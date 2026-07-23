Estos ajustes se generan automáticamente a partir del código fuente

Habilita o deshabilita la visualización de secretos en las consultas SHOW y SELECT de tablas, bases de datos, funciones de tabla y diccionarios.

Posibles valores:

0 — Deshabilitado.

1 — Habilitado.

Controla si el formato GeoJSON aplica la validación geométrica de RFC 7946 en ambos sentidos.

Cuando está habilitado (valor predeterminado), se rechaza cualquier geometría que infrinja las reglas de forma de GeoJSON: un LineString (o una línea de un MultiLineString ) con menos de dos puntos; un anillo de Polygon o MultiPolygon con menos de cuatro puntos, o cuyo primer y último punto sean distintos (un anillo no cerrado); o un MultiLineString , Polygon o MultiPolygon vacío. Esto se aplica tanto al leer (se rechaza ese documento) como al escribir (se rechaza ese valor de ClickHouse en lugar de generar un documento que el formato de entrada rechazaría).

Cuando está deshabilitado, estas reglas de forma no se aplican: esas geometrías se leen tal cual y se escriben tal cual, por lo que las geometrías degeneradas conservan el round-trip, pero puede que el documento generado no sea un GeoJSON válido.

La validación es solo estructural: comprueba el recuento de puntos y el cierre de los anillos. No inspecciona la corrección geométrica de una forma: no se aplica la orientación del anillo (regla de la mano derecha / orden de winding), y se aceptan geometrías estructuralmente válidas pero geométricamente degeneradas, como un polígono de área cero, un anillo autointersectante o un polígono cuyos huecos están fuera de su anillo exterior. Las coordenadas no finitas ( NaN , Inf ) siempre se rechazan independientemente de esta configuración, porque no pueden representarse como números JSON.

row_{i} como nombres de los objetos. El nombre de la columna que se usará para almacenar o escribir nombres de objetos en el formato JSONObjectEachRow . El tipo de la columna debe ser String. Si el valor está vacío, se usarán los nombres predeterminadoscomo nombres de los objetos.

Usa Protobuf autogenerado cuando no se haya establecido format_schema

Representación personalizada de NULL en el formato TSV