Cuándo usar clickhouse-local vs. ClickHouse
clickhouse-local es una versión de ClickHouse fácil de usar, ideal para desarrolladores que necesitan procesar rápidamente archivos locales y remotos con SQL sin tener que instalar un servidor de base de datos completo. Con
clickhouse-local, los desarrolladores pueden usar comandos SQL (con el dialecto SQL de ClickHouse) directamente desde la línea de comandos, lo que ofrece una forma sencilla y eficiente de acceder a las capacidades de ClickHouse sin necesidad de una instalación completa. Uno de los principales beneficios de
clickhouse-local es que ya se incluye al instalar clickhouse-client. Esto significa que los desarrolladores pueden empezar a usar
clickhouse-local rápidamente, sin necesidad de un proceso de instalación complejo.
Aunque
clickhouse-local es una excelente herramienta para desarrollo, pruebas y procesamiento de archivos, no es adecuado para dar servicio a usuarios finales ni a aplicaciones. En estos casos, se recomienda usar la versión open-source de ClickHouse. ClickHouse es una potente base de datos OLAP diseñada para gestionar cargas de trabajo analíticas a gran escala. Proporciona un procesamiento rápido y eficiente de consultas complejas sobre grandes conjuntos de datos, lo que la hace ideal para entornos de producción en los que el alto rendimiento es fundamental. Además, ClickHouse ofrece una amplia gama de capacidades, como replicación, sharding y alta disponibilidad, que son esenciales para escalar, manejar grandes conjuntos de datos y dar servicio a aplicaciones. Si necesita manejar conjuntos de datos más grandes o dar servicio a usuarios finales o aplicaciones, le recomendamos usar la versión open-source de ClickHouse en lugar de
clickhouse-local.
Consulte la documentación a continuación, donde se muestran casos de uso de
clickhouse-local, como consultar un archivo local o leer un archivo Parquet en S3.
Descargar clickhouse-local
clickhouse-local se ejecuta con el mismo binario
clickhouse que utiliza el servidor ClickHouse y
clickhouse-client. La forma más sencilla de descargar la versión más reciente es con el siguiente comando:
curl https://clickhouse.com/ | sh
El binario que acabas de descargar puede ejecutar todo tipo de herramientas y utilidades de ClickHouse. Si quieres ejecutar ClickHouse como servidor de bases de datos, consulta la Inicio rápido.
Un uso habitual de
Consultar datos de un archivo con SQL
clickhouse-local es ejecutar consultas ad hoc sobre archivos, sin tener que insertar los datos en una tabla.
clickhouse-local puede leer los datos de un archivo en una tabla temporal y ejecutar tu SQL.
Si el archivo está en la misma máquina que
clickhouse-local, puedes simplemente especificar el archivo que quieres cargar. El siguiente archivo
reviews.tsv contiene una muestra de reseñas de productos de Amazon:
Este comando es una abreviatura de:
./clickhouse local -q "SELECT * FROM 'reviews.tsv'"
ClickHouse reconoce por la extensión del nombre del archivo que usa un formato separado por tabulaciones. Si necesitas especificar el formato explícitamente, simplemente agrega uno de los muchos formatos de entrada de ClickHouse:
./clickhouse local -q "SELECT * FROM file('reviews.tsv')"
La función de tabla
./clickhouse local -q "SELECT * FROM file('reviews.tsv', 'TabSeparated')"
file crea una tabla y puedes usar
DESCRIBE para ver el esquema inferido:
./clickhouse local -q "DESCRIBE file('reviews.tsv')"
Busquemos un producto con la valoración más alta:
marketplace Nullable(String)
customer_id Nullable(Int64)
review_id Nullable(String)
product_id Nullable(String)
product_parent Nullable(Int64)
product_title Nullable(String)
product_category Nullable(String)
star_rating Nullable(Int64)
helpful_votes Nullable(Int64)
total_votes Nullable(Int64)
vine Nullable(String)
verified_purchase Nullable(String)
review_headline Nullable(String)
review_body Nullable(String)
review_date Nullable(Date)
./clickhouse local -q "SELECT
argMax(product_title,star_rating),
max(star_rating)
FROM file('reviews.tsv')"
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Si tienes un archivo en S3, usa
Consultar datos en un archivo Parquet en AWS S3
clickhouse-local y la función de tabla
s3 para consultar el archivo directamente (sin insertar los datos en una tabla de ClickHouse). Tenemos un archivo llamado
house_0.parquet en un bucket público que contiene los precios de las viviendas vendidas en el Reino Unido. Veamos cuántas filas tiene:
El archivo tiene 2,7 millones de filas:
./clickhouse local -q "
SELECT count()
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/house_parquet/house_0.parquet')"
Siempre es útil ver cuál es el esquema que ClickHouse infiere a partir del archivo:
2772030
./clickhouse local -q "DESCRIBE s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/house_parquet/house_0.parquet')"
Veamos cuáles son los barrios más caros:
price Nullable(Int64)
date Nullable(UInt16)
postcode1 Nullable(String)
postcode2 Nullable(String)
type Nullable(String)
is_new Nullable(UInt8)
duration Nullable(String)
addr1 Nullable(String)
addr2 Nullable(String)
street Nullable(String)
locality Nullable(String)
town Nullable(String)
district Nullable(String)
county Nullable(String)
./clickhouse local -q "
SELECT
town,
district,
count() AS c,
round(avg(price)) AS price,
bar(price, 0, 5000000, 100)
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/house_parquet/house_0.parquet')
GROUP BY
town,
district
HAVING c >= 100
ORDER BY price DESC
LIMIT 10"
LONDON CITY OF LONDON 886 2271305 █████████████████████████████████████████████▍
LEATHERHEAD ELMBRIDGE 206 1176680 ███████████████████████▌
LONDON CITY OF WESTMINSTER 12577 1108221 ██████████████████████▏
LONDON KENSINGTON AND CHELSEA 8728 1094496 █████████████████████▉
HYTHE FOLKESTONE AND HYTHE 130 1023980 ████████████████████▍
CHALFONT ST GILES CHILTERN 113 835754 ████████████████▋
AMERSHAM BUCKINGHAMSHIRE 113 799596 ███████████████▉
VIRGINIA WATER RUNNYMEDE 356 789301 ███████████████▊
BARNET ENFIELD 282 740514 ██████████████▊
NORTHWOOD THREE RIVERS 184 731609 ██████████████▋
Puede usar
Conversión entre formatos
clickhouse-local para convertir datos entre distintos formatos. Ejemplo:
Los formatos se detectan automáticamente a partir de las extensiones de archivo:
$ clickhouse-local --input-format JSONLines --output-format CSV --query "SELECT * FROM table" < data.json > data.csv
Como método abreviado, puede escribirlo con el argumento
$ clickhouse-local --query "SELECT * FROM table" < data.json > data.csv
--copy:
$ clickhouse-local --copy < data.json > data.csv
De forma predeterminada,
Uso
clickhouse-local tiene acceso a los datos de un servidor ClickHouse en el mismo host y no depende de la configuración del servidor. También permite cargar la configuración del servidor mediante el argumento
--config-file. Para los datos temporales, se crea por defecto un directorio temporal de datos único.
Uso básico (Linux):
Uso básico (Mac):
$ clickhouse-local --structure "table_structure" --input-format "format_of_incoming_data" --query "query"
$ ./clickhouse local --structure "table_structure" --input-format "format_of_incoming_data" --query "query"
Argumentos:
clickhouse-local también es compatible con Windows a través de WSL2.
-S,
--structure— estructura de la tabla para los datos de entrada.
--input-format— formato de entrada;
TSVde forma predeterminada.
-F,
--file— ruta de los datos;
stdinde forma predeterminada.
-q,
--query— consultas que se ejecutarán usando
;como delimitador.
--querypuede especificarse varias veces; p. ej.,
--query "SELECT 1" --query "SELECT 2". No puede usarse simultáneamente con
--queries-file.
--queries-file- ruta del archivo con las consultas que se ejecutarán.
--queries-filepuede especificarse varias veces; p. ej.,
--query queries1.sql --query queries2.sql. No puede usarse simultáneamente con
--query.
--multiquery, -n– Si se especifica, se pueden indicar varias consultas separadas por punto y coma después de la opción
--query. Para mayor comodidad, también es posible omitir
--queryy pasar las consultas directamente después de
--multiquery.
-N,
--table— nombre de la tabla en la que se colocarán los datos de salida;
tablede forma predeterminada.
-f,
--format,
--output-format— formato de salida;
TSVde forma predeterminada.
-d,
--database— base de datos predeterminada;
_localde forma predeterminada.
--stacktrace— indica si se debe volcar la salida de depuración en caso de excepción.
--echo [ <bool> ]— imprime cada consulta antes de ejecutarla. Acepta un valor booleano opcional. Está habilitado de forma predeterminada en modo interactivo y deshabilitado en modo por lotes. Nota: dado que
--echoahora acepta un valor opcional, una consulta posicional colocada inmediatamente después de un
--echosin valor se interpreta como su valor; use
--echo --query "...",
--echo -q "...",
--echo=falseo redirija
stdinen su lugar.
--echo-formatted [ <bool> ]— da formato a las consultas mostradas por
echo. Acepta un valor booleano opcional. Está habilitado de forma predeterminada en modo interactivo y deshabilitado en modo por lotes.
--echo-query-id [ <bool> ]— imprime el
query_idantes de la ejecución. Acepta un valor booleano opcional. Está habilitado de forma predeterminada en modo interactivo y deshabilitado en modo por lotes.
--echo-query-separator <string>— imprime este separador antes de la consulta mostrada por
echoya formateada (requiere
--echo-formatted), lo que facilita distinguir la consulta escrita de su eco reformateado. Vacío de forma predeterminada (deshabilitado).
--highlight,
--hilite
<bool>— alterna el resaltado de sintaxis del prompt de comandos y de las consultas mostradas por
echo. Está habilitado de forma predeterminada. El resaltado se aplica solo cuando se escribe en un terminal.
--hints <bool>— muestra sugerencias de autocompletado mientras escribe (texto “fantasma” en línea) para la sugerencia coincidente más adecuada cuando el cursor está al final de la entrada. Navegue por las sugerencias con Arriba/Abajo (o Ctrl-Arriba/Ctrl-Abajo); acepte la sugerencia en línea con Tab o Flecha derecha;
Enteracepta una sugerencia solo después de que se haya seleccionado explícitamente una y, en caso contrario, ejecuta la consulta;
Tabtambién abre la lista clásica de autocompletado. Requiere
--highlight(las sugerencias necesitan color) y el mecanismo de sugerencias (por lo que
--disable_suggestiontambién las desactiva). Está habilitado de forma predeterminada.
--verbose— muestra más detalles sobre la ejecución de la consulta.
--logger.console— registrar en la consola.
--logger.log— nombre del archivo de registro.
--logger.level— nivel de registro.
--ignore-error— no detener el procesamiento si falla una consulta.
-c,
--config-file— ruta al archivo de configuración en el mismo formato que el del servidor ClickHouse; de forma predeterminada, la configuración está vacía.
--no-system-tables— no adjuntar las tablas del sistema.
--help— referencia de argumentos para
clickhouse-local.
-V,
--version— imprime la información de la versión y sale.
--config-file.
Comandos
Muestra todos los archivos del directorio de trabajo actual a los que puede acceder clickhouse-local. Puede ejecutarlo en modo interactivo así:
Comando LS
Query
ClickHouse local version 26.3.1.1.
:) ls
SELECT _file AS file
FROM file('*', 'One')
ORDER BY file ASC
También puede ejecutarse como una consulta con el argumento -q:
Response
┌─file────────┐
│ file1.csv │
│ file2.json │
│ file3.xml │
└─────────────┘
./clickhouse-local -q ls
Response
file1.csv
file2.json
file3.xml
Limpia la pantalla del terminal (similar al comando
Comando CLEAR
clear en Linux o a Ctrl+L en muchos terminales). Es una acción del cliente: no se envía al motor SQL.
En
clickhouse-local, el metacomando se reconoce en modo interactivo y con entrada mediante
-q y
--queries-file (por la misma vía del cliente que
-q, en la misma línea que
ls), por lo que un
clear sin más no produce un error
UNKNOWN_IDENTIFIER. En
clickhouse-client --queries-file remoto no hay cambios: el contenido del archivo se ejecuta únicamente como SQL (sin metacomandos a nivel de texto).
En
clickhouse-client, solo se reconoce en modo interactivo. Con
-q o archivos de consultas,
clear sigue interpretándose como SQL, de modo que la automatización conserva el comportamiento de error anterior en lugar de convertir errores tipográficos en un no-op silencioso.
Formas admitidas:
clear,
CLEAR,
/clear (se ignora un
; final opcional). Si la salida estándar no es un terminal (por ejemplo, al redirigir la salida por una tubería), el metacomando se acepta cuando se reconoce, pero no emite secuencias de control.
Con
clickhouse-local y
-q:
./clickhouse-local -q clear
Ejemplos
El ejemplo anterior es el mismo que:
Query
$ echo -e "1,2\n3,4" | clickhouse-local --structure "a Int64, b Int64" \
--input-format "CSV" --query "SELECT * FROM table"
Read 2 rows, 32.00 B in 0.000 sec., 5182 rows/sec., 80.97 KiB/sec.
1 2
3 4
No es necesario usar
Query
$ echo -e "1,2\n3,4" | clickhouse-local -n --query "
CREATE TABLE table (a Int64, b Int64) ENGINE = File(CSV, stdin);
SELECT a, b FROM table;
DROP TABLE table;"
Read 2 rows, 32.00 B in 0.000 sec., 4987 rows/sec., 77.93 KiB/sec.
1 2
3 4
stdin ni el argumento
--file, y puedes abrir cualquier cantidad de archivos con la función de tabla
file:
Ahora mostremos qué usuario de memoria corresponde a cada usuario de Unix:
Query
$ echo 1 | tee 1.tsv
1
$ echo 2 | tee 2.tsv
2
$ clickhouse-local --query "
select * from file('1.tsv', TSV, 'a int') t1
cross join file('2.tsv', TSV, 'b int') t2"
1 2
Query
$ ps aux | tail -n +2 | awk '{ printf("%s\t%s\n", $1, $4) }' \
| clickhouse-local --structure "user String, mem Float64" \
--query "SELECT user, round(sum(mem), 2) as memTotal
FROM table GROUP BY user ORDER BY memTotal DESC FORMAT Pretty"
Response
Read 186 rows, 4.15 KiB in 0.035 sec., 5302 rows/sec., 118.34 KiB/sec.
┏━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┓
┃ user ┃ memTotal ┃
┡━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━┩
│ bayonet │ 113.5 │
├──────────┼──────────┤
│ root │ 8.8 │
├──────────┼──────────┤
...
Inicio de listeners TCP y HTTP
clickhouse-local puede convertirse en un servidor ligero que acepta conexiones TCP (protocolo nativo) y HTTP. Esto resulta útil si desea permitir que otras herramientas o aplicaciones de ClickHouse accedan a las bases de datos y tablas de una instancia de
clickhouse-local en ejecución. Tenga en cuenta que cada conexión entrante obtiene su propia sesión: las tablas temporales y la configuración a nivel de sesión de
clickhouse-local en modo interactivo no son visibles para las conexiones externas.
Use
SYSTEM START LISTEN para abrir un listener y
SYSTEM STOP LISTEN para cerrarlo:
Las opciones
clickhouse-local \
--listen_host 127.0.0.1 \
--tcp_port 9000 \
--http_port 8123 \
--query "
SYSTEM START LISTEN TCP;
SYSTEM START LISTEN HTTP;
SELECT * FROM url('http://127.0.0.1:8123/?query=SELECT+42', LineAsString);
SYSTEM STOP LISTEN TCP;
SYSTEM STOP LISTEN HTTP;
"
--listen_host,
--tcp_port y
--http_port configuran la dirección de enlace y los puertos. Los puertos predeterminados son
9000 para TCP y
8123 para HTTP.
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