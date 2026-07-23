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Descripción general

Los perfiles de configuración basados en XML y los archivos de configuración actualmente no son compatibles con ClickHouse Cloud. Para especificar la configuración de su servicio en ClickHouse Cloud, debe usar perfiles de configuración gestionados mediante SQL.
Existen los siguientes grupos principales de configuración de ClickHouse:
  • Configuración global del servidor
  • Configuración de sesión
  • Configuración de consulta
  • Configuración de operaciones en segundo plano
La configuración global se aplica de forma predeterminada, salvo que se sobrescriba en niveles más específicos. La configuración de sesión puede especificarse mediante perfiles, la configuración del usuario y comandos SET. La configuración de consulta puede proporcionarse mediante la cláusula SETTINGS y se aplica a consultas individuales. La configuración de operaciones en segundo plano se aplica a Mutations, Merges y, posiblemente, a otras operaciones que se ejecutan de forma asíncrona en segundo plano.

Ver configuraciones no predeterminadas

Para ver qué configuraciones se han modificado con respecto a su valor predeterminado, puede consultar la tabla system.settings:
Si no se ha modificado ninguna configuración con respecto a su valor predeterminado, ClickHouse no devolverá nada. Para comprobar el valor de una configuración concreta, puede especificar el name de la configuración en la consulta:
Esto devolverá algo como esto:

Lecturas adicionales

Última modificación el 23 de julio de 2026