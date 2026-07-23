Cuando está habilitado, se permite analizar JSON como
type_json_allow_duplicated_key_with_literal_and_nested_object
{"a" : 42, "a" : {"b" : 42}}, en los que alguna clave está duplicada, pero una de ellas es un objeto anidado.
Si está habilitado, al analizar un objeto JSON en el tipo JSON se ignorarán las rutas duplicadas y solo se insertará la primera en lugar de una excepció
type_json_skip_duplicated_paths
Cuando está habilitada, los campos con valores que no pueden convertirse al tipo declarado en columnas de tipo JSON con rutas tipadas se omiten en lugar de generar un error. Los campos omitidos se tratan como ausentes y usarán valores predeterminados/NULL según la definición de la ruta tipada. Esta configuración solo se aplica a columnas de tipo JSON (por ejemplo, JSON(a Int64, b String)) donde rutas específicas tienen tipos declarados. No se aplica a los formatos de entrada JSON normales, como JSONEachRow, al insertar en columnas tipadas normales. Valores posibles:
type_json_skip_invalid_typed_paths
- 0 — Deshabilitar (generar un error en caso de incompatibilidad de tipo).
- 1 — Habilitar (omitir el campo en caso de incompatibilidad de tipo).
Cuando está habilitado, al analizar un objeto JSON en el tipo JSON, las expresiones regulares especificadas mediante SKIP REGEXP requerirán una coincidencia parcial para omitir una ruta. Cuando está deshabilitado, se requerirá una coincidencia completa.