Permite interpretar valores Bool dentro del tipo Variant a partir de valores Bool especiales en texto, como “on”, “off”, “enable”, “disable”, etc.
allow_special_bool_values_inside_variant
Lanza una excepción durante la conversión de Numbers a Enum si el valor no existe en Enum. Valores posibles:
check_conversion_from_numbers_to_enum
- 0 — Deshabilitado.
- 1 — Habilitado.
CREATE TABLE tab (
val Enum('first' = 1, 'second' = 2, 'third' = 3)
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO tab SETTINGS check_conversion_from_numbers_to_enum = 1 VALUES (4); -- returns an error
La lista de nombres de columnas que se usarán para la inferencia de esquemas en formatos sin nombres de columna. Formato: ‘column1,column2,column3,…‘
column_names_for_schema_inference
Método para escribir errores en la salida de texto.
errors_output_format
Habilita o deshabilita la inserción en un segmento aleatorio de una tabla Distributed cuando no hay una clave de distribución. De forma predeterminada, al insertar datos en una tabla
insert_distributed_one_random_shard
Distributed con más de un segmento, el servidor ClickHouse rechazará cualquier solicitud de inserción si no se ha definido una clave de distribución. Cuando
insert_distributed_one_random_shard = 1, se permiten las inserciones y los datos se redirigen aleatoriamente entre todos los segmentos.
Valores posibles:
- 0 — La inserción se rechaza si hay varios segmentos y no se proporciona ninguna clave de distribución.
- 1 — La inserción se realiza aleatoriamente entre todos los segmentos disponibles cuando no se proporciona ninguna clave de distribución.
Permite elegir distintos formatos de salida para la representación textual de los tipos interval. Posibles valores:
interval_output_format
-
kusto- formato de salida de estilo KQL. ClickHouse genera intervals en formato KQL. Por ejemplo,
toIntervalDay(2)se formatearía como
2.00:00:00. Tenga en cuenta que, para los tipos interval de longitud variable (es decir,
IntervalMonthy
IntervalYear), se tiene en cuenta el número medio de segundos por interval.
-
numeric- formato de salida numérico. ClickHouse genera intervals según su representación numérica subyacente. Por ejemplo,
toIntervalDay(2)se formatearía como
2.
Crea automáticamente los directorios padre al usar INTO OUTFILE si aún no existen.
into_outfile_create_parent_directories
Si está habilitada, se escaparán los puntos de las claves JSON durante el análisis.
json_type_escape_dots_in_keys
El número máximo de subcolumnas dinámicas que se pueden crear en cada columna durante el análisis de una columna JSON. Permite controlar el número de subcolumnas dinámicas durante el análisis, independientemente de los parámetros dinámicos especificados en el tipo de datos.
max_dynamic_subcolumns_in_json_type_parsing
Usa el algoritmo de análisis preciso de
precise_float_parsing
float, que siempre devuelve el valor representable más cercano al valor de entrada. Cuando está deshabilitado, se utiliza un algoritmo más rápido pero menos preciso, que puede diferir del resultado preciso en los bits menos significativos.
Valida el uso de tipos experimentales y sospechosos en tipos anidados como Array/Map/Tuple