Configuración del formato de ClickHouse en el grupo generado format_custom_*.

Estos ajustes se generan automáticamente a partir del código fuente

Regla de escapado de campos (para el formato CustomSeparated)

Delimitador entre campos (para el formato CustomSeparated)

Sufijo después del conjunto de resultados (para el formato CustomSeparated)

Prefijo antes del conjunto de resultados (para el formato CustomSeparated)

Delimitador después del campo de la última columna (en el formato CustomSeparated)

Delimitador antes del campo de la primera columna (para el formato CustomSeparated)

Delimitador entre filas (en el formato CustomSeparated)