Establece el número máximo de errores aceptables al leer en formatos de texto (CSV, TSV, etc.). El valor predeterminado es 0. Úselo siempre junto con
input_format_allow_errors_num
input_format_allow_errors_ratio.
Si se produce un error al leer filas, pero el contador de errores sigue siendo inferior a
input_format_allow_errors_num, ClickHouse ignora la fila y pasa a la siguiente.
Si se superan tanto
input_format_allow_errors_num como
input_format_allow_errors_ratio, ClickHouse lanza una excepción.
Establece el porcentaje máximo de errores permitidos al leer formatos de texto (CSV, TSV, etc.). El porcentaje de errores se define como un número de coma flotante entre 0 y 1. El valor predeterminado es 0. Úselo siempre junto con
input_format_allow_errors_ratio
input_format_allow_errors_num.
Si se produce un error al leer filas, pero el contador de errores sigue siendo inferior a
input_format_allow_errors_ratio, ClickHouse ignora la fila y pasa a la siguiente.
Si se superan tanto
input_format_allow_errors_num como
input_format_allow_errors_ratio, ClickHouse lanza una excepción.
Permite realizar reposicionamientos (o lecturas por rangos) al leer formatos de entrada ORC, Parquet y Arrow. Cuando está habilitado y el origen lo admite (por ejemplo, un archivo local, S3 o HTTP con compatibilidad con rangos y tamaño conocido), ClickHouse puede leer solo los rangos de bytes necesarios y usar menos memoria. Cuando está deshabilitado, o si el origen no admite reposicionamientos (por ejemplo, si no se conoce el tamaño del archivo o el flujo no permite reposicionamiento), algunos lectores pueden recurrir a cargar el archivo completo en memoria. Habilitado de forma predeterminada.
input_format_allow_seeks
Permite columnas ausentes al leer formatos de entrada Arrow
input_format_arrow_allow_missing_columns
No distingue entre mayúsculas y minúsculas al hacer coincidir las columnas de Arrow con las columnas de CH.
input_format_arrow_case_insensitive_column_matching
Omitir columnas con tipos no compatibles durante la inferencia de esquema para el formato Arrow
input_format_arrow_skip_columns_with_unsupported_types_in_schema_inference
Use el lector nativo de ClickHouse para los formatos Arrow y ArrowStream en lugar del lector basado en la biblioteca Apache Arrow.
input_format_arrow_use_native_reader
Para el formato Avro/AvroConfluent: cuando no se encuentra un campo en el esquema, use el valor predeterminado en lugar de generar un error
input_format_avro_allow_missing_fields
Para el formato Avro/AvroConfluent: insertar el valor predeterminado en caso de NULL y columna no Nullable
input_format_avro_null_as_default
Leer los tipos de datos en formato binario en lugar de los nombres de tipo en el formato de entrada RowBinaryWithNamesAndTypes
input_format_binary_decode_types_in_binary_format
Número máximo de nodos de tipo al decodificar tipos binarios (no la profundidad, sino la cantidad total).
input_format_binary_max_type_complexity
Map(String, UInt32) = 3 nodos. Protege frente a entradas maliciosas. 0 = ilimitado.
Lee los valores del tipo de dato JSON como valores String JSON en el formato de entrada RowBinary.
input_format_binary_read_json_as_string
Omite los campos con tipos no compatibles durante la inferencia de esquema para el formato BSON.
input_format_bson_skip_fields_with_unsupported_types_in_schema_inference
Omite las columnas con tipos no compatibles durante la inferencia de esquema para el formato CapnProto
input_format_capn_proto_skip_fields_with_unsupported_types_in_schema_inference
Define el modo de coincidencia de nombres de columna al ingestar datos mediante varios formatos (incluidos, entre otros, JSONEachRow, CSVWithNames, JSONColumns, BSONEachRow y RowBinaryWithNames). Modos compatibles:
input_format_column_name_matching_mode
- match_case: coincidencia sensible a mayúsculas y minúsculas
- ignore_case: coincidencia no sensible a mayúsculas y minúsculas
- auto: primero intenta hacer coincidir de forma sensible a mayúsculas y minúsculas; si falla, intenta hacerlo de forma no sensible a mayúsculas y minúsculas.
Cuando esta opción está habilitada, si la conexión se cierra de forma inesperada, los datos que queden en el búfer se analizarán y procesarán en lugar de tratarse como un error
input_format_connection_handling
Al habilitar esta opción, se desactiva el análisis en paralelo y la deduplicación deja de ser posible
Si se establece como true, se permitirá \r al final de la línea sin que esté seguido de
input_format_csv_allow_cr_end_of_line
Ignora las columnas adicionales en la entrada CSV (si el archivo tiene más columnas de las previstas) y trata los campos que faltan en la entrada CSV como valores predeterminados
input_format_csv_allow_variable_number_of_columns
Permite usar espacios y tabuladores (\t) como delimitador de campos en las cadenas CSV
input_format_csv_allow_whitespace_or_tab_as_delimiter
Al leer Array desde CSV, se espera que sus elementos se hayan serializado como CSV anidado y luego se hayan colocado en una cadena. Ejemplo: ”[""Hello"", ""world"", ""42"""" TV""]”. Se pueden omitir los corchetes alrededor del array.
input_format_csv_arrays_as_nested_csv
Si se establece en true, las columnas independientes escritas en formato CSV pueden deserializarse en una columna Tuple.
input_format_csv_deserialize_separate_columns_into_tuple
Detecta automáticamente el encabezado con nombres y tipos en formato CSV
input_format_csv_detect_header
Considera los campos vacíos de la entrada CSV como valores predeterminados.
input_format_csv_empty_as_default
Trata los valores enum insertados en formatos CSV como índices de enum
input_format_csv_enum_as_number
Controla cómo se lee
input_format_csv_missing_nullable_as_empty_string
Nullable(String) cuando hay un valor ausente en un CSV. Un valor ausente es un espacio vacío entre/antes/después de comas, no delimitado por comillas. Si esta configuración está habilitada, independientemente del valor de
input_format_csv_empty_as_default, el valor ausente de
Nullable(String) se interpretará como una
String vacía, no como NULL.
Omitir el número especificado de líneas al comienzo de los datos en formato CSV
input_format_csv_skip_first_lines
Omite las líneas vacías finales en formato CSV
input_format_csv_skip_trailing_empty_lines
Elimina los espacios y tabulaciones (\t) al principio y al final de las cadenas CSV
input_format_csv_trim_whitespaces
Si está habilitado, durante la inferencia de esquema, ClickHouse intentará inferir números a partir de campos de texto. Puede resultar útil si los datos CSV contienen números UInt64 entre comillas. Deshabilitado de forma predeterminada.
input_format_csv_try_infer_numbers_from_strings
Interpreta las tuplas entrecomilladas en los datos de entrada como un valor de tipo String.
input_format_csv_try_infer_strings_from_quoted_tuples
Usa algunos ajustes y heurísticas para inferir el esquema del formato CSV
input_format_csv_use_best_effort_in_schema_inference
Permite establecer el valor predeterminado de una columna cuando falla la deserialización de un campo CSV debido a un valor no válido
input_format_csv_use_default_on_bad_values
Ignorar las columnas adicionales en la entrada CustomSeparated (si el archivo tiene más columnas de las esperadas) y tratar los campos que faltan en la entrada CustomSeparated como valores predeterminados
input_format_custom_allow_variable_number_of_columns
Detecta automáticamente el encabezado con nombres y tipos en el formato CustomSeparated
input_format_custom_detect_header
Omite las líneas vacías finales en el formato CustomSeparated
input_format_custom_skip_trailing_empty_lines
Al realizar consultas
input_format_defaults_for_omitted_fields
INSERT, sustituye los valores omitidos de las columnas de entrada por los valores predeterminados de las columnas correspondientes. Esta opción se aplica a los formatos JSONEachRow (y otros formatos JSON), CSV, TabSeparated, TSKV, Parquet, Arrow, Avro, ORC, Native, y a los formatos con los sufijos
WithNames/
WithNamesAndTypes.
Valores posibles:
Cuando esta opción está habilitada, se envían metadatos de tabla ampliados del servidor al client. Esto consume recursos de cómputo adicionales en el servidor y puede reducir el rendimiento.
- 0 — Deshabilitado.
- 1 — Habilitado.
Forzar la inicialización de los campos omitidos con valores NULL
input_format_force_null_for_omitted_fields
Controla qué sucede cuando un tipo de geometría
input_format_geojson_unsupported_geometry_handling
GeoJSON válido que no puede representarse en el tipo
Geometry de ClickHouse (como
GeometryCollection o
MultiPoint) debe almacenarse en la columna
geometry al leer la entrada
GeoJSON.
Posibles valores:
'throw'(por defecto) — lanzar una excepción.
'null'— insertar un valor
NULLen la columna
geometryy continuar el procesamiento.
geometry está materializada. Cuando no es una columna de salida solicitada, esa geometría se valida para comprobar que está bien formada, pero no activa este tratamiento.
Ignora las columnas adicionales en la entrada de Hive Text (si el archivo tiene más columnas de las esperadas) y trata los campos que faltan en la entrada de Hive Text como valores predeterminados
input_format_hive_text_allow_variable_number_of_columns
Delimitador entre los elementos de una colección (Array o Map) en Hive Text File
input_format_hive_text_collection_items_delimiter
Delimitador entre los campos de Hive Text File
input_format_hive_text_fields_delimiter
Delimitador entre cada par clave-valor de un mapa en Hive Text File
input_format_hive_text_map_keys_delimiter
Habilita o deshabilita la inserción de datos JSON con objetos anidados. Formatos compatibles: Posibles valores:
input_format_import_nested_json
- 0 — Deshabilitado.
- 1 — Habilitado.
- Uso de estructuras Nested con el formato
JSONEachRow.
La deserialización de IPv4 usará valores predeterminados en lugar de lanzar una excepción en caso de error de conversión. Deshabilitado de forma predeterminada.
input_format_ipv4_default_on_conversion_error
La deserialización de IPV6 usará valores predeterminados en lugar de generar una excepción si se produce un error de conversión. Desactivado de forma predeterminada.
input_format_ipv6_default_on_conversion_error
Permite un número variable de columnas por fila en los formatos de entrada JSONCompact/JSONCompactEachRow. Ignora las columnas adicionales en las filas que tienen más columnas de las esperadas y usa los valores predeterminados para las columnas que faltan. Deshabilitado de forma predeterminada.
input_format_json_compact_allow_variable_number_of_columns
Inserta valores predeterminados para los elementos ausentes en el objeto JSON al analizar una tupla con nombre. Esta configuración solo funciona cuando está habilitada la configuración
input_format_json_defaults_for_missing_elements_in_named_tuple
input_format_json_named_tuples_as_objects.
Habilitada de forma predeterminada.
Cuando se habilita, los campos vacíos de la entrada JSON se reemplazan por valores predeterminados. Para las expresiones predeterminadas complejas, también debe habilitarse
input_format_json_empty_as_default
input_format_defaults_for_omitted_fields.
Valores posibles:
- 0 — Deshabilitado.
- 1 — Habilitado.
Ignora las claves desconocidas en los objetos JSON para las tuplas con nombre. Habilitado de forma predeterminada.
input_format_json_ignore_unknown_keys_in_named_tuple
Ignora los campos innecesarios y no los analiza. Al habilitar esta opción, es posible que no se generen excepciones en cadenas JSON con formato no válido o con campos duplicados
input_format_json_ignore_unnecessary_fields
Si está habilitado, durante la inferencia de esquemas, ClickHouse usará el tipo Array(Dynamic) para los arrays JSON con valores de distintos tipos de datos. Ejemplo:
input_format_json_infer_array_of_dynamic_from_array_of_different_types
SET input_format_json_infer_array_of_dynamic_from_array_of_different_types=1;
DESC format(JSONEachRow, '{"a" : [42, "hello", [1, 2, 3]]}');
┌─name─┬─type───────────┐
│ a │ Array(Dynamic) │
└──────┴────────────────┘
SET input_format_json_infer_array_of_dynamic_from_array_of_different_types=0;
DESC format(JSONEachRow, '{"a" : [42, "hello", [1, 2, 3]]}');
Habilitado de forma predeterminada.
┌─name─┬─type─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ a │ Tuple(Nullable(Int64), Nullable(String), Array(Nullable(Int64))) │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Permite usar el tipo String para claves JSON que contienen solo
input_format_json_infer_incomplete_types_as_strings
Null/
{}/
[] en la muestra de datos durante la inferencia de esquemas.
En los formatos JSON, cualquier valor puede leerse como String, y se pueden evitar errores como
Cannot determine type for column 'column_name' by first 25000 rows of data, most likely this column contains only Nulls or empty Arrays/Maps durante la inferencia de esquemas
usando el tipo String para claves con tipos desconocidos.
Ejemplo:
Resultado:
SET input_format_json_infer_incomplete_types_as_strings = 1, input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects = 1;
DESCRIBE format(JSONEachRow, '{"obj" : {"a" : [1,2,3], "b" : "hello", "c" : null, "d" : {}, "e" : []}}');
SELECT * FROM format(JSONEachRow, '{"obj" : {"a" : [1,2,3], "b" : "hello", "c" : null, "d" : {}, "e" : []}}');
Habilitado de forma predeterminada.
┌─name─┬─type───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ obj │ Tuple(a Array(Nullable(Int64)), b Nullable(String), c Nullable(String), d Nullable(String), e Array(Nullable(String))) │ │ │ │ │ │
└──────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
┌─obj────────────────────────────┐
│ ([1,2,3],'hello',NULL,'{}',[]) │
└────────────────────────────────┘
Deserializa las columnas Map como arrays JSON de tuplas. Desactivado de forma predeterminada.
input_format_json_map_as_array_of_tuples
Profundidad máxima de un campo en JSON. No es un límite estricto y no es necesario aplicarlo con exactitud.
input_format_json_max_depth
Interpreta las columnas de tuplas con nombre como objetos JSON. Activado de forma predeterminada.
input_format_json_named_tuples_as_objects
Permite interpretar arrays JSON como cadenas en los formatos de entrada JSON. Ejemplo:
input_format_json_read_arrays_as_strings
Resultado:
SET input_format_json_read_arrays_as_strings = 1;
SELECT arr, toTypeName(arr), JSONExtractArrayRaw(arr)[3] from format(JSONEachRow, 'arr String', '{"arr" : [1, "Hello", [1,2,3]]}');
Activado por defecto.
┌─arr───────────────────┬─toTypeName(arr)─┬─arrayElement(JSONExtractArrayRaw(arr), 3)─┐
│ [1, "Hello", [1,2,3]] │ String │ [1,2,3] │
└───────────────────────┴─────────────────┴───────────────────────────────────────────┘
Permite interpretar valores booleanos como números en formatos de entrada JSON. Habilitado de forma predeterminada.
input_format_json_read_bools_as_numbers
Permite interpretar booleanos como cadenas en formatos de entrada JSON. Habilitado de forma predeterminada.
input_format_json_read_bools_as_strings
Permite interpretar números como cadenas en formatos de entrada JSON. Está habilitado de forma predeterminada.
input_format_json_read_numbers_as_strings
Permite procesar objetos JSON como cadenas en los formatos de entrada JSON. Ejemplo:
input_format_json_read_objects_as_strings
Resultado:
SET input_format_json_read_objects_as_strings = 1;
CREATE TABLE test (id UInt64, obj String, date Date) ENGINE=Memory();
INSERT INTO test FORMAT JSONEachRow {"id" : 1, "obj" : {"a" : 1, "b" : "Hello"}, "date" : "2020-01-01"};
SELECT * FROM test;
Activado de forma predeterminada.
┌─id─┬─obj──────────────────────┬───────date─┐
│ 1 │ {"a" : 1, "b" : "Hello"} │ 2020-01-01 │
└────┴──────────────────────────┴────────────┘
Genera una excepción si una cadena JSON contiene una secuencia de escape no válida en los formatos de entrada JSON. Si se desactiva, las secuencias de escape no válidas permanecerán tal cual en los datos. Habilitado de forma predeterminada.
input_format_json_throw_on_bad_escape_sequence
Si está habilitado, durante la inferencia de esquema, ClickHouse intentará inferir una tupla con nombre a partir de objetos JSON. La tupla con nombre resultante contendrá todos los elementos de todos los objetos JSON correspondientes de los datos de ejemplo. Ejemplo:
input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects
Resultado:
SET input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects = 1;
DESC format(JSONEachRow, '{"obj" : {"a" : 42, "b" : "Hello"}}, {"obj" : {"a" : 43, "c" : [1, 2, 3]}}, {"obj" : {"d" : {"e" : 42}}}')
Habilitado por defecto.
┌─name─┬─type───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ obj │ Tuple(a Nullable(Int64), b Nullable(String), c Array(Nullable(Int64)), d Tuple(e Nullable(Int64))) │ │ │ │ │ │
└──────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
Si está habilitado, durante la inferencia de esquema ClickHouse intentará inferir números a partir de campos de cadena. Puede resultar útil si los datos JSON contienen números UInt64 entre comillas. Deshabilitado de forma predeterminada.
input_format_json_try_infer_numbers_from_strings
Usa el tipo String en lugar de generar una excepción cuando hay rutas ambiguas en objetos JSON durante la inferencia de tuplas con nombre
input_format_json_use_string_type_for_ambiguous_paths_in_named_tuples_inference_from_objects
Para los formatos de entrada JSON/JSONCompact/JSONColumnsWithMetadata, si esta configuración se establece en 1, los tipos indicados en los metadatos de los datos de entrada se compararán con los tipos de las columnas correspondientes de la tabla. Está habilitado de forma predeterminada.
input_format_json_validate_types_from_metadata
Limita, en bytes, el tamaño de los bloques formados durante el análisis de datos en los formatos de entrada. Se utiliza en los formatos de entrada basados en filas cuando el bloque se forma en el lado de ClickHouse. 0 significa que no hay límite en bytes.
input_format_max_block_size_bytes
Limita el tiempo máximo de espera, en milisegundos, antes de emitir un bloque durante el análisis en formatos de entrada basados en filas. 0 significa que no hay límite.
input_format_max_block_wait_ms
Esta opción solo funciona si
input_format_connection_handling está habilitado. Establecer un valor también desactiva el análisis en paralelo y hace imposible la deduplicación.
Ejemplo: transmitir a ClickHouse los cambios recientes de Wikipedia
Para las inserciones en streaming, también debe establecer
min_insert_block_size_rows=0 y
min_insert_block_size_bytes=0. De lo contrario, los bloques analizados pueden seguir acumulándose en memoria durante la etapa de compactación de bloques hasta que se alcancen esos umbrales, lo que impide que las inserciones se realicen a tiempo.
clickhouse-client --query 'CREATE TABLE wikipedia_edits (data JSON)'
curl -sS --globoff -H 'Accept: application/json' --no-buffer \
'https://stream.wikimedia.org/v2/stream/recentchange' \
| clickhouse-client \
--query 'INSERT INTO wikipedia_edits FORMAT JSONAsObject' \
--input_format_max_block_wait_ms 1000 \
--input_format_connection_handling 1 \
--min_insert_block_size_rows 0 \
--min_insert_block_size_bytes 0
La cantidad máxima de datos, en bytes, que se leerá para la inferencia automática de esquema.
input_format_max_bytes_to_read_for_schema_inference
El número máximo de filas de datos que se pueden leer para la inferencia automática de esquema.
input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference
El número de columnas de los datos MsgPack insertados. Se utiliza para la inferencia automática de esquema a partir de los datos.
input_format_msgpack_number_of_columns
Hace coincidir las columnas de la tabla en MySQL dump y las columnas de la tabla de ClickHouse por nombre
input_format_mysql_dump_map_column_names
Nombre de la tabla del volcado de MySQL de la que se leerán los datos
input_format_mysql_dump_table_name
Permitir la conversión de tipos de datos en el formato de entrada Native
input_format_native_allow_types_conversion
Lee los tipos de datos en formato binario en lugar de los nombres de tipo en el formato de entrada Native
input_format_native_decode_types_in_binary_format
Habilita o deshabilita la inicialización de los campos NULL con valores predeterminados, si el tipo de dato de estos campos no es Nullable. Si el tipo de columna no es Nullable y esta configuración está deshabilitada, insertar
input_format_null_as_default
NULL provoca una excepción. Si el tipo de columna es Nullable, los valores
NULL se insertan tal cual, independientemente de esta configuración.
Esta configuración se aplica a la mayoría de los formatos de entrada.
Para expresiones predeterminadas complejas,
input_format_defaults_for_omitted_fields también debe estar habilitado.
Valores posibles:
- 0 — Insertar
NULLen una columna no Nullable provoca una excepción.
- 1 — Los campos
NULLse inicializan con los valores predeterminados de la columna.
Permite columnas ausentes al leer formatos de entrada ORC
input_format_orc_allow_missing_columns
No distingue entre mayúsculas y minúsculas al hacer coincidir las columnas ORC con las columnas de CH.
input_format_orc_case_insensitive_column_matching
Trata las columnas codificadas con diccionario ORC como columnas LowCardinality al leer archivos ORC.
input_format_orc_dictionary_as_low_cardinality
Al leer archivos ORC, omite stripes o row groups completos en función de las expresiones WHERE/PREWHERE, las estadísticas mín./máx. o el bloom filter de los metadatos de ORC.
input_format_orc_filter_push_down
El nombre de la zona horaria del lector de filas ORC; la zona horaria predeterminada del lector de filas ORC es GMT.
input_format_orc_reader_time_zone_name
Tamaño del lote al leer las stripes de ORC.
input_format_orc_row_batch_size
Omite las columnas con tipos no compatibles durante la inferencia de esquema para el formato ORC
input_format_orc_skip_columns_with_unsupported_types_in_schema_inference
Usar una implementación más rápida del decodificador ORC.
input_format_orc_use_fast_decoder
Habilita o deshabilita el análisis en paralelo de formatos de datos conservando el orden. Compatible solo con los formatos TabSeparated (TSV), TSKV, CSV y JSONEachRow. Valores posibles:
input_format_parallel_parsing
- 1 — Habilitado.
- 0 — Deshabilitado.
Usa el analizador de columnas geo para convertir Array(UInt8) en tipos Point/Linestring/Polygon/MultiLineString/MultiPolygon
input_format_parquet_allow_geoparquet_parser
Permitir columnas ausentes al leer formatos de entrada Parquet
input_format_parquet_allow_missing_columns
Al leer archivos Parquet, se omiten grupos de filas completos en función de las expresiones WHERE y del filtro bloom en los metadatos de Parquet.
input_format_parquet_bloom_filter_push_down
No distinguir entre mayúsculas y minúsculas al hacer coincidir las columnas de Parquet con las columnas de CH.
input_format_parquet_case_insensitive_column_matching
Al leer archivos Parquet, interpretar las columnas JSON como columnas JSON de ClickHouse.
input_format_parquet_enable_json_parsing
Habilita la precarga de grupos de filas durante el análisis de Parquet. Actualmente, solo el análisis en un solo hilo admite la precarga.
input_format_parquet_enable_row_group_prefetch
Al leer archivos Parquet, se omiten grupos de filas completos según las expresiones WHERE/PREWHERE y las estadísticas mín./máx. en los metadatos de Parquet.
input_format_parquet_filter_push_down
Cantidad mínima de bytes necesaria para que una lectura local (archivo) haga seek, en lugar de leer con ignore, en el formato de entrada Parquet
input_format_parquet_local_file_min_bytes_for_seek
Determina el tipo de dato que usa la inferencia de esquema para los timestamps de Parquet con isAdjustedToUTC=false. Si es true: DateTime64(…, ‘UTC’); si es false: DateTime64(…). Ninguno de los dos comportamientos es del todo correcto, ya que ClickHouse no tiene un tipo de dato para la hora local según el reloj. Aunque resulte poco intuitivo, ‘true’ probablemente sea la opción menos incorrecta, porque al dar formato al timestamp ‘UTC’ como String se obtiene una representación de la hora local correcta.
input_format_parquet_local_time_as_utc
Tamaño máximo del bloque para el lector de Parquet.
input_format_parquet_max_block_size
Límite aproximado de memoria para el lector de Parquet v3. Limita cuántos grupos de filas o columnas pueden leerse en paralelo. Al leer varios archivos en una sola consulta, el límite se aplica al uso total de memoria de todos esos archivos.
input_format_parquet_memory_high_watermark
Programa las prelecturas de forma más agresiva si el uso de memoria está por debajo del umbral. Puede ser útil, por ejemplo, si hay muchos filtros bloom pequeños que deben leerse a través de la red.
input_format_parquet_memory_low_watermark
Omite páginas usando los valores mín./máx. del índice de columna.
input_format_parquet_page_filter_push_down
Promedio de bytes por bloque generado por el lector de Parquet
input_format_parquet_prefer_block_bytes
Evita reordenar las filas al leer archivos Parquet. No se recomienda, ya que el orden de las filas por lo general no está garantizado y otras partes del pipeline de consulta pueden alterarlo. Usa
input_format_parquet_preserve_order
ORDER BY _row_number en su lugar.
Omitir las columnas con tipos no compatibles durante la inferencia del esquema para el formato Parquet
input_format_parquet_skip_columns_with_unsupported_types_in_schema_inference
Pequeño ajuste en la forma de leer páginas de un archivo Parquet cuando no se usa el filtrado de páginas.
input_format_parquet_use_offset_index
Verifica las sumas de comprobación de las páginas al leer archivos Parquet.
input_format_parquet_verify_checksums
Habilita el uso de las envolturas de Google para columnas normales no anidadas; por ejemplo, google.protobuf.StringValue ‘str’ para la columna String ‘str’. En las columnas Nullable, las envolturas vacías se interpretan como valores predeterminados y las ausentes como NULL
input_format_protobuf_flatten_google_wrappers
Indica qué campo de Protobuf oneof se encontró estableciendo un valor enum en una columna especial
input_format_protobuf_oneof_presence
Omitir los campos con tipos no compatibles durante la inferencia de esquema del formato Protobuf
input_format_protobuf_skip_fields_with_unsupported_types_in_schema_inference
Ruta del archivo que se utiliza para registrar errores al leer formatos de texto (CSV, TSV).
input_format_record_errors_file_path
Habilita o deshabilita la omisión de datos adicionales durante la inserción. Al escribir datos, ClickHouse lanza una excepción si los datos de entrada contienen columnas que no existen en la tabla de destino. Si la omisión está habilitada, ClickHouse no inserta los datos adicionales y no lanza ninguna excepción. Formatos compatibles:
input_format_skip_unknown_fields
- JSONEachRow (y otros formatos JSON)
- BSONEachRow (y otros formatos JSON)
- TSKV
- Todos los formatos con sufijos WithNames/WithNamesAndTypes
- MySQLDump
- Native
- 0 — Deshabilitado.
- 1 — Habilitado.
Si está habilitada, ClickHouse intentará inferir el tipo
input_format_try_infer_dates
Date a partir de campos de texto durante la inferencia de esquema para formatos de texto. Si todos los campos de una columna de los datos de entrada se interpretan correctamente como fechas, el tipo resultante será
Date; si al menos un campo no se interpreta como fecha, el tipo resultante será
String.
Habilitada de forma predeterminada.
Si está habilitado, ClickHouse intentará inferir el tipo
input_format_try_infer_datetimes
DateTime64 a partir de campos de tipo cadena durante la inferencia de esquema para formatos de texto. Si todos los campos de una columna de los datos de entrada se analizaron correctamente como valores datetime, el tipo resultante será
DateTime64; si al menos un campo no se analizó como datetime, el tipo resultante será
String.
Habilitado de forma predeterminada.
Cuando input_format_try_infer_datetimes está habilitado, infiere solo tipos DateTime64, no DateTime
input_format_try_infer_datetimes_only_datetime64
Intenta inferir números de punto flotante en notación exponencial durante la inferencia del esquema en formatos de texto (excepto en JSON, donde los números con exponente siempre se infieren)
input_format_try_infer_exponent_floats
Si está habilitado, ClickHouse intentará inferir enteros en lugar de números de coma flotante durante la inferencia del esquema para formatos de texto. Si todos los números de la columna de los datos de entrada son enteros, el tipo de resultado será
input_format_try_infer_integers
Int64; si al menos uno es de coma flotante, el tipo de resultado será
Float64.
Está habilitado de forma predeterminada.
Si está habilitado, ClickHouse intentará inferir el tipo
input_format_try_infer_variants
Variant durante la inferencia de esquema en formatos de texto cuando haya más de un tipo posible para los elementos de columnas/arrays.
Valores posibles:
- 0 — Deshabilitado.
- 1 — Habilitado.
Ignora las columnas adicionales en la entrada TSV (si el archivo tiene más columnas de las esperadas) y trata los campos que faltan en la entrada TSV como valores predeterminados.
input_format_tsv_allow_variable_number_of_columns
Si se establece en true, la función file leerá el formato TSV con \r\n en lugar de \n.
input_format_tsv_crlf_end_of_line
Detecta automáticamente el encabezado con nombres y tipos en formato TSV
input_format_tsv_detect_header
Trata los campos vacíos de la entrada TSV como valores predeterminados.
input_format_tsv_empty_as_default
Trata los valores de enum insertados en formatos TSV como índices de enum.
input_format_tsv_enum_as_number
Omite el número especificado de líneas al principio de los datos en formato TSV
input_format_tsv_skip_first_lines
Omitir las líneas vacías al final en formato TSV
input_format_tsv_skip_trailing_empty_lines
Utiliza ciertos ajustes y heurísticas para inferir el esquema en el formato TSV
input_format_tsv_use_best_effort_in_schema_inference
Para el formato Values: al analizar e interpretar expresiones con Template, compruebe el tipo real del literal para evitar posibles problemas de desbordamiento y precisión.
input_format_values_accurate_types_of_literals
Para el formato Values: si el campo no puede analizarse con el analizador de streaming, se ejecuta el analizador de SQL, se deduce la plantilla de la expresión SQL, se intenta analizar todas las filas usando la plantilla y luego se interpreta la expresión para todas las filas.
input_format_values_deduce_templates_of_expressions
Para el formato Values: si el campo no puede analizarse con el analizador de streaming, ejecute el analizador de SQL e intente interpretarlo como una expresión SQL.
input_format_values_interpret_expressions
Activa o desactiva la comprobación del orden de las columnas al insertar datos. Para mejorar el rendimiento al insertar, recomendamos desactivar esta comprobación si está seguro de que el orden de las columnas de los datos de entrada es el mismo que en la tabla de destino. Formatos compatibles:
input_format_with_names_use_header
- CSVWithNames
- CSVWithNamesAndTypes
- TabSeparatedWithNames
- TabSeparatedWithNamesAndTypes
- JSONCompactEachRowWithNames
- JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes
- JSONCompactStringsEachRowWithNames
- JSONCompactStringsEachRowWithNamesAndTypes
- RowBinaryWithNames
- RowBinaryWithNamesAndTypes
- CustomSeparatedWithNames
- CustomSeparatedWithNamesAndTypes
- 0 — Desactivado.
- 1 — Activado.
Controla si el analizador del formato debe comprobar que los tipos de datos de entrada coincidan con los de la tabla de destino. Formatos compatibles:
input_format_with_types_use_header
- CSVWithNamesAndTypes
- TabSeparatedWithNamesAndTypes
- JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes
- JSONCompactStringsEachRowWithNamesAndTypes
- RowBinaryWithNamesAndTypes
- CustomSeparatedWithNamesAndTypes
- 0 — Deshabilitado.
- 1 — Habilitado.