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Las consultas SELECT recuperan datos. De forma predeterminada, los datos solicitados se devuelven al cliente, pero, en combinación con INSERT INTO, pueden dirigirse a otra tabla.

Sintaxis

Todas las cláusulas son opcionales, excepto la lista obligatoria de expresiones inmediatamente después de SELECT, que se explica con más detalle a continuación. Los detalles de cada cláusula opcional se describen en secciones independientes, enumeradas en el mismo orden en que se ejecutan (excepto SELECT y DISTINCT, que aparecen primero por comodidad: sus expresiones se evalúan solo después de que finalizan las cláusulas anteriores, como se describe a continuación):

Cláusula SELECT

Las expresiones especificadas en la cláusula SELECT se calculan una vez finalizadas todas las operaciones de las cláusulas descritas anteriormente. Estas expresiones funcionan como si se aplicaran a filas separadas del resultado. Si las expresiones de la cláusula SELECT contienen funciones de agregación, ClickHouse procesa las funciones de agregación y las expresiones utilizadas como sus argumentos durante la agregación GROUP BY. Si desea incluir todas las columnas en el resultado, utilice el símbolo de asterisco (*). Por ejemplo, SELECT * FROM ....

Selección dinámica de columnas

La selección dinámica de columnas (también conocida como expresión COLUMNS) permite hacer coincidir algunas columnas de un resultado con una expresión regular re2.
Por ejemplo, considere la tabla:
La siguiente consulta selecciona datos de todas las columnas cuyo nombre contiene el símbolo a.
Las columnas seleccionadas no se devuelven en orden alfabético. Puede usar varias expresiones COLUMNS en una consulta y aplicarles funciones. Por ejemplo:
Cada columna devuelta por la expresión COLUMNS se pasa a la función como un argumento independiente. También puedes pasar otros argumentos a la función si los admite. Ten cuidado al usar funciones. Si una función no admite la cantidad de argumentos que le has pasado, ClickHouse lanza una excepción. Por ejemplo:
En este ejemplo, COLUMNS('a') devuelve dos columnas: aa y ab. COLUMNS('c') devuelve la columna bc. El operador + no puede aplicarse a 3 argumentos, por lo que ClickHouse genera una excepción con el mensaje correspondiente. Las columnas que coinciden con la expresión COLUMNS pueden tener distintos tipos de datos. Si COLUMNS no coincide con ninguna columna y es la única expresión de SELECT, ClickHouse genera una excepción.

Seleccionar columnas con LIKE o ILIKE

También puede seleccionar columnas haciendo que sus nombres coincidan con un patrón después de *, usando LIKE, sensible a mayúsculas y minúsculas, o ILIKE, que no distingue entre mayúsculas y minúsculas:
Los patrones LIKE e ILIKE siguen la semántica de LIKE, no la de las expresiones regulares. El carácter % coincide con cualquier secuencia de caracteres, el carácter _ coincide con cualquier carácter individual y \ escapa %, _ y \. La única diferencia entre ambos es que LIKE hace coincidir los nombres de columna de forma sensible a mayúsculas y minúsculas, mientras que ILIKE no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo:
La consulta selecciona columnas con nombres de dos caracteres que empiezan por a, como aa y ab. * LIKE y * ILIKE también admiten asteriscos calificados y transformadores de columnas:

Asterisco

Se puede poner un asterisco en cualquier parte de una consulta en lugar de una expresión. Cuando se analiza la consulta, el asterisco se expande a una lista de todas las columnas de la tabla (excepto las columnas MATERIALIZED y ALIAS). Solo hay unos pocos casos en los que se justifica usar un asterisco:
  • Al crear un volcado de una tabla.
  • En tablas que contienen solo unas pocas columnas, como las tablas del sistema.
  • Para obtener información sobre qué columnas hay en una tabla. En este caso, establezca LIMIT 1. Pero es mejor usar la consulta DESC TABLE.
  • Cuando hay un filtrado intenso sobre un número reducido de columnas mediante PREWHERE.
  • En subconsultas (ya que las columnas que no son necesarias para la consulta externa se excluyen de las subconsultas).
En todos los demás casos, no recomendamos usar el asterisco, ya que solo aporta las desventajas de un SGBD columnar en lugar de sus ventajas. En otras palabras, no se recomienda usar el asterisco.

Valores extremos

Además de los resultados, también puede obtener los valores mínimos y máximos de las columnas del resultado. Para ello, establezca la opción extremes en 1. Los valores mínimos y máximos se calculan para tipos numéricos, fechas y fechas con hora. Para las demás columnas, se muestran los valores predeterminados. Se calculan dos filas adicionales: una con los mínimos y otra con los máximos. Estas dos filas adicionales se muestran en los formatos XML, JSON*, TabSeparated*, CSV*, Vertical, Template y Pretty*, por separado del resto de las filas. No se muestran en otros formatos. En los formatos JSON* y XML, los valores extremos se muestran en un campo independiente llamado ‘extremes’. En los formatos TabSeparated*, CSV* y Vertical, la fila aparece después del resultado principal, y después de ‘totals’ si está presente. Va precedida de una fila vacía (después de los demás datos). En los formatos Pretty*, la fila se muestra como una tabla independiente después del resultado principal, y después de totals si está presente. En el formato Template, los valores extremos se muestran según la plantilla especificada. Los valores extremos se calculan para las filas anteriores a LIMIT, pero posteriores a LIMIT BY. Sin embargo, al usar LIMIT offset, size, las filas anteriores a offset se incluyen en extremes. En las solicitudes de flujo, el resultado también puede incluir un pequeño número de filas que pasaron por LIMIT.

Notas

Puede utilizar sinónimos (alias AS) en cualquier parte de una consulta. Las cláusulas GROUP BY, ORDER BY y LIMIT BY admiten argumentos posicionales. Para habilitarlos, active el ajuste enable_positional_arguments. Por ejemplo, ORDER BY 1,2 ordenará las filas de la tabla primero por la primera columna y luego por la segunda.

Detalles de implementación

Si la consulta omite las cláusulas DISTINCT, GROUP BY y ORDER BY, así como las subconsultas IN y JOIN, se procesará completamente en flujo, utilizando una cantidad O(1) de RAM. De lo contrario, podría consumir mucha RAM si no se especifican las restricciones adecuadas:
  • max_memory_usage
  • max_rows_to_group_by
  • max_rows_to_sort
  • max_rows_in_distinct
  • max_bytes_in_distinct
  • max_rows_in_set
  • max_bytes_in_set
  • max_rows_in_join
  • max_bytes_in_join
  • max_bytes_before_external_sort
  • max_bytes_ratio_before_external_sort
  • max_bytes_before_external_group_by
  • max_bytes_ratio_before_external_group_by
Para obtener más información, consulte la sección “Configuración”. Es posible utilizar ordenación externa (guardando tablas temporales en disco) y agregación externa.

Modificadores de SELECT

Puede utilizar los siguientes modificadores en las consultas SELECT.

Combinaciones de modificadores

Puedes usar cada modificador por separado o combinarlos. Ejemplos: Uso del mismo modificador varias veces.
Uso de varios modificadores en una misma consulta.

SETTINGS en la consulta SELECT

Puede especificar la configuración necesaria directamente en la consulta SELECT. El valor de la configuración se aplica solo a esta consulta y se restablece al valor predeterminado o al valor anterior una vez ejecutada la consulta. Para conocer otras formas de establecer configuraciones, consulte aquí. En el caso de las configuraciones booleanas establecidas en true, puede usar una sintaxis abreviada omitiendo la asignación del valor. Cuando solo se especifica el nombre de la configuración, se establece automáticamente en 1 (true). Ejemplo
Última modificación el 23 de julio de 2026