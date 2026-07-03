|Página
|Descripción
|Motor de tabla MergeTree
|Los motores de tabla de la familia
MergeTree están diseñados para altas tasas de ingesta y grandes volúmenes de datos.
|Motores de tabla Replicated*
|Descripción general de la replicación de datos con la familia de motores de tabla Replicated* en ClickHouse
|Clave de particionamiento personalizada
|Aprenda a añadir una clave de particionamiento personalizada a tablas MergeTree.
|Motor de tabla ReplacingMergeTree
|Se diferencia de MergeTree en que elimina las entradas duplicadas con el mismo valor de clave de ordenación (la sección
ORDER BY de la tabla, no
PRIMARY KEY).
|Motor de tabla CoalescingMergeTree
|CoalescingMergeTree hereda del motor MergeTree. Su característica principal es la capacidad de almacenar automáticamente el último valor no nulo de cada columna durante las fusiones de partes.
|Motor de tabla SummingMergeTree
|SummingMergeTree hereda del motor MergeTree. Su característica principal es la capacidad de sumar automáticamente datos numéricos durante las fusiones de partes.
|Motor de tabla AggregatingMergeTree
|Reemplaza todas las filas con la misma clave primaria (o, más exactamente, con la misma clave de ordenación) por una sola fila (dentro de una única parte de datos) que almacena una combinación de estados de funciones de agregado.
|Motor de tabla CollapsingMergeTree
|Hereda de MergeTree, pero añade lógica para colapsar filas durante el proceso de fusión.
|Motor de tabla VersionedCollapsingMergeTree
|Permite escribir rápidamente estados de objetos que cambian continuamente y eliminar en segundo plano estados antiguos de esos objetos.
|Motor de tabla GraphiteMergeTree
|Diseñado para reducir y agregar/promediar datos de Graphite (rollup).
|Búsqueda vectorial exacta y aproximada
|Documentación sobre la búsqueda vectorial exacta y aproximada
|Búsqueda de texto completo con índices de texto
|Encuentre rápidamente términos de búsqueda en texto.
Familia de motores MergeTree
Documentación de la familia de motores MergeTree
Los motores de tabla de la familia MergeTree son el núcleo de las capacidades de almacenamiento de datos de ClickHouse. Proporcionan la mayoría de las funcionalidades de resiliencia y acceso a datos de alto rendimiento: almacenamiento columnar, particionamiento personalizado, índice primario disperso, índices secundarios de omisión de datos, etc. El motor de tabla base MergeTree puede considerarse el motor de tabla predeterminado para las instancias de ClickHouse de un solo nodo, porque es versátil y práctico para una amplia variedad de casos de uso. Para uso en producción, ReplicatedMergeTree es la opción recomendada, porque añade alta disponibilidad a todas las funcionalidades del motor MergeTree estándar. Como ventaja adicional, ofrece deduplicación automática de datos durante la ingestión, por lo que el software puede reintentar con seguridad si hubo algún problema de red durante la inserción. Todos los demás motores de la familia MergeTree añaden funcionalidad adicional para casos de uso específicos. Normalmente, esto se implementa como una manipulación adicional de datos en segundo plano. La principal desventaja de los motores MergeTree es que son bastante pesados. Por lo tanto, lo habitual es no tener demasiados. Si necesita muchas tablas pequeñas, por ejemplo para datos temporales, considere la familia de motores Log.
Última modificación el 3 de julio de 2026
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