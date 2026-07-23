Descripción general
Existen los siguientes grupos principales de configuración de ClickHouse:
Los perfiles de configuración basados en XML y los archivos de configuración actualmente no son compatibles con ClickHouse Cloud. Para especificar la configuración de su servicio en ClickHouse Cloud, debe usar perfiles de configuración gestionados mediante SQL.
- Configuración global del servidor
- Configuración de sesión
- Configuración de consulta
- Configuración de operaciones en segundo plano
Para ver qué configuraciones se han modificado con respecto a su valor predeterminado, puede consultar la tabla
Ver configuraciones no predeterminadas
system.settings:
Si no se ha modificado ninguna configuración con respecto a su valor predeterminado, ClickHouse no devolverá nada. Para comprobar el valor de una configuración concreta, puede especificar el
SELECT name, value FROM system.settings WHERE changed
name de la
configuración en la consulta:
Esto devolverá algo como esto:
SELECT name, value FROM system.settings WHERE name = 'max_threads'
┌─name────────┬─value───┐
│ max_threads │ auto(8) │
└─────────────┴─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.002 sec.
Lecturas adicionales
- Consulte la configuración global del servidor para obtener más información sobre cómo configurar su servidor ClickHouse a nivel global.
- Consulte la configuración de la sesión para obtener más información sobre cómo configurar su servidor ClickHouse a nivel de sesión.
- Consulte la jerarquía de Context para obtener más información sobre el procesamiento de la configuración en ClickHouse.