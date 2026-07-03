Los motores de tabla de la familia MergeTree son el núcleo de las capacidades de almacenamiento de datos de ClickHouse. Proporcionan la mayoría de las funcionalidades de resiliencia y acceso a datos de alto rendimiento: almacenamiento columnar, particionamiento personalizado, índice primario disperso, índices secundarios de omisión de datos, etc.

El motor de tabla base MergeTree puede considerarse el motor de tabla predeterminado para las instancias de ClickHouse de un solo nodo, porque es versátil y práctico para una amplia variedad de casos de uso.

Para uso en producción, ReplicatedMergeTree es la opción recomendada, porque añade alta disponibilidad a todas las funcionalidades del motor MergeTree estándar. Como ventaja adicional, ofrece deduplicación automática de datos durante la ingestión, por lo que el software puede reintentar con seguridad si hubo algún problema de red durante la inserción.

Todos los demás motores de la familia MergeTree añaden funcionalidad adicional para casos de uso específicos. Normalmente, esto se implementa como una manipulación adicional de datos en segundo plano.