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Estos ajustes se generan automáticamente a partir del código fuente.

output_format_always_write_decimal_point_in_float_and_decimal

Muestra siempre un punto decimal en números de coma flotante y Decimal en formatos de texto, incluso cuando el valor es un número entero. Por ejemplo, muestra 1. en lugar de 1. Desactivado de forma predeterminada.

output_format_arrow_compression_method

Método de compresión para el formato de salida Arrow. Códecs compatibles: lz4_frame, zstd, none (sin comprimir)

output_format_arrow_date_as_uint16

Escribe los valores de Date como números simples de 16 bits (que se vuelven a leer como UInt16), en lugar de convertirlos a un tipo Arrow DATE32 de 32 bits (que se vuelve a leer como Date32).

output_format_arrow_fixed_string_as_fixed_byte_array

Usa el tipo Arrow FIXED_SIZE_BINARY en lugar de Binary para las columnas FixedString.

output_format_arrow_low_cardinality_as_dictionary

Habilita el tipo LowCardinality de salida como tipo Diccionario de Arrow

output_format_arrow_string_as_string

Usar el tipo Arrow String en lugar de Binary para las columnas String

output_format_arrow_unsupported_types_as_binary

Genera como datos binarios sin procesar los tipos de Output que no tienen conversión. Si es false, esos tipos generarían la excepción UNKNOWN_TYPE.

output_format_arrow_use_64_bit_indexes_for_dictionary

Usa siempre enteros de 64 bits para los índices de diccionario en formato Arrow

output_format_arrow_use_native_writer

Use el escritor nativo de ClickHouse para los formatos Arrow y ArrowStream en lugar del que se basa en la biblioteca Apache Arrow.

output_format_arrow_use_signed_indexes_for_dictionary

Usar enteros con signo para los índices de diccionario en formato Arrow

output_format_avro_codec

Códec de compresión utilizado para la salida. Valores posibles: ‘null’, ‘deflate’, ‘snappy’, ‘zstd’.

output_format_avro_confluent_subject

Para el formato de salida AvroConfluent: el nombre del subject con el que se registra el esquema en Confluent Schema Registry. Obligatorio al escribir salida AvroConfluent.

output_format_avro_rows_in_file

Número máximo de filas en un archivo (si el almacenamiento lo permite)

output_format_avro_string_column_pattern

Para el formato Avro: expresión regular de las columnas String que se deben seleccionar como cadenas AVRO.

output_format_avro_sync_interval

Intervalo de sincronización en bytes.

output_format_binary_encode_types_in_binary_format

Escribe los tipos de datos en formato binario en lugar de los nombres de tipo en el formato de salida RowBinaryWithNamesAndTypes

output_format_binary_write_json_as_string

Escribe valores del tipo de datos JSON como valores String JSON en el formato de salida RowBinary.

output_format_bson_string_as_string

Utiliza el tipo String de BSON en lugar de Binary para las columnas String.

output_format_compression_level

Nivel de compresión predeterminado si la salida de la consulta está comprimida. La configuración se aplica cuando la consulta SELECT incluye INTO OUTFILE o al escribir en las funciones de tabla file, url, hdfs, s3 o azureBlobStorage. Posibles valores: de 1 a 22

output_format_compression_zstd_window_log

Puede usarse cuando el método de compresión de salida es zstd. Si es mayor que 0, esta configuración establece explícitamente el tamaño de la ventana de compresión (potencia de 2) y habilita el modo de largo alcance para la compresión zstd. Esto puede ayudar a conseguir un mejor ratio de compresión. Valores posibles: números no negativos. Tenga en cuenta que, si el valor es demasiado pequeño o demasiado grande, zstdlib lanzará una excepción. Los valores típicos van de 20 (tamaño de la ventana = 1MB) a 30 (tamaño de la ventana = 1GB).

output_format_csv_crlf_end_of_line

Si se establece como true, el final de línea en formato CSV será \r\n en lugar de \n.

output_format_csv_header_serialize_tuple_into_separate_columns

Cuando output_format_csv_serialize_tuple_into_separate_columns está habilitado, las filas de encabezado de CSVWithNames y CSVWithNamesAndTypes aplanan cada columna Tuple en sus campos hoja (nombres con puntos como t.a, t.b y los nombres de los tipos hoja), de modo que el encabezado tenga el mismo número de columnas que los datos. En CustomSeparated*, este aplanado se aplica solo cuando format_custom_escaping_rule = 'CSV' y format_custom_field_delimiter es un único carácter igual a format_csv_delimiter; en caso contrario (por ejemplo, el delimitador de tabulación predeterminado o format_custom_field_delimiter = '|'), el encabezado permanece sin aplanar para que siga coincidiendo con los datos. Establézcalo en 0 para mantener el comportamiento anterior, en el que el encabezado conserva el único nombre y tipo Tuple de nivel superior. Nota: un encabezado aplanado no se vuelve a leer en un Tuple por nombre cuando input_format_with_names_use_header = 1. Para volver a leer esos datos en un Tuple, establezca esta configuración en 0 en la salida, o léalos con input_format_with_names_use_header = 0 (y, para los formatos *WithNamesAndTypes CSVWithNamesAndTypes y CustomSeparatedWithNamesAndTypes, también input_format_with_types_use_header = 0, ya que, de lo contrario, la fila de tipos aplanada se valida con respecto al único campo de entrada Tuple de nivel superior y se rechaza).

output_format_csv_serialize_tuple_into_separate_columns

Si se establece en true, las tuplas en formato CSV se serializan en columnas separadas (es decir, se pierde su anidamiento dentro de la tupla)

output_format_decimal_trailing_zeros

Muestra ceros finales al imprimir valores Decimal. P. ej., 1.230000 en lugar de 1.23. Desactivado de forma predeterminada.

output_format_float_precision

Cuando no es cero, formatea la salida de coma flotante (Float32, Float64, BFloat16) con como máximo esta cantidad de dígitos después del punto decimal (se eliminan los ceros finales). Cuando es 0 (el valor predeterminado), usa la representación de ida y vuelta más corta. Los valores demasiado grandes para la notación fija, y los valores cuya magnitud es tan pequeña que al redondearlos a la precisión solicitada se perderían todos los dígitos significativos (la mantisa pasaría a ser ±0), se emiten en notación científica. En estos casos de fallback, la mantisa puede incluir más dígitos fraccionarios que la cantidad solicitada. Rango válido: de 0 a 100.

output_format_image_height

La altura, en píxeles, de la imagen de salida para formatos de salida de imagen como PNG. Valor predeterminado: 1024.

output_format_image_terminal_mode

Para formatos de salida de imagen como PNG, muestra la imagen directamente en el terminal mediante un protocolo de imagen en línea, en lugar de escribir los bytes sin procesar de la imagen. Valores posibles:
  • “ (vacío) — escribe los bytes sin procesar de la imagen (valor predeterminado).
  • iterm — usa el protocolo de imagen en línea de iTerm2.
  • kitty — usa el protocolo gráfico de Kitty.
  • sixel — usa el protocolo Sixel.
  • auto — si la salida es un terminal, detecta sus capacidades y usa iterm, kitty o sixel (en este orden); en caso contrario, escribe los bytes sin procesar de la imagen.
Valor predeterminado: “ (vacío).

output_format_image_width

El ancho, en píxeles, de la imagen de salida para formatos de salida de imagen como PNG. Valor predeterminado: 1024.

output_format_json_array_of_rows

Permite generar todas las filas como un array JSON en el formato JSONEachRow. Posibles valores:
  • 1 — ClickHouse genera todas las filas como un array JSON; cada fila, en el formato JSONEachRow.
  • 0 — ClickHouse genera cada fila por separado en el formato JSONEachRow.
Ejemplo de una consulta con esta configuración habilitada Consulta:
Resultado:
Ejemplo de una consulta con el ajuste deshabilitado Consulta:
Resultado:

output_format_json_escape_forward_slashes

Controla el escape de las barras diagonales en las cadenas de salida en el formato de salida JSON. Está pensado para mantener la compatibilidad con JavaScript. No lo confunda con las barras invertidas, que siempre se escapan. Habilitado de forma predeterminada.

output_format_json_map_as_array_of_tuples

Serializa las columnas de tipo Map como arrays JSON de tuplas. Desactivado de forma predeterminada.

output_format_json_named_tuples_as_objects

Serializa las columnas de tuplas con nombre como objetos JSON. Activado de forma predeterminada.

output_format_json_pretty_print

Esta configuración determina cómo se muestran las estructuras anidadas, como Tuples, Maps y Arrays, dentro del array data al usar el formato de salida JSON. Por ejemplo, en lugar de la salida:
La salida tendrá el siguiente formato:
Activado de forma predeterminada.

output_format_json_quote_64bit_floats

Controla si los números de coma flotante de 64 bits se entrecomillan al generarse en formatos JSON*. Desactivado de forma predeterminada.

output_format_json_quote_64bit_integers

Controla el uso de comillas en los enteros de 64 bits o mayores (como UInt64 o Int128) cuando se muestran en formato JSON. De forma predeterminada, estos enteros se encierran entre comillas. Este comportamiento es compatible con la mayoría de las implementaciones de JavaScript. Valores posibles:
  • 0 — Los enteros se muestran sin comillas.
  • 1 — Los enteros se encierran entre comillas.

output_format_json_quote_decimals

Controla si los valores decimales se escriben entre comillas en los formatos de salida JSON. Deshabilitado de forma predeterminada.

output_format_json_quote_denormals

Habilita la salida de +nan, -nan, +inf y -inf en el formato de salida JSON. Posibles valores:
  • 0 — Deshabilitado.
  • 1 — Habilitado.
Ejemplo Considere la siguiente tabla account_orders:
Cuando output_format_json_quote_denormals = 0, la consulta devuelve valores null en la salida:
Cuando output_format_json_quote_denormals = 1, la consulta devuelve:

output_format_json_skip_null_value_in_named_tuples

Omite los pares clave-valor con un valor NULL al serializar columnas de tuplas con nombre como objetos JSON. Solo es válido cuando output_format_json_named_tuples_as_objects es true.

output_format_json_validate_utf8

Controla la validación de secuencias UTF-8 en los formatos de salida JSON; no afecta a los formatos JSON/JSONCompact/JSONColumnsWithMetadata, que siempre validan UTF-8. Deshabilitado de forma predeterminada.

output_format_markdown_escape_special_characters

Cuando está habilitado, se escapan los caracteres especiales en Markdown. Common Mark define los siguientes caracteres especiales que pueden escaparse con :
Valores posibles:
  • 0 — Desactivado.
  • 1 — Activado.

output_format_msgpack_uuid_representation

La forma de representar UUID en formato MsgPack.

output_format_native_encode_types_in_binary_format

Escribe los tipos de datos en formato binario en lugar de los nombres de tipo en el formato de salida Native

output_format_native_use_flattened_dynamic_and_json_serialization

Escribe los datos de las columnas JSON y Dynamic en formato aplanado (todos los tipos/rutas como subcolumnas separadas).

output_format_native_write_json_as_string

Escribe los datos de una columna JSON como una columna String que contiene cadenas JSON, en lugar de la serialización JSON nativa predeterminada.

output_format_orc_compression_block_size

Tamaño del bloque de compresión en bytes del formato de salida ORC.

output_format_orc_compression_method

Método de compresión para el formato de salida ORC. Códecs compatibles: lz4, snappy, zlib, zstd, none (sin comprimir)

output_format_orc_dictionary_key_size_threshold

Para una columna de texto en el formato de salida ORC, si el número de valores distintos es mayor que esta fracción del número total de filas no NULL, se desactiva la codificación de diccionario. En caso contrario, se habilita la codificación de diccionario

output_format_orc_row_index_stride

Stride objetivo del índice de filas en el formato de salida ORC

output_format_orc_string_as_string

Usa el tipo String de ORC en lugar de Binary para las columnas String

output_format_orc_writer_time_zone_name

El nombre de la zona horaria del escritor de ORC; la zona horaria predeterminada del escritor de ORC es GMT.

output_format_parallel_formatting

Habilita o deshabilita el formateo en paralelo de los datos. Solo es compatible con los formatos TSV, TSKV, CSV y JSONEachRow. Valores posibles:
  • 1 — Habilitado.
  • 0 — Deshabilitado.

output_format_parquet_batch_size

Compruebe el tamaño de la página cada esta cantidad de filas. Considere reducirlo si tiene columnas con valores de tamaño medio de más de unos pocos KB.

output_format_parquet_bloom_filter_bits_per_value

Número aproximado de bits que se usarán para cada valor distinto en los filtros bloom de Parquet. Tasas estimadas de falsos positivos:
  • 6 bits - 10%
  • 10.5 bits - 1%
  • 16.9 bits - 0.1%
  • 26.4 bits - 0.01%
  • 41 bits - 0.001%

output_format_parquet_bloom_filter_flush_threshold_bytes

Dónde colocar los filtros bloom en el archivo Parquet. Los filtros bloom se escribirán en grupos de aproximadamente este tamaño. En concreto:
  • si es 0, los filtros bloom de cada grupo de filas se escriben inmediatamente después del grupo de filas;
    • si es mayor que el tamaño total de todos los filtros bloom, los filtros bloom de todos los grupos de filas se acumularán en memoria y luego se escribirán juntos cerca del final del archivo;
    • de lo contrario, los filtros bloom se acumularán en memoria y se escribirán cada vez que su tamaño total supere este valor.

output_format_parquet_compression_method

Método de compresión para el formato de salida Parquet. Códecs compatibles: snappy, lz4, brotli, zstd, gzip, none (sin comprimir)

output_format_parquet_data_page_size

Tamaño de página objetivo en bytes, antes de la compresión.

output_format_parquet_date_as_uint16

Escribe los valores de Date como números simples de 16 bits (que se vuelven a leer como UInt16), en lugar de convertirlos a un tipo DATE de Parquet de 32 bits (que se vuelve a leer como Date32).

output_format_parquet_datetime_as_uint32

Escribe los valores de DateTime como marca temporal Unix en bruto (se vuelven a leer como UInt32), en lugar de convertirlos a milisegundos (se vuelven a leer como DateTime64(3)).

output_format_parquet_enum_as_byte_array

Escribir enum usando el tipo físico de Parquet: BYTE_ARRAY y el tipo lógico: ENUM

output_format_parquet_fixed_string_as_fixed_byte_array

Usa el tipo Parquet FIXED_LEN_BYTE_ARRAY en lugar de Binary para las columnas FixedString.

output_format_parquet_geometadata

Permite escribir información sobre columnas geo en los metadatos de Parquet y codificar las columnas en formato WKB.

output_format_parquet_max_dictionary_size

Si el tamaño del diccionario supera esta cantidad de bytes, cambie a una codificación sin diccionario. Establezca este valor en 0 para desactivar la codificación por diccionario.

output_format_parquet_parallel_encoding

Realiza la codificación en Parquet en varios hilos.

output_format_parquet_row_group_size

Tamaño objetivo del grupo de filas, en filas.

output_format_parquet_row_group_size_bytes

Tamaño objetivo del grupo de filas, en bytes, antes de la compresión.

output_format_parquet_string_as_string

Use el tipo String de Parquet en lugar de Binary para las columnas String.

output_format_parquet_write_bloom_filter

Escribe filtros bloom en archivos Parquet.

output_format_parquet_write_checksums

Incluye sumas de comprobación crc32 en los encabezados de página de Parquet.

output_format_parquet_write_page_index

Escribe el índice de columna y el índice de desplazamiento (es decir, estadísticas sobre cada página de datos, que pueden usarse para el pushdown de filtros durante la lectura) en archivos Parquet.

output_format_pretty_color

Usa secuencias de escape ANSI en los formatos Pretty. 0 - deshabilitado, 1 - habilitado, ‘auto’ - habilitado si la salida es un terminal. Muestra los nombres de las columnas en el pie si hay muchas filas en la tabla. Posibles valores: Ejemplo Consulta:
Resultado:
Establece el número mínimo de filas a partir del cual se mostrará un pie con los nombres de las columnas si la configuración output_format_pretty_display_footer_column_names está habilitada.

output_format_pretty_fallback_to_vertical

Si está habilitada y la tabla es ancha pero baja, el formato Pretty la mostrará igual que el formato Vertical. Consulta output_format_pretty_fallback_to_vertical_max_rows_per_chunk y output_format_pretty_fallback_to_vertical_min_table_width para ajustar este comportamiento en detalle.

output_format_pretty_fallback_to_vertical_max_rows_per_chunk

El cambio al formato Vertical (consulte output_format_pretty_fallback_to_vertical) solo se activará si el número de filas de un fragmento no supera el valor especificado.

output_format_pretty_fallback_to_vertical_min_columns

El cambio al formato Vertical (consulta output_format_pretty_fallback_to_vertical) se activará solo si el número de columnas es mayor que el valor especificado.

output_format_pretty_fallback_to_vertical_min_table_width

El cambio al formato Vertical (consulta output_format_pretty_fallback_to_vertical) solo se activará si la suma de las longitudes de las columnas de una tabla es, como mínimo, el valor especificado, o si al menos un valor contiene un carácter de salto de línea.

output_format_pretty_glue_chunks

Si los datos mostrados en formatos Pretty llegan en varios fragmentos, incluso con cierto retraso, pero el siguiente fragmento tiene los mismos anchos de columna que el anterior, use secuencias de escape ANSI para volver a la línea anterior y sobrescribir el pie del fragmento anterior, continuándolo con los datos del nuevo fragmento. Esto hace que el resultado sea más agradable a la vista. 0 - deshabilitado, 1 - habilitado, ‘auto’ - habilitado si es una terminal.

output_format_pretty_grid_charset

Juego de caracteres para mostrar los bordes de la cuadrícula. Juegos de caracteres disponibles: ASCII, UTF-8 (predeterminado). En modo interactivo, clickhouse-client cambia automáticamente a ASCII cuando la terminal no admite UTF-8 (según lo determinen las variables de entorno LC_ALL, LC_CTYPE y LANG), a menos que esta configuración se haya especificado explícitamente.

output_format_pretty_highlight_digit_groups

Si está habilitado y la salida se muestra en un terminal, resalta con subrayado cada dígito correspondiente a miles, millones, etc.

output_format_pretty_highlight_trailing_spaces

Si está habilitada y la salida se muestra en un terminal, resalta los espacios finales en gris y los subraya.

output_format_pretty_max_column_name_width_cut_to

Si el nombre de la columna es demasiado largo, recórtelo a esta longitud. La columna se recortará si su longitud supera output_format_pretty_max_column_name_width_cut_to más output_format_pretty_max_column_name_width_min_chars_to_cut.

output_format_pretty_max_column_name_width_min_chars_to_cut

Número mínimo de caracteres que se deben recortar si el nombre de la columna es demasiado largo. La columna se recortará si su longitud supera output_format_pretty_max_column_name_width_cut_to más output_format_pretty_max_column_name_width_min_chars_to_cut.

output_format_pretty_max_column_pad_width

Anchura máxima de relleno para todos los valores de una columna en los formatos Pretty.

output_format_pretty_max_rows

Límite de filas para los formatos Pretty.

output_format_pretty_max_value_width

Ancho máximo del valor que se mostrará en los formatos Pretty. Si lo supera, se recortará. El valor 0 significa que no se recortará nunca.

output_format_pretty_max_value_width_apply_for_single_value

Trunca los valores (consulta la configuración output_format_pretty_max_value_width) solo cuando no se trate de un valor individual en un bloque. En caso contrario, muéstralo completo, lo que resulta útil para la consulta SHOW CREATE TABLE.

output_format_pretty_multiline_fields

Si está habilitado, los formatos Pretty mostrarán los campos multilínea dentro de la celda de la tabla, de modo que se conservarán los bordes de la tabla. Si no, se mostrarán tal cual, lo que puede deformar la tabla (una ventaja de mantener esta opción desactivada es que será más fácil copiar y pegar valores multilínea).

output_format_pretty_named_tuples_as_json

Controla si las tuplas con nombre en formato Pretty se generan como objetos JSON con formato legible.

output_format_pretty_row_numbers

Añade números de fila antes de cada fila en el formato de salida Pretty

output_format_pretty_single_large_number_tip_threshold

Muestra una indicación legible del número en el lado derecho de la tabla si el bloque consta de un único número que supera este valor (excepto 0)

output_format_pretty_squash_consecutive_ms

Espere hasta el número especificado de milisegundos al siguiente bloque y combínelo con el anterior antes de escribirlo. Esto evita generar con frecuencia bloques demasiado pequeños, pero aun así permite mostrar los datos en streaming.

output_format_pretty_squash_max_wait_ms

Emite el bloque pendiente en los formatos Pretty si ha transcurrido más del número especificado de milisegundos desde la salida anterior.

output_format_pretty_use_nbsp_for_padding

Cuando está habilitada, el relleno en los formatos de salida Pretty se representa con U+00A0 en lugar de un espacio ASCII. La salida sigue viéndose igual en fuente monoespaciada, pero el relleno se conserva al pasar por herramientas que comprimen o recortan secuencias de espacios normales. Solo surte efecto cuando output_format_pretty_grid_charset es UTF-8.

output_format_protobuf_nullables_with_google_wrappers

Al serializar columnas Nullable con envolturas de Google, serializa los valores predeterminados como envolturas vacías. Si se desactiva, los valores predeterminados y los valores nulos no se serializan

output_format_schema

La ruta del archivo donde se guardará el esquema generado automáticamente en los formatos Cap’n Proto o Protobuf.

output_format_sql_insert_include_column_names

Incluir los nombres de las columnas en la consulta INSERT

output_format_sql_insert_max_batch_size

El número máximo de filas en una sola sentencia INSERT.

output_format_sql_insert_quote_names

Poner los nombres de columna entre comillas invertidas (`)

output_format_sql_insert_table_name

El nombre de la tabla en la consulta INSERT generada como salida

output_format_sql_insert_use_replace

Usa la sentencia REPLACE en lugar de INSERT

output_format_trim_fixed_string

Elimina los bytes nulos finales de los valores FixedString en los formatos de salida de texto. Por ejemplo, toFixedString('John', 8) se imprime como John en lugar de John\0\0\0\0.

output_format_tsv_crlf_end_of_line

Si se establece como true, el final de línea en formato TSV será \r\n en lugar de \n.

output_format_values_escape_quote_with_quote

Si es true, se escapa ’ como ”; de lo contrario, se entrecomilla con \‘

output_format_write_statistics

Escribe estadísticas sobre las filas leídas, los bytes y el tiempo transcurrido en los formatos de salida apropiados. Activado de forma predeterminada
Última modificación el 23 de julio de 2026