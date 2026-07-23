El tamaño máximo permitido para Array en formato RowBinary. Esto evita la asignación de grandes cantidades de memoria en caso de datos corruptos. 0 significa que no hay límite
format_binary_max_array_size
Número máximo permitido de rutas en un único objeto para el formato RowBinary del tipo JSON. Evita asignar una gran cantidad de memoria en caso de datos corruptos. 0 significa que no hay límite
format_binary_max_object_size
El tamaño máximo permitido para String en formato RowBinary. Evita asignar grandes cantidades de memoria en caso de datos corruptos. 0 significa que no hay límite