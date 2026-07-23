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Estos ajustes se generan automáticamente a partir del código fuente.

format_custom_escaping_rule

Regla de escapado de campos (para el formato CustomSeparated)

format_custom_field_delimiter

Delimitador entre campos (para el formato CustomSeparated)

format_custom_result_after_delimiter

Sufijo después del conjunto de resultados (para el formato CustomSeparated)

format_custom_result_before_delimiter

Prefijo antes del conjunto de resultados (para el formato CustomSeparated)

format_custom_row_after_delimiter

Delimitador después del campo de la última columna (en el formato CustomSeparated)

format_custom_row_before_delimiter

Delimitador antes del campo de la primera columna (para el formato CustomSeparated)

format_custom_row_between_delimiter

Delimitador entre filas (en el formato CustomSeparated)
Última modificación el 23 de julio de 2026