Ajustes de formato de ClickHouse en el grupo generado schema_inference_*.

Estos ajustes se generan automáticamente a partir del código fuente

La lista de nombres de columnas y tipos que se usarán como pistas para la inferencia de esquemas en formatos sin esquema.

Ejemplo:

Consulta:

desc format (JSONEachRow, '{"x" : 1, "y" : "String", "z" : "0.0.0.0" }' ) settings schema_inference_hints = 'x UInt8, z IPv4' ;

Resultado:

x UInt8 y Nullable(String) z IPv4

Si schema_inference_hints no tiene el formato correcto, o si contiene un error tipográfico, un tipo de dato incorrecto, etc., se ignorará por completo schema_inference_hints .

Controla si los tipos inferidos se definen como Nullable durante la inferencia de esquemas. Valores posibles:

0 - el tipo inferido nunca será Nullable (use input_format_null_as_default para controlar qué hacer con los valores nulos en este caso),

(use input_format_null_as_default para controlar qué hacer con los valores nulos en este caso), 1 - todos los tipos inferidos serán Nullable ,

, 2 o auto - el tipo inferido será Nullable solo si la columna contiene NULL en una muestra que se analiza durante la inferencia de esquemas o si los metadatos del archivo contienen información sobre la nulabilidad de la columna,

- el tipo inferido será solo si la columna contiene en una muestra que se analiza durante la inferencia de esquemas o si los metadatos del archivo contienen información sobre la nulabilidad de la columna, 3 - la nulabilidad del tipo inferido coincidirá con los metadatos del archivo si el formato la admite (p. ej., Parquet); en caso contrario, siempre será Nullable (p. ej., CSV).

Controla si los tipos JSON inferidos se convierten en Nullable durante la inferencia de esquemas. Si esta configuración está habilitada junto con schema_inference_make_columns_nullable, el tipo JSON inferido será Nullable .

Modo de inferencia de esquemas. ‘default’: asume que todos los archivos tienen el mismo esquema y que este puede inferirse a partir de cualquier archivo; ‘union’: los archivos pueden tener esquemas diferentes y el esquema resultante debe ser una unión de los esquemas de todos los archivos