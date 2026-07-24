INSERT و
SELECT لتبادل البيانات بين ClickHouse وMySQL.
يترجم محرك قاعدة البيانات
MySQL الاستعلامات إلى خادم MySQL، مما يتيح لك تنفيذ عمليات مثل
SHOW TABLES أو
SHOW CREATE TABLE.
لا يمكنك تنفيذ الاستعلامات التالية:
RENAME
CREATE TABLE
ALTER
إنشاء قاعدة بيانات
معلمات المحرك
CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] db_name [ON CLUSTER cluster]
ENGINE = MySQL('host:port', ['database' | database], 'user', 'password')
[SETTINGS enable_compression=0]
host:port— عنوان خادم MySQL.
database— اسم قاعدة البيانات على الخادم البعيد.
user— مستخدم MySQL.
password— كلمة مرور المستخدم.
يُفعّل ضغط zlib لاتصال بروتوكول MySQL. عند ضبطه على
enable_compression
1، يطلب ClickHouse ضغطًا على مستوى البروتوكول من خادم MySQL.
القيمة الافتراضية:
0.
مثال:
CREATE DATABASE mysql_db
ENGINE = MySQL('localhost:3306', 'test', 'my_user', 'user_password')
SETTINGS enable_compression = 1;
دعم أنواع البيانات
تُحوَّل جميع أنواع بيانات MySQL الأخرى إلى النوع String. النوع Nullable مدعوم.
لتحقيق توافق أفضل، يمكنك الإشارة إلى المتغيرات العامة بأسلوب MySQL، بالشكل
دعم المتغيرات العامة
@@identifier.
المتغيرات التالية مدعومة:
version
max_allowed_packet
مثال:
حتى الآن، هذه المتغيرات مجرد عناصر وهمية ولا تقابل أي شيء فعليًا.
SELECT @@version;
جدول في MySQL:
أمثلة الاستخدام
قاعدة بيانات في ClickHouse تتبادل البيانات مع خادم MySQL:
mysql> USE test;
Database changed
mysql> CREATE TABLE `mysql_table` (
-> `int_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> `float` FLOAT NOT NULL,
-> PRIMARY KEY (`int_id`));
Query OK, 0 rows affected (0,09 sec)
mysql> insert into mysql_table (`int_id`, `float`) VALUES (1,2);
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)
mysql> select * from mysql_table;
+------+-----+
| int_id | value |
+------+-----+
| 1 | 2 |
+------+-----+
1 row in set (0,00 sec)
CREATE DATABASE mysql_db ENGINE = MySQL('localhost:3306', 'test', 'my_user', 'user_password') SETTINGS read_write_timeout=10000, connect_timeout=100;
SHOW DATABASES
┌─name─────┐
│ default │
│ mysql_db │
│ system │
└──────────┘
SHOW TABLES FROM mysql_db
┌─name─────────┐
│ mysql_table │
└──────────────┘
SELECT * FROM mysql_db.mysql_table
┌─int_id─┬─value─┐
│ 1 │ 2 │
└────────┴───────┘
INSERT INTO mysql_db.mysql_table VALUES (3,4)
SELECT * FROM mysql_db.mysql_table
┌─int_id─┬─value─┐
│ 1 │ 2 │
│ 3 │ 4 │
└────────┴───────┘