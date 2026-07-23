Ajustes de formato de ClickHouse en el grupo generado input_format_*.

Estos ajustes se generan automáticamente a partir del código fuente

Establece el número máximo de errores aceptables al leer en formatos de texto (CSV, TSV, etc.).

El valor predeterminado es 0.

Úselo siempre junto con input_format_allow_errors_ratio .

Si se produce un error al leer filas, pero el contador de errores sigue siendo inferior a input_format_allow_errors_num , ClickHouse ignora la fila y pasa a la siguiente.

Si se superan tanto input_format_allow_errors_num como input_format_allow_errors_ratio , ClickHouse lanza una excepción.

Establece el porcentaje máximo de errores permitidos al leer formatos de texto (CSV, TSV, etc.). El porcentaje de errores se define como un número de coma flotante entre 0 y 1.

El valor predeterminado es 0.

Úselo siempre junto con input_format_allow_errors_num .

Si se produce un error al leer filas, pero el contador de errores sigue siendo inferior a input_format_allow_errors_ratio , ClickHouse ignora la fila y pasa a la siguiente.

Si se superan tanto input_format_allow_errors_num como input_format_allow_errors_ratio , ClickHouse lanza una excepción.

Permite realizar reposicionamientos (o lecturas por rangos) al leer formatos de entrada ORC, Parquet y Arrow. Cuando está habilitado y el origen lo admite (por ejemplo, un archivo local, S3 o HTTP con compatibilidad con rangos y tamaño conocido), ClickHouse puede leer solo los rangos de bytes necesarios y usar menos memoria. Cuando está deshabilitado, o si el origen no admite reposicionamientos (por ejemplo, si no se conoce el tamaño del archivo o el flujo no permite reposicionamiento), algunos lectores pueden recurrir a cargar el archivo completo en memoria. Habilitado de forma predeterminada.

Permite columnas ausentes al leer formatos de entrada Arrow

No distingue entre mayúsculas y minúsculas al hacer coincidir las columnas de Arrow con las columnas de CH.

Omitir columnas con tipos no compatibles durante la inferencia de esquema para el formato Arrow

Use el lector nativo de ClickHouse para los formatos Arrow y ArrowStream en lugar del lector basado en la biblioteca Apache Arrow.

Para el formato Avro/AvroConfluent: cuando no se encuentra un campo en el esquema, use el valor predeterminado en lugar de generar un error

Para el formato Avro/AvroConfluent: insertar el valor predeterminado en caso de NULL y columna no Nullable

Leer los tipos de datos en formato binario en lugar de los nombres de tipo en el formato de entrada RowBinaryWithNamesAndTypes

Número máximo de nodos de tipo al decodificar tipos binarios (no la profundidad, sino la cantidad total). Map(String, UInt32) = 3 nodos. Protege frente a entradas maliciosas. 0 = ilimitado.

Lee los valores del tipo de dato JSON como valores String JSON en el formato de entrada RowBinary.

Omite los campos con tipos no compatibles durante la inferencia de esquema para el formato BSON.

Omite las columnas con tipos no compatibles durante la inferencia de esquema para el formato CapnProto

Define el modo de coincidencia de nombres de columna al ingestar datos mediante varios formatos (incluidos, entre otros, JSONEachRow, CSVWithNames, JSONColumns, BSONEachRow y RowBinaryWithNames). Modos compatibles:

match_case: coincidencia sensible a mayúsculas y minúsculas ignore_case: coincidencia no sensible a mayúsculas y minúsculas auto: primero intenta hacer coincidir de forma sensible a mayúsculas y minúsculas; si falla, intenta hacerlo de forma no sensible a mayúsculas y minúsculas.



Cuando esta opción está habilitada, si la conexión se cierra de forma inesperada, los datos que queden en el búfer se analizarán y procesarán en lugar de tratarse como un error

Al habilitar esta opción, se desactiva el análisis en paralelo y la deduplicación deja de ser posible

Si se establece como true, se permitirá \r al final de la línea sin que esté seguido de

Ignora las columnas adicionales en la entrada CSV (si el archivo tiene más columnas de las previstas) y trata los campos que faltan en la entrada CSV como valores predeterminados

Permite usar espacios y tabuladores (\t) como delimitador de campos en las cadenas CSV

Al leer Array desde CSV, se espera que sus elementos se hayan serializado como CSV anidado y luego se hayan colocado en una cadena. Ejemplo: ”[""Hello"", ""world"", ""42"""" TV""]”. Se pueden omitir los corchetes alrededor del array.

Si se establece en true, las columnas independientes escritas en formato CSV pueden deserializarse en una columna Tuple.

Detecta automáticamente el encabezado con nombres y tipos en formato CSV

Considera los campos vacíos de la entrada CSV como valores predeterminados.

Trata los valores enum insertados en formatos CSV como índices de enum

Controla cómo se lee Nullable(String) cuando hay un valor ausente en un CSV. Un valor ausente es un espacio vacío entre/antes/después de comas, no delimitado por comillas. Si esta configuración está habilitada, independientemente del valor de input_format_csv_empty_as_default , el valor ausente de Nullable(String) se interpretará como una String vacía, no como NULL.

Omitir el número especificado de líneas al comienzo de los datos en formato CSV

Omite las líneas vacías finales en formato CSV

Elimina los espacios y tabulaciones (\t) al principio y al final de las cadenas CSV

Si está habilitado, durante la inferencia de esquema, ClickHouse intentará inferir números a partir de campos de texto. Puede resultar útil si los datos CSV contienen números UInt64 entre comillas.

Deshabilitado de forma predeterminada.

Interpreta las tuplas entrecomilladas en los datos de entrada como un valor de tipo String.

Usa algunos ajustes y heurísticas para inferir el esquema del formato CSV

Permite establecer el valor predeterminado de una columna cuando falla la deserialización de un campo CSV debido a un valor no válido

Ignorar las columnas adicionales en la entrada CustomSeparated (si el archivo tiene más columnas de las esperadas) y tratar los campos que faltan en la entrada CustomSeparated como valores predeterminados

Detecta automáticamente el encabezado con nombres y tipos en el formato CustomSeparated

Omite las líneas vacías finales en el formato CustomSeparated

INSERT , sustituye los valores omitidos de las columnas de entrada por los valores predeterminados de las columnas correspondientes. Esta opción se aplica a los formatos TabSeparated, TSKV, Parquet, Arrow, Avro, ORC, WithNames / WithNamesAndTypes . Al realizar consultas, sustituye los valores omitidos de las columnas de entrada por los valores predeterminados de las columnas correspondientes. Esta opción se aplica a los formatos JSONEachRow (y otros formatos JSON), CSV Native , y a los formatos con los sufijos

Cuando esta opción está habilitada, se envían metadatos de tabla ampliados del servidor al client. Esto consume recursos de cómputo adicionales en el servidor y puede reducir el rendimiento.

Valores posibles:

0 — Deshabilitado.

1 — Habilitado.

Forzar la inicialización de los campos omitidos con valores NULL

Controla qué sucede cuando un tipo de geometría GeoJSON válido que no puede representarse en el tipo Geometry de ClickHouse (como GeometryCollection o MultiPoint ) debe almacenarse en la columna geometry al leer la entrada GeoJSON .

Posibles valores:

'throw' (por defecto) — lanzar una excepción.

(por defecto) — lanzar una excepción. 'null' — insertar un valor NULL en la columna geometry y continuar el procesamiento.

Esto solo se aplica cuando la columna geometry está materializada. Cuando no es una columna de salida solicitada, esa geometría se valida para comprobar que está bien formada, pero no activa este tratamiento.

Ignora las columnas adicionales en la entrada de Hive Text (si el archivo tiene más columnas de las esperadas) y trata los campos que faltan en la entrada de Hive Text como valores predeterminados

Delimitador entre los elementos de una colección (Array o Map) en Hive Text File

Delimitador entre los campos de Hive Text File

Delimitador entre cada par clave-valor de un mapa en Hive Text File

Habilita o deshabilita la inserción de datos JSON con objetos anidados.

Formatos compatibles:

Posibles valores:

0 — Deshabilitado.

1 — Habilitado.

Consulte también:

Uso de estructuras Nested con el formato JSONEachRow .

La deserialización de IPv4 usará valores predeterminados en lugar de lanzar una excepción en caso de error de conversión.

Deshabilitado de forma predeterminada.

La deserialización de IPV6 usará valores predeterminados en lugar de generar una excepción si se produce un error de conversión.

Desactivado de forma predeterminada.

Permite un número variable de columnas por fila en los formatos de entrada JSONCompact/JSONCompactEachRow. Ignora las columnas adicionales en las filas que tienen más columnas de las esperadas y usa los valores predeterminados para las columnas que faltan.

Deshabilitado de forma predeterminada.

Inserta valores predeterminados para los elementos ausentes en el objeto JSON al analizar una tupla con nombre. Esta configuración solo funciona cuando está habilitada la configuración input_format_json_named_tuples_as_objects .

Habilitada de forma predeterminada.

Cuando se habilita, los campos vacíos de la entrada JSON se reemplazan por valores predeterminados. Para las expresiones predeterminadas complejas, también debe habilitarse input_format_defaults_for_omitted_fields .

Valores posibles:

0 — Deshabilitado.

1 — Habilitado.

Ignora las claves desconocidas en los objetos JSON para las tuplas con nombre.

Habilitado de forma predeterminada.

Ignora los campos innecesarios y no los analiza. Al habilitar esta opción, es posible que no se generen excepciones en cadenas JSON con formato no válido o con campos duplicados

Si está habilitado, durante la inferencia de esquemas, ClickHouse usará el tipo Array(Dynamic) para los arrays JSON con valores de distintos tipos de datos.

Ejemplo:

SET input_format_json_infer_array_of_dynamic_from_array_of_different_types = 1 ; DESC format (JSONEachRow, '{"a" : [42, "hello", [1, 2, 3]]}' );

┌─name─┬─type───────────┐ │ a │ Array(Dynamic) │ └──────┴────────────────┘

SET input_format_json_infer_array_of_dynamic_from_array_of_different_types = 0 ; DESC format (JSONEachRow, '{"a" : [42, "hello", [1, 2, 3]]}' );

┌─name─┬─type─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ a │ Tuple(Nullable(Int64), Nullable(String), Array(Nullable(Int64))) │ └──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Habilitado de forma predeterminada.

Permite usar el tipo String para claves JSON que contienen solo Null / {} / [] en la muestra de datos durante la inferencia de esquemas. En los formatos JSON, cualquier valor puede leerse como String, y se pueden evitar errores como Cannot determine type for column 'column_name' by first 25000 rows of data, most likely this column contains only Nulls or empty Arrays/Maps durante la inferencia de esquemas usando el tipo String para claves con tipos desconocidos.

Ejemplo:

SET input_format_json_infer_incomplete_types_as_strings = 1 , input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects = 1 ; DESCRIBE format (JSONEachRow, '{"obj" : {"a" : [1,2,3], "b" : "hello", "c" : null, "d" : {}, "e" : []}}' ); SELECT * FROM format (JSONEachRow, '{"obj" : {"a" : [1,2,3], "b" : "hello", "c" : null, "d" : {}, "e" : []}}' );

Resultado:

┌─name─┬─type───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ obj │ Tuple(a Array(Nullable(Int64)), b Nullable(String), c Nullable(String), d Nullable(String), e Array(Nullable(String))) │ │ │ │ │ │ └──────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘ ┌─obj────────────────────────────┐ │ ([1,2,3],'hello',NULL,'{}',[]) │ └────────────────────────────────┘

Habilitado de forma predeterminada.

Deserializa las columnas Map como arrays JSON de tuplas.

Desactivado de forma predeterminada.

Profundidad máxima de un campo en JSON. No es un límite estricto y no es necesario aplicarlo con exactitud.

Interpreta las columnas de tuplas con nombre como objetos JSON.

Activado de forma predeterminada.

Permite interpretar arrays JSON como cadenas en los formatos de entrada JSON.

Ejemplo:

SET input_format_json_read_arrays_as_strings = 1 ; SELECT arr, toTypeName(arr), JSONExtractArrayRaw(arr)[3] from format (JSONEachRow, 'arr String' , '{"arr" : [1, "Hello", [1,2,3]]}' );

Resultado:

┌─arr───────────────────┬─toTypeName(arr)─┬─arrayElement(JSONExtractArrayRaw(arr), 3)─┐ │ [1, "Hello", [1,2,3]] │ String │ [1,2,3] │ └───────────────────────┴─────────────────┴───────────────────────────────────────────┘

Activado por defecto.

Permite interpretar valores booleanos como números en formatos de entrada JSON.

Habilitado de forma predeterminada.

Permite interpretar booleanos como cadenas en formatos de entrada JSON.

Habilitado de forma predeterminada.

Permite interpretar números como cadenas en formatos de entrada JSON.

Está habilitado de forma predeterminada.

Permite procesar objetos JSON como cadenas en los formatos de entrada JSON.

Ejemplo:

SET input_format_json_read_objects_as_strings = 1 ; CREATE TABLE test (id UInt64, obj String, date Date ) ENGINE = Memory(); INSERT INTO test FORMAT JSONEachRow { "id" : 1 , "obj" : { "a" : 1 , "b" : "Hello" }, "date" : "2020-01-01" }; SELECT * FROM test;

Resultado:

┌─id─┬─obj──────────────────────┬───────date─┐ │ 1 │ {"a" : 1, "b" : "Hello"} │ 2020-01-01 │ └────┴──────────────────────────┴────────────┘

Activado de forma predeterminada.

Genera una excepción si una cadena JSON contiene una secuencia de escape no válida en los formatos de entrada JSON. Si se desactiva, las secuencias de escape no válidas permanecerán tal cual en los datos.

Habilitado de forma predeterminada.

Si está habilitado, durante la inferencia de esquema, ClickHouse intentará inferir una tupla con nombre a partir de objetos JSON. La tupla con nombre resultante contendrá todos los elementos de todos los objetos JSON correspondientes de los datos de ejemplo.

Ejemplo:

SET input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects = 1 ; DESC format (JSONEachRow, '{"obj" : {"a" : 42, "b" : "Hello"}}, {"obj" : {"a" : 43, "c" : [1, 2, 3]}}, {"obj" : {"d" : {"e" : 42}}}' )

Resultado:

┌─name─┬─type───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ obj │ Tuple(a Nullable(Int64), b Nullable(String), c Array(Nullable(Int64)), d Tuple(e Nullable(Int64))) │ │ │ │ │ │ └──────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Habilitado por defecto.

Si está habilitado, durante la inferencia de esquema ClickHouse intentará inferir números a partir de campos de cadena. Puede resultar útil si los datos JSON contienen números UInt64 entre comillas.

Deshabilitado de forma predeterminada.

Usa el tipo String en lugar de generar una excepción cuando hay rutas ambiguas en objetos JSON durante la inferencia de tuplas con nombre

Para los formatos de entrada JSON/JSONCompact/JSONColumnsWithMetadata, si esta configuración se establece en 1, los tipos indicados en los metadatos de los datos de entrada se compararán con los tipos de las columnas correspondientes de la tabla.

Está habilitado de forma predeterminada.

Limita, en bytes, el tamaño de los bloques formados durante el análisis de datos en los formatos de entrada. Se utiliza en los formatos de entrada basados en filas cuando el bloque se forma en el lado de ClickHouse. 0 significa que no hay límite en bytes.

Limita el tiempo máximo de espera, en milisegundos, antes de emitir un bloque durante el análisis en formatos de entrada basados en filas. 0 significa que no hay límite.

Esta opción solo funciona si input_format_connection_handling está habilitado. Establecer un valor también desactiva el análisis en paralelo y hace imposible la deduplicación.

Para las inserciones en streaming, también debe establecer min_insert_block_size_rows=0 y min_insert_block_size_bytes=0 . De lo contrario, los bloques analizados pueden seguir acumulándose en memoria durante la etapa de compactación de bloques hasta que se alcancen esos umbrales, lo que impide que las inserciones se realicen a tiempo.

Ejemplo: transmitir a ClickHouse los cambios recientes de Wikipedia

clickhouse-client --query 'CREATE TABLE wikipedia_edits (data JSON)' curl -sS --globoff -H 'Accept: application/json' --no-buffer \ 'https://stream.wikimedia.org/v2/stream/recentchange' \ | clickhouse-client \ --query 'INSERT INTO wikipedia_edits FORMAT JSONAsObject' \ --input_format_max_block_wait_ms 1000 \ --input_format_connection_handling 1 \ --min_insert_block_size_rows 0 \ --min_insert_block_size_bytes 0

La cantidad máxima de datos, en bytes, que se leerá para la inferencia automática de esquema.

El número máximo de filas de datos que se pueden leer para la inferencia automática de esquema.

El número de columnas de los datos MsgPack insertados. Se utiliza para la inferencia automática de esquema a partir de los datos.

Hace coincidir las columnas de la tabla en MySQL dump y las columnas de la tabla de ClickHouse por nombre

Nombre de la tabla del volcado de MySQL de la que se leerán los datos

Permitir la conversión de tipos de datos en el formato de entrada Native

Lee los tipos de datos en formato binario en lugar de los nombres de tipo en el formato de entrada Native

NULL provoca una excepción. Si el tipo de columna es Nullable, los valores NULL se insertan tal cual, independientemente de esta configuración. Habilita o deshabilita la inicialización de los campos NULL con valores predeterminados , si el tipo de dato de estos campos no es Nullable . Si el tipo de columna no es Nullable y esta configuración está deshabilitada, insertarprovoca una excepción. Si el tipo de columna es Nullable, los valoresse insertan tal cual, independientemente de esta configuración.

Esta configuración se aplica a la mayoría de los formatos de entrada.

Para expresiones predeterminadas complejas, input_format_defaults_for_omitted_fields también debe estar habilitado.

Valores posibles:

0 — Insertar NULL en una columna no Nullable provoca una excepción.

en una columna no Nullable provoca una excepción. 1 — Los campos NULL se inicializan con los valores predeterminados de la columna.

Permite columnas ausentes al leer formatos de entrada ORC

No distingue entre mayúsculas y minúsculas al hacer coincidir las columnas ORC con las columnas de CH.

Trata las columnas codificadas con diccionario ORC como columnas LowCardinality al leer archivos ORC.

Al leer archivos ORC, omite stripes o row groups completos en función de las expresiones WHERE/PREWHERE, las estadísticas mín./máx. o el bloom filter de los metadatos de ORC.

El nombre de la zona horaria del lector de filas ORC; la zona horaria predeterminada del lector de filas ORC es GMT.

Tamaño del lote al leer las stripes de ORC.

Omite las columnas con tipos no compatibles durante la inferencia de esquema para el formato ORC

Usar una implementación más rápida del decodificador ORC.

TSKV, CSV y JSONEachRow. Habilita o deshabilita el análisis en paralelo de formatos de datos conservando el orden. Compatible solo con los formatos TabSeparated (TSV)

Valores posibles:

1 — Habilitado.

0 — Deshabilitado.

Usa el analizador de columnas geo para convertir Array(UInt8) en tipos Point/Linestring/Polygon/MultiLineString/MultiPolygon

Permitir columnas ausentes al leer formatos de entrada Parquet

Al leer archivos Parquet, se omiten grupos de filas completos en función de las expresiones WHERE y del filtro bloom en los metadatos de Parquet.

No distinguir entre mayúsculas y minúsculas al hacer coincidir las columnas de Parquet con las columnas de CH.

Al leer archivos Parquet, interpretar las columnas JSON como columnas JSON de ClickHouse.

Habilita la precarga de grupos de filas durante el análisis de Parquet. Actualmente, solo el análisis en un solo hilo admite la precarga.

Al leer archivos Parquet, se omiten grupos de filas completos según las expresiones WHERE/PREWHERE y las estadísticas mín./máx. en los metadatos de Parquet.

Cantidad mínima de bytes necesaria para que una lectura local (archivo) haga seek, en lugar de leer con ignore, en el formato de entrada Parquet

Determina el tipo de dato que usa la inferencia de esquema para los timestamps de Parquet con isAdjustedToUTC=false. Si es true: DateTime64(…, ‘UTC’); si es false: DateTime64(…). Ninguno de los dos comportamientos es del todo correcto, ya que ClickHouse no tiene un tipo de dato para la hora local según el reloj. Aunque resulte poco intuitivo, ‘true’ probablemente sea la opción menos incorrecta, porque al dar formato al timestamp ‘UTC’ como String se obtiene una representación de la hora local correcta.

Tamaño máximo del bloque para el lector de Parquet.

Límite aproximado de memoria para el lector de Parquet v3. Limita cuántos grupos de filas o columnas pueden leerse en paralelo. Al leer varios archivos en una sola consulta, el límite se aplica al uso total de memoria de todos esos archivos.

Programa las prelecturas de forma más agresiva si el uso de memoria está por debajo del umbral. Puede ser útil, por ejemplo, si hay muchos filtros bloom pequeños que deben leerse a través de la red.

Omite páginas usando los valores mín./máx. del índice de columna.

Promedio de bytes por bloque generado por el lector de Parquet

Evita reordenar las filas al leer archivos Parquet. No se recomienda, ya que el orden de las filas por lo general no está garantizado y otras partes del pipeline de consulta pueden alterarlo. Usa ORDER BY _row_number en su lugar.

Omitir las columnas con tipos no compatibles durante la inferencia del esquema para el formato Parquet

Pequeño ajuste en la forma de leer páginas de un archivo Parquet cuando no se usa el filtrado de páginas.

Verifica las sumas de comprobación de las páginas al leer archivos Parquet.

Habilita el uso de las envolturas de Google para columnas normales no anidadas; por ejemplo, google.protobuf.StringValue ‘str’ para la columna String ‘str’. En las columnas Nullable, las envolturas vacías se interpretan como valores predeterminados y las ausentes como NULL

Indica qué campo de Protobuf oneof se encontró estableciendo un valor enum en una columna especial

Omitir los campos con tipos no compatibles durante la inferencia de esquema del formato Protobuf

Ruta del archivo que se utiliza para registrar errores al leer formatos de texto (CSV, TSV).

Habilita o deshabilita la omisión de datos adicionales durante la inserción.

Al escribir datos, ClickHouse lanza una excepción si los datos de entrada contienen columnas que no existen en la tabla de destino. Si la omisión está habilitada, ClickHouse no inserta los datos adicionales y no lanza ninguna excepción.

Formatos compatibles:

JSONEachRow (y otros formatos JSON)

BSONEachRow (y otros formatos JSON)

TSKV

Todos los formatos con sufijos WithNames/WithNamesAndTypes

MySQLDump

Native

Valores posibles:

0 — Deshabilitado.

1 — Habilitado.

Si está habilitada, ClickHouse intentará inferir el tipo Date a partir de campos de texto durante la inferencia de esquema para formatos de texto. Si todos los campos de una columna de los datos de entrada se interpretan correctamente como fechas, el tipo resultante será Date ; si al menos un campo no se interpreta como fecha, el tipo resultante será String .

Habilitada de forma predeterminada.

Si está habilitado, ClickHouse intentará inferir el tipo DateTime64 a partir de campos de tipo cadena durante la inferencia de esquema para formatos de texto. Si todos los campos de una columna de los datos de entrada se analizaron correctamente como valores datetime, el tipo resultante será DateTime64 ; si al menos un campo no se analizó como datetime, el tipo resultante será String .

Habilitado de forma predeterminada.

Cuando input_format_try_infer_datetimes está habilitado, infiere solo tipos DateTime64, no DateTime

Intenta inferir números de punto flotante en notación exponencial durante la inferencia del esquema en formatos de texto (excepto en JSON, donde los números con exponente siempre se infieren)

Si está habilitado, ClickHouse intentará inferir enteros en lugar de números de coma flotante durante la inferencia del esquema para formatos de texto. Si todos los números de la columna de los datos de entrada son enteros, el tipo de resultado será Int64 ; si al menos uno es de coma flotante, el tipo de resultado será Float64 .

Está habilitado de forma predeterminada.

Si está habilitado, ClickHouse intentará inferir el tipo Variant durante la inferencia de esquema en formatos de texto cuando haya más de un tipo posible para los elementos de columnas/arrays.

Valores posibles:

0 — Deshabilitado.

1 — Habilitado.

Ignora las columnas adicionales en la entrada TSV (si el archivo tiene más columnas de las esperadas) y trata los campos que faltan en la entrada TSV como valores predeterminados.

Si se establece en true, la función file leerá el formato TSV con \r

en lugar de

.

Detecta automáticamente el encabezado con nombres y tipos en formato TSV

Trata los campos vacíos de la entrada TSV como valores predeterminados.

Trata los valores de enum insertados en formatos TSV como índices de enum.

Omite el número especificado de líneas al principio de los datos en formato TSV

Omitir las líneas vacías al final en formato TSV

Utiliza ciertos ajustes y heurísticas para inferir el esquema en el formato TSV

Para el formato Values: al analizar e interpretar expresiones con Template, compruebe el tipo real del literal para evitar posibles problemas de desbordamiento y precisión.

Para el formato Values: si el campo no puede analizarse con el analizador de streaming, se ejecuta el analizador de SQL, se deduce la plantilla de la expresión SQL, se intenta analizar todas las filas usando la plantilla y luego se interpreta la expresión para todas las filas.

Para el formato Values: si el campo no puede analizarse con el analizador de streaming, ejecute el analizador de SQL e intente interpretarlo como una expresión SQL.

Activa o desactiva la comprobación del orden de las columnas al insertar datos.

Para mejorar el rendimiento al insertar, recomendamos desactivar esta comprobación si está seguro de que el orden de las columnas de los datos de entrada es el mismo que en la tabla de destino.

Formatos compatibles:

Valores posibles:

0 — Desactivado.

1 — Activado.

Controla si el analizador del formato debe comprobar que los tipos de datos de entrada coincidan con los de la tabla de destino.

Formatos compatibles:

Valores posibles: