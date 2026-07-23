يعتمد هذا المحرك على محرك Atomic. وهو يدعم النسخ المتماثل للبيانات الوصفية عبر سجل DDL الذي يُكتَب في ZooKeeper ويُنفَّذ على جميع النسخ المتماثلة لقاعدة بيانات معيّنة.

يعتمد هذا المحرك على محرك Atomic . وهو يدعم النسخ المتماثل للبيانات الوصفية عبر سجل DDL الذي يُكتَب في ZooKeeper ويُنفَّذ على جميع النسخ المتماثلة لقاعدة بيانات معيّنة.

يمكن لخادم ClickHouse واحد تشغيل عدة قواعد بيانات من نوع Replicated وتحديثها في الوقت نفسه. لكن لا يمكن وجود عدة نسخ متماثلة لقاعدة بيانات Replicated نفسها.

​ إنشاء قاعدة بيانات

CREATE DATABASE testdb [UUID '...'] ENGINE = Replicated ( 'zoo_path' , 'shard_name' , 'replica_name' ) [SETTINGS ...]

معلمات المحرك

zoo_path — مسار ZooKeeper. يشير مسار ZooKeeper نفسه إلى قاعدة البيانات نفسها.

— مسار ZooKeeper. يشير مسار ZooKeeper نفسه إلى قاعدة البيانات نفسها. shard_name — اسم الـ shard. تُجمَّع نُسخ قاعدة البيانات المتماثلة ضمن shards حسب shard_name .

— اسم الـ shard. تُجمَّع نُسخ قاعدة البيانات المتماثلة ضمن shards حسب . replica_name — اسم الـ نسخة متماثلة. يجب أن تكون أسماء الـ النسخ المتماثلة مختلفة بين جميع النسخ المتماثلة التابعة للـ shard نفسه.

يمكن حذف المعلمات، وفي هذه الحالة تُستبدل المعلمات غير الموجودة بالقيم الافتراضية.

zoo_path يحتوي على الماكرو {uuid} ، فيلزم تحديد UUID صريح أو إضافة إذا كانيحتوي على الماكرو، فيلزم تحديد UUID صريح أو إضافة ON CLUSTER إلى تعليمة CREATE لضمان أن تستخدم جميع الـ النسخ المتماثلة قيمة UUID نفسها لقاعدة البيانات هذه.

/clickhouse/tables/{uuid}/{shard} و {replica} . ويمكن تغييرها في server settings {uuid} إلى uuid الخاص بالجدول، بينما يُوسَّع {shard} و {replica} إلى القيم الموجودة في config الخادم، وليس إلى arguments الخاصة بمحرك قاعدة البيانات. ولكن في المستقبل، سيكون من الممكن استخدام shard_name و replica_name لقاعدة بيانات Replicated. بالنسبة إلى جداول ReplicatedMergeTree ، إذا لم يتم توفير أي arguments، فستُستخدم arguments الافتراضية التالية:. ويمكن تغييرها في server settings default_replica_path default_replica_name . ويُوسَّع الماكروإلى uuid الخاص بالجدول، بينما يُوسَّعإلى القيم الموجودة في config الخادم، وليس إلى arguments الخاصة بمحرك قاعدة البيانات. ولكن في المستقبل، سيكون من الممكن استخداملقاعدة بيانات Replicated.

كما أن auxiliary ZooKeeper عنقود مدعوم أيضًا لتخزين البيانات الوصفية الخاصة بقاعدة بيانات replicated بدلًا من استخدام ZooKeeper عنقود الافتراضي. ويمكن استخدام SQL لإنشاء قاعدة البيانات replicated باستخدام auxiliary ZooKeeper عنقود كما يلي:

CREATE DATABASE database_name ENGINE = Replicated ( 'zookeeper_name_configured_in_auxiliary_zookeepers:path' , 'shard_name' , 'replica_name' )

​ تفاصيل وتوصيات

Replicated بطريقة مشابهة لاستعلامات تعمل استعلامات DDL مع قاعدة بياناتبطريقة مشابهة لاستعلامات ON CLUSTER ، ولكن مع اختلافات طفيفة.

أولًا، يحاول طلب DDL التنفيذ على العقدة البادئة (المضيف الذي استقبل الطلب أصلًا من المستخدم). وإذا لم يُنفَّذ الطلب، فسيتلقى المستخدم خطأً فورًا، ولن تحاول المضيفات الأخرى تنفيذه. أما إذا اكتمل الطلب بنجاح على العقدة البادئة، فستعيد جميع المضيفات الأخرى المحاولة تلقائيًا حتى تُكمله. وستحاول العقدة البادئة انتظار اكتمال الاستعلام على المضيفات الأخرى (لمدة لا تتجاوز distributed_ddl_task_timeout )، ثم تُعيد جدولًا يتضمن حالات تنفيذ الاستعلام على كل مضيف.

Replicated فمن الأفضل ضبطه على null_status_on_timeout — أي إذا لم تتمكن بعض المضيفات من تنفيذ الطلب خلال NULL في الجدول. يُنظَّم السلوك في حالة الأخطاء بواسطة الإعداد distributed_ddl_output_mode ، وبالنسبة إلى قاعدة بياناتفمن الأفضل ضبطه على— أي إذا لم تتمكن بعض المضيفات من تنفيذ الطلب خلال distributed_ddl_task_timeout ، فلا يُطرَح استثناء، بل تُعرَض لها الحالةفي الجدول.

يحتوي جدول النظام system.clusters على عنقود يحمل اسمًا مطابقًا لاسم قاعدة بيانات Replicated، وتتكوّن من جميع النسخ المتماثلة لقاعدة البيانات. وتُحدَّث هذه العنقود تلقائيًا عند إنشاء النسخ المتماثلة أو حذفها، ويمكن استخدامها مع جداول Distributed

عند إنشاء نسخة متماثلة جديدة لقاعدة البيانات، تنشئ هذه النسخة الجداول بنفسها. وإذا كانت النسخة المتماثلة غير متاحة لفترة طويلة وتأخرت عن سجل النسخ المتماثل، فإنها تتحقق من البيانات الوصفية المحلية لديها بمقارنتها بالبيانات الوصفية الحالية في ZooKeeper، وتنقل الجداول الزائدة مع بياناتها إلى قاعدة بيانات منفصلة غير مكررة (حتى لا يُحذف أي شيء زائد عن طريق الخطأ)، وتنشئ الجداول المفقودة، وتحدّث أسماء الجداول إذا كانت قد أُعيدت تسميتها. ويتم النسخ المتماثل على مستوى ReplicatedMergeTree ، أي إذا لم يكن الجدول نفسه مكررًا، فلن تُنسخ البيانات متماثلًا (إذ إن قاعدة البيانات مسؤولة فقط عن البيانات الوصفية).

ATTACH . استعلامات ALTER TABLE FREEZE|ATTACH|FETCH|DROP|DROP DETACHED|DETACH PARTITION|PART مسموح بها، لكنها لا تُنسخ متماثلًا. سيقوم محرك قاعدة البيانات فقط بإضافة partition/part إلى النسخة المتماثلة الحالية أو جلبه أو إزالته منها. ومع ذلك، إذا كان الجدول نفسه يستخدم محرك جدول Replicated، فسيتم نسخ البيانات متماثلًا بعد استخدام

إذا كنت تحتاج فقط إلى تهيئة عنقود من دون الحفاظ على النسخ المتماثل للجداول، فارجع إلى ميزة Cluster Discovery

​ مثال استخدام

إنشاء عنقود يضم ثلاثة مضيفين:

node1 :) CREATE DATABASE r ENGINE = Replicated ( 'some/path/r' , 'shard1' , 'replica1' ); node2 :) CREATE DATABASE r ENGINE = Replicated ( 'some/path/r' , 'shard1' , 'other_replica' ); node3 :) CREATE DATABASE r ENGINE = Replicated ( 'some/path/r' , 'other_shard' , '{replica}' );

إنشاء قاعدة بيانات على مستوى العنقود باستخدام معلمات ضمنية:

CREATE DATABASE r ON CLUSTER default ENGINE = Replicated ;

تشغيل استعلام DDL:

CREATE TABLE r .rmt (n UInt64) ENGINE = ReplicatedMergeTree ORDER BY n;

┌─────hosts────────────┬──status─┬─error─┬─num_hosts_remaining─┬─num_hosts_active─┐ │ shard1|replica1 │ 0 │ │ 2 │ 0 │ │ shard1|other_replica │ 0 │ │ 1 │ 0 │ │ other_shard|r1 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ └──────────────────────┴─────────┴───────┴─────────────────────┴──────────────────┘

إظهار جدول النظام:

SELECT cluster, shard_num, replica_num, host_name, host_address, port, is_local FROM system . clusters WHERE cluster = 'r' ;

┌─cluster─┬─shard_num─┬─replica_num─┬─host_name─┬─host_address─┬─port─┬─is_local─┐ │ r │ 1 │ 1 │ node3 │ 127.0.0.1 │ 9002 │ 0 │ │ r │ 2 │ 1 │ node2 │ 127.0.0.1 │ 9001 │ 0 │ │ r │ 2 │ 2 │ node1 │ 127.0.0.1 │ 9000 │ 1 │ └─────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴──────────────┴──────┴──────────┘

إنشاء جدول موزّع وإدراج البيانات:

node2 :) CREATE TABLE r . d (n UInt64) ENGINE = Distributed ( 'r' , 'r' , 'rmt' , n % 2 ); node3 :) INSERT INTO r . d SELECT * FROM numbers( 10 ); node1 :) SELECT materialize(hostName()) AS host, groupArray(n) FROM r . d GROUP BY host;

┌─hosts─┬─groupArray(n)─┐ │ node3 │ [1,3,5,7,9] │ │ node2 │ [0,2,4,6,8] │ └───────┴───────────────┘

إضافة نسخة متماثلة على مضيف إضافي:

node4 :) CREATE DATABASE r ENGINE = Replicated ( 'some/path/r' , 'other_shard' , 'r2' );

إضافة نسخة متماثلة إلى مضيف آخر إذا استُخدم الماكرو {uuid} في zoo_path :

node1 :) SELECT uuid FROM system . databases WHERE database = 'r' ; node4 :) CREATE DATABASE r UUID '<uuid from previous query>' ENGINE = Replicated ( 'some/path/{uuid}' , 'other_shard' , 'r2' );

سيكون تكوين العنقود كما يلي:

┌─cluster─┬─shard_num─┬─replica_num─┬─host_name─┬─host_address─┬─port─┬─is_local─┐ │ r │ 1 │ 1 │ node3 │ 127.0.0.1 │ 9002 │ 0 │ │ r │ 1 │ 2 │ node4 │ 127.0.0.1 │ 9003 │ 0 │ │ r │ 2 │ 1 │ node2 │ 127.0.0.1 │ 9001 │ 0 │ │ r │ 2 │ 2 │ node1 │ 127.0.0.1 │ 9000 │ 1 │ └─────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴──────────────┴──────┴──────────┘

سيجلب الجدول الموزّع البيانات أيضًا من المضيف الجديد:

node2 :) SELECT materialize(hostName()) AS host, groupArray(n) FROM r . d GROUP BY host;

┌─hosts─┬─groupArray(n)─┐ │ node2 │ [1,3,5,7,9] │ │ node4 │ [0,2,4,6,8] │ └───────┴───────────────┘

الإعدادات التالية مدعومة:

Setting Default Description max_broken_tables_ratio 1 لا تُستعاد النسخة المتماثلة تلقائيًا إذا كانت نسبة الجداول القديمة إلى إجمالي الجداول أكبر من ذلك max_replication_lag_to_enqueue 50 ستُطلق النسخة المتماثلة استثناءً عند محاولة تنفيذ استعلام إذا كان تأخر النسخ المتماثل لديها أكبر من ذلك wait_entry_commited_timeout_sec 3600 ستحاول النسخ المتماثلة إلغاء الاستعلام إذا تم تجاوز المهلة، لكن المضيف المُبادِر لم يكن قد نفّذه بعد collection_name اسم مجموعة معرّفة في إعدادات الخادم، حيث تُحدَّد جميع معلومات مصادقة العنقود check_consistency true يتحقق من اتساق البيانات الوصفية المحلية والبيانات الوصفية الموجودة في Keeper، ويستعيد النسخة المتماثلة عند وجود تعارض max_retries_before_automatic_recovery 10 الحد الأقصى لعدد محاولات تنفيذ عنصر من الطابور قبل اعتبار النسخة المتماثلة مفقودة واستعادتها من اللقطة snapshot ‏(0 تعني بلا حدود) allow_skipping_old_temporary_tables_ddls_of_refreshable_materialized_views false إذا كان مُمكّنًا، فعند معالجة DDLs في قواعد بيانات Replicated، يتم تخطي إنشاء وتبادل DDLs الخاصة بالجداول المؤقتة للعروض المادية القابلة للتحديث متى أمكن logs_to_keep 1000 العدد الافتراضي من السجلات التي يجب الاحتفاظ بها في ZooKeeper لقاعدة بيانات Replicated. default_replica_path /clickhouse/databases/{uuid} المسار إلى قاعدة البيانات في ZooKeeper. يُستخدم أثناء إنشاء قاعدة البيانات إذا تم حذف الوسيطات. default_replica_shard_name {shard} اسم shard الخاص بالنسخة المتماثلة في قاعدة البيانات. يُستخدم أثناء إنشاء قاعدة البيانات إذا تم حذف الوسيطات. default_replica_name {replica} اسم النسخة المتماثلة في قاعدة البيانات. يُستخدم أثناء إنشاء قاعدة البيانات إذا تم حذف الوسيطات. internal_replication false يحدد ما إذا كان جدول Distributed الذي أُنشئ باستخدام عنقود قاعدة بيانات Replicated هذه سيرسل البيانات إلى إحدى النسخ المتماثلة (يعني internal replication أن نسخ العنقود المتماثلة تتولى النسخ المتماثل بنفسها) أو إلى جميع النسخ المتماثلة (ويعني عدم وجود internal replication أن جدول Distributed سيرسل البيانات المُدرجة إلى جميع النسخ المتماثلة)

يمكن تجاوز القيم الافتراضية في ملف الإعدادات