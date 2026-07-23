Ajustes de formato de ClickHouse en el grupo generado format_schema_*.

Estas configuraciones se generan automáticamente a partir del código fuente

Este parámetro es útil cuando se usan formatos que requieren una definición de esquema, como Cap’n Proto Protobuf . El valor depende del formato.

Define el nombre del mensaje requerido en el esquema definido en format_schema . Para mantener la compatibilidad con el formato heredado de format_schema ( file_name:message_name ):

Si no se especifica format_schema_message_name , el nombre del mensaje se infiere a partir de la parte message_name del valor heredado de format_schema .

, el nombre del mensaje se infiere a partir de la parte del valor heredado de . Si se especifica format_schema_message_name mientras se usa el formato heredado, se producirá un error.

Define el origen de format_schema . Posibles valores: