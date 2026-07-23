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Estas configuraciones se generan automáticamente a partir del archivo fuente.

allow_special_bool_values_inside_variant

Permite interpretar valores Bool dentro del tipo Variant a partir de valores Bool especiales en texto, como “on”, “off”, “enable”, “disable”, etc.

check_conversion_from_numbers_to_enum

Lanza una excepción durante la conversión de Numbers a Enum si el valor no existe en Enum. Valores posibles:
  • 0 — Deshabilitado.
  • 1 — Habilitado.
Ejemplo

column_names_for_schema_inference

La lista de nombres de columnas que se usarán para la inferencia de esquemas en formatos sin nombres de columna. Formato: ‘column1,column2,column3,…‘

errors_output_format

Método para escribir errores en la salida de texto.

insert_distributed_one_random_shard

Habilita o deshabilita la inserción en un segmento aleatorio de una tabla Distributed cuando no hay una clave de distribución. De forma predeterminada, al insertar datos en una tabla Distributed con más de un segmento, el servidor ClickHouse rechazará cualquier solicitud de inserción si no se ha definido una clave de distribución. Cuando insert_distributed_one_random_shard = 1, se permiten las inserciones y los datos se redirigen aleatoriamente entre todos los segmentos. Valores posibles:
  • 0 — La inserción se rechaza si hay varios segmentos y no se proporciona ninguna clave de distribución.
  • 1 — La inserción se realiza aleatoriamente entre todos los segmentos disponibles cuando no se proporciona ninguna clave de distribución.

interval_output_format

Permite elegir distintos formatos de salida para la representación textual de los tipos interval. Posibles valores:
  • kusto - formato de salida de estilo KQL. ClickHouse genera intervals en formato KQL. Por ejemplo, toIntervalDay(2) se formatearía como 2.00:00:00. Tenga en cuenta que, para los tipos interval de longitud variable (es decir, IntervalMonth y IntervalYear), se tiene en cuenta el número medio de segundos por interval.
  • numeric - formato de salida numérico. ClickHouse genera intervals según su representación numérica subyacente. Por ejemplo, toIntervalDay(2) se formatearía como 2.
Véase también:

into_outfile_create_parent_directories

Crea automáticamente los directorios padre al usar INTO OUTFILE si aún no existen.

json_type_escape_dots_in_keys

Si está habilitada, se escaparán los puntos de las claves JSON durante el análisis.

max_dynamic_subcolumns_in_json_type_parsing

El número máximo de subcolumnas dinámicas que se pueden crear en cada columna durante el análisis de una columna JSON. Permite controlar el número de subcolumnas dinámicas durante el análisis, independientemente de los parámetros dinámicos especificados en el tipo de datos.

precise_float_parsing

Usa el algoritmo de análisis preciso de float, que siempre devuelve el valor representable más cercano al valor de entrada. Cuando está deshabilitado, se utiliza un algoritmo más rápido pero menos preciso, que puede diferir del resultado preciso en los bits menos significativos.

validate_experimental_and_suspicious_types_inside_nested_types

Valida el uso de tipos experimentales y sospechosos en tipos anidados como Array/Map/Tuple
Última modificación el 23 de julio de 2026