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Estas configuraciones se generan automáticamente a partir del código fuente.

format_schema

Este parámetro es útil cuando se usan formatos que requieren una definición de esquema, como Cap’n Proto o Protobuf. El valor depende del formato.

format_schema_message_name

Define el nombre del mensaje requerido en el esquema definido en format_schema. Para mantener la compatibilidad con el formato heredado de format_schema (file_name:message_name):
  • Si no se especifica format_schema_message_name, el nombre del mensaje se infiere a partir de la parte message_name del valor heredado de format_schema.
  • Si se especifica format_schema_message_name mientras se usa el formato heredado, se producirá un error.

format_schema_source

Define el origen de format_schema. Posibles valores:
  • ‘file’ (predeterminado): format_schema es el nombre de un archivo de esquema ubicado en el directorio format_schemas.
  • ‘string’: format_schema es el contenido literal del esquema.
  • ‘query’: format_schema es una consulta para obtener el esquema. Cuando format_schema_source se establece en ‘query’, se aplican las siguientes condiciones:
  • La consulta debe devolver exactamente un valor: una sola fila con una única columna de tipo cadena.
  • El resultado de la consulta se trata como el contenido del esquema.
  • Este resultado se almacena localmente en caché en el directorio format_schemas.
  • Puede borrar la caché local con el comando: SYSTEM DROP FORMAT SCHEMA CACHE FOR Files.
  • Una vez almacenado en caché, las consultas idénticas no vuelven a ejecutarse para obtener el esquema hasta que la caché se borre explícitamente.
  • Además de los archivos de caché locales, los mensajes Protobuf también se almacenan en la caché en memoria. Incluso después de borrar los archivos de caché locales, la caché en memoria debe borrarse con SYSTEM DROP FORMAT SCHEMA CACHE [FOR Protobuf] para actualizar por completo el esquema.
  • Ejecute la consulta SYSTEM DROP FORMAT SCHEMA CACHE para borrar de una sola vez la caché de los archivos de caché y de los esquemas de mensajes Protobuf.
Última modificación el 23 de julio de 2026