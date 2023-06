asynchronous_inserts

Contains information about pending asynchronous inserts in queue.

Columns:

query (String) — Query string.

database (String) — The name of the database the table is in.

table (String) — Table name.

format (String) — Format name.

first_update (DateTime64) — First insert time with microseconds resolution.

total_bytes (UInt64) — Total number of bytes waiting in the queue.

entries.query_id (Array(String)) - Array of query ids of the inserts waiting in the queue.

entries.bytes (Array(UInt64)) - Array of bytes of each insert query waiting in the queue.

Example

Query:

SELECT * FROM system . asynchronous_inserts LIMIT 1 \G ;



Result:

Row 1:

──────

query: INSERT INTO public.data_guess (user_id, datasource_id, timestamp, path, type, num, str) FORMAT CSV

database: public

table: data_guess

format: CSV

first_update: 2023-06-08 10:08:54.199606

total_bytes: 133223

entries.query_id: ['b46cd4c4-0269-4d0b-99f5-d27668c6102e']

entries.bytes: [133223]



