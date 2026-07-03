JSONEachRow (
NDJSON). Este formato interpreta las claves de cada línea JSON como columnas. Por ejemplo:
SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/pypi/json/*.json.gz', JSONEachRow)
LIMIT 5
Aunque este suele ser el formato más habitual para JSON, encontrará otros formatos o necesitará leer el JSON como un solo objeto. A continuación, proporcionamos ejemplos de cómo leer y cargar JSON en otros formatos habituales.
┌───────date─┬─country_code─┬─project────────────┬─type────────┬─installer────┬─python_minor─┬─system─┬─version─┐
│ 2022-11-15 │ CN │ clickhouse-connect │ bdist_wheel │ bandersnatch │ │ │ 0.2.8 │
│ 2022-11-15 │ CN │ clickhouse-connect │ bdist_wheel │ bandersnatch │ │ │ 0.2.8 │
│ 2022-11-15 │ CN │ clickhouse-connect │ bdist_wheel │ bandersnatch │ │ │ 0.2.8 │
│ 2022-11-15 │ CN │ clickhouse-connect │ bdist_wheel │ bandersnatch │ │ │ 0.2.8 │
│ 2022-11-15 │ CN │ clickhouse-connect │ bdist_wheel │ bandersnatch │ │ │ 0.2.8 │
└────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴────────┴─────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.449 sec.
Nuestros ejemplos anteriores muestran cómo
Leer JSON como un objeto
JSONEachRow lee JSON delimitado por saltos de línea, con cada línea interpretada como un objeto independiente asignado a una fila de la tabla y cada clave a una columna. Esto es ideal cuando el JSON es predecible y cada columna tiene un único tipo.
En cambio,
JSONAsObject trata cada línea como un único objeto
JSON y lo almacena en una sola columna, de tipo
JSON, por lo que resulta más adecuado para payloads JSON anidados y para casos en los que las claves son dinámicas y pueden tener más de un tipo.
Use
JSONEachRow para inserciones por fila y
JSONAsObject para almacenar datos JSON flexibles o dinámicos.
Compare el ejemplo anterior con la siguiente consulta, que lee los mismos datos como un objeto JSON por línea:
SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/pypi/json/*.json.gz', JSONAsObject)
LIMIT 5
┌─json─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ {"country_code":"CN","date":"2022-11-15","installer":"bandersnatch","project":"clickhouse-connect","python_minor":"","system":"","type":"bdist_wheel","version":"0.2.8"} │
│ {"country_code":"CN","date":"2022-11-15","installer":"bandersnatch","project":"clickhouse-connect","python_minor":"","system":"","type":"bdist_wheel","version":"0.2.8"} │
│ {"country_code":"CN","date":"2022-11-15","installer":"bandersnatch","project":"clickhouse-connect","python_minor":"","system":"","type":"bdist_wheel","version":"0.2.8"} │
│ {"country_code":"CN","date":"2022-11-15","installer":"bandersnatch","project":"clickhouse-connect","python_minor":"","system":"","type":"bdist_wheel","version":"0.2.8"} │
│ {"country_code":"CN","date":"2022-11-15","installer":"bandersnatch","project":"clickhouse-connect","python_minor":"","system":"","type":"bdist_wheel","version":"0.2.8"} │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.338 sec.
JSONAsObject es útil para insertar filas en una tabla mediante una única columna de objeto JSON, p. ej.
CREATE TABLE pypi
(
`json` JSON
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
INSERT INTO pypi SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/pypi/json/*.json.gz', JSONAsObject)
LIMIT 5;
SELECT *
FROM pypi
LIMIT 2;
El formato
┌─json─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ {"country_code":"CN","date":"2022-11-15","installer":"bandersnatch","project":"clickhouse-connect","python_minor":"","system":"","type":"bdist_wheel","version":"0.2.8"} │
│ {"country_code":"CN","date":"2022-11-15","installer":"bandersnatch","project":"clickhouse-connect","python_minor":"","system":"","type":"bdist_wheel","version":"0.2.8"} │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
2 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.
JSONAsObject también puede ser útil para leer JSON delimitado por saltos de línea cuando la estructura de los objetos no es uniforme. Por ejemplo, si una clave varía de tipo entre filas (a veces puede ser una cadena y otras, un objeto). En esos casos, ClickHouse no puede inferir un esquema estable con
JSONEachRow, y
JSONAsObject permite ingestar los datos sin aplicar una validación estricta de tipos, almacenando cada fila JSON completa en una sola columna. Por ejemplo, observe cómo
JSONEachRow falla en el siguiente ejemplo:
SELECT count()
FROM s3('https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/bluesky/file_0001.json.gz', 'JSONEachRow')
En cambio,
Elapsed: 1.198 sec.
Received exception from server (version 24.12.1):
Code: 636. DB::Exception: Received from sql-clickhouse.clickhouse.com:9440. DB::Exception: The table structure cannot be extracted from a JSONEachRow format file. Error:
Code: 117. DB::Exception: JSON objects have ambiguous data: in some objects path 'record.subject' has type 'String' and in some - 'Tuple(`$type` String, cid String, uri String)'. You can enable setting input_format_json_use_string_type_for_ambiguous_paths_in_named_tuples_inference_from_objects to use String type for path 'record.subject'. (INCORRECT_DATA) (version 24.12.1.18239 (official build))
To increase the maximum number of rows/bytes to read for structure determination, use setting input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference/input_format_max_bytes_to_read_for_schema_inference.
You can specify the structure manually: (in file/uri bluesky/file_0001.json.gz). (CANNOT_EXTRACT_TABLE_STRUCTURE)
JSONAsObject puede usarse en este caso, ya que el tipo
JSON admite varios tipos para una misma subcolumna.
SELECT count()
FROM s3('https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/bluesky/file_0001.json.gz', 'JSONAsObject')
┌─count()─┐
│ 1000000 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.480 sec. Processed 1.00 million rows, 256.00 B (2.08 million rows/s., 533.76 B/s.)
Una de las formas más habituales de los datos JSON consiste en tener una lista de objetos JSON dentro de un array JSON, como en este ejemplo:
Array de objetos JSON
Vamos a crear una tabla para este tipo de datos:
> cat list.json
[
{
"path": "Akiba_Hebrew_Academy",
"month": "2017-08-01",
"hits": 241
},
{
"path": "Aegithina_tiphia",
"month": "2018-02-01",
"hits": 34
},
...
]
Para importar una lista de objetos JSON, podemos usar el formato
CREATE TABLE sometable
(
`path` String,
`month` Date,
`hits` UInt32
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple(month, path)
JSONEachRow (insertando datos del archivo list.json):
Hemos utilizado una cláusula FROM INFILE para cargar datos desde un archivo local, y podemos ver que la importación se realizó correctamente:
INSERT INTO sometable
FROM INFILE 'list.json'
FORMAT JSONEachRow
SELECT *
FROM sometable
┌─path──────────────────────┬──────month─┬─hits─┐
│ 1971-72_Utah_Stars_season │ 2016-10-01 │ 1 │
│ Akiba_Hebrew_Academy │ 2017-08-01 │ 241 │
│ Aegithina_tiphia │ 2018-02-01 │ 34 │
└───────────────────────────┴────────────┴──────┘
En algunos casos, la lista de objetos JSON puede codificarse como propiedades del objeto en lugar de elementos del array (consulta objects.json para ver un ejemplo):
Claves de los objetos JSON
cat objects.json
ClickHouse puede cargar datos a partir de este tipo de datos usando el formato
{
"a": {
"path":"April_25,_2017",
"month":"2018-01-01",
"hits":2
},
"b": {
"path":"Akahori_Station",
"month":"2016-06-01",
"hits":11
},
...
}
JSONObjectEachRow:
INSERT INTO sometable FROM INFILE 'objects.json' FORMAT JSONObjectEachRow;
SELECT * FROM sometable;
┌─path────────────┬──────month─┬─hits─┐
│ Abducens_palsy │ 2016-05-01 │ 28 │
│ Akahori_Station │ 2016-06-01 │ 11 │
│ April_25,_2017 │ 2018-01-01 │ 2 │
└─────────────────┴────────────┴──────┘
Supongamos que también queremos guardar en la tabla los valores de las claves del objeto padre. En este caso, podemos usar la siguiente opción para definir el nombre de la columna en la que queremos que se guarden esos valores de clave:
Especificar los valores de clave del objeto padre
Ahora podemos comprobar qué datos se cargarán desde el archivo JSON original usando la función
SET format_json_object_each_row_column_for_object_name = 'id'
file():
SELECT * FROM file('objects.json', JSONObjectEachRow)
Observa cómo la columna
┌─id─┬─path────────────┬──────month─┬─hits─┐
│ a │ April_25,_2017 │ 2018-01-01 │ 2 │
│ b │ Akahori_Station │ 2016-06-01 │ 11 │
│ c │ Abducens_palsy │ 2016-05-01 │ 28 │
└────┴─────────────────┴────────────┴──────┘
id se ha rellenado correctamente con los valores de las claves.
A veces, para ahorrar espacio, los archivos JSON se codifican como arrays en lugar de objetos. En este caso, trabajamos con una lista de arrays JSON:
Arrays JSON
cat arrays.json
En este caso, ClickHouse cargará estos datos y asignará cada valor a la columna correspondiente en función de su posición en el array. Para ello, usamos el formato
["Akiba_Hebrew_Academy", "2017-08-01", 241],
["Aegithina_tiphia", "2018-02-01", 34],
["1971-72_Utah_Stars_season", "2016-10-01", 1]
JSONCompactEachRow:
SELECT * FROM sometable
┌─c1────────────────────────┬─────────c2─┬──c3─┐
│ Akiba_Hebrew_Academy │ 2017-08-01 │ 241 │
│ Aegithina_tiphia │ 2018-02-01 │ 34 │
│ 1971-72_Utah_Stars_season │ 2016-10-01 │ 1 │
└───────────────────────────┴────────────┴─────┘
En algunos casos, los datos pueden codificarse por columnas en lugar de por filas. En este caso, un objeto JSON principal contiene columnas con valores. Echa un vistazo al siguiente archivo:
Importación de columnas individuales a partir de arrays JSON
cat columns.json
ClickHouse usa el formato
{
"path": ["2007_Copa_America", "Car_dealerships_in_the_USA", "Dihydromyricetin_reductase"],
"month": ["2016-07-01", "2015-07-01", "2015-07-01"],
"hits": [178, 11, 1]
}
JSONColumns para analizar datos con este formato:
SELECT * FROM file('columns.json', JSONColumns)
También se admite un formato más compacto cuando se trabaja con un array de columnas en lugar de un objeto, con el formato
┌─path───────────────────────┬──────month─┬─hits─┐
│ 2007_Copa_America │ 2016-07-01 │ 178 │
│ Car_dealerships_in_the_USA │ 2015-07-01 │ 11 │
│ Dihydromyricetin_reductase │ 2015-07-01 │ 1 │
└────────────────────────────┴────────────┴──────┘
JSONCompactColumns:
SELECT * FROM file('columns-array.json', JSONCompactColumns)
┌─c1──────────────┬─────────c2─┬─c3─┐
│ Heidenrod │ 2017-01-01 │ 10 │
│ Arthur_Henrique │ 2016-11-01 │ 12 │
│ Alan_Ebnother │ 2015-11-01 │ 66 │
└─────────────────┴────────────┴────┘
En algunos casos, puede que quiera guardar objetos JSON en una sola columna
Guardar objetos JSON en lugar de analizarlos
String (o
JSON) en lugar de analizarlos. Esto puede ser útil al trabajar con una lista de objetos JSON con estructuras diferentes. Tomemos este archivo como ejemplo, donde tenemos varios objetos JSON distintos dentro de una lista principal:
cat custom.json
Queremos guardar los objetos JSON originales en la siguiente tabla:
[
{"name": "Joe", "age": 99, "type": "person"},
{"url": "/my.post.MD", "hits": 1263, "type": "post"},
{"message": "Warning on disk usage", "type": "log"}
]
Ahora podemos cargar datos desde el archivo en esta tabla usando el formato
CREATE TABLE events
(
`data` String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY ()
JSONAsString para conservar los objetos JSON en lugar de analizarlos:
Y podemos usar las funciones JSON para consultar los objetos guardados:
INSERT INTO events (data)
FROM INFILE 'custom.json'
FORMAT JSONAsString
SELECT
JSONExtractString(data, 'type') AS type,
data
FROM events
Ten en cuenta que
┌─type───┬─data─────────────────────────────────────────────────┐
│ person │ {"name": "Joe", "age": 99, "type": "person"} │
│ post │ {"url": "/my.post.MD", "hits": 1263, "type": "post"} │
│ log │ {"message": "Warning on disk usage", "type": "log"} │
└────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘
JSONAsString funciona perfectamente en los casos en los que tenemos archivos con formato de un objeto JSON por línea (que normalmente se usan con el formato
JSONEachRow).
En los casos en los que trabajamos con objetos JSON anidados, también podemos definir un esquema explícito y usar tipos complejos (
Esquema para objetos anidados
Array,
JSON o
Tuple) para cargar los datos:
SELECT *
FROM file('list-nested.json', JSONEachRow, 'page Tuple(path String, title String, owner_id UInt16), month Date, hits UInt32')
LIMIT 1
┌─page───────────────────────────────────────────────┬──────month─┬─hits─┐
│ ('Akiba_Hebrew_Academy','Akiba Hebrew Academy',12) │ 2017-08-01 │ 241 │
└────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────┘
Podemos hacer referencia a claves JSON anidadas habilitando la siguiente opción de configuración:
Acceso a objetos JSON anidados
Esto nos permite hacer referencia a las claves de objetos JSON anidados con notación de punto (recuerda encerrarlas entre acentos graves para que funcione):
SET input_format_import_nested_json = 1
SELECT *
FROM file('list-nested.json', JSONEachRow, '`page.owner_id` UInt32, `page.title` String, month Date, hits UInt32')
LIMIT 1
De este modo, podemos aplanar objetos JSON anidados o usar algunos valores anidados para guardarlos en columnas independientes.
┌─page.owner_id─┬─page.title───────────┬──────month─┬─hits─┐
│ 12 │ Akiba Hebrew Academy │ 2017-08-01 │ 241 │
└───────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────┘
De forma predeterminada, ClickHouse ignora las columnas desconocidas al importar datos JSON. Intentemos importar el archivo original en la tabla sin la columna
Ignorar columnas desconocidas
month:
Todavía podemos insertar los datos JSON originales con 3 columnas en esta tabla:
CREATE TABLE shorttable
(
`path` String,
`hits` UInt32
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY path
INSERT INTO shorttable FROM INFILE 'list.json' FORMAT JSONEachRow;
SELECT * FROM shorttable
ClickHouse ignorará las columnas desconocidas al importar. Esto puede desactivarse con la opción de configuración input_format_skip_unknown_fields:
┌─path──────────────────────┬─hits─┐
│ 1971-72_Utah_Stars_season │ 1 │
│ Aegithina_tiphia │ 34 │
│ Akiba_Hebrew_Academy │ 241 │
└───────────────────────────┴──────┘
SET input_format_skip_unknown_fields = 0;
INSERT INTO shorttable FROM INFILE 'list.json' FORMAT JSONEachRow;
ClickHouse generará excepciones cuando haya inconsistencias entre el JSON y la estructura de columnas de la tabla.
Ok.
Exception on client:
Code: 117. DB::Exception: Unknown field found while parsing JSONEachRow format: month: (in file/uri /data/clickhouse/user_files/list.json): (at row 1)
ClickHouse permite exportar datos a archivos codificados en BSON e importarlos desde ellos. Este formato lo utilizan algunos DBMS, por ejemplo, la base de datos MongoDB. Para importar datos BSON, usamos el formato BSONEachRow. Importemos los datos desde este archivo BSON:
BSON
SELECT * FROM file('data.bson', BSONEachRow)
También podemos exportar archivos BSON usando el mismo formato:
┌─path──────────────────────┬─month─┬─hits─┐
│ Bob_Dolman │ 17106 │ 245 │
│ 1-krona │ 17167 │ 4 │
│ Ahmadabad-e_Kalij-e_Sofla │ 17167 │ 3 │
└───────────────────────────┴───────┴──────┘
Después de eso, nuestros datos se habrán exportado al archivo
SELECT *
FROM sometable
INTO OUTFILE 'out.bson'
FORMAT BSONEachRow
out.bson.