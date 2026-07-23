​ متى تستخدم clickhouse-local مقابل ClickHouse

clickhouse-local إصدارًا سهل الاستخدام من ClickHouse، وهو مثالي للمطورين الذين يحتاجون إلى معالجة سريعة للملفات المحلية والبعيدة باستخدام SQL من دون الحاجة إلى تثبيت خادم قاعدة بيانات كامل. باستخدام clickhouse-local ، يمكن للمطورين استخدام أوامر SQL (باستخدام clickhouse-local أنه يأتي مضمنًا بالفعل عند تثبيت clickhouse-local بسرعة، من دون الحاجة إلى عملية تثبيت معقدة. يُعدإصدارًا سهل الاستخدام من ClickHouse، وهو مثالي للمطورين الذين يحتاجون إلى معالجة سريعة للملفات المحلية والبعيدة باستخدام SQL من دون الحاجة إلى تثبيت خادم قاعدة بيانات كامل. باستخدام، يمكن للمطورين استخدام أوامر SQL (باستخدام لهجة ClickHouse SQL ) مباشرةً من سطر الأوامر، مما يوفّر طريقة بسيطة وفعّالة للوصول إلى ميزات ClickHouse من دون الحاجة إلى تثبيت ClickHouse كامل. ومن أبرز مزاياأنه يأتي مضمنًا بالفعل عند تثبيت clickhouse-client . وهذا يعني أن المطورين يمكنهم البدء باستخدامبسرعة، من دون الحاجة إلى عملية تثبيت معقدة.

clickhouse-local أداة ممتازة لأغراض التطوير والاختبار ومعالجة الملفات، فإنه غير مناسب لخدمة المستخدمين النهائيين أو التطبيقات. في هذه الحالات، يُوصى باستخدام clickhouse-local . ومع أنأداة ممتازة لأغراض التطوير والاختبار ومعالجة الملفات، فإنه غير مناسب لخدمة المستخدمين النهائيين أو التطبيقات. في هذه الحالات، يُوصى باستخدام ClickHouse مفتوح المصدر. ClickHouse هو قاعدة بيانات OLAP قوية صُممت للتعامل مع أحمال العمل التحليلية واسعة النطاق. وهو يوفّر معالجة سريعة وفعّالة للاستعلامات المعقدة على مجموعات بيانات كبيرة، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في بيئات الإنتاج التي يكون فيها الأداء العالي بالغ الأهمية. بالإضافة إلى ذلك، يوفّر ClickHouse مجموعة واسعة من الميزات مثل النسخ المتماثل والتجزئة والتوافر العالي، وهي أمور أساسية للتوسع والتعامل مع مجموعات بيانات كبيرة وخدمة التطبيقات. إذا كنت بحاجة إلى التعامل مع مجموعات بيانات أكبر أو خدمة المستخدمين النهائيين أو التطبيقات، فنوصي باستخدام ClickHouse مفتوح المصدر بدلًا من

يُشغَّل clickhouse-local باستخدام الملف التنفيذي clickhouse نفسه الذي يُشغِّل خادم ClickHouse و clickhouse-client . وأسهل طريقة لتنزيل أحدث إصدار هي استخدام الأمر التالي:

curl https://clickhouse.com/ | sh

يمكن للملف التنفيذي الذي نزّلته للتو تشغيل مختلف أدوات ClickHouse وبرامجه المساعدة. إذا كنت تريد تشغيل ClickHouse كخادم قاعدة بيانات، فراجِع Quick Start

​ الاستعلام عن البيانات في ملف باستخدام SQL

من الاستخدامات الشائعة لـ clickhouse-local تشغيل استعلامات مخصّصة على الملفات، بحيث لا تحتاج إلى إدراج البيانات في جدول. ويمكن لـ clickhouse-local دفق البيانات من ملف إلى جدول مؤقت وتنفيذ أوامر SQL.

إذا كان الملف موجودًا على الجهاز نفسه الذي يعمل عليه clickhouse-local ، فيمكنك ببساطة تحديد الملف المراد تحميله. يحتوي ملف reviews.tsv التالي على عينة من مراجعات منتجات Amazon:

./clickhouse local -q "SELECT * FROM 'reviews.tsv'"

هذا الأمر اختصار لـ:

./clickhouse local -q "SELECT * FROM file('reviews.tsv')"

يستدل ClickHouse من امتداد الملف على أنه يستخدم تنسيقًا مفصولًا بعلامات تبويب. وإذا احتجت إلى تحديد التنسيق صراحةً، فما عليك سوى إضافة أحد تنسيقات الإدخال العديدة في ClickHouse

./clickhouse local -q "SELECT * FROM file('reviews.tsv', 'TabSeparated')"

تنشئ دالة الجدول file جدولًا، ويمكنك استخدام DESCRIBE للاطّلاع على المخطط المُستنتَج:

./clickhouse local -q "DESCRIBE file('reviews.tsv')"

يُسمح لك باستخدام globs في اسم الملف (راجع استبدالات glob ). أمثلة: ./clickhouse local -q "SELECT * FROM 'reviews*.jsonl'" ./clickhouse local -q "SELECT * FROM 'review_?.csv'" ./clickhouse local -q "SELECT * FROM 'review_{1..3}.csv'"

marketplace Nullable(String) customer_id Nullable(Int64) review_id Nullable(String) product_id Nullable(String) product_parent Nullable(Int64) product_title Nullable(String) product_category Nullable(String) star_rating Nullable(Int64) helpful_votes Nullable(Int64) total_votes Nullable(Int64) vine Nullable(String) verified_purchase Nullable(String) review_headline Nullable(String) review_body Nullable(String) review_date Nullable(Date)

لنحدّد المنتج الأعلى تقييمًا:

./clickhouse local -q "SELECT argMax(product_title,star_rating), max(star_rating) FROM file('reviews.tsv')"

Monopoly Junior Board Game 5

​ الاستعلام عن البيانات في ملف Parquet على AWS S3

إذا كان لديك ملف في S3، فاستخدم clickhouse-local ودالة الجدول s3 للاستعلام عن الملف مباشرةً (من دون إدراج البيانات في جدول ClickHouse). لدينا ملف باسم house_0.parquet في حاوية عامة يحتوي على أسعار المنازل للعقارات المبيعة في المملكة المتحدة. لنرَ كم عدد الصفوف التي يحتوي عليها:

./clickhouse local -q " SELECT count() FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/house_parquet/house_0.parquet')"

يحتوي الملف على 2.7 مليون صف:

2772030

من المفيد دائمًا الاطلاع على المخطط المستنتَج الذي يستنتجه ClickHouse من الملف:

./clickhouse local -q "DESCRIBE s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/house_parquet/house_0.parquet')"

price Nullable(Int64) date Nullable(UInt16) postcode1 Nullable(String) postcode2 Nullable(String) type Nullable(String) is_new Nullable(UInt8) duration Nullable(String) addr1 Nullable(String) addr2 Nullable(String) street Nullable(String) locality Nullable(String) town Nullable(String) district Nullable(String) county Nullable(String)

لنرَ ما هي أكثر الأحياء تكلفةً:

./clickhouse local -q " SELECT town, district, count() AS c, round(avg(price)) AS price, bar(price, 0, 5000000, 100) FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/house_parquet/house_0.parquet') GROUP BY town, district HAVING c >= 100 ORDER BY price DESC LIMIT 10"

LONDON CITY OF LONDON 886 2271305 █████████████████████████████████████████████▍ LEATHERHEAD ELMBRIDGE 206 1176680 ███████████████████████▌ LONDON CITY OF WESTMINSTER 12577 1108221 ██████████████████████▏ LONDON KENSINGTON AND CHELSEA 8728 1094496 █████████████████████▉ HYTHE FOLKESTONE AND HYTHE 130 1023980 ████████████████████▍ CHALFONT ST GILES CHILTERN 113 835754 ████████████████▋ AMERSHAM BUCKINGHAMSHIRE 113 799596 ███████████████▉ VIRGINIA WATER RUNNYMEDE 356 789301 ███████████████▊ BARNET ENFIELD 282 740514 ██████████████▊ NORTHWOOD THREE RIVERS 184 731609 ██████████████▋

file و s3 في جدول من نوع MergeTree . راجع عندما تصبح جاهزًا لإدراج ملفاتك في ClickHouse، شغّل خادم ClickHouse وأدرِج نتائج دوال الجدولفي جدول من نوع. راجع Quick Start لمزيد من التفاصيل.

​ تحويلات الصيغ

يمكنك استخدام clickhouse-local لتحويل البيانات بين صيغ مختلفة. مثال:

$ clickhouse-local --input-format JSONLines --output-format CSV --query "SELECT * FROM table" < data.json > data.csv

يُتعرَّف على التنسيقات تلقائيًا من امتدادات الملفات:

$ clickhouse-local --query "SELECT * FROM table" < data.json > data.csv

كاختصار، يمكنك كتابته باستخدام الوسيط --copy :

$ clickhouse-local --copy < data.json > data.csv

افتراضيًا، يمكن لـ clickhouse-local الوصول إلى بيانات خادم ClickHouse على نفس المضيف، ولا يعتمد على إعدادات الخادم. كما يدعم تحميل إعدادات الخادم باستخدام الوسيط --config-file . وبالنسبة إلى البيانات المؤقتة، يُنشأ افتراضيًا دليل مؤقت فريد للبيانات.

الاستخدام الأساسي (Linux):

$ clickhouse-local --structure "table_structure" --input-format "format_of_incoming_data" --query "query"

الاستخدام البسيط (Mac):

$ ./clickhouse local --structure "table_structure" --input-format "format_of_incoming_data" --query "query"

يدعم clickhouse-local أيضًا العمل على Windows عبر WSL2.

الوسيطات:

-S , --structure — بنية الجدول لبيانات الإدخال.

, — بنية الجدول لبيانات الإدخال. --input-format — تنسيق الإدخال، والافتراضي هو TSV .

— تنسيق الإدخال، والافتراضي هو . -F , --file — المسار إلى البيانات، والافتراضي هو stdin .

, — المسار إلى البيانات، والافتراضي هو . -q , --query — الاستعلامات المطلوب تنفيذها، مع استخدام ; كفاصل. يمكن تحديد --query عدة مرات، مثل: --query "SELECT 1" --query "SELECT 2" . لا يمكن استخدامه بالتزامن مع --queries-file .

, — الاستعلامات المطلوب تنفيذها، مع استخدام كفاصل. يمكن تحديد عدة مرات، مثل: . لا يمكن استخدامه بالتزامن مع . --queries-file - مسار ملف يحتوي على الاستعلامات المطلوب تنفيذها. يمكن تحديد --queries-file عدة مرات، مثل: --query queries1.sql --query queries2.sql . لا يمكن استخدامه بالتزامن مع --query .

- مسار ملف يحتوي على الاستعلامات المطلوب تنفيذها. يمكن تحديد عدة مرات، مثل: . لا يمكن استخدامه بالتزامن مع . --multiquery, -n – إذا تم تحديده، يمكن إدراج عدة استعلامات مفصولة بفواصل منقوطة بعد الخيار --query . وللتسهيل، يمكن أيضًا حذف --query وتمرير الاستعلامات مباشرةً بعد --multiquery .

– إذا تم تحديده، يمكن إدراج عدة استعلامات مفصولة بفواصل منقوطة بعد الخيار . وللتسهيل، يمكن أيضًا حذف وتمرير الاستعلامات مباشرةً بعد . -N , --table — اسم الجدول الذي ستوضع فيه بيانات الإخراج، والافتراضي هو table .

, — اسم الجدول الذي ستوضع فيه بيانات الإخراج، والافتراضي هو . -f , --format , --output-format — تنسيق الإخراج، والافتراضي هو TSV .

, , — تنسيق الإخراج، والافتراضي هو . -d , --database — قاعدة البيانات الافتراضية، والافتراضي هو _local .

, — قاعدة البيانات الافتراضية، والافتراضي هو . --stacktrace — ما إذا كان سيتم تفريغ مخرجات التصحيح عند حدوث استثناء.

— ما إذا كان سيتم تفريغ مخرجات التصحيح عند حدوث استثناء. --echo [ <bool> ] — اطبع كل استعلام قبل التنفيذ. يقبل قيمة منطقية اختيارية. يكون مفعّلًا افتراضيًا في الوضع التفاعلي ومعطّلًا في وضع الدُفعات. ملاحظة: لأن --echo يقبل الآن قيمة اختيارية، فإن أي استعلام موضعي يأتي مباشرةً بعد --echo بدون قيمة صريحة سيُعامَل على أنه قيمته؛ استخدم بدلًا من ذلك --echo --query "..." أو --echo -q "..." أو --echo=false أو stdin عبر pipe.

— اطبع كل استعلام قبل التنفيذ. يقبل قيمة منطقية اختيارية. يكون مفعّلًا افتراضيًا في الوضع التفاعلي ومعطّلًا في وضع الدُفعات. ملاحظة: لأن يقبل الآن قيمة اختيارية، فإن أي استعلام موضعي يأتي مباشرةً بعد بدون قيمة صريحة سيُعامَل على أنه قيمته؛ استخدم بدلًا من ذلك أو أو أو عبر pipe. --echo-formatted [ <bool> ] — نسّق الاستعلامات المطبوعة عبر echo. يقبل قيمة منطقية اختيارية. يكون مفعّلًا افتراضيًا في الوضع التفاعلي ومعطّلًا في وضع الدُفعات.

— نسّق الاستعلامات المطبوعة عبر echo. يقبل قيمة منطقية اختيارية. يكون مفعّلًا افتراضيًا في الوضع التفاعلي ومعطّلًا في وضع الدُفعات. --echo-query-id [ <bool> ] — اطبع query_id قبل التنفيذ. يقبل قيمة منطقية اختيارية. يكون مفعّلًا افتراضيًا في الوضع التفاعلي ومعطّلًا في وضع الدُفعات.

— اطبع قبل التنفيذ. يقبل قيمة منطقية اختيارية. يكون مفعّلًا افتراضيًا في الوضع التفاعلي ومعطّلًا في وضع الدُفعات. --echo-query-separator <string> — اطبع هذا الفاصل قبل الاستعلام المنسّق المطبوع عبر echo (يتطلب --echo-formatted )، مما يجعل من الأسهل تمييز الاستعلام المكتوب عن نسخته المعاد تنسيقها عبر echo. يكون فارغًا افتراضيًا (معطّلًا).

— اطبع هذا الفاصل قبل الاستعلام المنسّق المطبوع عبر echo (يتطلب )، مما يجعل من الأسهل تمييز الاستعلام المكتوب عن نسخته المعاد تنسيقها عبر echo. يكون فارغًا افتراضيًا (معطّلًا). --highlight , --hilite <bool> — بدّل تمييز بناء الجملة في موجّه الأوامر والاستعلامات المطبوعة عبر echo. يكون مفعّلًا افتراضيًا. لا يُطبَّق التمييز إلا عند الكتابة إلى طرفية.

, — بدّل تمييز بناء الجملة في موجّه الأوامر والاستعلامات المطبوعة عبر echo. يكون مفعّلًا افتراضيًا. لا يُطبَّق التمييز إلا عند الكتابة إلى طرفية. --hints <bool> — اعرض تلميحات الإكمال التلقائي أثناء الكتابة (نص “شبح” مضمن) لأفضل اقتراح مطابق عندما يكون المؤشر عند نهاية الإدخال. تنقّل بين التلميحات باستخدام Up/Down (أو Ctrl-Up/Ctrl-Down)؛ واقبل التلميح المضمن باستخدام Tab أو Right؛ لا يقبل Enter أي تلميح إلا بعد تحديده صراحةً، وإلا فإنه يشغّل الاستعلام؛ كما يفتح Tab أيضًا قائمة الإكمال الكلاسيكية. يتطلب --highlight (لأن التلميحات تحتاج إلى الألوان) وآلية الاقتراحات (لذا فإن --disable_suggestion يعطّلها أيضًا). يكون مفعّلًا افتراضيًا.

— اعرض تلميحات الإكمال التلقائي أثناء الكتابة (نص “شبح” مضمن) لأفضل اقتراح مطابق عندما يكون المؤشر عند نهاية الإدخال. تنقّل بين التلميحات باستخدام Up/Down (أو Ctrl-Up/Ctrl-Down)؛ واقبل التلميح المضمن باستخدام Tab أو Right؛ لا يقبل أي تلميح إلا بعد تحديده صراحةً، وإلا فإنه يشغّل الاستعلام؛ كما يفتح أيضًا قائمة الإكمال الكلاسيكية. يتطلب (لأن التلميحات تحتاج إلى الألوان) وآلية الاقتراحات (لذا فإن يعطّلها أيضًا). يكون مفعّلًا افتراضيًا. --verbose — مزيد من التفاصيل حول تنفيذ الاستعلام.

— مزيد من التفاصيل حول تنفيذ الاستعلام. --logger.console — سجّل إلى وحدة التحكم.

— سجّل إلى وحدة التحكم. --logger.log — اسم ملف السجل.

— اسم ملف السجل. --logger.level — مستوى السجل.

— مستوى السجل. --ignore-error — لا توقف المعالجة إذا فشل استعلام.

— لا توقف المعالجة إذا فشل استعلام. -c , --config-file — مسار إلى ملف التهيئة بالتنسيق نفسه المستخدم في خادم ClickHouse، ويكون ملف التهيئة فارغًا افتراضيًا.

, — مسار إلى ملف التهيئة بالتنسيق نفسه المستخدم في خادم ClickHouse، ويكون ملف التهيئة فارغًا افتراضيًا. --no-system-tables — لا تُرفق جداول النظام.

— لا تُرفق جداول النظام. --help — مرجع الوسيطات لـ clickhouse-local .

— مرجع الوسيطات لـ . -V , --version — اطبع معلومات الإصدار ثم اخرج.

بالإضافة إلى ذلك، توجد وسيطات لكل متغير من متغيرات تهيئة ClickHouse، ويشيع استخدامها بدلًا من --config-file .

​ أمر LS

يعرض جميع الملفات في دليل العمل الحالي التي يمكن لـ clickhouse-local الوصول إليها.

يمكنك تشغيله في الوضع التفاعلي كما يلي:

Query ClickHouse local version 26 . 3 . 1 . 1 . :) ls SELECT _file AS file FROM file ( '*' , 'One' ) ORDER BY file ASC

Response ┌─file────────┐ │ file1.csv │ │ file2.json │ │ file3.xml │ └─────────────┘

يمكنك أيضًا تنفيذه كاستعلام باستخدام الوسيط -q:

./clickhouse-local -q ls

Response file1.csv file2.json file3.xml

​ الأمر CLEAR

يمسح شاشة الطرفية (على غرار الأمر clear في Linux أو Ctrl+L في كثير من الطرفيات). هذا إجراء من جهة العميل: ولا يُرسَل إلى محرك SQL.

في clickhouse-local ، يُتعرَّف على هذا الأمر الوصفي في الوضع التفاعلي، وكذلك عند الإدخال عبر -q و** --queries-file ** (المسار نفسه في العميل كما في -q ، والفكرة نفسها كما في ls )، لذا فإن كتابة clear وحدها لا تؤدي إلى ظهور الخطأ UNKNOWN_IDENTIFIER . أما clickhouse-client --queries-file البعيد فيبقى دون تغيير: إذ يُنفَّذ محتوى الملف على أنه SQL فقط (من دون أوامر وصفية على مستوى النص).

في clickhouse-client ، لا يُتعرَّف عليه إلا في الوضع التفاعلي. ومع -q أو ملفات الاستعلامات، يظل clear يُفسَّر على أنه SQL، بحيث يحتفظ التشغيل الآلي بسلوك الخطأ السابق بدلًا من تحويل الأخطاء المطبعية إلى إجراء صامت بلا تأثير.

الصيغ المدعومة: clear و CLEAR و /clear (تُتجاهل الفاصلة المنقوطة اللاحقة ; إن وُجدت). إذا لم يكن الإخراج القياسي طرفيةً (على سبيل المثال، عند تمرير الإخراج عبر أنبوب)، فسيُقبَل الأمر الوصفي عند التعرّف عليه، لكنه لن يُصدر تسلسلات تحكم.

مع clickhouse-local و -q :

./clickhouse-local -q clear

Query $ echo -e "1,2

3,4" | clickhouse-local --structure "a Int64, b Int64" \ --input-format "CSV" --query "SELECT * FROM table" Read 2 rows, 32.00 B in 0.000 sec., 5182 rows/sec., 80.97 KiB/sec. 1 2 3 4

المثال السابق مماثل لما يلي:

Query $ echo -e "1,2

3,4" | clickhouse-local -n --query " CREATE TABLE table (a Int64, b Int64) ENGINE = File(CSV, stdin); SELECT a, b FROM table; DROP TABLE table;" Read 2 rows, 32.00 B in 0.000 sec., 4987 rows/sec., 77.93 KiB/sec. 1 2 3 4

stdin أو الوسيطة --file ، ويمكنك فتح أي عدد من الملفات باستخدام لا تحتاج إلى استخدامأو الوسيطة، ويمكنك فتح أي عدد من الملفات باستخدام دالة الجدول file

Query $ echo 1 | tee 1.tsv 1 $ echo 2 | tee 2.tsv 2 $ clickhouse-local --query " select * from file('1.tsv', TSV, 'a int') t1 cross join file('2.tsv', TSV, 'b int') t2" 1 2

والآن لنعرض مستخدم الذاكرة لكل مستخدم في Unix:

Query $ ps aux | tail -n +2 | awk '{ printf("%s\t%s

", $1, $4) }' \ | clickhouse-local --structure "user String, mem Float64" \ --query "SELECT user, round(sum(mem), 2) as memTotal FROM table GROUP BY user ORDER BY memTotal DESC FORMAT Pretty"

Response Read 186 rows, 4.15 KiB in 0.035 sec., 5302 rows/sec., 118.34 KiB/sec. ┏━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┓ ┃ user ┃ memTotal ┃ ┡━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━┩ │ bayonet │ 113.5 │ ├──────────┼──────────┤ │ root │ 8.8 │ ├──────────┼──────────┤ ...

​ تشغيل مستمعات TCP وHTTP

يمكن تحويل clickhouse-local إلى خادم خفيف الوزن يقبل اتصالات TCP (البروتوكول الأصلي) واتصالات HTTP. يكون هذا مفيدًا عندما تريد إتاحة الوصول إلى قواعد البيانات والجداول في مثيل clickhouse-local قيد التشغيل لأدوات أو تطبيقات ClickHouse الأخرى. لاحظ أن كل اتصال وارد يحصل على جلسة خاصة به، لذلك لا تكون الجداول المؤقتة وإعدادات مستوى الجلسة الخاصة بجلسة clickhouse-local التفاعلية مرئية للاتصالات الخارجية.

استخدم SYSTEM START LISTEN لفتح مستمع، و SYSTEM STOP LISTEN لإغلاقه:

clickhouse-local \ --listen_host 127.0.0.1 \ --tcp_port 9000 \ --http_port 8123 \ --query " SYSTEM START LISTEN TCP; SYSTEM START LISTEN HTTP; SELECT * FROM url('http://127.0.0.1:8123/?query=SELECT+42', LineAsString); SYSTEM STOP LISTEN TCP; SYSTEM STOP LISTEN HTTP; "

تضبط الخيارات --listen_host و --tcp_port و --http_port عنوان الربط والمنافذ. المنافذ الافتراضية هي 9000 لـ TCP و 8123 لـ HTTP.

الأمان بشكل افتراضي، يعمل clickhouse-local بإعداد المستخدمين المؤقتين، لذا فإن أي مستمع يفتحه يكون من دون مصادقة. اربطه بعنوان استرجاعي ( 127.0.0.1 أو ::1 ) ما لم تكن قد هيّأت المستخدمين والتحكم في الوصول صراحةً عبر توجيه الإعداد users_config إلى ملف users.xml مخصص (على سبيل المثال باستخدام --config-file ). يؤدي الاستماع على عنوان غير استرجاعي من دون مصادقة إلى كشف بيانات المثيل المحلي لأي شخص يمكنه الوصول إلى المنفذ المحدد.