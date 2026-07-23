Regla de escapado de campos (para el formato CustomSeparated)
format_custom_escaping_rule
Delimitador entre campos (para el formato CustomSeparated)
format_custom_field_delimiter
Sufijo después del conjunto de resultados (para el formato CustomSeparated)
format_custom_result_after_delimiter
Prefijo antes del conjunto de resultados (para el formato CustomSeparated)
format_custom_result_before_delimiter
Delimitador después del campo de la última columna (en el formato CustomSeparated)
format_custom_row_after_delimiter
Delimitador antes del campo de la primera columna (para el formato CustomSeparated)
format_custom_row_before_delimiter
Delimitador entre filas (en el formato CustomSeparated)