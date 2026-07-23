La lista de nombres de columnas y tipos que se usarán como pistas para la inferencia de esquemas en formatos sin esquema. Ejemplo: Consulta:
schema_inference_hints
Resultado:
desc format(JSONEachRow, '{"x" : 1, "y" : "String", "z" : "0.0.0.0" }') settings schema_inference_hints='x UInt8, z IPv4';
x UInt8
y Nullable(String)
z IPv4
Si
schema_inference_hints no tiene el formato correcto, o si contiene un error tipográfico, un tipo de dato incorrecto, etc., se ignorará por completo
schema_inference_hints.
Controla si los tipos inferidos se definen como
schema_inference_make_columns_nullable
Nullable durante la inferencia de esquemas.
Valores posibles:
- 0 - el tipo inferido nunca será
Nullable(use input_format_null_as_default para controlar qué hacer con los valores nulos en este caso),
- 1 - todos los tipos inferidos serán
Nullable,
- 2 o
auto- el tipo inferido será
Nullablesolo si la columna contiene
NULLen una muestra que se analiza durante la inferencia de esquemas o si los metadatos del archivo contienen información sobre la nulabilidad de la columna,
- 3 - la nulabilidad del tipo inferido coincidirá con los metadatos del archivo si el formato la admite (p. ej., Parquet); en caso contrario, siempre será
Nullable(p. ej., CSV).
Controla si los tipos JSON inferidos se convierten en
schema_inference_make_json_columns_nullable
Nullable durante la inferencia de esquemas.
Si esta configuración está habilitada junto con schema_inference_make_columns_nullable, el tipo JSON inferido será
Nullable.
Modo de inferencia de esquemas. ‘default’: asume que todos los archivos tienen el mismo esquema y que este puede inferirse a partir de cualquier archivo; ‘union’: los archivos pueden tener esquemas diferentes y el esquema resultante debe ser una unión de los esquemas de todos los archivos