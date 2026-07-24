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يتيح الاتصال بقواعد البيانات على خادم MySQL بعيد وتنفيذ استعلامات INSERT وSELECT لتبادل البيانات بين ClickHouse وMySQL. يترجم محرك قاعدة البيانات MySQL الاستعلامات إلى خادم MySQL، مما يتيح لك تنفيذ عمليات مثل SHOW TABLES أو SHOW CREATE TABLE. لا يمكنك تنفيذ الاستعلامات التالية:
  • RENAME
  • CREATE TABLE
  • ALTER

إنشاء قاعدة بيانات

معلمات المحرك
  • host:port — عنوان خادم MySQL.
  • database — اسم قاعدة البيانات على الخادم البعيد.
  • user — مستخدم MySQL.
  • password — كلمة مرور المستخدم.
الإعدادات

enable_compression

يُفعّل ضغط zlib لاتصال بروتوكول MySQL. عند ضبطه على 1، يطلب ClickHouse ضغطًا على مستوى البروتوكول من خادم MySQL. القيمة الافتراضية: 0. مثال:

دعم أنواع البيانات

تُحوَّل جميع أنواع بيانات MySQL الأخرى إلى النوع String. النوع Nullable مدعوم.

دعم المتغيرات العامة

لتحقيق توافق أفضل، يمكنك الإشارة إلى المتغيرات العامة بأسلوب MySQL، بالشكل @@identifier. المتغيرات التالية مدعومة:
  • version
  • max_allowed_packet
حتى الآن، هذه المتغيرات مجرد عناصر وهمية ولا تقابل أي شيء فعليًا.
مثال:

أمثلة الاستخدام

جدول في MySQL:
قاعدة بيانات في ClickHouse تتبادل البيانات مع خادم MySQL:
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦