disks

Contains information about disks defined in the server configuration.

Columns:

name (String) β€” Name of a disk in the server configuration.

path (String) β€" Path to the mount point in the file system.

free_space (UInt64) β€" Free space on disk in bytes.

total_space (UInt64) β€" Disk volume in bytes.

keep_free_space (UInt64) β€" Amount of disk space that should stay free on disk in bytes. Defined in the keep_free_space_bytes parameter of disk configuration.

Example

: ) SELECT * FROM system . disks ;



β”Œβ”€name────┬─path─────────────────┬───free_space─┬──total_space─┬─keep_free_space─┐

β”‚ default β”‚ /var/lib/clickhouse/ β”‚ 276392587264 β”‚ 490652508160 β”‚ 0 β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



1 rows in set. Elapsed: 0.001 sec.



