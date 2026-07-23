Guía para usar clickhouse-local para procesar datos sin necesidad de un servidor

​ Cuándo usar clickhouse-local vs. ClickHouse

clickhouse-local es una versión de ClickHouse fácil de usar, ideal para desarrolladores que necesitan procesar rápidamente archivos locales y remotos con SQL sin tener que instalar un servidor de base de datos completo. Con clickhouse-local , los desarrolladores pueden usar comandos SQL (con el clickhouse-local es que ya se incluye al instalar clickhouse-local rápidamente, sin necesidad de un proceso de instalación complejo. es una versión de ClickHouse fácil de usar, ideal para desarrolladores que necesitan procesar rápidamente archivos locales y remotos con SQL sin tener que instalar un servidor de base de datos completo. Con, los desarrolladores pueden usar comandos SQL (con el dialecto SQL de ClickHouse ) directamente desde la línea de comandos, lo que ofrece una forma sencilla y eficiente de acceder a las capacidades de ClickHouse sin necesidad de una instalación completa. Uno de los principales beneficios dees que ya se incluye al instalar clickhouse-client . Esto significa que los desarrolladores pueden empezar a usarrápidamente, sin necesidad de un proceso de instalación complejo.

clickhouse-local es una excelente herramienta para desarrollo, pruebas y procesamiento de archivos, no es adecuado para dar servicio a usuarios finales ni a aplicaciones. En estos casos, se recomienda usar la versión open-source de clickhouse-local . Aunquees una excelente herramienta para desarrollo, pruebas y procesamiento de archivos, no es adecuado para dar servicio a usuarios finales ni a aplicaciones. En estos casos, se recomienda usar la versión open-source de ClickHouse . ClickHouse es una potente base de datos OLAP diseñada para gestionar cargas de trabajo analíticas a gran escala. Proporciona un procesamiento rápido y eficiente de consultas complejas sobre grandes conjuntos de datos, lo que la hace ideal para entornos de producción en los que el alto rendimiento es fundamental. Además, ClickHouse ofrece una amplia gama de capacidades, como replicación, sharding y alta disponibilidad, que son esenciales para escalar, manejar grandes conjuntos de datos y dar servicio a aplicaciones. Si necesita manejar conjuntos de datos más grandes o dar servicio a usuarios finales o aplicaciones, le recomendamos usar la versión open-source de ClickHouse en lugar de

clickhouse-local se ejecuta con el mismo binario clickhouse que utiliza el servidor ClickHouse y clickhouse-client . La forma más sencilla de descargar la versión más reciente es con el siguiente comando:

curl https://clickhouse.com/ | sh

El binario que acabas de descargar puede ejecutar todo tipo de herramientas y utilidades de ClickHouse. Si quieres ejecutar ClickHouse como servidor de bases de datos, consulta la Inicio rápido

​ Consultar datos de un archivo con SQL

Un uso habitual de clickhouse-local es ejecutar consultas ad hoc sobre archivos, sin tener que insertar los datos en una tabla. clickhouse-local puede leer los datos de un archivo en una tabla temporal y ejecutar tu SQL.

Si el archivo está en la misma máquina que clickhouse-local , puedes simplemente especificar el archivo que quieres cargar. El siguiente archivo reviews.tsv contiene una muestra de reseñas de productos de Amazon:

./clickhouse local -q "SELECT * FROM 'reviews.tsv'"

Este comando es una abreviatura de:

./clickhouse local -q "SELECT * FROM file('reviews.tsv')"

ClickHouse reconoce por la extensión del nombre del archivo que usa un formato separado por tabulaciones. Si necesitas especificar el formato explícitamente, simplemente agrega uno de los muchos formatos de entrada de ClickHouse

./clickhouse local -q "SELECT * FROM file('reviews.tsv', 'TabSeparated')"

La función de tabla file crea una tabla y puedes usar DESCRIBE para ver el esquema inferido:

./clickhouse local -q "DESCRIBE file('reviews.tsv')"

Puede usar globs en el nombre del archivo (consulte sustituciones de globs ). Ejemplos: ./clickhouse local -q "SELECT * FROM 'reviews*.jsonl'" ./clickhouse local -q "SELECT * FROM 'review_?.csv'" ./clickhouse local -q "SELECT * FROM 'review_{1..3}.csv'"

marketplace Nullable(String) customer_id Nullable(Int64) review_id Nullable(String) product_id Nullable(String) product_parent Nullable(Int64) product_title Nullable(String) product_category Nullable(String) star_rating Nullable(Int64) helpful_votes Nullable(Int64) total_votes Nullable(Int64) vine Nullable(String) verified_purchase Nullable(String) review_headline Nullable(String) review_body Nullable(String) review_date Nullable(Date)

Busquemos un producto con la valoración más alta:

./clickhouse local -q "SELECT argMax(product_title,star_rating), max(star_rating) FROM file('reviews.tsv')"

Monopoly Junior Board Game 5

​ Consultar datos en un archivo Parquet en AWS S3

Si tienes un archivo en S3, usa clickhouse-local y la función de tabla s3 para consultar el archivo directamente (sin insertar los datos en una tabla de ClickHouse). Tenemos un archivo llamado house_0.parquet en un bucket público que contiene los precios de las viviendas vendidas en el Reino Unido. Veamos cuántas filas tiene:

./clickhouse local -q " SELECT count() FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/house_parquet/house_0.parquet')"

El archivo tiene 2,7 millones de filas:

2772030

Siempre es útil ver cuál es el esquema que ClickHouse infiere a partir del archivo:

./clickhouse local -q "DESCRIBE s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/house_parquet/house_0.parquet')"

price Nullable(Int64) date Nullable(UInt16) postcode1 Nullable(String) postcode2 Nullable(String) type Nullable(String) is_new Nullable(UInt8) duration Nullable(String) addr1 Nullable(String) addr2 Nullable(String) street Nullable(String) locality Nullable(String) town Nullable(String) district Nullable(String) county Nullable(String)

Veamos cuáles son los barrios más caros:

./clickhouse local -q " SELECT town, district, count() AS c, round(avg(price)) AS price, bar(price, 0, 5000000, 100) FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/house_parquet/house_0.parquet') GROUP BY town, district HAVING c >= 100 ORDER BY price DESC LIMIT 10"

LONDON CITY OF LONDON 886 2271305 █████████████████████████████████████████████▍ LEATHERHEAD ELMBRIDGE 206 1176680 ███████████████████████▌ LONDON CITY OF WESTMINSTER 12577 1108221 ██████████████████████▏ LONDON KENSINGTON AND CHELSEA 8728 1094496 █████████████████████▉ HYTHE FOLKESTONE AND HYTHE 130 1023980 ████████████████████▍ CHALFONT ST GILES CHILTERN 113 835754 ████████████████▋ AMERSHAM BUCKINGHAMSHIRE 113 799596 ███████████████▉ VIRGINIA WATER RUNNYMEDE 356 789301 ███████████████▊ BARNET ENFIELD 282 740514 ██████████████▊ NORTHWOOD THREE RIVERS 184 731609 ██████████████▋

file y s3 en una tabla MergeTree . Consulte Cuando esté listo para insertar sus archivos en ClickHouse, inicie un servidor de ClickHouse e inserte los resultados de las funciones de tablaen una tabla. Consulte Inicio rápido para obtener más información.

​ Conversión entre formatos

Puede usar clickhouse-local para convertir datos entre distintos formatos. Ejemplo:

$ clickhouse-local --input-format JSONLines --output-format CSV --query "SELECT * FROM table" < data.json > data.csv

Los formatos se detectan automáticamente a partir de las extensiones de archivo:

$ clickhouse-local --query "SELECT * FROM table" < data.json > data.csv

Como método abreviado, puede escribirlo con el argumento --copy :

$ clickhouse-local --copy < data.json > data.csv

De forma predeterminada, clickhouse-local tiene acceso a los datos de un servidor ClickHouse en el mismo host y no depende de la configuración del servidor. También permite cargar la configuración del servidor mediante el argumento --config-file . Para los datos temporales, se crea por defecto un directorio temporal de datos único.

Uso básico (Linux):

$ clickhouse-local --structure "table_structure" --input-format "format_of_incoming_data" --query "query"

Uso básico (Mac):

$ ./clickhouse local --structure "table_structure" --input-format "format_of_incoming_data" --query "query"

clickhouse-local también es compatible con Windows a través de WSL2.

Argumentos:

-S , --structure — estructura de la tabla para los datos de entrada.

, — estructura de la tabla para los datos de entrada. --input-format — formato de entrada; TSV de forma predeterminada.

— formato de entrada; de forma predeterminada. -F , --file — ruta de los datos; stdin de forma predeterminada.

, — ruta de los datos; de forma predeterminada. -q , --query — consultas que se ejecutarán usando ; como delimitador. --query puede especificarse varias veces; p. ej., --query "SELECT 1" --query "SELECT 2" . No puede usarse simultáneamente con --queries-file .

, — consultas que se ejecutarán usando como delimitador. puede especificarse varias veces; p. ej., . No puede usarse simultáneamente con . --queries-file - ruta del archivo con las consultas que se ejecutarán. --queries-file puede especificarse varias veces; p. ej., --query queries1.sql --query queries2.sql . No puede usarse simultáneamente con --query .

- ruta del archivo con las consultas que se ejecutarán. puede especificarse varias veces; p. ej., . No puede usarse simultáneamente con . --multiquery, -n – Si se especifica, se pueden indicar varias consultas separadas por punto y coma después de la opción --query . Para mayor comodidad, también es posible omitir --query y pasar las consultas directamente después de --multiquery .

– Si se especifica, se pueden indicar varias consultas separadas por punto y coma después de la opción . Para mayor comodidad, también es posible omitir y pasar las consultas directamente después de . -N , --table — nombre de la tabla en la que se colocarán los datos de salida; table de forma predeterminada.

, — nombre de la tabla en la que se colocarán los datos de salida; de forma predeterminada. -f , --format , --output-format — formato de salida; TSV de forma predeterminada.

, , — formato de salida; de forma predeterminada. -d , --database — base de datos predeterminada; _local de forma predeterminada.

, — base de datos predeterminada; de forma predeterminada. --stacktrace — indica si se debe volcar la salida de depuración en caso de excepción.

— indica si se debe volcar la salida de depuración en caso de excepción. --echo [ <bool> ] — imprime cada consulta antes de ejecutarla. Acepta un valor booleano opcional. Está habilitado de forma predeterminada en modo interactivo y deshabilitado en modo por lotes. Nota: dado que --echo ahora acepta un valor opcional, una consulta posicional colocada inmediatamente después de un --echo sin valor se interpreta como su valor; use --echo --query "..." , --echo -q "..." , --echo=false o redirija stdin en su lugar.

— imprime cada consulta antes de ejecutarla. Acepta un valor booleano opcional. Está habilitado de forma predeterminada en modo interactivo y deshabilitado en modo por lotes. Nota: dado que ahora acepta un valor opcional, una consulta posicional colocada inmediatamente después de un sin valor se interpreta como su valor; use , , o redirija en su lugar. --echo-formatted [ <bool> ] — da formato a las consultas mostradas por echo . Acepta un valor booleano opcional. Está habilitado de forma predeterminada en modo interactivo y deshabilitado en modo por lotes.

— da formato a las consultas mostradas por . Acepta un valor booleano opcional. Está habilitado de forma predeterminada en modo interactivo y deshabilitado en modo por lotes. --echo-query-id [ <bool> ] — imprime el query_id antes de la ejecución. Acepta un valor booleano opcional. Está habilitado de forma predeterminada en modo interactivo y deshabilitado en modo por lotes.

— imprime el antes de la ejecución. Acepta un valor booleano opcional. Está habilitado de forma predeterminada en modo interactivo y deshabilitado en modo por lotes. --echo-query-separator <string> — imprime este separador antes de la consulta mostrada por echo ya formateada (requiere --echo-formatted ), lo que facilita distinguir la consulta escrita de su eco reformateado. Vacío de forma predeterminada (deshabilitado).

— imprime este separador antes de la consulta mostrada por ya formateada (requiere ), lo que facilita distinguir la consulta escrita de su eco reformateado. Vacío de forma predeterminada (deshabilitado). --highlight , --hilite <bool> — alterna el resaltado de sintaxis del prompt de comandos y de las consultas mostradas por echo . Está habilitado de forma predeterminada. El resaltado se aplica solo cuando se escribe en un terminal.

, — alterna el resaltado de sintaxis del prompt de comandos y de las consultas mostradas por . Está habilitado de forma predeterminada. El resaltado se aplica solo cuando se escribe en un terminal. --hints <bool> — muestra sugerencias de autocompletado mientras escribe (texto “fantasma” en línea) para la sugerencia coincidente más adecuada cuando el cursor está al final de la entrada. Navegue por las sugerencias con Arriba/Abajo (o Ctrl-Arriba/Ctrl-Abajo); acepte la sugerencia en línea con Tab o Flecha derecha; Enter acepta una sugerencia solo después de que se haya seleccionado explícitamente una y, en caso contrario, ejecuta la consulta; Tab también abre la lista clásica de autocompletado. Requiere --highlight (las sugerencias necesitan color) y el mecanismo de sugerencias (por lo que --disable_suggestion también las desactiva). Está habilitado de forma predeterminada.

— muestra sugerencias de autocompletado mientras escribe (texto “fantasma” en línea) para la sugerencia coincidente más adecuada cuando el cursor está al final de la entrada. Navegue por las sugerencias con Arriba/Abajo (o Ctrl-Arriba/Ctrl-Abajo); acepte la sugerencia en línea con Tab o Flecha derecha; acepta una sugerencia solo después de que se haya seleccionado explícitamente una y, en caso contrario, ejecuta la consulta; también abre la lista clásica de autocompletado. Requiere (las sugerencias necesitan color) y el mecanismo de sugerencias (por lo que también las desactiva). Está habilitado de forma predeterminada. --verbose — muestra más detalles sobre la ejecución de la consulta.

— muestra más detalles sobre la ejecución de la consulta. --logger.console — registrar en la consola.

— registrar en la consola. --logger.log — nombre del archivo de registro.

— nombre del archivo de registro. --logger.level — nivel de registro.

— nivel de registro. --ignore-error — no detener el procesamiento si falla una consulta.

— no detener el procesamiento si falla una consulta. -c , --config-file — ruta al archivo de configuración en el mismo formato que el del servidor ClickHouse; de forma predeterminada, la configuración está vacía.

, — ruta al archivo de configuración en el mismo formato que el del servidor ClickHouse; de forma predeterminada, la configuración está vacía. --no-system-tables — no adjuntar las tablas del sistema.

— no adjuntar las tablas del sistema. --help — referencia de argumentos para clickhouse-local .

— referencia de argumentos para . -V , --version — imprime la información de la versión y sale.

Además, hay argumentos para cada variable de configuración de ClickHouse que suelen usarse en lugar de --config-file .

​ Comando LS

Muestra todos los archivos del directorio de trabajo actual a los que puede acceder clickhouse-local.

Puede ejecutarlo en modo interactivo así:

Query ClickHouse local version 26 . 3 . 1 . 1 . :) ls SELECT _file AS file FROM file ( '*' , 'One' ) ORDER BY file ASC

Response ┌─file────────┐ │ file1.csv │ │ file2.json │ │ file3.xml │ └─────────────┘

También puede ejecutarse como una consulta con el argumento -q:

./clickhouse-local -q ls

Response file1.csv file2.json file3.xml

​ Comando CLEAR

Limpia la pantalla del terminal (similar al comando clear en Linux o a Ctrl+L en muchos terminales). Es una acción del cliente: no se envía al motor SQL.

En clickhouse-local , el metacomando se reconoce en modo interactivo y con entrada mediante -q y --queries-file (por la misma vía del cliente que -q , en la misma línea que ls ), por lo que un clear sin más no produce un error UNKNOWN_IDENTIFIER . En clickhouse-client --queries-file remoto no hay cambios: el contenido del archivo se ejecuta únicamente como SQL (sin metacomandos a nivel de texto).

En clickhouse-client , solo se reconoce en modo interactivo. Con -q o archivos de consultas, clear sigue interpretándose como SQL, de modo que la automatización conserva el comportamiento de error anterior en lugar de convertir errores tipográficos en un no-op silencioso.

Formas admitidas: clear , CLEAR , /clear (se ignora un ; final opcional). Si la salida estándar no es un terminal (por ejemplo, al redirigir la salida por una tubería), el metacomando se acepta cuando se reconoce, pero no emite secuencias de control.

Con clickhouse-local y -q :

./clickhouse-local -q clear

Query $ echo -e "1,2

3,4" | clickhouse-local --structure "a Int64, b Int64" \ --input-format "CSV" --query "SELECT * FROM table" Read 2 rows, 32.00 B in 0.000 sec., 5182 rows/sec., 80.97 KiB/sec. 1 2 3 4

El ejemplo anterior es el mismo que:

Query $ echo -e "1,2

3,4" | clickhouse-local -n --query " CREATE TABLE table (a Int64, b Int64) ENGINE = File(CSV, stdin); SELECT a, b FROM table; DROP TABLE table;" Read 2 rows, 32.00 B in 0.000 sec., 4987 rows/sec., 77.93 KiB/sec. 1 2 3 4

stdin ni el argumento --file , y puedes abrir cualquier cantidad de archivos con la No es necesario usarni el argumento, y puedes abrir cualquier cantidad de archivos con la función de tabla file

Query $ echo 1 | tee 1.tsv 1 $ echo 2 | tee 2.tsv 2 $ clickhouse-local --query " select * from file('1.tsv', TSV, 'a int') t1 cross join file('2.tsv', TSV, 'b int') t2" 1 2

Ahora mostremos qué usuario de memoria corresponde a cada usuario de Unix:

Query $ ps aux | tail -n +2 | awk '{ printf("%s\t%s

", $1, $4) }' \ | clickhouse-local --structure "user String, mem Float64" \ --query "SELECT user, round(sum(mem), 2) as memTotal FROM table GROUP BY user ORDER BY memTotal DESC FORMAT Pretty"

Response Read 186 rows, 4.15 KiB in 0.035 sec., 5302 rows/sec., 118.34 KiB/sec. ┏━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┓ ┃ user ┃ memTotal ┃ ┡━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━┩ │ bayonet │ 113.5 │ ├──────────┼──────────┤ │ root │ 8.8 │ ├──────────┼──────────┤ ...

​ Inicio de listeners TCP y HTTP

clickhouse-local puede convertirse en un servidor ligero que acepta conexiones TCP (protocolo nativo) y HTTP. Esto resulta útil si desea permitir que otras herramientas o aplicaciones de ClickHouse accedan a las bases de datos y tablas de una instancia de clickhouse-local en ejecución. Tenga en cuenta que cada conexión entrante obtiene su propia sesión: las tablas temporales y la configuración a nivel de sesión de clickhouse-local en modo interactivo no son visibles para las conexiones externas.

Use SYSTEM START LISTEN para abrir un listener y SYSTEM STOP LISTEN para cerrarlo:

clickhouse-local \ --listen_host 127.0.0.1 \ --tcp_port 9000 \ --http_port 8123 \ --query " SYSTEM START LISTEN TCP; SYSTEM START LISTEN HTTP; SELECT * FROM url('http://127.0.0.1:8123/?query=SELECT+42', LineAsString); SYSTEM STOP LISTEN TCP; SYSTEM STOP LISTEN HTTP; "

Las opciones --listen_host , --tcp_port y --http_port configuran la dirección de enlace y los puertos. Los puertos predeterminados son 9000 para TCP y 8123 para HTTP.

Seguridad De forma predeterminada, clickhouse-local se ejecuta con la configuración de usuarios temporales, por lo que cualquier puerto de escucha que abra no requiere autenticación. Vincúlelo a una dirección de loopback ( 127.0.0.1 o ::1 ), a menos que haya configurado explícitamente usuarios y access control haciendo que la opción users_config apunte a un archivo users.xml personalizado (por ejemplo, mediante --config-file ). Escuchar en una dirección que no sea de loopback sin authentication expone los datos de la instancia local a cualquiera que pueda acceder al puerto elegido.