Página de resumen de la configuración.

​ Descripción general

Los perfiles de configuración basados en XML y los archivos de configuración actualmente no son compatibles con ClickHouse Cloud. Para especificar la configuración de su servicio en ClickHouse Cloud, debe usar perfiles de configuración gestionados mediante SQL

Existen los siguientes grupos principales de configuración de ClickHouse:

Configuración global del servidor

Configuración de sesión

Configuración de consulta

Configuración de operaciones en segundo plano

La configuración global se aplica de forma predeterminada, salvo que se sobrescriba en niveles más específicos. La configuración de sesión puede especificarse mediante perfiles, la configuración del usuario y comandos SET. La configuración de consulta puede proporcionarse mediante la cláusula SETTINGS y se aplica a consultas individuales. La configuración de operaciones en segundo plano se aplica a Mutations, Merges y, posiblemente, a otras operaciones que se ejecutan de forma asíncrona en segundo plano.

​ Ver configuraciones no predeterminadas

Para ver qué configuraciones se han modificado con respecto a su valor predeterminado, puede consultar la tabla system.settings :

SELECT name , value FROM system . settings WHERE changed

Si no se ha modificado ninguna configuración con respecto a su valor predeterminado, ClickHouse no devolverá nada.

Para comprobar el valor de una configuración concreta, puede especificar el name de la configuración en la consulta:

SELECT name , value FROM system . settings WHERE name = 'max_threads'

Esto devolverá algo como esto:

┌─name────────┬─value───┐ │ max_threads │ auto(8) │ └─────────────┴─────────┘ 1 row in set. Elapsed: 0.002 sec.

​ Lecturas adicionales