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Estos ajustes se generan automáticamente a partir del código fuente.

type_json_allow_duplicated_key_with_literal_and_nested_object

Cuando está habilitado, se permite analizar JSON como {"a" : 42, "a" : {"b" : 42}}, en los que alguna clave está duplicada, pero una de ellas es un objeto anidado.

type_json_skip_duplicated_paths

Si está habilitado, al analizar un objeto JSON en el tipo JSON se ignorarán las rutas duplicadas y solo se insertará la primera en lugar de una excepció

type_json_skip_invalid_typed_paths

Cuando está habilitada, los campos con valores que no pueden convertirse al tipo declarado en columnas de tipo JSON con rutas tipadas se omiten en lugar de generar un error. Los campos omitidos se tratan como ausentes y usarán valores predeterminados/NULL según la definición de la ruta tipada. Esta configuración solo se aplica a columnas de tipo JSON (por ejemplo, JSON(a Int64, b String)) donde rutas específicas tienen tipos declarados. No se aplica a los formatos de entrada JSON normales, como JSONEachRow, al insertar en columnas tipadas normales. Valores posibles:
  • 0 — Deshabilitar (generar un error en caso de incompatibilidad de tipo).
  • 1 — Habilitar (omitir el campo en caso de incompatibilidad de tipo).

type_json_use_partial_match_to_skip_paths_by_regexp

Cuando está habilitado, al analizar un objeto JSON en el tipo JSON, las expresiones regulares especificadas mediante SKIP REGEXP requerirán una coincidencia parcial para omitir una ruta. Cuando está deshabilitado, se requerirá una coincidencia completa.
Última modificación el 23 de julio de 2026