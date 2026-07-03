Detalles sobre la copia de seguridad y la restauración hacia o desde un disco local

COPIA DE SEGURIDAD / RESTAURACIÓN en disco

-- comandos principales BACKUP | RESTORE --- qué respaldar/restaurar (o excluir) TABLE [db.]table_name [AS [db.]table_name_in_backup] | DICTIONARY [db.]dictionary_name [AS [db.]name_in_backup] | DATABASE database_name [AS database_name_in_backup] | TEMPORARY TABLE table_name [AS table_name_in_backup] | VIEW view_name [AS view_name_in_backup] | [EXCEPT TABLES ...] | ALL [EXCEPT {TABLES|DATABASES}...] } [,...] --- [ON CLUSTER 'cluster_name'] --- dónde respaldar o restaurar (destino u origen) TO | FROM File ( '<path>/<filename>' ) | Disk ( '<disk_name>' , '<path>/' ) | S3( '<S3 endpoint>/<path>' , '<Access key ID>' , '<Secret access key>' , '<extra_credentials>' ) | AzureBlobStorage( '<connection string>/<url>' , '<container>' , '<path>' , '<account name>' , '<account key>' ) --- configuración adicional [SETTINGS ...] [ASYNC]

Consulte “resumen de comandos” para obtener más información sobre cada comando.

​ Configurar destinos de copia de seguridad en disco

​ Configurar un destino de copia de seguridad para disco local

En los ejemplos siguientes verá el destino de copia de seguridad especificado como Disk('backups', '1.zip') . Para usar el motor de copia de seguridad Disk , primero debe añadir un archivo que especifique el destino de copia de seguridad en la ruta que se indica a continuación:

/etc/clickhouse-server/config.d/backup_disk.xml

Por ejemplo, la siguiente configuración define un disco llamado backups y luego añade ese disco a la lista allowed_disk de backups:

< clickhouse > < storage_configuration > < disks > < backups > < type > local </ type > < path > /backups/ </ path > </ backups > </ disks > </ storage_configuration > < backups > < allowed_disk > backups </ allowed_disk > < allowed_path > /backups/ </ allowed_path > </ backups > </ clickhouse >

​ Configurar un destino de copia de seguridad para un disco S3

También es posible realizar BACKUP / RESTORE en S3 configurando un disco S3 en la configuración de almacenamiento de ClickHouse. Configure el disco de esta forma, añadiendo un archivo a /etc/clickhouse-server/config.d , como se hizo antes para el disco local.

< clickhouse > < storage_configuration > < disks > < s3_plain > < type > s3_plain </ type > < endpoint ></ endpoint > < access_key_id ></ access_key_id > < secret_access_key ></ secret_access_key > </ s3_plain > </ disks > < policies > < s3 > < volumes > < main > < disk > s3_plain </ disk > </ main > </ volumes > </ s3 > </ policies > </ storage_configuration > < backups > < allowed_disk > s3_plain </ allowed_disk > </ backups > </ clickhouse >

BACKUP / RESTORE en disco S3 se realiza de la misma manera que en disco local:

BACKUP TABLE data TO Disk ( 's3_plain' , 'cloud_backup' ); RESTORE TABLE data AS data_restored FROM Disk ( 's3_plain' , 'cloud_backup' );

Este disco no debe usarse para MergeTree en sí, solo para BACKUP / RESTORE

en sí, solo para / Si tus tablas usan almacenamiento S3 y los tipos de los discos son diferentes, no se utilizan llamadas CopyObject para copiar las partes al bucket de destino; en su lugar, se descargan y se vuelven a subir, lo cual es muy ineficiente. En este caso, es preferible usar la sintaxis BACKUP ... TO S3(<endpoint>) para este caso de uso.

​ Ejemplos de uso de copias de seguridad y restauración en disco local

​ Hacer una copia de seguridad de una tabla y restaurarla

Ejecute los siguientes comandos para crear la base de datos y la tabla de prueba de las que haremos una copia de seguridad y una restauración en este ejemplo:

Comandos de configuración Cree la base de datos y la tabla: CREATE DATABASE test_db ; CREATE TABLE test_db .test_table ( id UUID, name String, email String, age UInt8, salary UInt32, created_at DateTime , is_active UInt8, department String, score Float32, country String ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id; Prepare e inserte mil filas de datos aleatorios: INSERT INTO test_table (id, name , email, age, salary, created_at, is_active, department, score, country) SELECT generateUUIDv4() as id, concat ( 'User_' , toString( rand () % 10000 )) as name , concat ( 'user' , toString( rand () % 10000 ), '@example.com' ) as email, 18 + ( rand () % 65 ) as age, 30000 + ( rand () % 100000 ) as salary, now () - toIntervalSecond( rand () % 31536000 ) as created_at, rand () % 2 as is_active, arrayElement(['Engineering', 'Marketing', 'Sales', 'HR', 'Finance', 'Operations'], ( rand () % 6 ) + 1 ) as department, rand () / 4294967295 . 0 * 100 as score, arrayElement(['USA', 'UK', 'Germany', 'France', 'Canada', 'Australia', 'Japan', 'Brazil'], ( rand () % 8 ) + 1 ) as country FROM numbers( 1000 ); A continuación, deberá crear un archivo que especifique el destino de la copia de seguridad en la siguiente ruta: /etc/clickhouse-server/config.d/backup_disk.xml < clickhouse > < storage_configuration > < disks > < backups > < type > local </ type > < path > /backups/ </ path > -- para MacOS, elija: /Users/backups/ </ backups > </ disks > </ storage_configuration > < backups > < allowed_disk > backups </ allowed_disk > < allowed_path > /backups/ </ allowed_path > -- para MacOS, elija: /Users/backups/ </ backups > </ clickhouse > Si clickhouse-server está en ejecución, deberá reiniciarlo para que los cambios surtan efecto.

Para hacer una copia de seguridad de la tabla, puede ejecutar:

Query BACKUP TABLE test_db . test_table TO Disk ( 'backups' , '1.zip' )

Response ┌─id───────────────────────────────────┬─status─────────┐ 1. │ 065a8baf-9db7-4393-9c3f-ba04d1e76bcd │ BACKUP_CREATED │ └──────────────────────────────────────┴────────────────┘

La tabla puede restaurarse desde la copia de seguridad con el siguiente comando si está vacía:

Query RESTORE TABLE test_db . test_table FROM Disk ( 'backups' , '1.zip' )

Response ┌─id───────────────────────────────────┬─status───┐ 1. │ f29c753f-a7f2-4118-898e-0e4600cd2797 │ RESTORED │ └──────────────────────────────────────┴──────────┘

El RESTORE anterior fallará si la tabla test.table contiene datos. La configuración allow_non_empty_tables=true permite que RESTORE TABLE inserte datos en tablas no vacías. Esto mezclará los datos que ya había en la tabla con los datos extraídos de la copia de seguridad. Por lo tanto, esta configuración puede provocar la duplicación de datos en la tabla y debe usarse con precaución.

Para restaurar la tabla cuando ya contiene datos, ejecute:

RESTORE TABLE test_db . test_table FROM Disk ( 'backups' , '1.zip' ) SETTINGS allow_non_empty_tables = true

Las tablas se pueden restaurar o respaldar con nombres nuevos:

RESTORE TABLE test_db . test_table AS test_db . test_table_renamed FROM Disk ( 'backups' , '1.zip' )

El archivo de la copia de seguridad tiene la siguiente estructura:

├── .backup └── metadata └── test_db └── test_table.sql

Se pueden usar formatos distintos de zip. Consulte “Copias de seguridad como archivos tar” más abajo para más detalles.

​ Copias de seguridad incrementales en disco

Una copia de seguridad base en ClickHouse es la copia de seguridad completa inicial a partir de la cual se crean las siguientes copias de seguridad incrementales. Las copias de seguridad incrementales solo almacenan los cambios realizados desde la copia de seguridad base, por lo que esta debe mantenerse disponible para poder restaurar desde cualquier copia de seguridad incremental. El destino de la copia de seguridad base puede establecerse con la opción base_backup .

Las copias de seguridad incrementales dependen de la copia de seguridad base. La copia de seguridad base debe mantenerse disponible para poder restaurar desde una copia de seguridad incremental.

Para hacer una copia de seguridad incremental de una tabla, primero haga una copia de seguridad base:

BACKUP TABLE test_db . test_table TO Disk ( 'backups' , 'd.zip' )

BACKUP TABLE test_db . test_table TO Disk ( 'backups' , 'incremental-a.zip' ) SETTINGS base_backup = Disk ( 'backups' , 'd.zip' )

Todos los datos de la copia de seguridad incremental y de la copia de seguridad base se pueden restaurar en una tabla nueva test_db.test_table2 con el comando:

RESTORE TABLE test_db . test_table AS test_db . test_table2 FROM Disk ( 'backups' , 'incremental-a.zip' );

​ Proteger una copia de seguridad

A las copias de seguridad escritas en disco se les puede aplicar una contraseña al archivo. La contraseña puede especificarse mediante la configuración password .

La protección con contraseña solo es compatible con archivos ZIP ( .zip , .zipx ). La ruta de la copia de seguridad debe terminar en .zip o .zipx para que se acepte la contraseña. Usar una contraseña con cualquier otro formato, incluidos los archivos tar y las rutas que no apuntan a archivos, dará como resultado el error BAD_ARGUMENTS : Password is not applicable, backup cannot be encrypted .

BACKUP TABLE test_db . test_table TO Disk ( 'backups' , 'password-protected.zip' ) SETTINGS password = 'qwerty'

Para restaurar una copia de seguridad protegida con contraseña, la contraseña debe volver a especificarse mediante la configuración password :

RESTORE TABLE test_db . test_table FROM Disk ( 'backups' , 'password-protected.zip' ) SETTINGS password = 'qwerty'

​ Copias de seguridad como archivos tar

Las copias de seguridad pueden almacenarse no solo como archivos zip, sino también como archivos tar. La funcionalidad es la misma que con zip, salvo que la protección con contraseña no está disponible para los archivos tar. Además, los archivos tar admiten varios métodos de compresión.

Para hacer una copia de seguridad de una tabla como archivo tar:

BACKUP TABLE test_db . test_table TO Disk ( 'backups' , '1.tar' )

para restaurar a partir de un archivo tar:

RESTORE TABLE test_db . test_table FROM Disk ( 'backups' , '1.tar' )

Para cambiar el método de compresión, se debe añadir el sufijo de archivo correcto al nombre de la copia de seguridad. Por ejemplo, para comprimir el archivo TAR con gzip, ejecute:

BACKUP TABLE test_db . test_table TO Disk ( 'backups' , '1.tar.gz' )

Los sufijos de archivo de compresión admitidos son:

tar.gz

.tgz

tar.bz2

tar.lzma

.tar.zst

.tzst

.tar.xz

​ Configuración de compresión

El método de compresión y el nivel de compresión se pueden especificar mediante las opciones compression_method y compression_level , respectivamente.

BACKUP TABLE test_db . test_table TO Disk ( 'backups' , 'filename.zip' ) SETTINGS compression_method = 'lzma' , compression_level = 3

​ Restaurar particiones específicas

Si es necesario restaurar particiones específicas asociadas a una tabla, se pueden indicar aquí.

Vamos a crear una tabla sencilla particionada en cuatro particiones, insertar algunos datos y luego hacer una copia de seguridad solo de la primera y la cuarta partición:

Configuración CREATE IF NOT EXISTS test_db; -- Crear una tabla particionada CREATE TABLE test_db .partitioned ( id UInt32, data String, partition_key UInt8 ) ENGINE = MergeTree() PARTITION BY partition_key ORDER BY id; INSERT INTO test_db . partitioned VALUES ( 1 , 'data1' , 1 ), ( 2 , 'data2' , 2 ), ( 3 , 'data3' , 3 ), ( 4 , 'data4' , 4 ); SELECT count () FROM test_db . partitioned ; SELECT partition_key, count () FROM test_db . partitioned GROUP BY partition_key ORDER BY partition_key; ┌─count()─┐ 1. │ 4 │ └─────────┘ ┌─partition_key─┬─count()─┐ 1. │ 1 │ 1 │ 2. │ 2 │ 1 │ 3. │ 3 │ 1 │ 4. │ 4 │ 1 │ └───────────────┴─────────┘

Ejecute el siguiente comando para hacer una copia de seguridad de las particiones 1 y 4:

BACKUP TABLE test_db . partitioned PARTITIONS '1' , '4' TO Disk ( 'backups' , 'partitioned.zip' )

Ejecute el siguiente comando para restaurar las particiones 1 y 4: