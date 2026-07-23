24.3 de ClickHouse, el analizador de consultas estaba habilitado de forma predeterminada.
Puede obtener más información sobre su funcionamiento aquí.
A pesar de corregir una gran cantidad de errores e introducir nuevas optimizaciones, también se introducen algunos cambios incompatibles en el comportamiento de ClickHouse. Lea los siguientes cambios para determinar cómo reescribir sus consultas para el analizador.
Incompatibilidades conocidas
La infraestructura anterior de planificación de consultas aplicaba optimizaciones a nivel de AST antes del paso de validación de la consulta. Las optimizaciones podían reescribir la consulta inicial para que fuera válida y ejecutable. En el analizador, la validación de la consulta se realiza antes del paso de optimización. Esto significa que las consultas no válidas que antes podían ejecutarse ahora ya no se admiten. En esos casos, la consulta debe corregirse manualmente.
Las consultas no válidas ya no se optimizan
La siguiente consulta usa la columna
Ejemplo 1
number en la lista de proyección cuando, tras la agregación, solo está disponible
toString(number).
En el analizador anterior,
GROUP BY toString(number) se optimizaba a
GROUP BY number,, lo que hacía que la consulta fuera válida.
SELECT number
FROM numbers(1)
GROUP BY toString(number)
El mismo problema se produce en esta consulta. La columna
Ejemplo 2
number se usa después de la agregación con otra clave.
El analizador de consultas anterior corrigió esta consulta al mover el filtro
number > 5 de la cláusula
HAVING a la cláusula
WHERE.
Para corregir la consulta, debes mover a la sección
SELECT
number % 2 AS n,
sum(number)
FROM numbers(10)
GROUP BY n
HAVING number > 5
WHERE todas las condiciones que se apliquen a columnas no agregadas, para ajustarte a la sintaxis SQL estándar:
Como ayuda para la migración, el analizador puede replicar la antigua reescritura de
SELECT
number % 2 AS n,
sum(number)
FROM numbers(10)
WHERE number > 5
GROUP BY n
HAVING a
WHERE para conjunciones AND no agregadas. Habilita
analyzer_compatibility_allow_non_aggregate_in_having = 1 para activar este comportamiento. Esta configuración está disponible desde ClickHouse
26.7. La configuración se ignora para
WITH CUBE,
WITH ROLLUP,
WITH TOTALS y
GROUPING SETS. Las conjunciones que contienen funciones de agregación,
grouping o no deterministas permanecen en
HAVING; si alguna conjunción contiene una función de ventana o una función con estado (por ejemplo,
rowNumberInBlock), la reescritura se desactiva para toda la cláusula
HAVING, en consonancia con el comportamiento heredado.
El analizador siempre realiza la verificación de tipos. Anteriormente, era posible crear una
CREATE VIEW con una consulta no válida
VIEW con una consulta
SELECT no válida.
El error aparecía durante el primer
SELECT o
INSERT (en el caso de
MATERIALIZED VIEW).
Ya no es posible crear una
VIEW de esta forma.
Ejemplo
CREATE TABLE source (data String)
ENGINE=MergeTree
ORDER BY tuple();
CREATE VIEW some_view
AS SELECT JSONExtract(data, 'test', 'DateTime64(3)')
FROM source;
Incompatibilidades conocidas de la cláusula
JOIN
De forma predeterminada, no se puede usar un alias de la lista
JOIN usando una columna de una proyección
SELECT como clave de
JOIN USING.
Una nueva configuración,
analyzer_compatibility_join_using_top_level_identifier, cuando está habilitada, cambia el comportamiento de
JOIN USING para que dé prioridad a la resolución de identificadores a partir de las expresiones de la lista de proyección de la consulta
SELECT, en lugar de usar directamente las columnas de la tabla de la izquierda.
Por ejemplo:
Con
SELECT a + 1 AS b, t2.s
FROM VALUES('a UInt64, b UInt64', (1, 1)) AS t1
JOIN VALUES('b UInt64, s String', (1, 'one'), (2, 'two')) t2
USING (b);
analyzer_compatibility_join_using_top_level_identifier establecido en
true, la condición de join se interpreta como
t1.a + 1 = t2.b, en consonancia con el comportamiento de las versiones anteriores.
El resultado será
2, 'two'.
Cuando la configuración está en
false, la condición de join pasa a ser
t1.b = t2.b de forma predeterminada, y la consulta devolverá
2, 'one'.
Si
b no está presente en
t1, la consulta fallará con un error.
En el analizador, usar
Cambios de comportamiento con
Cambios de comportamiento con
JOIN USING y columnas
ALIAS/
MATERIALIZED
* en una consulta
JOIN USING que involucre columnas
ALIAS o
MATERIALIZED hará que esas columnas se incluyan en el conjunto de resultados de forma predeterminada.
Por ejemplo:
En el analizador, el resultado de esta consulta incluirá la columna
CREATE TABLE t1 (id UInt64, payload ALIAS sipHash64(id)) ENGINE = MergeTree ORDER BY id;
INSERT INTO t1 VALUES (1), (2);
CREATE TABLE t2 (id UInt64, payload ALIAS sipHash64(id)) ENGINE = MergeTree ORDER BY id;
INSERT INTO t2 VALUES (2), (3);
SELECT * FROM t1
FULL JOIN t2 USING (payload);
payload junto con
id de ambas tablas.
En cambio, el analizador anterior solo incluía estas columnas
ALIAS si se habían habilitado opciones específicas (
asterisk_include_alias_columns o
asterisk_include_materialized_columns),
y las columnas podían aparecer en un orden diferente.
Para garantizar resultados coherentes y previsibles, especialmente al migrar consultas antiguas al analizador, es aconsejable especificar las columnas explícitamente en la cláusula
SELECT en lugar de usar
*.
En el analizador, se han estandarizado las reglas para determinar el supertipo común de las columnas especificadas en la cláusula
Manejo de los modificadores de tipo de las columnas en la cláusula
Manejo de los modificadores de tipo de las columnas en la cláusula
USING
USING, con el fin de producir resultados más predecibles,
especialmente al trabajar con modificadores de tipo como
LowCardinality y
Nullable.
LowCardinality(T)y
T: Cuando una columna de tipo
LowCardinality(T)se combina con una columna de tipo
T, el supertipo común resultante será
T, lo que en la práctica descarta el modificador
LowCardinality.
Nullable(T)y
T: Cuando una columna de tipo
Nullable(T)se combina con una columna de tipo
T, el supertipo común resultante será
Nullable(T), lo que garantiza que se conserve la propiedad
Nullable.
En esta consulta, el supertipo común de
SELECT id, toTypeName(id)
FROM VALUES('id LowCardinality(String)', ('a')) AS t1
FULL OUTER JOIN VALUES('id String', ('b')) AS t2
USING (id);
id se establece como
String, descartando el modificador
LowCardinality de
t1.
Durante el cálculo de los nombres de la proyección, no se sustituyen los alias.
Cambios en los nombres de las columnas de la proyección
SELECT
1 + 1 AS x,
x + 1
SETTINGS enable_analyzer = 0
FORMAT PrettyCompact
┌─x─┬─plus(plus(1, 1), 1)─┐
1. │ 2 │ 3 │
└───┴─────────────────────┘
SELECT
1 + 1 AS x,
x + 1
SETTINGS enable_analyzer = 1
FORMAT PrettyCompact
┌─x─┬─plus(x, 1)─┐
1. │ 2 │ 3 │
└───┴────────────┘
En el analizador, la inferencia de tipos se produce durante el análisis inicial de la consulta. Este cambio significa que las comprobaciones de tipos se realizan antes de la evaluación de cortocircuito; por lo tanto, los argumentos de la función
Tipos incompatibles en los argumentos de función
if siempre deben tener un supertipo común.
Por ejemplo, la siguiente consulta falla con
There is no supertype for types Array(UInt8), String because some of them are Array and some of them are not:
SELECT toTypeName(if(0, [2, 3, 4], 'String'))
El analizador cambia de forma significativa el protocolo de comunicación entre los servidores del clúster. Por lo tanto, es imposible ejecutar consultas distribuidas en servidores con valores distintos de la configuración
Clústeres heterogéneos
enable_analyzer.
Las mutaciones siguen usando el analizador anterior. Esto significa que algunas funciones nuevas de ClickHouse SQL no se pueden usar en las mutaciones. Por ejemplo, la cláusula
Las mutaciones se interpretan con el analizador anterior
QUALIFY.
Se puede consultar el estado aquí.
A continuación se muestra la lista de funcionalidades que el analizador no admite actualmente:
Funcionalidades no compatibles
- Índice Annoy.
- Índice Hypothesis. Trabajo en curso aquí.
- window view no es compatible. No hay planes de admitirla en el futuro.
Estamos habilitando el analizador en todas las instancias donde actualmente está deshabilitado para permitir nuevas optimizaciones funcionales y de rendimiento. Este cambio impone reglas de ámbito de SQL más estrictas, por lo que los clientes deberán actualizar manualmente las consultas que no las cumplan.
Migración a Cloud
Flujo de migración
- Identifique la consulta filtrando
system.query_logcon
normalized_query_hash:
SELECT query
FROM clusterAllReplicas(default, system.query_log)
WHERE normalized_query_hash='{hash}'
LIMIT 1
SETTINGS skip_unavailable_shards=1
- Ejecute la consulta con el analizador habilitado agregando esta configuración.
SETTINGS
enable_analyzer=1,
analyzer_compatibility_join_using_top_level_identifier=1
- Refactoriza y verifica los resultados de la consulta para asegurarte de que coincidan con la salida generada cuando el analizador está desactivado.
Error:
Identificador de expresión desconocido
Unknown expression identifier ... in scope ... (UNKNOWN_IDENTIFIER). Código de excepción: 47
Causa: Las consultas que dependen de comportamientos heredados permisivos y no estándar, como hacer referencia a alias calculados en filtros, proyecciones ambiguas de subconsultas o un alcance “dinámico” de CTE, ahora se identifican correctamente como no válidas y se rechazan de inmediato.
Solución: Actualice sus patrones SQL de la siguiente manera:
- Lógica de filtro: Mueva la lógica de WHERE a HAVING si filtra por resultados, o duplique la expresión en WHERE si filtra por datos de origen.
- Alcance de la subconsulta: Seleccione explícitamente todas las columnas necesarias para la consulta externa.
- Claves de JOIN: Use ON con expresiones completas en lugar de USING si la clave es un alias.
- En las consultas externas, haga referencia al alias de la propia subconsulta/CTE, no a las tablas que contiene.
Error:
Columnas no agregadas en GROUP BY
Column ... is not under aggregate function and not in GROUP BY keys (NOT_AN_AGGREGATE). Código de excepción: 215
Causa: El analizador anterior permitía seleccionar columnas que no estaban presentes en la cláusula GROUP BY (a menudo tomando un valor arbitrario). El analizador sigue el estándar SQL: cada columna seleccionada debe ser un agregado o una clave de agrupación.
Solución: Envuelva la columna en
any(),
argMax() o añádala a GROUP BY.
/* CONSULTA ORIGINAL */
-- device_id es ambiguo
SELECT user_id, device_id FROM table GROUP BY user_id
/* CONSULTA CORREGIDA */
SELECT user_id, any(device_id) FROM table GROUP BY user_id
-- O
SELECT user_id, device_id FROM table GROUP BY user_id, device_id
Error:
Columnas no agregadas en HAVING
Column ... is not under aggregate function and not in GROUP BY keys (NOT_AN_AGGREGATE). código de excepción: 215
Causa: El analizador anterior movía silenciosamente a
WHERE las conjunciones con AND de
HAVING que no eran de agregación, tratándolas como filtros de preagregación. El analizador se ajusta al SQL estándar:
HAVING solo puede hacer referencia a claves de agregación y funciones de agregación.
Solución: Mueva manualmente el predicado de
HAVING a
WHERE, o habilite
analyzer_compatibility_allow_non_aggregate_in_having = 1 (disponible desde ClickHouse
26.7) para restaurar la reescritura heredada como ayuda para la migración. La configuración
compatibility se ignora para
WITH CUBE,
WITH ROLLUP,
WITH TOTALS y
GROUPING SETS. Las conjunciones que contienen funciones de agregación,
grouping o funciones no deterministas permanecen en
HAVING; si alguna conjunción contiene una función de ventana o una función con estado (por ejemplo,
rowNumberInBlock), la reescritura se desactiva para todo el
HAVING, en consonancia con el comportamiento heredado.
/* ORIGINAL QUERY */
SELECT category, sum(value) FROM t GROUP BY category HAVING service = 'svc1';
/* FIXED QUERY */
SELECT category, sum(value) FROM t WHERE service = 'svc1' GROUP BY category;
Error:
Nombres de CTE duplicados
CTE with name ... already exists (MULTIPLE_EXPRESSIONS_FOR_ALIAS). Código de excepción: 179
Causa: El analizador anterior permitía definir varias Common Table Expressions (WITH …) con el mismo nombre, de modo que una ocultaba a la anterior. El analizador prohíbe esta ambigüedad.
Solución: Renombre los CTE duplicados para que tengan nombres únicos.
/* CONSULTA ORIGINAL */
WITH
data AS (SELECT 1 AS id),
data AS (SELECT 2 AS id) -- Redefinida
SELECT * FROM data;
/* CONSULTA CORREGIDA */
WITH
raw_data AS (SELECT 1 AS id),
processed_data AS (SELECT 2 AS id)
SELECT * FROM processed_data;
Error:
Identificadores de columna ambiguos
JOIN [JOIN TYPE] ambiguous identifier ... (AMBIGUOUS_IDENTIFIER) Código de excepción: 207
Causa: La consulta hace referencia a un nombre de columna presente en varias tablas dentro de un JOIN sin especificar la tabla de origen. El analizador antiguo a menudo deducía la columna según su lógica interna; el analizador requiere un nombre explícito.
Solución: Especifique el nombre completo de la columna con table_alias.column_name.
/* CONSULTA ORIGINAL */
SELECT table1.ID AS ID FROM table1, table2 WHERE ID...
/* CONSULTA CORREGIDA */
SELECT table1.ID AS ID_RENAMED FROM table1, table2 WHERE ID_RENAMED...
Error:
Uso no válido de FINAL
Table expression modifiers FINAL are not supported for subquery... o
Storage ... doesn't support FINAL (
UNSUPPORTED_METHOD). Códigos de excepción: 1, 181
Causa: FINAL es un modificador del almacenamiento de tablas (en concreto, [Shared]ReplacingMergeTree). El analizador rechaza FINAL cuando se aplica a:
- Subconsultas o tablas derivadas (p. ej., FROM (SELECT …) FINAL).
- Motores de tabla que no lo admiten (p. ej., SharedMergeTree).
/* CONSULTA ORIGINAL */
SELECT * FROM (SELECT * FROM my_table) AS subquery FINAL ...
/* CONSULTA CORREGIDA */
SELECT * FROM (SELECT * FROM my_table FINAL) AS subquery ...
Error:
Insensibilidad a mayúsculas y minúsculas en la función
Insensibilidad a mayúsculas y minúsculas en la función
countDistinct()
Function with name countdistinct does not exist (UNKNOWN_FUNCTION). Código de excepción: 46
Causa: Los nombres de las funciones son sensibles a mayúsculas y minúsculas o están asociados de forma estricta en el analizador.
countdistinct (todo en minúsculas) ya no se resuelve automáticamente.
Solución: Use
countDistinct estándar (camelCase) o
uniq, específico de ClickHouse.