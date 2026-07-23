Configuración de formato de ClickHouse en el grupo generado output_format_*.

Estos ajustes se generan automáticamente a partir del código fuente

Muestra siempre un punto decimal en números de coma flotante y Decimal en formatos de texto, incluso cuando el valor es un número entero. Por ejemplo, muestra 1. en lugar de 1 .

Desactivado de forma predeterminada.

Método de compresión para el formato de salida Arrow. Códecs compatibles: lz4_frame, zstd, none (sin comprimir)

Escribe los valores de Date como números simples de 16 bits (que se vuelven a leer como UInt16), en lugar de convertirlos a un tipo Arrow DATE32 de 32 bits (que se vuelve a leer como Date32).

Usa el tipo Arrow FIXED_SIZE_BINARY en lugar de Binary para las columnas FixedString.

Habilita el tipo LowCardinality de salida como tipo Diccionario de Arrow

Usar el tipo Arrow String en lugar de Binary para las columnas String

Genera como datos binarios sin procesar los tipos de Output que no tienen conversión. Si es false, esos tipos generarían la excepción UNKNOWN_TYPE.

Usa siempre enteros de 64 bits para los índices de diccionario en formato Arrow

Use el escritor nativo de ClickHouse para los formatos Arrow y ArrowStream en lugar del que se basa en la biblioteca Apache Arrow.

Usar enteros con signo para los índices de diccionario en formato Arrow

Códec de compresión utilizado para la salida. Valores posibles: ‘null’, ‘deflate’, ‘snappy’, ‘zstd’.

Para el formato de salida AvroConfluent: el nombre del subject con el que se registra el esquema en Confluent Schema Registry. Obligatorio al escribir salida AvroConfluent.

Número máximo de filas en un archivo (si el almacenamiento lo permite)

Para el formato Avro: expresión regular de las columnas String que se deben seleccionar como cadenas AVRO.

Intervalo de sincronización en bytes.

Escribe los tipos de datos en formato binario en lugar de los nombres de tipo en el formato de salida RowBinaryWithNamesAndTypes

Escribe valores del tipo de datos JSON como valores String JSON en el formato de salida RowBinary.

Utiliza el tipo String de BSON en lugar de Binary para las columnas String.

Nivel de compresión predeterminado si la salida de la consulta está comprimida. La configuración se aplica cuando la consulta SELECT incluye INTO OUTFILE o al escribir en las funciones de tabla file , url , hdfs , s3 o azureBlobStorage .

Posibles valores: de 1 a 22

Puede usarse cuando el método de compresión de salida es zstd . Si es mayor que 0 , esta configuración establece explícitamente el tamaño de la ventana de compresión (potencia de 2 ) y habilita el modo de largo alcance para la compresión zstd. Esto puede ayudar a conseguir un mejor ratio de compresión.

Valores posibles: números no negativos. Tenga en cuenta que, si el valor es demasiado pequeño o demasiado grande, zstdlib lanzará una excepción. Los valores típicos van de 20 (tamaño de la ventana = 1MB ) a 30 (tamaño de la ventana = 1GB ).

Si se establece como true, el final de línea en formato CSV será \r

en lugar de

.

CSVWithNames y CSVWithNamesAndTypes aplanan cada columna Tuple en sus campos hoja (nombres con puntos como t.a , t.b y los nombres de los tipos hoja), de modo que el encabezado tenga el mismo número de columnas que los datos. En CustomSeparated* , este aplanado se aplica solo cuando format_custom_escaping_rule = 'CSV' y format_custom_field_delimiter es un único carácter igual a format_csv_delimiter ; en caso contrario (por ejemplo, el delimitador de tabulación predeterminado o format_custom_field_delimiter = '|' ), el encabezado permanece sin aplanar para que siga coincidiendo con los datos. Establézcalo en 0 para mantener el comportamiento anterior, en el que el encabezado conserva el único nombre y tipo Tuple de nivel superior. Cuando output_format_csv_serialize_tuple_into_separate_columns está habilitado, las filas de encabezado deaplanan cada columna Tuple en sus campos hoja (nombres con puntos comoy los nombres de los tipos hoja), de modo que el encabezado tenga el mismo número de columnas que los datos. En, este aplanado se aplica solo cuandoes un único carácter igual a; en caso contrario (por ejemplo, el delimitador de tabulación predeterminado o), el encabezado permanece sin aplanar para que siga coincidiendo con los datos. Establézcalo enpara mantener el comportamiento anterior, en el que el encabezado conserva el único nombre y tipo Tuple de nivel superior.

Nota: un encabezado aplanado no se vuelve a leer en un Tuple por nombre cuando input_format_with_names_use_header = 1 . Para volver a leer esos datos en un Tuple, establezca esta configuración en 0 en la salida, o léalos con input_format_with_names_use_header = 0 (y, para los formatos *WithNamesAndTypes CSVWithNamesAndTypes y CustomSeparatedWithNamesAndTypes , también input_format_with_types_use_header = 0 , ya que, de lo contrario, la fila de tipos aplanada se valida con respecto al único campo de entrada Tuple de nivel superior y se rechaza).

Si se establece en true, las tuplas en formato CSV se serializan en columnas separadas (es decir, se pierde su anidamiento dentro de la tupla)

Muestra ceros finales al imprimir valores Decimal. P. ej., 1.230000 en lugar de 1.23.

Desactivado de forma predeterminada.

Cuando no es cero, formatea la salida de coma flotante ( Float32 , Float64 , BFloat16 ) con como máximo esta cantidad de dígitos después del punto decimal (se eliminan los ceros finales). Cuando es 0 (el valor predeterminado), usa la representación de ida y vuelta más corta.

Los valores demasiado grandes para la notación fija, y los valores cuya magnitud es tan pequeña que al redondearlos a la precisión solicitada se perderían todos los dígitos significativos (la mantisa pasaría a ser ±0 ), se emiten en notación científica. En estos casos de fallback, la mantisa puede incluir más dígitos fraccionarios que la cantidad solicitada.

Rango válido: de 0 a 100.

La altura, en píxeles, de la imagen de salida para formatos de salida de imagen como PNG .

Valor predeterminado: 1024.

Para formatos de salida de imagen como PNG , muestra la imagen directamente en el terminal mediante un protocolo de imagen en línea, en lugar de escribir los bytes sin procesar de la imagen.

Valores posibles:

“ (vacío) — escribe los bytes sin procesar de la imagen (valor predeterminado).

iterm — usa el protocolo de imagen en línea de iTerm2.

— usa el protocolo de imagen en línea de iTerm2. kitty — usa el protocolo gráfico de Kitty.

— usa el protocolo gráfico de Kitty. sixel — usa el protocolo Sixel.

— usa el protocolo Sixel. auto — si la salida es un terminal, detecta sus capacidades y usa iterm , kitty o sixel (en este orden); en caso contrario, escribe los bytes sin procesar de la imagen.

Valor predeterminado: “ (vacío).

El ancho, en píxeles, de la imagen de salida para formatos de salida de imagen como PNG .

Valor predeterminado: 1024.

Permite generar todas las filas como un array JSON en el formato JSONEachRow

Posibles valores:

1 — ClickHouse genera todas las filas como un array JSON; cada fila, en el formato JSONEachRow .

. 0 — ClickHouse genera cada fila por separado en el formato JSONEachRow .

Ejemplo de una consulta con esta configuración habilitada

Consulta:

SET output_format_json_array_of_rows = 1 ; SELECT number FROM numbers( 3 ) FORMAT JSONEachRow;

Resultado:

[ {"number":"0"}, {"number":"1"}, {"number":"2"} ]

Ejemplo de una consulta con el ajuste deshabilitado

Consulta:

SET output_format_json_array_of_rows = 0 ; SELECT number FROM numbers( 3 ) FORMAT JSONEachRow;

Resultado:

{"number":"0"} {"number":"1"} {"number":"2"}

Controla el escape de las barras diagonales en las cadenas de salida en el formato de salida JSON. Está pensado para mantener la compatibilidad con JavaScript. No lo confunda con las barras invertidas, que siempre se escapan.

Habilitado de forma predeterminada.

Serializa las columnas de tipo Map como arrays JSON de tuplas.

Desactivado de forma predeterminada.

Serializa las columnas de tuplas con nombre como objetos JSON.

Activado de forma predeterminada.

Esta configuración determina cómo se muestran las estructuras anidadas, como Tuples, Maps y Arrays, dentro del array data al usar el formato de salida JSON.

Por ejemplo, en lugar de la salida:

"data" : [ { "tuple" : { "a" : 1 , "b" : 2 , "c" : 3 }, "array" : [ 1 , 2 , 3 ], "map" : { "a" : 1 , "b" : 2 , "c" : 3 } } ],

La salida tendrá el siguiente formato:

"data" : [ { "tuple" : { "a" : 1 , "b" : 2 , "c" : 3 }, "array" : [ 1 , 2 , 3 ], "map" : { "a" : 1 , "b" : 2 , "c" : 3 } } ],

Activado de forma predeterminada.

Controla si los números de coma flotante de 64 bits se entrecomillan al generarse en formatos JSON*.

Desactivado de forma predeterminada.

UInt64 o Int128 ) cuando se muestran en formato Controla el uso de comillas en los enteros de 64 bits o mayores (como) cuando se muestran en formato JSON . De forma predeterminada, estos enteros se encierran entre comillas. Este comportamiento es compatible con la mayoría de las implementaciones de JavaScript.

Valores posibles:

0 — Los enteros se muestran sin comillas.

1 — Los enteros se encierran entre comillas.

Controla si los valores decimales se escriben entre comillas en los formatos de salida JSON.

Deshabilitado de forma predeterminada.

+nan , -nan , +inf y -inf en el formato de salida Habilita la salida deen el formato de salida JSON

Posibles valores:

0 — Deshabilitado.

1 — Habilitado.

Ejemplo

Considere la siguiente tabla account_orders :

┌─id─┬─name───┬─duration─┬─period─┬─area─┐ │ 1 │ Andrew │ 20 │ 0 │ 400 │ │ 2 │ John │ 40 │ 0 │ 0 │ │ 3 │ Bob │ 15 │ 0 │ -100 │ └────┴────────┴──────────┴────────┴──────┘

Cuando output_format_json_quote_denormals = 0 , la consulta devuelve valores null en la salida:

SELECT area / period FROM account_orders FORMAT JSON ;

{ "meta" : [ { "name" : "divide(area, period)" , "type" : "Float64" } ], "data" : [ { "divide(area, period)" : null }, { "divide(area, period)" : null }, { "divide(area, period)" : null } ], "rows" : 3 , "statistics" : { "elapsed" : 0.003648093 , "rows_read" : 3 , "bytes_read" : 24 } }

Cuando output_format_json_quote_denormals = 1 , la consulta devuelve:

{ "meta" : [ { "name" : "divide(area, period)" , "type" : "Float64" } ], "data" : [ { "divide(area, period)" : "inf" }, { "divide(area, period)" : "-nan" }, { "divide(area, period)" : "-inf" } ], "rows" : 3 , "statistics" : { "elapsed" : 0.000070241 , "rows_read" : 3 , "bytes_read" : 24 } }

Omite los pares clave-valor con un valor NULL al serializar columnas de tuplas con nombre como objetos JSON. Solo es válido cuando output_format_json_named_tuples_as_objects es true.

Controla la validación de secuencias UTF-8 en los formatos de salida JSON; no afecta a los formatos JSON/JSONCompact/JSONColumnsWithMetadata, que siempre validan UTF-8.

Deshabilitado de forma predeterminada.

Cuando está habilitado, se escapan los caracteres especiales en Markdown.

Common Mark define los siguientes caracteres especiales que pueden escaparse con :

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~

Valores posibles:

0 — Desactivado.

1 — Activado.

La forma de representar UUID en formato MsgPack.

Escribe los tipos de datos en formato binario en lugar de los nombres de tipo en el formato de salida Native

Escribe los datos de las columnas JSON Dynamic en formato aplanado (todos los tipos/rutas como subcolumnas separadas).

Escribe los datos de una columna JSON como una columna String que contiene cadenas JSON, en lugar de la serialización JSON nativa predeterminada.

Tamaño del bloque de compresión en bytes del formato de salida ORC.

Método de compresión para el formato de salida ORC. Códecs compatibles: lz4, snappy, zlib, zstd, none (sin comprimir)

Para una columna de texto en el formato de salida ORC, si el número de valores distintos es mayor que esta fracción del número total de filas no NULL, se desactiva la codificación de diccionario. En caso contrario, se habilita la codificación de diccionario

Stride objetivo del índice de filas en el formato de salida ORC

Usa el tipo String de ORC en lugar de Binary para las columnas String

El nombre de la zona horaria del escritor de ORC; la zona horaria predeterminada del escritor de ORC es GMT.

TSKV, CSV y JSONEachRow. Habilita o deshabilita el formateo en paralelo de los datos. Solo es compatible con los formatos TSV

Valores posibles:

1 — Habilitado.

0 — Deshabilitado.

Compruebe el tamaño de la página cada esta cantidad de filas. Considere reducirlo si tiene columnas con valores de tamaño medio de más de unos pocos KB.

Número aproximado de bits que se usarán para cada valor distinto en los filtros bloom de Parquet. Tasas estimadas de falsos positivos:

6 bits - 10%

10.5 bits - 1%

16.9 bits - 0.1%

26.4 bits - 0.01%

41 bits - 0.001%

Dónde colocar los filtros bloom en el archivo Parquet. Los filtros bloom se escribirán en grupos de aproximadamente este tamaño. En concreto:

si es 0, los filtros bloom de cada grupo de filas se escriben inmediatamente después del grupo de filas; si es mayor que el tamaño total de todos los filtros bloom, los filtros bloom de todos los grupos de filas se acumularán en memoria y luego se escribirán juntos cerca del final del archivo; de lo contrario, los filtros bloom se acumularán en memoria y se escribirán cada vez que su tamaño total supere este valor.



Método de compresión para el formato de salida Parquet. Códecs compatibles: snappy, lz4, brotli, zstd, gzip, none (sin comprimir)

Tamaño de página objetivo en bytes, antes de la compresión.

Escribe los valores de Date como números simples de 16 bits (que se vuelven a leer como UInt16), en lugar de convertirlos a un tipo DATE de Parquet de 32 bits (que se vuelve a leer como Date32).

Escribe los valores de DateTime como marca temporal Unix en bruto (se vuelven a leer como UInt32), en lugar de convertirlos a milisegundos (se vuelven a leer como DateTime64(3)).

Escribir enum usando el tipo físico de Parquet: BYTE_ARRAY y el tipo lógico: ENUM

Usa el tipo Parquet FIXED_LEN_BYTE_ARRAY en lugar de Binary para las columnas FixedString.

Permite escribir información sobre columnas geo en los metadatos de Parquet y codificar las columnas en formato WKB.

Si el tamaño del diccionario supera esta cantidad de bytes, cambie a una codificación sin diccionario. Establezca este valor en 0 para desactivar la codificación por diccionario.

Realiza la codificación en Parquet en varios hilos.

Tamaño objetivo del grupo de filas, en filas.

Tamaño objetivo del grupo de filas, en bytes, antes de la compresión.

Use el tipo String de Parquet en lugar de Binary para las columnas String.

Escribe filtros bloom en archivos Parquet.

Incluye sumas de comprobación crc32 en los encabezados de página de Parquet.

Escribe el índice de columna y el índice de desplazamiento (es decir, estadísticas sobre cada página de datos, que pueden usarse para el pushdown de filtros durante la lectura) en archivos Parquet.

Usa secuencias de escape ANSI en los formatos Pretty. 0 - deshabilitado, 1 - habilitado, ‘auto’ - habilitado si la salida es un terminal.

Muestra los nombres de las columnas en el pie si hay muchas filas en la tabla.

Posibles valores:

0 — No se muestran los nombres de las columnas en el pie.

1 — Los nombres de las columnas se muestran en el pie si el número de filas es mayor o igual que el valor de umbral establecido por output_format_pretty_display_footer_column_names_min_rows (50 de forma predeterminada).

Ejemplo

Consulta:

SELECT * , toTypeName( * ) FROM ( SELECT * FROM system . numbers LIMIT 1000 );

Resultado:

┌─number─┬─toTypeName(number)─┐ 1. │ 0 │ UInt64 │ 2. │ 1 │ UInt64 │ 3. │ 2 │ UInt64 │ ... 999. │ 998 │ UInt64 │ 1000. │ 999 │ UInt64 │ └─number─┴─toTypeName(number)─┘

Establece el número mínimo de filas a partir del cual se mostrará un pie con los nombres de las columnas si la configuración output_format_pretty_display_footer_column_names está habilitada.

Si está habilitada y la tabla es ancha pero baja, el formato Pretty la mostrará igual que el formato Vertical. Consulta output_format_pretty_fallback_to_vertical_max_rows_per_chunk y output_format_pretty_fallback_to_vertical_min_table_width para ajustar este comportamiento en detalle.

El cambio al formato Vertical (consulte output_format_pretty_fallback_to_vertical ) solo se activará si el número de filas de un fragmento no supera el valor especificado.

El cambio al formato Vertical (consulta output_format_pretty_fallback_to_vertical ) se activará solo si el número de columnas es mayor que el valor especificado.

El cambio al formato Vertical (consulta output_format_pretty_fallback_to_vertical ) solo se activará si la suma de las longitudes de las columnas de una tabla es, como mínimo, el valor especificado, o si al menos un valor contiene un carácter de salto de línea.

Si los datos mostrados en formatos Pretty llegan en varios fragmentos, incluso con cierto retraso, pero el siguiente fragmento tiene los mismos anchos de columna que el anterior, use secuencias de escape ANSI para volver a la línea anterior y sobrescribir el pie del fragmento anterior, continuándolo con los datos del nuevo fragmento. Esto hace que el resultado sea más agradable a la vista.

0 - deshabilitado, 1 - habilitado, ‘auto’ - habilitado si es una terminal.

Juego de caracteres para mostrar los bordes de la cuadrícula. Juegos de caracteres disponibles: ASCII, UTF-8 (predeterminado).

En modo interactivo, clickhouse-client cambia automáticamente a ASCII cuando la terminal no admite UTF-8 (según lo determinen las variables de entorno LC_ALL , LC_CTYPE y LANG ), a menos que esta configuración se haya especificado explícitamente.

Si está habilitado y la salida se muestra en un terminal, resalta con subrayado cada dígito correspondiente a miles, millones, etc.

Si está habilitada y la salida se muestra en un terminal, resalta los espacios finales en gris y los subraya.

Si el nombre de la columna es demasiado largo, recórtelo a esta longitud. La columna se recortará si su longitud supera output_format_pretty_max_column_name_width_cut_to más output_format_pretty_max_column_name_width_min_chars_to_cut .

Número mínimo de caracteres que se deben recortar si el nombre de la columna es demasiado largo. La columna se recortará si su longitud supera output_format_pretty_max_column_name_width_cut_to más output_format_pretty_max_column_name_width_min_chars_to_cut .

Anchura máxima de relleno para todos los valores de una columna en los formatos Pretty.

Límite de filas para los formatos Pretty.

Ancho máximo del valor que se mostrará en los formatos Pretty. Si lo supera, se recortará. El valor 0 significa que no se recortará nunca.

Trunca los valores (consulta la configuración output_format_pretty_max_value_width ) solo cuando no se trate de un valor individual en un bloque. En caso contrario, muéstralo completo, lo que resulta útil para la consulta SHOW CREATE TABLE .

Si está habilitado, los formatos Pretty mostrarán los campos multilínea dentro de la celda de la tabla, de modo que se conservarán los bordes de la tabla. Si no, se mostrarán tal cual, lo que puede deformar la tabla (una ventaja de mantener esta opción desactivada es que será más fácil copiar y pegar valores multilínea).

Controla si las tuplas con nombre en formato Pretty se generan como objetos JSON con formato legible.

Añade números de fila antes de cada fila en el formato de salida Pretty

Muestra una indicación legible del número en el lado derecho de la tabla si el bloque consta de un único número que supera este valor (excepto 0)

Espere hasta el número especificado de milisegundos al siguiente bloque y combínelo con el anterior antes de escribirlo. Esto evita generar con frecuencia bloques demasiado pequeños, pero aun así permite mostrar los datos en streaming.

Emite el bloque pendiente en los formatos Pretty si ha transcurrido más del número especificado de milisegundos desde la salida anterior.

Cuando está habilitada, el relleno en los formatos de salida Pretty se representa con U+00A0 en lugar de un espacio ASCII. La salida sigue viéndose igual en fuente monoespaciada, pero el relleno se conserva al pasar por herramientas que comprimen o recortan secuencias de espacios normales. Solo surte efecto cuando output_format_pretty_grid_charset es UTF-8 .

Al serializar columnas Nullable con envolturas de Google, serializa los valores predeterminados como envolturas vacías. Si se desactiva, los valores predeterminados y los valores nulos no se serializan

Protobuf. La ruta del archivo donde se guardará el esquema generado automáticamente en los formatos Cap’n Proto

Incluir los nombres de las columnas en la consulta INSERT

El número máximo de filas en una sola sentencia INSERT.

Poner los nombres de columna entre comillas invertidas (`)

El nombre de la tabla en la consulta INSERT generada como salida

Usa la sentencia REPLACE en lugar de INSERT

Elimina los bytes nulos finales de los valores FixedString en los formatos de salida de texto. Por ejemplo, toFixedString('John', 8) se imprime como John en lugar de John\0\0\0\0 .

Si se establece como true, el final de línea en formato TSV será \r

en lugar de

.

Si es true, se escapa ’ como ”; de lo contrario, se entrecomilla con \‘

Escribe estadísticas sobre las filas leídas, los bytes y el tiempo transcurrido en los formatos de salida apropiados.

Activado de forma predeterminada