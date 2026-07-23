SELECT و
INSERT) لتبادل البيانات بين ClickHouse وPostgreSQL.
يوفّر وصولًا في الوقت الفعلي إلى قائمة الجداول وبنية الجدول على خادم PostgreSQL البعيد باستخدام استعلامَي
SHOW TABLES و
DESCRIBE TABLE.
ويدعم تعديل بنية الجدول (
ALTER TABLE ... ADD|DROP COLUMN). إذا جرى تعيين المَعلمة
use_table_cache (انظر معلمات المحرك أدناه) إلى
1، فستُخزَّن بنية الجدول مؤقتًا ولن يُتحقق من حدوث أي تعديل عليها، ولكن يمكن تحديثها باستخدام استعلامَي
DETACH و
ATTACH.
إنشاء قاعدة بيانات
معلمات المحرّك
CREATE DATABASE test_database
ENGINE = PostgreSQL('host:port', 'database', 'user', 'password'[, `schema`, `use_table_cache`]);
host:port— عنوان خادم PostgreSQL.
database— اسم قاعدة البيانات البعيدة.
user— مستخدم PostgreSQL.
password— كلمة مرور المستخدم.
schema— مخطط PostgreSQL.
use_table_cache— يحدّد ما إذا كانت بنية جدول قاعدة البيانات مخزنة مؤقتًا أم لا. اختياري. القيمة الافتراضية:
0.
دعم أنواع البيانات
يُحوَّل
numeric(p, 0) في PostgreSQL عندما تكون الدقة
p أكبر من 76 (وهو الحد الأقصى الذي يدعمه
Decimal256) — على سبيل المثال
numeric(78, 0)، وهو يُستخدم عادةً لتخزين أعداد صحيحة بعرض 256 بت — إلى
Int256 بدلًا من
Decimal. وتُرفض القيم التي لا تقع ضمن نطاق
Int256 مع ظهور error.
قاعدة بيانات في ClickHouse تتبادل البيانات مع خادم PostgreSQL:
أمثلة على الاستخدام
CREATE DATABASE test_database
ENGINE = PostgreSQL('postgres1:5432', 'test_database', 'postgres', 'mysecretpassword', 'schema_name',1);
SHOW DATABASES;
┌─name──────────┐
│ default │
│ test_database │
│ system │
└───────────────┘
SHOW TABLES FROM test_database;
قراءة البيانات من جدول PostgreSQL:
┌─name───────┐
│ test_table │
└────────────┘
SELECT * FROM test_database.test_table;
كتابة البيانات في جدول PostgreSQL:
┌─id─┬─value─┐
│ 1 │ 2 │
└────┴───────┘
INSERT INTO test_database.test_table VALUES (3,4);
SELECT * FROM test_database.test_table;
لنفترض أنه جرى تعديل بنية الجدول في PostgreSQL:
┌─int_id─┬─value─┐
│ 1 │ 2 │
│ 3 │ 4 │
└────────┴───────┘
بما أن المعلمة
postgre> ALTER TABLE test_table ADD COLUMN data Text
use_table_cache ضُبطت على
1 عند إنشاء قاعدة البيانات، فقد كانت بنية الجدول في ClickHouse مخزنة مؤقتًا، ولذلك لم تُعدَّل:
DESCRIBE TABLE test_database.test_table;
بعد فصل الجدول ثم إعادة إرفاقه، تم تحديث البنية:
┌─name───┬─type──────────────┐
│ id │ Nullable(Integer) │
│ value │ Nullable(Integer) │
└────────┴───────────────────┘
DETACH TABLE test_database.test_table;
ATTACH TABLE test_database.test_table;
DESCRIBE TABLE test_database.test_table;
┌─name───┬─type──────────────┐
│ id │ Nullable(Integer) │
│ value │ Nullable(Integer) │
│ data │ Nullable(String) │
└────────┴───────────────────┘