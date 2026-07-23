Skip to main content
Estos ajustes se generan automáticamente a partir del código fuente.

schema_inference_hints

La lista de nombres de columnas y tipos que se usarán como pistas para la inferencia de esquemas en formatos sin esquema. Ejemplo: Consulta:
Resultado:
Si schema_inference_hints no tiene el formato correcto, o si contiene un error tipográfico, un tipo de dato incorrecto, etc., se ignorará por completo schema&#95;inference&#95;hints.

schema_inference_make_columns_nullable

Controla si los tipos inferidos se definen como Nullable durante la inferencia de esquemas. Valores posibles:
  • 0 - el tipo inferido nunca será Nullable (use input_format_null_as_default para controlar qué hacer con los valores nulos en este caso),
  • 1 - todos los tipos inferidos serán Nullable,
  • 2 o auto - el tipo inferido será Nullable solo si la columna contiene NULL en una muestra que se analiza durante la inferencia de esquemas o si los metadatos del archivo contienen información sobre la nulabilidad de la columna,
  • 3 - la nulabilidad del tipo inferido coincidirá con los metadatos del archivo si el formato la admite (p. ej., Parquet); en caso contrario, siempre será Nullable (p. ej., CSV).

schema_inference_make_json_columns_nullable

Controla si los tipos JSON inferidos se convierten en Nullable durante la inferencia de esquemas. Si esta configuración está habilitada junto con schema_inference_make_columns_nullable, el tipo JSON inferido será Nullable.

schema_inference_mode

Modo de inferencia de esquemas. ‘default’: asume que todos los archivos tienen el mismo esquema y que este puede inferirse a partir de cualquier archivo; ‘union’: los archivos pueden tener esquemas diferentes y el esquema resultante debe ser una unión de los esquemas de todos los archivos
Última modificación el 23 de julio de 2026