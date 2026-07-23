يدعم المحرك Atomic استعلامات DROP TABLE و RENAME TABLE غير الحاجبة، واستعلامات EXCHANGE TABLES الذرّية. ويُستخدم محرك قاعدة البيانات Atomic افتراضيًا.

في ClickHouse Cloud، يُستخدم أيضًا افتراضيًا محرك قاعدة البيانات Shared ، كما يدعم العمليات المذكورة أعلاه.

​ إنشاء قاعدة بيانات

CREATE DATABASE test [ENGINE = Atomic] [SETTINGS disk=...];

​ تفاصيل وتوصيات

​ معرّف UUID للجدول

Atomic معرّف لكل جدول في قاعدة البياناتمعرّف معرّف UUID دائم، وتُخزَّن بياناته في الدليل التالي:

/clickhouse_path/store/xxx/xxxyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy/

حيث يشير xxxyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy إلى معرّف UUID الخاص بالجدول.

افتراضيًا، يُنشأ معرّف UUID تلقائيًا. ومع ذلك، يمكن للمستخدمين تحديد معرّف UUID صراحةً عند إنشاء جدول، رغم أن ذلك غير مُوصى به.

على سبيل المثال:

CREATE TABLE name UUID '28f1c61c-2970-457a-bffe-454156ddcfef' (n UInt64) ENGINE = ...;

SHOW CREATE . يمكنك استخدام الإعداد show_table_uuid_in_table_create_query_if_not_nil لعرض معرّف UUID عبر استعلام

​ RENAME TABLE

لا تُعدّل استعلامات RENAME معرّف UUID ولا تنقل بيانات الجدول. تُنفَّذ هذه الاستعلامات فورًا ولا تنتظر حتى تكتمل الاستعلامات الأخرى التي تستخدم الجدول.

DROP TABLE ، لا تُزال أي بيانات. يكتفي محرّك Atomic بوضع علامة على الجدول على أنه محذوف، وذلك بنقل البيانات الوصفية الخاصة به إلى /clickhouse_path/metadata_dropped/ وإخطار خيط المعالجة في الخلفية. ويُحدَّد التأخير قبل الحذف النهائي لبيانات الجدول بواسطة إعداد SYNC . استخدم الإعداد DROP حتى تنتهي استعلامات SELECT و INSERT وغيرها من الاستعلامات الجارية التي تستخدم الجدول. وسيُزال الجدول عندما لا يعود قيد الاستخدام. عند استخدام، لا تُزال أي بيانات. يكتفي محرّكبوضع علامة على الجدول على أنه محذوف، وذلك بنقل البيانات الوصفية الخاصة به إلىوإخطار خيط المعالجة في الخلفية. ويُحدَّد التأخير قبل الحذف النهائي لبيانات الجدول بواسطة إعداد database_atomic_delay_before_drop_table_sec . يمكنك تحديد الوضع المتزامن باستخدام المُعدِّل. استخدم الإعداد database_atomic_wait_for_drop_and_detach_synchronously لتحقيق ذلك. في هذه الحالة، ينتظرحتى تنتهي استعلاماتوغيرها من الاستعلامات الجارية التي تستخدم الجدول. وسيُزال الجدول عندما لا يعود قيد الاستخدام.

يُبدّل استعلام EXCHANGE الجداول أو القواميس تبديلًا ذريًا. على سبيل المثال، بدلًا من هذه العملية غير الذرية:

Non-atomic RENAME TABLE new_table TO tmp, old_table TO new_table, tmp TO old_table;

يمكنك استخدام قاعدة بيانات بمحرك atomic:

Atomic EXCHANGE TABLES new_table AND old_table;

​ ReplicatedMergeTree في قاعدة بيانات atomic

{uuid} . وهذا يضمن إنشاء مسارات فريدة تلقائيًا لكل جدول في ZooKeeper. بالنسبة إلى جداول ReplicatedMergeTree ، يُنصح بعدم تحديد معلمات المحرك الخاصة بالمسار في ZooKeeper واسم النسخة المتماثلة. في هذه الحالة، ستُستخدم معلمتا الإعداد default_replica_path default_replica_name . وإذا أردت تحديد معلمات المحرك صراحةً، فيُنصح باستخدام ماكرو. وهذا يضمن إنشاء مسارات فريدة تلقائيًا لكل جدول في ZooKeeper.

​ قرص البيانات الوصفية

عند تحديد disk ضمن SETTINGS ، يُستخدم القرص لتخزين ملفات البيانات الوصفية للجدول. على سبيل المثال:

CREATE TABLE db (n UInt64) ENGINE = Atomic SETTINGS disk = disk ( type = 'local' , path = '/var/lib/clickhouse-disks/db_disk' );

إذا لم يُحدَّد، فسيُستخدم تلقائيًا القرص المُعرَّف في database_disk.disk .