaje solo puede leerse una vez. Es más práctico crear hilos en tiempo real mediante no es especialmente útil para leer mensajes (salvo para depuración), porque cada mensaje solo puede leerse una vez. Es más práctico crear hilos en tiempo real mediante vistas materializadas . Para ello:

Use el motor para crear un consumidor de RabbitMQ y considérelo un flujo de datos. Cree una tabla con la estructura deseada. Cree una vista materializada que convierta los datos del motor y los inserte en una tabla creada previamente.

Cuando la MATERIALIZED VIEW se conecta al motor, empieza a recopilar datos en segundo plano. Esto le permite recibir continuamente mensajes de RabbitMQ y convertirlos al formato requerido mediante SELECT . Una tabla de RabbitMQ puede tener tantas vistas materializadas como desee.

Los datos pueden encaminarse según rabbitmq_exchange_type y la rabbitmq_routing_key_list especificada. No puede haber más de un exchange por tabla. Un exchange puede compartirse entre varias tablas; esto permite el enrutamiento a varias tablas al mismo tiempo.

Opciones de tipo de exchange:

direct - El enrutamiento se basa en la coincidencia exacta de keys. Ejemplo de lista de keys de la tabla: key1,key2,key3,key4,key5 ; la key del mensaje puede ser cualquiera de ellas.

- El enrutamiento se basa en la coincidencia exacta de keys. Ejemplo de lista de keys de la tabla: ; la key del mensaje puede ser cualquiera de ellas. fanout - Enrutamiento a todas las tablas (donde el nombre del exchange es el mismo), independientemente de las keys.

- Enrutamiento a todas las tablas (donde el nombre del exchange es el mismo), independientemente de las keys. topic - El enrutamiento se basa en patterns con keys separadas por puntos. Ejemplos: *.logs , records.*.*.2020 , *.2018,*.2019,*.2020 .

- El enrutamiento se basa en patterns con keys separadas por puntos. Ejemplos: , , . headers - El enrutamiento se basa en coincidencias de key=value con la setting x-match=all o x-match=any . Ejemplo de lista de keys de la tabla: x-match=all,format=logs,type=report,year=2020 .

- El enrutamiento se basa en coincidencias de con la setting o . Ejemplo de lista de keys de la tabla: . consistent_hash - Los datos se distribuyen uniformemente entre todas las tablas vinculadas (donde el nombre del exchange es el mismo). Tenga en cuenta que este tipo de exchange debe habilitarse con el plugin de RabbitMQ: rabbitmq-plugins enable rabbitmq_consistent_hash_exchange .

La setting rabbitmq_queue_base puede usarse en los siguientes casos:

para permitir que distintas tablas compartan colas, de modo que puedan registrarse varios consumidores para las mismas colas, lo que mejora el rendimiento. Si se usan las settings rabbitmq_num_consumers y/o rabbitmq_num_queues , se logra una coincidencia exacta de las colas cuando estos parámetros son iguales.

y/o , se logra una coincidencia exacta de las colas cuando estos parámetros son iguales. para poder restaurar la lectura desde determinadas colas duraderas cuando no todos los mensajes se hayan consumido correctamente. Para reanudar el consumption desde una cola específica, establezca su nombre en la setting rabbitmq_queue_base y no especifique rabbitmq_num_consumers ni rabbitmq_num_queues (el valor predeterminado es 1). Para reanudar el consumption desde todas las colas declaradas para una tabla específica, simplemente especifique las mismas settings: rabbitmq_queue_base , rabbitmq_num_consumers , rabbitmq_num_queues . De forma predeterminada, los nombres de las colas serán únicos para cada tabla.

y no especifique ni (el valor predeterminado es 1). Para reanudar el consumption desde todas las colas declaradas para una tabla específica, simplemente especifique las mismas settings: , , . De forma predeterminada, los nombres de las colas serán únicos para cada tabla. para reutilizar colas, ya que se declaran como duraderas y no se eliminan automáticamente. (Pueden eliminarse con cualquiera de las herramientas de CLI de RabbitMQ).

Para mejorar el rendimiento, los mensajes recibidos se agrupan en bloques del tamaño de max_insert_block_size . Si el bloque no se forma dentro de stream_flush_interval_ms milisegundos, los datos se volcarán en la tabla independientemente de que el bloque esté completo.

Si las settings rabbitmq_num_consumers y/o rabbitmq_num_queues se especifican junto con rabbitmq_exchange_type , entonces:

Debe estar habilitado el plugin rabbitmq-consistent-hash-exchange .

. Debe especificarse la property message_id de los mensajes publicados (única para cada mensaje/Batch).

Para la consulta de insert, hay metadatos de mensaje que se agregan a cada mensaje publicado: messageID y la marca republished ( true si se publicó más de una vez); se puede acceder a ellos mediante los headers del mensaje.

No use la misma tabla para inserts y vistas materializadas.

Ejemplo:

CREATE TABLE queue ( key UInt64, value UInt64 ) ENGINE = RabbitMQ SETTINGS rabbitmq_host_port = 'localhost:5672' , rabbitmq_exchange_name = 'exchange1' , rabbitmq_exchange_type = 'headers' , rabbitmq_routing_key_list = 'format=logs,type=report,year=2020' , rabbitmq_format = 'JSONEachRow' , rabbitmq_num_consumers = 5 ; CREATE TABLE daily ( key UInt64, value UInt64) ENGINE = MergeTree() ORDER BY key ; CREATE MATERIALIZED VIEW consumer TO daily AS SELECT key , value FROM queue ; SELECT key , value FROM daily ORDER BY key ;

​ Columnas virtuales

_exchange_name - Nombre del exchange de RabbitMQ. Tipo de dato: String .

- Nombre del exchange de RabbitMQ. Tipo de dato: . _channel_id - ChannelID en el que se declaró el consumidor que recibió el mensaje. Tipo de dato: String .

- ChannelID en el que se declaró el consumidor que recibió el mensaje. Tipo de dato: . _delivery_tag - DeliveryTag del mensaje recibido. Su alcance es por canal. Tipo de dato: UInt64 .

- DeliveryTag del mensaje recibido. Su alcance es por canal. Tipo de dato: . _redelivered - Indicador redelivered del mensaje. Tipo de dato: UInt8 .

- Indicador del mensaje. Tipo de dato: . _message_id - messageID del mensaje recibido; no está vacío si se estableció al publicar el mensaje. Tipo de dato: String .

- messageID del mensaje recibido; no está vacío si se estableció al publicar el mensaje. Tipo de dato: . _timestamp - marca de tiempo del mensaje recibido; no está vacía si se estableció al publicar el mensaje. Tipo de dato: UInt64 .

Columnas virtuales adicionales cuando rabbitmq_handle_error_mode='stream' :

_raw_message - Mensaje sin procesar que no pudo analizarse correctamente. Tipo de dato: Nullable(String) .

- Mensaje sin procesar que no pudo analizarse correctamente. Tipo de dato: . _error - Mensaje de excepción producido durante un error de análisis. Tipo de dato: Nullable(String) .

Nota: las columnas virtuales _raw_message y _error se rellenan solo en caso de excepción durante el análisis; siempre son NULL cuando el mensaje se analiza correctamente.

DEFAULT , MATERIALIZED , ALIAS ) en la definición de la tabla, estas se ignorarán. En su lugar, las columnas se completarán con los valores predeterminados correspondientes a sus tipos. Aunque puede especificar expresiones predeterminadas de columna (como) en la definición de la tabla, estas se ignorarán. En su lugar, las columnas se completarán con los valores predeterminados correspondientes a sus tipos.

​ Compatibilidad con los formatos de datos

El motor RabbitMQ admite todos los formatos compatibles con ClickHouse. El número de filas en un mensaje de RabbitMQ depende de si el formato se basa en filas o en bloques: