ClickHouse reconoce que GCS es una solución de almacenamiento atractiva si buscas separar almacenamiento y cómputo. Para facilitarlo, se ofrece compatibilidad para usar GCS como almacenamiento de un motor MergeTree. Esto te permitirá aprovechar la escalabilidad y las ventajas de costo de GCS, así como el rendimiento de inserción y consulta del motor MergeTree.
Si usas ClickHouse Cloud en Google Cloud, esta página no aplica, ya que tus servicios ya usarán Google Cloud Storage. Si buscas hacer
SELECT o
INSERT de datos desde GCS, consulta la table function
gcs.
MergeTree respaldado por GCS
Para utilizar un bucket de GCS como disco, primero debemos declararlo en la configuración de ClickHouse, en un archivo dentro de
Crear un disco
conf.d. A continuación se muestra un ejemplo de declaración de un disco de GCS. Esta configuración incluye varias secciones para configurar el “disco” de GCS, la caché y la política que se especifica en las consultas DDL cuando se crean tablas en el disco de GCS. A continuación se describe cada una de ellas.
Esta parte de la configuración se muestra en la sección resaltada y especifica lo siguiente:
Configuración de almacenamiento > disks > gcs
- El tipo de disco es
s3porque se utiliza la API de S3.
- El endpoint proporcionado por GCS
- La clave HMAC y el secreto de la cuenta de servicio
- La ruta de metadatos en el disco local
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<gcs>
<support_batch_delete>true</support_batch_delete>
<type>s3</type>
<endpoint>https://storage.googleapis.com/BUCKET NAME/FOLDER NAME/</endpoint>
<access_key_id>SERVICE ACCOUNT HMAC KEY</access_key_id>
<secret_access_key>SERVICE ACCOUNT HMAC SECRET</secret_access_key>
<metadata_path>/var/lib/clickhouse/disks/gcs/</metadata_path>
</gcs>
</disks>
<policies>
<gcs_main>
<volumes>
<main>
<disk>gcs</disk>
</main>
</volumes>
</gcs_main>
</policies>
</storage_configuration>
</clickhouse>
La configuración de ejemplo destacada a continuación habilita una caché en memoria de 10 Gi para el disco
Configuración de almacenamiento > disks > cache
gcs.
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<gcs>
<support_batch_delete>true</support_batch_delete>
<type>s3</type>
<endpoint>https://storage.googleapis.com/BUCKET NAME/FOLDER NAME/</endpoint>
<access_key_id>SERVICE ACCOUNT HMAC KEY</access_key_id>
<secret_access_key>SERVICE ACCOUNT HMAC SECRET</secret_access_key>
<metadata_path>/var/lib/clickhouse/disks/gcs/</metadata_path>
</gcs>
<gcs_cache>
<type>cache</type>
<disk>gcs</disk>
<path>/var/lib/clickhouse/disks/gcs_cache/</path>
<max_size>10Gi</max_size>
</gcs_cache>
</disks>
<policies>
<gcs_main>
<volumes>
<main>
<disk>gcs_cache</disk>
</main>
</volumes>
</gcs_main>
</policies>
</storage_configuration>
</clickhouse>
Las políticas de configuración de almacenamiento permiten elegir dónde se almacenan los datos. La política destacada a continuación permite almacenar datos en el disco
Configuración de almacenamiento > políticas > gcs_main
gcs especificando la política
gcs_main. Por ejemplo,
CREATE TABLE ... SETTINGS storage_policy='gcs_main'.
Puede encontrar una lista completa de los ajustes pertinentes para esta definición de disco aquí.
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<gcs>
<support_batch_delete>true</support_batch_delete>
<type>s3</type>
<endpoint>https://storage.googleapis.com/BUCKET NAME/FOLDER NAME/</endpoint>
<access_key_id>SERVICE ACCOUNT HMAC KEY</access_key_id>
<secret_access_key>SERVICE ACCOUNT HMAC SECRET</secret_access_key>
<metadata_path>/var/lib/clickhouse/disks/gcs/</metadata_path>
</gcs>
</disks>
<policies>
<gcs_main>
<volumes>
<main>
<disk>gcs</disk>
</main>
</volumes>
</gcs_main>
</policies>
</storage_configuration>
</clickhouse>
Si ha configurado su disco para usar un bucket con acceso de escritura, debería poder crear una tabla como en el ejemplo siguiente. Para simplificar, usamos un subconjunto de las columnas de los taxis de NYC y enviamos los datos directamente a la tabla respaldada por GCS:
Crear una tabla
CREATE TABLE trips_gcs
(
`trip_id` UInt32,
`pickup_date` Date,
`pickup_datetime` DateTime,
`dropoff_datetime` DateTime,
`pickup_longitude` Float64,
`pickup_latitude` Float64,
`dropoff_longitude` Float64,
`dropoff_latitude` Float64,
`passenger_count` UInt8,
`trip_distance` Float64,
`tip_amount` Float32,
`total_amount` Float32,
`payment_type` Enum8('UNK' = 0, 'CSH' = 1, 'CRE' = 2, 'NOC' = 3, 'DIS' = 4)
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toYYYYMM(pickup_date)
ORDER BY pickup_datetime
SETTINGS storage_policy='gcs_main'
Dependiendo del hardware, este último insert de 1m filas puede tardar unos minutos en ejecutarse. Puede confirmar el progreso en la tabla system.processes. Si quiere, puede ajustar el número de filas hasta el límite de 10m y probar algunas consultas de ejemplo.
INSERT INTO trips_gcs SELECT trip_id, pickup_date, pickup_datetime, dropoff_datetime, pickup_longitude, pickup_latitude, dropoff_longitude, dropoff_latitude, passenger_count, trip_distance, tip_amount, total_amount, payment_type FROM s3('https://ch-nyc-taxi.s3.eu-west-3.amazonaws.com/tsv/trips_{0..9}.tsv.gz', 'TabSeparatedWithNames') LIMIT 1000000;
SELECT passenger_count, avg(tip_amount) AS avg_tip, avg(total_amount) AS avg_amount FROM trips_gcs GROUP BY passenger_count;
La replicación con discos de GCS se puede lograr con el motor de tabla
Gestión de la replicación
ReplicatedMergeTree. Consulta la guía replicación de un único segmento en dos regiones de GCP mediante GCS para obtener más información.
La API XML de Cloud Storage es compatible con algunas herramientas y bibliotecas que funcionan con servicios como Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Para obtener más información sobre cómo ajustar los hilos, consulta Optimización del rendimiento.
Más información
Uso de Google Cloud Storage (GCS)
Este tutorial se ha escrito para describir una implementación replicada de ClickHouse que se ejecuta en Google Cloud y utiliza Google Cloud Storage (GCS) como “tipo” de disco de almacenamiento de ClickHouse. En este tutorial, implementará nodos de servidor de ClickHouse en máquinas virtuales de Google Compute Engine, cada uno con un bucket de GCS asociado para el almacenamiento. La replicación la coordina un conjunto de nodos de ClickHouse Keeper, también implementados como máquinas virtuales. Requisitos de ejemplo para alta disponibilidad:
Planificar la implementación
- Dos nodos de servidor de ClickHouse, en dos regiones de GCP
- Dos buckets de GCS, implementados en las mismas regiones que los dos nodos de servidor de ClickHouse
- Tres nodos de ClickHouse Keeper; dos de ellos se implementan en las mismas regiones que los nodos de servidor de ClickHouse. El tercero puede estar en la misma región que uno de los dos primeros nodos de Keeper, pero en una zona de disponibilidad distinta.
Implemente cinco VM en tres regiones:
Preparar máquinas virtuales
|Región
|servidor de ClickHouse
|Bucket
|ClickHouse Keeper
|1
chnode1
bucket_regionname
keepernode1
|2
chnode2
bucket_regionname
keepernode2
|3
*
keepernode3
* Puede ser una zona de disponibilidad distinta en la misma región que la 1 o la 2.
Despliegue ClickHouse en dos hosts; en las configuraciones de ejemplo, se llaman
Desplegar ClickHouse
chnode1 y
chnode2.
Ubique
chnode1 en una región de GCP y
chnode2 en otra. En esta guía se utilizan
us-east1 y
us-east4 para las VM de Compute Engine y también para los buckets de GCS.
Consulte las instrucciones de instalación al realizar los pasos de despliegue en los nodos del servidor de ClickHouse.
No inicie
clickhouse server hasta haberlo configurado. Limítese a instalarlo.
Implemente ClickHouse Keeper en tres hosts; en las configuraciones de ejemplo, estos se denominan
Implemente ClickHouse Keeper
keepernode1,
keepernode2 y
keepernode3.
keepernode1 puede implementarse en la misma región que
chnode1,
keepernode2 junto con
chnode2 y
keepernode3 en cualquiera de las dos regiones, pero en una zona de disponibilidad distinta a la del nodo de ClickHouse de esa región.
Consulte las instrucciones de instalación al realizar los pasos de implementación en los nodos de ClickHouse Keeper.
Los dos servidores de ClickHouse estarán ubicados en distintas regiones para garantizar alta disponibilidad. Cada uno tendrá un bucket de GCS en la misma región. En Cloud Storage > Buckets, elija CREATE BUCKET. Para este tutorial, se crean dos buckets: uno en
Crear dos buckets
us-east1 y otro en
us-east4. Los buckets son de región única, de clase de almacenamiento estándar y no son públicos. Cuando se le solicite, habilite la prevención de acceso público. No cree carpetas; se crearán cuando ClickHouse escriba en el almacenamiento.
Si necesita instrucciones paso a paso para crear buckets y una clave HMAC, expanda Create GCS buckets and an HMAC key y siga el procedimiento:
Crear buckets de GCS y una clave HMAC
Crear buckets de GCS y una clave HMAC
ch_bucket_us_east1
ch_bucket_us_east4
Generar una clave de acceso
Crear una clave HMAC y un secreto para una cuenta de servicioAbra Cloud Storage > Settings > Interoperability y elija una Access key existente o CREATE A KEY FOR A SERVICE ACCOUNT. Esta guía explica cómo crear una nueva clave para una nueva cuenta de servicio.
Agregar una nueva cuenta de servicioSi se trata de un proyecto sin ninguna cuenta de servicio existente, haga clic en CREATE NEW ACCOUNT.
Hay tres pasos para crear la cuenta de servicio; en el primero, asigne a la cuenta un nombre, un ID y una descripción significativos.
En el cuadro de diálogo de configuración de Interoperability, se recomienda el rol de IAM Storage Object Admin; seleccione ese rol en el segundo paso.
El tercer paso es opcional y no se utiliza en esta guía. Puede permitir que los usuarios tengan estos privilegios según sus políticas.
Se mostrará la clave HMAC de la cuenta de servicio. Guarde esta información, ya que se utilizará en la configuración de ClickHouse.
Todos los nodos de ClickHouse Keeper tienen el mismo archivo de configuración, excepto la línea
Configurar ClickHouse Keeper
server_id (la primera línea resaltada a continuación). Modifique el archivo con los nombres de host de sus servidores de ClickHouse Keeper y, en cada uno de ellos, configure
server_id para que coincida con la entrada
server correspondiente en
raft_configuration. Dado que en este ejemplo
server_id está establecido en
3, hemos resaltado las líneas correspondientes en
raft_configuration.
- Edite el archivo con sus nombres de host y asegúrese de que se resuelvan desde los nodos del servidor de ClickHouse y los nodos de Keeper
- Copie el archivo en la ubicación correspondiente (
/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xmlen cada uno de los servidores de Keeper
- Edite el
server_iden cada máquina según el número de su entrada en
raft_configuration
/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml
<clickhouse>
<logger>
<level>trace</level>
<log>/var/log/clickhouse-keeper/clickhouse-keeper.log</log>
<errorlog>/var/log/clickhouse-keeper/clickhouse-keeper.err.log</errorlog>
<size>1000M</size>
<count>3</count>
</logger>
<listen_host>0.0.0.0</listen_host>
<keeper_server>
<tcp_port>9181</tcp_port>
<server_id>3</server_id>
<log_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/log</log_storage_path>
<snapshot_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/snapshots</snapshot_storage_path>
<coordination_settings>
<operation_timeout_ms>10000</operation_timeout_ms>
<session_timeout_ms>30000</session_timeout_ms>
<raft_logs_level>warning</raft_logs_level>
</coordination_settings>
<raft_configuration>
<server>
<id>1</id>
<hostname>keepernode1.us-east1-b.c.clickhousegcs-374921.internal</hostname>
<port>9234</port>
</server>
<server>
<id>2</id>
<hostname>keepernode2.us-east4-c.c.clickhousegcs-374921.internal</hostname>
<port>9234</port>
</server>
<server>
<id>3</id>
<hostname>keepernode3.us-east5-a.c.clickhousegcs-374921.internal</hostname>
<port>9234</port>
</server>
</raft_configuration>
</keeper_server>
</clickhouse>
Configurar el servidor de ClickHouse
práctica recomendadaEn algunos pasos de esta guía, se le pedirá que coloque un archivo de configuración en
/etc/clickhouse-server/config.d/. Esta es la ubicación predeterminada en los sistemas Linux para los archivos de sobrescritura de configuración. Cuando coloque estos archivos en ese directorio, ClickHouse fusionará su contenido con la configuración predeterminada. Al colocarlos en el directorio
config.d, evitará perder la configuración durante una actualización.
De forma predeterminada, ClickHouse escucha en la interfaz de bucle local; en una configuración replicada, es necesario disponer de conectividad de red entre las máquinas. Escuche en todas las interfaces:
Redes
/etc/clickhouse-server/config.d/network.xml
<clickhouse>
<listen_host>0.0.0.0</listen_host>
</clickhouse>
La replicación se coordina mediante ClickHouse Keeper. Este archivo de configuración identifica los nodos de ClickHouse Keeper por nombre de host y número de puerto.
Servidores remotos de ClickHouse Keeper
- Modifica los nombres de host para que coincidan con tus servidores Keeper
/etc/clickhouse-server/config.d/use-keeper.xml
<clickhouse>
<zookeeper>
<node index="1">
<host>keepernode1.us-east1-b.c.clickhousegcs-374921.internal</host>
<port>9181</port>
</node>
<node index="2">
<host>keepernode2.us-east4-c.c.clickhousegcs-374921.internal</host>
<port>9181</port>
</node>
<node index="3">
<host>keepernode3.us-east5-a.c.clickhousegcs-374921.internal</host>
<port>9181</port>
</node>
</zookeeper>
</clickhouse>
Este archivo configura el hostname y el puerto de cada servidor de ClickHouse en el clúster. El archivo de configuración predeterminado contiene definiciones de clúster de ejemplo; para mostrar solo los clústeres que estén completamente configurados, se añade el atributo
Servidores remotos de ClickHouse
replace="true" a la entrada
remote_servers para que, cuando esta configuración se fusione con la predeterminada, reemplace la sección
remote_servers en lugar de añadirse a ella.
- Edite el archivo con sus nombres de host y asegúrese de que se resuelvan desde los nodos del servidor de ClickHouse
/etc/clickhouse-server/config.d/remote-servers.xml
<clickhouse>
<remote_servers replace="true">
<cluster_1S_2R>
<shard>
<replica>
<host>chnode1.us-east1-b.c.clickhousegcs-374921.internal</host>
<port>9000</port>
</replica>
<replica>
<host>chnode2.us-east4-c.c.clickhousegcs-374921.internal</host>
<port>9000</port>
</replica>
</shard>
</cluster_1S_2R>
</remote_servers>
</clickhouse>
Este archivo configura ajustes relacionados con la ruta de ClickHouse Keeper. En concreto, las macros que se usan para identificar a qué réplica pertenecen los datos. En un servidor, la réplica debe especificarse como
Identificación de la réplica
replica_1, y en el otro servidor como
replica_2. Los nombres pueden cambiarse; siguiendo nuestro ejemplo de una réplica almacenada en Carolina del Sur y la otra en el norte de Virginia, los valores podrían ser
carolina y
virginia; solo asegúrese de que sean diferentes en cada máquina.
/etc/clickhouse-server/config.d/macros.xml
<clickhouse>
<distributed_ddl>
<path>/clickhouse/task_queue/ddl</path>
</distributed_ddl>
<macros>
<cluster>cluster_1S_2R</cluster>
<shard>1</shard>
<replica>replica_1</replica>
</macros>
</clickhouse>
La configuración de almacenamiento de ClickHouse incluye
Almacenamiento en GCS
disks y
policies. El disco que se configura a continuación se llama
gcs y es de
type
s3. El tipo es
s3 porque ClickHouse accede al bucket de GCS como si fuera un bucket de AWS S3. Se necesitarán dos copias de esta configuración, una para cada uno de los nodos del servidor de ClickHouse.
Estas sustituciones deben realizarse en la configuración siguiente.
Estas sustituciones difieren entre los dos nodos del servidor de ClickHouse:
REPLICA 1 BUCKETdebe establecerse con el nombre del bucket en la misma región que el servidor
REPLICA 1 FOLDERdebe cambiarse a
replica_1en uno de los servidores y a
replica_2en el otro
access_key_iddebe establecerse con la clave HMAC generada anteriormente
secret_access_keydebe establecerse con el secreto HMAC generado anteriormente
/etc/clickhouse-server/config.d/storage.xml
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<gcs>
<support_batch_delete>true</support_batch_delete>
<type>s3</type>
<endpoint>https://storage.googleapis.com/REPLICA 1 BUCKET/REPLICA 1 FOLDER/</endpoint>
<access_key_id>SERVICE ACCOUNT HMAC KEY</access_key_id>
<secret_access_key>SERVICE ACCOUNT HMAC SECRET</secret_access_key>
<metadata_path>/var/lib/clickhouse/disks/gcs/</metadata_path>
</gcs>
<cache>
<type>cache</type>
<disk>gcs</disk>
<path>/var/lib/clickhouse/disks/gcs_cache/</path>
<max_size>10Gi</max_size>
</cache>
</disks>
<policies>
<gcs_main>
<volumes>
<main>
<disk>gcs</disk>
</main>
</volumes>
</gcs_main>
</policies>
</storage_configuration>
</clickhouse>
Utilice los comandos correspondientes a su sistema operativo; por ejemplo:
Iniciar ClickHouse Keeper
sudo systemctl enable clickhouse-keeper
sudo systemctl start clickhouse-keeper
sudo systemctl status clickhouse-keeper
Envíe comandos a ClickHouse Keeper con
Comprobar el estado de ClickHouse Keeper
netcat. Por ejemplo,
mntr devuelve el estado del clúster de ClickHouse Keeper. Si ejecuta el comando en cada uno de los nodos de ClickHouse Keeper, verá que uno es el líder y los otros dos son seguidores:
echo mntr | nc localhost 9181
zk_version v22.7.2.15-stable-f843089624e8dd3ff7927b8a125cf3a7a769c069
zk_avg_latency 0
zk_max_latency 11
zk_min_latency 0
zk_packets_received 1783
zk_packets_sent 1783
zk_num_alive_connections 2
zk_outstanding_requests 0
zk_server_state leader
zk_znode_count 135
zk_watch_count 8
zk_ephemerals_count 3
zk_approximate_data_size 42533
zk_key_arena_size 28672
zk_latest_snapshot_size 0
zk_open_file_descriptor_count 182
zk_max_file_descriptor_count 18446744073709551615
zk_followers 2
zk_synced_followers 2
En
Iniciar el servidor de ClickHouse
chnode1 y
chnode, ejecute:
sudo service clickhouse-server start
sudo service clickhouse-server status
Verificación
Verifique la configuración del disco
system.disks debe contener registros para cada disco:
- default
- gcs
- cache
SELECT *
FROM system.disks
FORMAT Vertical
Row 1:
──────
name: cache
path: /var/lib/clickhouse/disks/gcs/
free_space: 18446744073709551615
total_space: 18446744073709551615
unreserved_space: 18446744073709551615
keep_free_space: 0
type: s3
is_encrypted: 0
is_read_only: 0
is_write_once: 0
is_remote: 1
is_broken: 0
cache_path: /var/lib/clickhouse/disks/gcs_cache/
Row 2:
──────
name: default
path: /var/lib/clickhouse/
free_space: 6555529216
total_space: 10331889664
unreserved_space: 6555529216
keep_free_space: 0
type: local
is_encrypted: 0
is_read_only: 0
is_write_once: 0
is_remote: 0
is_broken: 0
cache_path:
Row 3:
──────
name: gcs
path: /var/lib/clickhouse/disks/gcs/
free_space: 18446744073709551615
total_space: 18446744073709551615
unreserved_space: 18446744073709551615
keep_free_space: 0
type: s3
is_encrypted: 0
is_read_only: 0
is_write_once: 0
is_remote: 1
is_broken: 0
cache_path:
3 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.
Verifique que las tablas creadas en el clúster se hayan creado en ambos nodos
create table trips on cluster 'cluster_1S_2R' (
`trip_id` UInt32,
`pickup_date` Date,
`pickup_datetime` DateTime,
`dropoff_datetime` DateTime,
`pickup_longitude` Float64,
`pickup_latitude` Float64,
`dropoff_longitude` Float64,
`dropoff_latitude` Float64,
`passenger_count` UInt8,
`trip_distance` Float64,
`tip_amount` Float32,
`total_amount` Float32,
`payment_type` Enum8('UNK' = 0, 'CSH' = 1, 'CRE' = 2, 'NOC' = 3, 'DIS' = 4))
ENGINE = ReplicatedMergeTree
PARTITION BY toYYYYMM(pickup_date)
ORDER BY pickup_datetime
SETTINGS storage_policy='gcs_main'
┌─host───────────────────────────────────────┬─port─┬─status─┬─error─┬─num_hosts_remaining─┬─num_hosts_active─┐
│ chnode2.us-east4-c.c.gcsqa-375100.internal │ 9000 │ 0 │ │ 1 │ 1 │
└────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────────────────┴──────────────────┘
┌─host───────────────────────────────────────┬─port─┬─status─┬─error─┬─num_hosts_remaining─┬─num_hosts_active─┐
│ chnode1.us-east1-b.c.gcsqa-375100.internal │ 9000 │ 0 │ │ 0 │ 0 │
└────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────────────────┴──────────────────┘
2 rows in set. Elapsed: 0.641 sec.
Verifique que se puedan insertar datos
INSERT INTO trips SELECT
trip_id,
pickup_date,
pickup_datetime,
dropoff_datetime,
pickup_longitude,
pickup_latitude,
dropoff_longitude,
dropoff_latitude,
passenger_count,
trip_distance,
tip_amount,
total_amount,
payment_type
FROM s3('https://ch-nyc-taxi.s3.eu-west-3.amazonaws.com/tsv/trips_{0..9}.tsv.gz', 'TabSeparatedWithNames')
LIMIT 1000000
Verifique que la política de almacenamiento
gcs_main se utilice para la tabla.
SELECT
engine,
data_paths,
metadata_path,
storage_policy,
formatReadableSize(total_bytes)
FROM system.tables
WHERE name = 'trips'
FORMAT Vertical
Row 1:
──────
engine: ReplicatedMergeTree
data_paths: ['/var/lib/clickhouse/disks/gcs/store/631/6315b109-d639-4214-a1e7-afbd98f39727/']
metadata_path: /var/lib/clickhouse/store/e0f/e0f3e248-7996-44d4-853e-0384e153b740/trips.sql
storage_policy: gcs_main
formatReadableSize(total_bytes): 36.42 MiB
1 row in set. Elapsed: 0.002 sec.
Al examinar los buckets, verá que se creó una carpeta en cada bucket con el nombre usado en el archivo de configuración
Verificar en la Consola de Google Cloud
storage.xml. Expanda las carpetas y verá muchos archivos que representan las particiones de datos.