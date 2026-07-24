ينشئ قاعدة بيانات في ClickHouse تحتوي على جداول من قاعدة بيانات PostgreSQL. في البداية، تنشئ قاعدة البيانات التي تستخدم المحرك
يُوصى لمستخدمي ClickHouse Cloud باستخدام ClickPipes لنسخ PostgreSQL إلى ClickHouse. ويدعم ذلك أصلاً CDC (التقاط تغييرات البيانات) عالي الأداء لـ PostgreSQL.
MaterializedPostgreSQL لقطة لقاعدة بيانات PostgreSQL وتحمّل الجداول المطلوبة. ويمكن أن تشمل الجداول المطلوبة أي subset من الجداول من أي subset من المخططات ضمن قاعدة البيانات المحددة. وبالتزامن مع إنشاء لقطة، يحصل محرك قاعدة البيانات على LSN، وبعد تنفيذ تفريغ أولي للجداول يبدأ في سحب التحديثات من WAL. بعد إنشاء قاعدة البيانات، لا تتم إضافة الجداول التي تُضاف لاحقاً إلى قاعدة بيانات PostgreSQL تلقائياً إلى النسخ المتماثل. ويجب إضافتها يدوياً باستخدام الاستعلام
ATTACH TABLE db.table.
يُنفَّذ النسخ المتماثل باستخدام PostgreSQL Logical Replication Protocol، الذي لا يسمح بتكرار DDL، لكنه يتيح معرفة ما إذا كانت قد حدثت breaking changes تؤثر في النسخ المتماثل (مثل تغيير نوع العمود أو إضافة الأعمدة/إزالتها). تُكتشف هذه التغييرات، وعندها تتوقف الجداول المعنية عن تلقي التحديثات. في هذه الحالة، يجب استخدام استعلامي
ATTACH و
DETACH PERMANENTLY لإعادة تحميل الجدول بالكامل. وإذا كان DDL لا يعطّل النسخ المتماثل (على سبيل المثال، إعادة تسمية عمود)، فسيستمر الجدول في تلقي التحديثات (تتم عملية insertion حسب الموضع).
محرك قاعدة البيانات هذا تجريبي. لاستخدامه، اضبط
allow_experimental_database_materialized_postgresql على 1 في configuration files أو باستخدام الأمر
SET:
SET allow_experimental_database_materialized_postgresql=1
إنشاء قاعدة بيانات
معلمات المحرك
CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] db_name [ON CLUSTER cluster]
ENGINE = MaterializedPostgreSQL('host:port', 'database', 'user', 'password') [SETTINGS ...]
host:port— نقطة نهاية خادم PostgreSQL.
database— اسم قاعدة بيانات PostgreSQL.
user— اسم مستخدم PostgreSQL.
password— كلمة مرور المستخدم.
مثال للاستخدام
CREATE DATABASE postgres_db
ENGINE = MaterializedPostgreSQL('postgres1:5432', 'postgres_database', 'postgres_user', 'postgres_password');
SHOW TABLES FROM postgres_db;
┌─name───┐
│ table1 │
└────────┘
SELECT * FROM postgres_db.postgres_table;
بعد إنشاء قاعدة البيانات
إضافة جداول جديدة إلى النسخ المتماثل بشكل ديناميكي
MaterializedPostgreSQL، فإنها لا تكتشف تلقائيًا الجداول الجديدة في قاعدة بيانات PostgreSQL المقابلة. ويمكن إضافة هذه الجداول يدويًا:
ATTACH TABLE postgres_database.new_table;
يمكن إزالة جداول محددة من النسخ المتماثل:
إزالة الجداول من النسخ المتماثل ديناميكيًا
DETACH TABLE postgres_database.table_to_remove PERMANENTLY;
يمكن إعداد مخطط PostgreSQL بثلاث طرق (ابتداءً من الإصدار 21.12).
مخطط PostgreSQL
- مخطط واحد لكل محرك قاعدة بيانات
MaterializedPostgreSQL. يتطلب ذلك استخدام الإعداد
materialized_postgresql_schema. يتم الوصول إلى الجداول باستخدام اسم الجدول فقط:
CREATE DATABASE postgres_database
ENGINE = MaterializedPostgreSQL('postgres1:5432', 'postgres_database', 'postgres_user', 'postgres_password')
SETTINGS materialized_postgresql_schema = 'postgres_schema';
SELECT * FROM postgres_database.table1;
- أي عدد من المخططات مع مجموعة جداول محددة لمحرك قاعدة بيانات
MaterializedPostgreSQLواحد. يتطلب ذلك استخدام الإعداد
materialized_postgresql_tables_list. يُذكر كل جدول مع المخطط التابع له. يتم الوصول إلى الجداول باستخدام اسم المخطط واسم الجدول في الوقت نفسه:
لكن في هذه الحالة، يجب كتابة جميع الجداول في
CREATE DATABASE database1
ENGINE = MaterializedPostgreSQL('postgres1:5432', 'postgres_database', 'postgres_user', 'postgres_password')
SETTINGS materialized_postgresql_tables_list = 'schema1.table1,schema2.table2,schema1.table3',
materialized_postgresql_tables_list_with_schema = 1;
SELECT * FROM database1.`schema1.table1`;
SELECT * FROM database1.`schema2.table2`;
materialized_postgresql_tables_list مع اسم الـ مخطط الخاص بها.
يتطلب ذلك
materialized_postgresql_tables_list_with_schema = 1.
تحذير: في هذه الحالة، لا يُسمح بوجود نقاط في اسم الجدول.
- أي عدد من الـ مخططات مع المجموعة الكاملة من الجداول لمحرك قاعدة البيانات
MaterializedPostgreSQLواحد. يتطلب ذلك استخدام الإعداد
materialized_postgresql_schema_list.
تحذير: في هذه الحالة، لا يُسمح بوجود نقاط في اسم الجدول.
CREATE DATABASE database1
ENGINE = MaterializedPostgreSQL('postgres1:5432', 'postgres_database', 'postgres_user', 'postgres_password')
SETTINGS materialized_postgresql_schema_list = 'schema1,schema2,schema3';
SELECT * FROM database1.`schema1.table1`;
SELECT * FROM database1.`schema1.table2`;
SELECT * FROM database1.`schema2.table2`;
المتطلبات
-
يجب أن تكون قيمة إعداد wal_level هي
logical، وأن تكون قيمة المَعلمة
max_replication_slotsفي ملف إعدادات PostgreSQL
2على الأقل.
- يجب أن يتضمن كل جدول مكرّر أحد خيارات هوية النسخة المتماثلة التالية:
- المفتاح الأساسي (افتراضيًا)
- فهرس
يُتحقَّق دائمًا أولًا من المفتاح الأساسي. وإذا لم يكن موجودًا، فيُتحقَّق من الفهرس المعرَّف على أنه فهرس هوية النسخة المتماثلة. إذا استُخدم الفهرس بوصفه هويةً لنسخة متماثلة، فلا بد من وجود فهرس واحد فقط من هذا النوع في الجدول. يمكنك التحقق من النوع المستخدم لجدول معيّن باستخدام الأمر التالي:
postgres# CREATE TABLE postgres_table (a Integer NOT NULL, b Integer, c Integer NOT NULL, d Integer, e Integer NOT NULL);
postgres# CREATE unique INDEX postgres_table_index on postgres_table(a, c, e);
postgres# ALTER TABLE postgres_table REPLICA IDENTITY USING INDEX postgres_table_index;
postgres# SELECT CASE relreplident
WHEN 'd' THEN 'default'
WHEN 'n' THEN 'nothing'
WHEN 'f' THEN 'full'
WHEN 'i' THEN 'index'
END AS replica_identity
FROM pg_class
WHERE oid = 'postgres_table'::regclass;
لا يدعم النسخ المتماثل لقيم TOAST. وسيُستخدم النوع الافتراضي للبيانات.
الإعدادات
يحدّد قائمة مفصولة بفواصل من جداول قاعدة بيانات PostgreSQL التي ستتم مزامنتها عبر محرك قاعدة البيانات MaterializedPostgreSQL. يمكن أن يتضمن كل جدول مجموعة فرعية من الأعمدة المُكرَّرة بين قوسين. وإذا أُهملت المجموعة الفرعية من الأعمدة، فستُكرَّر جميع أعمدة الجدول.
materialized_postgresql_tables_list
القيمة الافتراضية: قائمة فارغة — وهذا يعني أنه ستتم عملية النسخ المتماثل لقاعدة بيانات PostgreSQL بالكامل.
materialized_postgresql_tables_list = 'table1(co1, col2),table2,table3(co3, col5, col7)
القيمة الافتراضية: سلسلة فارغة. (يُستخدَم المخطط الافتراضي)
materialized_postgresql_schema
القيمة الافتراضية: قائمة فارغة. (يُستخدَم المخطط الافتراضي)
materialized_postgresql_schema_list
يحدّد عدد الصفوف التي تُجمَّع في الذاكرة قبل دفع البيانات إلى جدول قاعدة بيانات PostgreSQL. القيم الممكنة:
materialized_postgresql_max_block_size
- عدد صحيح موجب.
65536.
فتحة النسخ المتماثل ينشئها المستخدم. يجب استخدامها مع
materialized_postgresql_replication_slot
materialized_postgresql_snapshot.
سلسلة نصية تُحدِّد لقطة لقطة سيتم انطلاقًا منها إجراء التفريغ الأولي لجداول PostgreSQL. يجب استخدامها بالاقتران مع
materialized_postgresql_snapshot
materialized_postgresql_replication_slot.
يمكن تغيير الإعدادات، عند الحاجة، باستخدام استعلام DDL. لكن لا يمكن تغيير الإعداد
CREATE DATABASE database1
ENGINE = MaterializedPostgreSQL('postgres1:5432', 'postgres_database', 'postgres_user', 'postgres_password')
SETTINGS materialized_postgresql_tables_list = 'table1,table2,table3';
SELECT * FROM database1.table1;
materialized_postgresql_tables_list. ولتحديث قائمة الجداول في هذا الإعداد، استخدم استعلام
ATTACH TABLE.
ALTER DATABASE postgres_database MODIFY SETTING materialized_postgresql_max_block_size = <new_size>;
استخدم معرّف مستهلك فريدًا لعملية النسخ المتماثل. القيمة الافتراضية:
materialized_postgresql_use_unique_replication_consumer_identifier
0.
إذا ضُبطت القيمة على
1، فسيُسمح بإعداد عدة جداول
MaterializedPostgreSQL تشير إلى جدول
PostgreSQL نفسه.
يربط أنواع PostgreSQL
materialized_postgresql_use_extended_date_and_time_types
date و
timestamp/
timestamptz بالنوعين
Date32 و
DateTime64 في ClickHouse، لأنهما يغطيان نطاق القيم الأوسع لهذه الأنواع في PostgreSQL. القيمة الافتراضية:
1.
إذا ضُبط على
0، فستُستخدم بدلًا من ذلك الأنواع الأضيق
Date و
DateTime (إذ لا يمكن تمثيل القيم الواقعة خارج نطاقها أو التي تتضمن دقة أجزاء من الثانية).
لا يتحكم هذا الإعداد إلا في أنواع الأعمدة التي يحددها استنتاج النوع عند إنشاء الجداول المتداخلة، لذا يجب تحديده عند تنفيذ
CREATE DATABASE. ولا يمكن تغييره بعد ذلك باستخدام
ALTER DATABASE ... MODIFY SETTING (إذ تحتفظ الجداول المتداخلة التي أُنشئت بالفعل بأنواع أعمدتها الثابتة، ويُرفض مثل هذا التغيير)؛ أعد إنشاء قاعدة البيانات لتغييره. ولا ينطبق هذا على محرك الجداول
MaterializedPostgreSQL، حيث تُصرَّح أنواع الأعمدة صراحةً.
ملاحظات
فتحات النسخ المنطقي الموجودة على العقدة الأساسية لا تكون متاحة على النسخ الاحتياطية. لذلك، إذا حدث تبديل عند الفشل، فلن تكون العقدة الأساسية الجديدة (أي العقدة الاحتياطية الفعلية السابقة) على علم بأي فتحات كانت موجودة على العقدة الأساسية القديمة. وسيؤدي ذلك إلى تعطل النسخ من PostgreSQL. ويتمثل أحد الحلول في أن تدير فتحات النسخ بنفسك وتحدد فتحة النسخ المتماثل دائمة (يمكن العثور على بعض المعلومات هنا). ستحتاج إلى تمرير اسم الفتحة عبر الإعداد
التبديل عند الفشل لفتحة النسخ المنطقي
materialized_postgresql_replication_slot، ويجب تصديرها باستخدام الخيار
EXPORT SNAPSHOT. كما يجب تمرير معرّف اللقطة عبر الإعداد
materialized_postgresql_snapshot.
يرجى ملاحظة أن هذا يجب استخدامه فقط عند الحاجة الفعلية إليه. إذا لم تكن هناك حاجة حقيقية لذلك أو فهم واضح لسببه، فمن الأفضل السماح لـ table engine بإنشاء فتحة النسخ المتماثل الخاصة به وإدارتها.
مثال (من @bchrobot)
-
هيّئ فتحة النسخ المتماثل في PostgreSQL.
apiVersion: "acid.zalan.do/v1" kind: postgresql metadata: name: acid-demo-cluster spec: numberOfInstances: 2 postgresql: parameters: wal_level: logical patroni: slots: clickhouse_sync: type: logical database: demodb plugin: pgoutput
-
انتظر حتى تصبح فتحة النسخ المتماثل جاهزة، ثم ابدأ معاملة وصدّر معرّف لقطة المعاملة:
BEGIN; SELECT pg_export_snapshot();
-
في ClickHouse، أنشئ database:
CREATE DATABASE demodb ENGINE = MaterializedPostgreSQL('postgres1:5432', 'postgres_database', 'postgres_user', 'postgres_password') SETTINGS materialized_postgresql_replication_slot = 'clickhouse_sync', materialized_postgresql_snapshot = '0000000A-0000023F-3', materialized_postgresql_tables_list = 'table1,table2,table3';
-
أنهِ معاملة PostgreSQL بمجرد تأكيد النسخ إلى ClickHouse DB. تحقّق من أن النسخ يستمر بعد التبديل عند الفشل:
kubectl exec acid-demo-cluster-0 -c postgres -- su postgres -c 'patronictl failover --candidate acid-demo-cluster-1 --force'
الأذونات المطلوبة
- CREATE PUBLICATION — امتياز إنشاء الاستعلام.
- CREATE_REPLICATION_SLOT — امتياز النسخ المتماثل.
- pg_drop_replication_slot — امتياز النسخ المتماثل أو superuser.
-
DROP PUBLICATION — مالك publication (أي
usernameفي engine MaterializedPostgreSQL نفسه).
2 و
3 وتجنّب الحاجة إلى هذه الأذونات. استخدم الإعدادين
materialized_postgresql_replication_slot و
materialized_postgresql_snapshot، ولكن بحذر شديد.
الوصول إلى الجداول:
- pg_publication
- pg_replication_slots
- pg_publication_tables
يمكن أخذ نسخة احتياطية من قاعدة بيانات
النسخ الاحتياطي والاستعادة
MaterializedPostgreSQL. تُخزَّن بيانات كل جدول مُكرَّر في جدول
ReplacingMergeTree متداخل، لذلك يشمل الأمر
BACKUP DATABASE هذه البيانات عبر التفويض إلى الجدول المتداخل.
إن استعادة قاعدة بيانات أو جدول
BACKUP DATABASE postgres_db TO Disk('backups', 'postgres_db.zip');
MaterializedPostgreSQL في موضعه غير مدعومة. إذ يبدأ كائن
MaterializedPostgreSQL المستعاد فورًا في النسخ المتماثل من مصدر PostgreSQL المباشر، لذا فإن استعادة لقطة من النسخة الاحتياطية فوقه ستؤدي إلى خلط اللقطة بالحالة الحالية للمصدر البعيد. لذلك تفشل عملية RESTORE عمدًا في هذه الحالة. بدلاً من ذلك، استعد البيانات الملتقطة إلى جداول
ReplacingMergeTree عادية:
-
في نسخة احتياطية لقاعدة بيانات، يكون التعريف المخزن لكل جدول هو بالفعل جدول
ReplacingMergeTreeالمتداخل الاصطناعي (وليس المحرك
MaterializedPostgreSQL)، لذلك يمكن استعادة كل جدول مباشرةً إلى جدول جديد غير موجود بعد:
RESTORE TABLE postgres_db.table1 AS restored_db.table1 FROM Disk('backups', 'postgres_db.zip') SETTINGS allow_different_table_def = 1;
-
بالنسبة إلى نسخة احتياطية لجدول
MaterializedPostgreSQLمستقل، يكون التعريف المخزن هو المحرك
MaterializedPostgreSQLنفسه. أنشئ مسبقًا جدول
ReplacingMergeTreeبالبنية نفسها الخاصة بالجدول المتداخل (بما في ذلك العمودان
_signو
_version) ثم استعد البيانات إليه:
RESTORE TABLE src AS existing_replacing_mergetree FROM Disk('backups', 'table.zip') SETTINGS allow_different_table_def = 1;