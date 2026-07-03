Sintaxis
Consulte “resumen de comandos” para obtener más información sobre cada comando.
-- comandos principales
BACKUP | RESTORE
--- qué respaldar/restaurar (o excluir)
TABLE [db.]table_name [AS [db.]table_name_in_backup] |
DICTIONARY [db.]dictionary_name [AS [db.]name_in_backup] |
DATABASE database_name [AS database_name_in_backup] |
TEMPORARY TABLE table_name [AS table_name_in_backup] |
VIEW view_name [AS view_name_in_backup] |
[EXCEPT TABLES ...] |
ALL [EXCEPT {TABLES|DATABASES}...] } [,...]
---
[ON CLUSTER 'cluster_name']
--- dónde respaldar o restaurar (destino u origen)
TO|FROM
File('<path>/<filename>') |
Disk('<disk_name>', '<path>/') |
S3('<S3 endpoint>/<path>', '<Access key ID>', '<Secret access key>', '<extra_credentials>') |
AzureBlobStorage('<connection string>/<url>', '<container>', '<path>', '<account name>', '<account key>')
--- configuración adicional
[SETTINGS ...]
[ASYNC]
Configurar destinos de copia de seguridad en disco
En los ejemplos siguientes verá el destino de copia de seguridad especificado como
Configurar un destino de copia de seguridad para disco local
Disk('backups', '1.zip').
Para usar el motor de copia de seguridad
Disk, primero debe añadir un archivo que especifique
el destino de copia de seguridad en la ruta que se indica a continuación:
Por ejemplo, la siguiente configuración define un disco llamado
/etc/clickhouse-server/config.d/backup_disk.xml
backups y luego añade ese disco a
la lista allowed_disk de backups:
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<backups>
<type>local</type>
<path>/backups/</path>
</backups>
</disks>
</storage_configuration>
<backups>
<allowed_disk>backups</allowed_disk>
<allowed_path>/backups/</allowed_path>
</backups>
</clickhouse>
También es posible realizar
Configurar un destino de copia de seguridad para un disco S3
BACKUP/
RESTORE en S3 configurando un disco S3 en la
configuración de almacenamiento de ClickHouse. Configure el disco de esta forma, añadiendo un archivo a
/etc/clickhouse-server/config.d, como se hizo antes para el disco local.
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<s3_plain>
<type>s3_plain</type>
<endpoint></endpoint>
<access_key_id></access_key_id>
<secret_access_key></secret_access_key>
</s3_plain>
</disks>
<policies>
<s3>
<volumes>
<main>
<disk>s3_plain</disk>
</main>
</volumes>
</s3>
</policies>
</storage_configuration>
<backups>
<allowed_disk>s3_plain</allowed_disk>
</backups>
</clickhouse>
BACKUP/
RESTORE en disco S3 se realiza de la misma manera que en disco local:
BACKUP TABLE data TO Disk('s3_plain', 'cloud_backup');
RESTORE TABLE data AS data_restored FROM Disk('s3_plain', 'cloud_backup');
- Este disco no debe usarse para
MergeTreeen sí, solo para
BACKUP/
RESTORE
- Si tus tablas usan almacenamiento S3 y los tipos de los discos son diferentes,
no se utilizan llamadas
CopyObjectpara copiar las partes al bucket de destino; en su lugar, se descargan y se vuelven a subir, lo cual es muy ineficiente. En este caso, es preferible usar la sintaxis
BACKUP ... TO S3(<endpoint>)para este caso de uso.
Ejemplos de uso de copias de seguridad y restauración en disco local
Ejecute los siguientes comandos para crear la base de datos y la tabla de prueba de las que haremos una copia de seguridad y una restauración en este ejemplo:
Hacer una copia de seguridad de una tabla y restaurarla
Para hacer una copia de seguridad de la tabla, puede ejecutar:
Comandos de configuración
Comandos de configuración
Cree la base de datos y la tabla:
Prepare e inserte mil filas de datos aleatorios:
CREATE DATABASE test_db;
CREATE TABLE test_db.test_table (
id UUID,
name String,
email String,
age UInt8,
salary UInt32,
created_at DateTime,
is_active UInt8,
department String,
score Float32,
country String
) ENGINE = MergeTree()
ORDER BY id;
A continuación, deberá crear un archivo que especifique el destino de la copia de seguridad en la siguiente ruta:
INSERT INTO test_table (id, name, email, age, salary, created_at, is_active, department, score, country)
SELECT
generateUUIDv4() as id,
concat('User_', toString(rand() % 10000)) as name,
concat('user', toString(rand() % 10000), '@example.com') as email,
18 + (rand() % 65) as age,
30000 + (rand() % 100000) as salary,
now() - toIntervalSecond(rand() % 31536000) as created_at,
rand() % 2 as is_active,
arrayElement(['Engineering', 'Marketing', 'Sales', 'HR', 'Finance', 'Operations'], (rand() % 6) + 1) as department,
rand() / 4294967295.0 * 100 as score,
arrayElement(['USA', 'UK', 'Germany', 'France', 'Canada', 'Australia', 'Japan', 'Brazil'], (rand() % 8) + 1) as country
FROM numbers(1000);
/etc/clickhouse-server/config.d/backup_disk.xml
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<backups>
<type>local</type>
<path>/backups/</path> -- para MacOS, elija: /Users/backups/
</backups>
</disks>
</storage_configuration>
<backups>
<allowed_disk>backups</allowed_disk>
<allowed_path>/backups/</allowed_path> -- para MacOS, elija: /Users/backups/
</backups>
</clickhouse>
Si clickhouse-server está en ejecución, deberá reiniciarlo para que los cambios surtan efecto.
Query
BACKUP TABLE test_db.test_table TO Disk('backups', '1.zip')
La tabla puede restaurarse desde la copia de seguridad con el siguiente comando si está vacía:
Response
┌─id───────────────────────────────────┬─status─────────┐
1. │ 065a8baf-9db7-4393-9c3f-ba04d1e76bcd │ BACKUP_CREATED │
└──────────────────────────────────────┴────────────────┘
Query
RESTORE TABLE test_db.test_table FROM Disk('backups', '1.zip')
Response
┌─id───────────────────────────────────┬─status───┐
1. │ f29c753f-a7f2-4118-898e-0e4600cd2797 │ RESTORED │
└──────────────────────────────────────┴──────────┘
Para restaurar la tabla cuando ya contiene datos, ejecute:
El
RESTORE anterior fallará si la tabla
test.table contiene datos.
La configuración
allow_non_empty_tables=true permite que
RESTORE TABLE inserte datos
en tablas no vacías. Esto mezclará los datos que ya había en la tabla con los datos extraídos de la copia de seguridad.
Por lo tanto, esta configuración puede provocar la duplicación de datos en la tabla y debe usarse con precaución.
Las tablas se pueden restaurar o respaldar con nombres nuevos:
RESTORE TABLE test_db.test_table FROM Disk('backups', '1.zip')
SETTINGS allow_non_empty_tables=true
El archivo de la copia de seguridad tiene la siguiente estructura:
RESTORE TABLE test_db.test_table AS test_db.test_table_renamed FROM Disk('backups', '1.zip')
Se pueden usar formatos distintos de zip. Consulte “Copias de seguridad como archivos tar” más abajo para más detalles.
├── .backup
└── metadata
└── test_db
└── test_table.sql
Una copia de seguridad base en ClickHouse es la copia de seguridad completa inicial a partir de la cual se crean las siguientes copias de seguridad incrementales. Las copias de seguridad incrementales solo almacenan los cambios realizados desde la copia de seguridad base, por lo que esta debe mantenerse disponible para poder restaurar desde cualquier copia de seguridad incremental. El destino de la copia de seguridad base puede establecerse con la opción
Copias de seguridad incrementales en disco
base_backup.
Para hacer una copia de seguridad incremental de una tabla, primero haga una copia de seguridad base:
Las copias de seguridad incrementales dependen de la copia de seguridad base. La copia de seguridad base debe mantenerse disponible para poder restaurar desde una copia de seguridad incremental.
BACKUP TABLE test_db.test_table TO Disk('backups', 'd.zip')
Todos los datos de la copia de seguridad incremental y de la copia de seguridad base se pueden restaurar en una tabla nueva
BACKUP TABLE test_db.test_table TO Disk('backups', 'incremental-a.zip')
SETTINGS base_backup = Disk('backups', 'd.zip')
test_db.test_table2 con el comando:
RESTORE TABLE test_db.test_table AS test_db.test_table2
FROM Disk('backups', 'incremental-a.zip');
A las copias de seguridad escritas en disco se les puede aplicar una contraseña al archivo. La contraseña puede especificarse mediante la configuración
Proteger una copia de seguridad
password.
La protección con contraseña solo es compatible con archivos ZIP (
.zip,
.zipx).
La ruta de la copia de seguridad debe terminar en
.zip o
.zipx para que se acepte la contraseña.
Usar una contraseña con cualquier otro formato, incluidos los archivos tar y las rutas que no apuntan a archivos,
dará como resultado el error
BAD_ARGUMENTS:
Password is not applicable, backup cannot be encrypted.
Para restaurar una copia de seguridad protegida con contraseña, la contraseña debe volver a especificarse mediante la configuración
BACKUP TABLE test_db.test_table
TO Disk('backups', 'password-protected.zip')
SETTINGS password='qwerty'
password:
RESTORE TABLE test_db.test_table
FROM Disk('backups', 'password-protected.zip')
SETTINGS password='qwerty'
Las copias de seguridad pueden almacenarse no solo como archivos zip, sino también como archivos tar. La funcionalidad es la misma que con zip, salvo que la protección con contraseña no está disponible para los archivos tar. Además, los archivos tar admiten varios métodos de compresión. Para hacer una copia de seguridad de una tabla como archivo tar:
Copias de seguridad como archivos tar
para restaurar a partir de un archivo tar:
BACKUP TABLE test_db.test_table TO Disk('backups', '1.tar')
Para cambiar el método de compresión, se debe añadir el sufijo de archivo correcto al nombre de la copia de seguridad. Por ejemplo, para comprimir el archivo TAR con gzip, ejecute:
RESTORE TABLE test_db.test_table FROM Disk('backups', '1.tar')
Los sufijos de archivo de compresión admitidos son:
BACKUP TABLE test_db.test_table TO Disk('backups', '1.tar.gz')
tar.gz
.tgz
tar.bz2
tar.lzma
.tar.zst
.tzst
.tar.xz
El método de compresión y el nivel de compresión se pueden especificar mediante las opciones
Configuración de compresión
compression_method y
compression_level, respectivamente.
BACKUP TABLE test_db.test_table
TO Disk('backups', 'filename.zip')
SETTINGS compression_method='lzma', compression_level=3
Si es necesario restaurar particiones específicas asociadas a una tabla, se pueden indicar aquí. Vamos a crear una tabla sencilla particionada en cuatro particiones, insertar algunos datos y luego hacer una copia de seguridad solo de la primera y la cuarta partición:
Restaurar particiones específicas
Ejecute el siguiente comando para hacer una copia de seguridad de las particiones 1 y 4:
Configuración
Configuración
CREATE IF NOT EXISTS test_db;
-- Crear una tabla particionada
CREATE TABLE test_db.partitioned (
id UInt32,
data String,
partition_key UInt8
) ENGINE = MergeTree()
PARTITION BY partition_key
ORDER BY id;
INSERT INTO test_db.partitioned VALUES
(1, 'data1', 1),
(2, 'data2', 2),
(3, 'data3', 3),
(4, 'data4', 4);
SELECT count() FROM test_db.partitioned;
SELECT partition_key, count()
FROM test_db.partitioned
GROUP BY partition_key
ORDER BY partition_key;
┌─count()─┐
1. │ 4 │
└─────────┘
┌─partition_key─┬─count()─┐
1. │ 1 │ 1 │
2. │ 2 │ 1 │
3. │ 3 │ 1 │
4. │ 4 │ 1 │
└───────────────┴─────────┘
Ejecute el siguiente comando para restaurar las particiones 1 y 4:
BACKUP TABLE test_db.partitioned PARTITIONS '1', '4'
TO Disk('backups', 'partitioned.zip')
RESTORE TABLE test_db.partitioned PARTITIONS '1', '4'
FROM Disk('backups', 'partitioned.zip')
SETTINGS allow_non_empty_tables=true