Configuración de formato de ClickHouse en el grupo generado «Otros».

Estas configuraciones se generan automáticamente a partir del archivo fuente

Permite interpretar valores Bool dentro del tipo Variant a partir de valores Bool especiales en texto, como “on”, “off”, “enable”, “disable”, etc.

Lanza una excepción durante la conversión de Numbers a Enum si el valor no existe en Enum.

Valores posibles:

0 — Deshabilitado.

1 — Habilitado.

Ejemplo

CREATE TABLE tab ( val Enum('first' = 1, 'second' = 2, 'third' = 3) ) ENGINE = Memory; INSERT INTO tab SETTINGS check_conversion_from_numbers_to_enum = 1 VALUES (4); -- returns an error

La lista de nombres de columnas que se usarán para la inferencia de esquemas en formatos sin nombres de columna. Formato: ‘column1,column2,column3,…‘

Método para escribir errores en la salida de texto.

Habilita o deshabilita la inserción en un segmento aleatorio de una tabla Distributed cuando no hay una clave de distribución.

De forma predeterminada, al insertar datos en una tabla Distributed con más de un segmento, el servidor ClickHouse rechazará cualquier solicitud de inserción si no se ha definido una clave de distribución. Cuando insert_distributed_one_random_shard = 1 , se permiten las inserciones y los datos se redirigen aleatoriamente entre todos los segmentos.

Valores posibles:

0 — La inserción se rechaza si hay varios segmentos y no se proporciona ninguna clave de distribución.

1 — La inserción se realiza aleatoriamente entre todos los segmentos disponibles cuando no se proporciona ninguna clave de distribución.

Permite elegir distintos formatos de salida para la representación textual de los tipos interval.

Posibles valores:

kusto - formato de salida de estilo KQL. toIntervalDay(2) se formatearía como 2.00:00:00 . Tenga en cuenta que, para los tipos interval de longitud variable (es decir, IntervalMonth y IntervalYear ), se tiene en cuenta el número medio de segundos por interval. ClickHouse genera intervals en formato KQL . Por ejemplo,se formatearía como. Tenga en cuenta que, para los tipos interval de longitud variable (es decir,), se tiene en cuenta el número medio de segundos por interval.

numeric - formato de salida numérico. ClickHouse genera intervals según su representación numérica subyacente. Por ejemplo, toIntervalDay(2) se formatearía como 2 .

Véase también:

Crea automáticamente los directorios padre al usar INTO OUTFILE si aún no existen.

Si está habilitada, se escaparán los puntos de las claves JSON durante el análisis.

El número máximo de subcolumnas dinámicas que se pueden crear en cada columna durante el análisis de una columna JSON. Permite controlar el número de subcolumnas dinámicas durante el análisis, independientemente de los parámetros dinámicos especificados en el tipo de datos.

Usa el algoritmo de análisis preciso de float , que siempre devuelve el valor representable más cercano al valor de entrada. Cuando está deshabilitado, se utiliza un algoritmo más rápido pero menos preciso, que puede diferir del resultado preciso en los bits menos significativos.

Valida el uso de tipos experimentales y sospechosos en tipos anidados como Array/Map/Tuple