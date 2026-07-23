يتيح الاتصال بقواعد البيانات على خادم PostgreSQL بعيد.

SELECT و INSERT ) لتبادل البيانات بين ClickHouse وPostgreSQL. يتيح الاتصال بقواعد البيانات على خادم PostgreSQL بعيد. ويدعم عمليات القراءة والكتابة (استعلامات) لتبادل البيانات بين ClickHouse وPostgreSQL.

يوفّر وصولًا في الوقت الفعلي إلى قائمة الجداول وبنية الجدول على خادم PostgreSQL البعيد باستخدام استعلامَي SHOW TABLES و DESCRIBE TABLE .

ويدعم تعديل بنية الجدول ( ALTER TABLE ... ADD|DROP COLUMN ). إذا جرى تعيين المَعلمة use_table_cache (انظر معلمات المحرك أدناه) إلى 1 ، فستُخزَّن بنية الجدول مؤقتًا ولن يُتحقق من حدوث أي تعديل عليها، ولكن يمكن تحديثها باستخدام استعلامَي DETACH و ATTACH .

​ إنشاء قاعدة بيانات

CREATE DATABASE test_database ENGINE = PostgreSQL( 'host:port' , 'database' , 'user' , 'password' [, `schema`, `use_table_cache`]);

معلمات المحرّك

host:port — عنوان خادم PostgreSQL.

— عنوان خادم PostgreSQL. database — اسم قاعدة البيانات البعيدة.

— اسم قاعدة البيانات البعيدة. user — مستخدم PostgreSQL.

— مستخدم PostgreSQL. password — كلمة مرور المستخدم.

— كلمة مرور المستخدم. schema — مخطط PostgreSQL.

— مخطط PostgreSQL. use_table_cache — يحدّد ما إذا كانت بنية جدول قاعدة البيانات مخزنة مؤقتًا أم لا. اختياري. القيمة الافتراضية: 0 .

​ دعم أنواع البيانات

PostgreSQL ClickHouse DATE Date TIMESTAMP DateTime REAL Float32 DOUBLE Float64 DECIMAL, NUMERIC Decimal (انظر الملاحظة أدناه) SMALLINT Int16 INTEGER Int32 BIGINT Int64 SERIAL UInt32 BIGSERIAL UInt64 TEXT, CHAR String INTEGER Nullable(Int32) ARRAY Array

numeric(p, 0) في PostgreSQL عندما تكون الدقة p أكبر من 76 (وهو الحد الأقصى الذي يدعمه Decimal256 ) — على سبيل المثال numeric(78, 0) ، وهو يُستخدم عادةً لتخزين أعداد صحيحة بعرض 256 بت — إلى Decimal . وتُرفض القيم التي لا تقع ضمن نطاق Int256 مع ظهور error. يُحوَّلفي PostgreSQL عندما تكون الدقةأكبر من 76 (وهو الحد الأقصى الذي يدعمه) — على سبيل المثال، وهو يُستخدم عادةً لتخزين أعداد صحيحة بعرض 256 بت — إلى Int256 بدلًا من. وتُرفض القيم التي لا تقع ضمن نطاقمع ظهور error.

​ أمثلة على الاستخدام

قاعدة بيانات في ClickHouse تتبادل البيانات مع خادم PostgreSQL:

CREATE DATABASE test_database ENGINE = PostgreSQL( 'postgres1:5432' , 'test_database' , 'postgres' , 'mysecretpassword' , 'schema_name' , 1 );

SHOW DATABASES;

┌─name──────────┐ │ default │ │ test_database │ │ system │ └───────────────┘

SHOW TABLES FROM test_database;

┌─name───────┐ │ test_table │ └────────────┘

قراءة البيانات من جدول PostgreSQL:

SELECT * FROM test_database . test_table ;

┌─id─┬─value─┐ │ 1 │ 2 │ └────┴───────┘

كتابة البيانات في جدول PostgreSQL:

INSERT INTO test_database . test_table VALUES ( 3 , 4 ); SELECT * FROM test_database . test_table ;

┌─int_id─┬─value─┐ │ 1 │ 2 │ │ 3 │ 4 │ └────────┴───────┘

لنفترض أنه جرى تعديل بنية الجدول في PostgreSQL:

postgre > ALTER TABLE test_table ADD COLUMN data Text

بما أن المعلمة use_table_cache ضُبطت على 1 عند إنشاء قاعدة البيانات، فقد كانت بنية الجدول في ClickHouse مخزنة مؤقتًا، ولذلك لم تُعدَّل:

DESCRIBE TABLE test_database . test_table ;

┌─name───┬─type──────────────┐ │ id │ Nullable(Integer) │ │ value │ Nullable(Integer) │ └────────┴───────────────────┘

بعد فصل الجدول ثم إعادة إرفاقه، تم تحديث البنية:

DETACH TABLE test_database . test_table ; ATTACH TABLE test_database . test_table ; DESCRIBE TABLE test_database . test_table ;

┌─name───┬─type──────────────┐ │ id │ Nullable(Integer) │ │ value │ Nullable(Integer) │ │ data │ Nullable(String) │ └────────┴───────────────────┘