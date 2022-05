databases

Contains information about the databases that are available to the current user.

Columns:

name (String) β€” Database name.

(String) β€” Database name. engine (String) β€” Database engine.

(String) β€” Database engine. data_path (String) β€” Data path.

(String) β€” Data path. metadata_path (String) β€” Metadata path.

(String) β€” Metadata path. uuid (UUID) β€” Database UUID.

(UUID) β€” Database UUID. comment (String) β€” Database comment.

The name column from this system table is used for implementing the SHOW DATABASES query.

Example

Create a database.

CREATE DATABASE test ;



Check all of the available databases to the user.

SELECT * FROM system . databases ;