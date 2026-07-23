مجموعة بيانات تكون دائمًا في RAM. وهي مخصّصة للاستخدام في الجانب الأيمن من المعامل IN .

في ClickHouse Cloud، إذا كانت خدمتك قد أُنشئت بإصدار أقدم من 25.4، فستحتاج إلى ضبط التوافق على 25.4 على الأقل باستخدام SET compatibility=25.4 .

مجموعة بيانات تكون دائمًا في RAM. وهي مخصّصة للاستخدام في الجانب الأيمن من المعامل IN (راجع قسم “معاملات IN”).

يمكنك استخدام INSERT لإدراج البيانات في الجدول. ستُضاف العناصر الجديدة إلى مجموعة البيانات، بينما ستُتجاهل العناصر المكررة. لكن لا يمكنك تنفيذ SELECT من الجدول. والطريقة الوحيدة لاسترجاع البيانات هي استخدامها في النصف الأيمن من المعامل IN .

توجد البيانات دائمًا في RAM. وبالنسبة إلى INSERT ، تُكتب أيضًا كتل البيانات المُدرجة في دليل الجداول على القرص. وعند بدء تشغيل الخادم، تُحمَّل هذه البيانات إلى RAM. وبعبارة أخرى، تظل البيانات في مكانها بعد إعادة التشغيل.

عند إعادة تشغيل الخادم بشكل غير سليم، قد تُفقَد كتلة البيانات الموجودة على القرص أو تتلف. وفي الحالة الأخيرة، قد تحتاج إلى حذف الملف الذي يحتوي على البيانات التالفة يدويًا.

​ القيود والإعدادات

عند إنشاء جدول، تُطبَّق الإعدادات التالية:

يُعطّل الاستمرارية في محركَي الجداول Set و Join

يقلّل عبء عمليات الإدخال/الإخراج. وهو مناسب للحالات التي تركّز على الأداء ولا تتطلب الاستمرارية.

القيم الممكنة:

1 — مُمكّن.

0 — مُعطّل.