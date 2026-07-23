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Estos ajustes se generan automáticamente a partir de la fuente.

date_time_64_output_format_cut_trailing_zeros_align_to_groups_of_thousands

Elimina dinámicamente los ceros finales de los valores datetime64 para ajustar la escala de salida a [0, 3, 6], que corresponden a ‘segundos’, ‘milisegundos’ y ‘microsegundos’

date_time_input_format

Permite elegir el analizador de la representación textual de fecha y hora. Este ajuste no se aplica a las funciones de fecha y hora. Valores posibles:
  • 'best_effort' — Habilita el análisis ampliado. ClickHouse puede analizar el formato básico YYYY-MM-DD HH:MM:SS y todos los formatos de fecha y hora ISO 8601. Por ejemplo, '2018-06-08T01:02:03.000Z'.
  • 'best_effort_us' — Similar a best_effort (consulte la diferencia en parseDateTimeBestEffortUS
  • 'basic' — Usa el analizador básico. ClickHouse solo puede analizar el formato básico YYYY-MM-DD HH:MM:SS o YYYY-MM-DD. Por ejemplo, 2019-08-20 10:18:56 o 2019-08-20.
Véase también:

date_time_output_format

Permite elegir distintos formatos de salida para la representación textual de la fecha y la hora. Valores posibles:
  • simple - Formato de salida simple. ClickHouse muestra la fecha y la hora en formato YYYY-MM-DD hh:mm:ss. Por ejemplo, 2019-08-20 10:18:56. El cálculo se realiza según la zona horaria del tipo de dato (si está presente) o la zona horaria del servidor.
  • iso - Formato de salida ISO. ClickHouse muestra la fecha y la hora en formato ISO 8601 YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. Por ejemplo, 2019-08-20T10:18:56Z. Tenga en cuenta que la salida está en UTC (Z significa UTC).
  • unix_timestamp - Formato de salida Unix timestamp. ClickHouse muestra la fecha y la hora en formato Unix timestamp. Por ejemplo, 1566285536.
Ver también:

date_time_overflow_behavior

Define el comportamiento cuando Date, Date32, DateTime, DateTime64 o enteros se convierten en Date, Date32, DateTime o DateTime64, pero el valor no puede representarse en el tipo resultante. Valores posibles:
  • ignore — Ignora silenciosamente los desbordamientos. Los resultados son indefinidos.
  • throw — Lanza una excepción en caso de desbordamiento.
  • saturate — Satura el resultado. Si el valor es inferior al menor valor que puede representarse con el tipo de destino, el resultado será el menor valor representable. Si el valor es superior al mayor valor que puede representarse con el tipo de destino, el resultado será el mayor valor representable.
Valor predeterminado: ignore.
Última modificación el 23 de julio de 2026