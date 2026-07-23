Configuración de formato de ClickHouse en el grupo generado date_time_*.

Estos ajustes se generan automáticamente a partir de la fuente

Elimina dinámicamente los ceros finales de los valores datetime64 para ajustar la escala de salida a [0, 3, 6], que corresponden a ‘segundos’, ‘milisegundos’ y ‘microsegundos’

Permite elegir el analizador de la representación textual de fecha y hora.

Este ajuste no se aplica a las funciones de fecha y hora

Valores posibles:

'best_effort' — Habilita el análisis ampliado. YYYY-MM-DD HH:MM:SS y todos los formatos de fecha y hora '2018-06-08T01:02:03.000Z' . ClickHouse puede analizar el formato básicoy todos los formatos de fecha y hora ISO 8601 . Por ejemplo,

'best_effort_us' — Similar a best_effort (consulte la diferencia en — Similar a(consulte la diferencia en parseDateTimeBestEffortUS

'basic' — Usa el analizador básico. ClickHouse solo puede analizar el formato básico YYYY-MM-DD HH:MM:SS o YYYY-MM-DD . Por ejemplo, 2019-08-20 10:18:56 o 2019-08-20 .

Véase también:

Permite elegir distintos formatos de salida para la representación textual de la fecha y la hora.

Valores posibles:

simple - Formato de salida simple. ClickHouse muestra la fecha y la hora en formato YYYY-MM-DD hh:mm:ss . Por ejemplo, 2019-08-20 10:18:56 . El cálculo se realiza según la zona horaria del tipo de dato (si está presente) o la zona horaria del servidor.

iso - Formato de salida ISO. YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ . Por ejemplo, 2019-08-20T10:18:56Z . Tenga en cuenta que la salida está en UTC ( Z significa UTC). ClickHouse muestra la fecha y la hora en formato ISO 8601 . Por ejemplo,. Tenga en cuenta que la salida está en UTC (significa UTC).

unix_timestamp - Formato de salida Unix timestamp. 1566285536 . ClickHouse muestra la fecha y la hora en formato Unix timestamp . Por ejemplo,

Ver también:

Date32, DateTime, Define el comportamiento cuando Date DateTime64 o enteros se convierten en Date, Date32, DateTime o DateTime64, pero el valor no puede representarse en el tipo resultante.

Valores posibles:

ignore — Ignora silenciosamente los desbordamientos. Los resultados son indefinidos.

— Ignora silenciosamente los desbordamientos. Los resultados son indefinidos. throw — Lanza una excepción en caso de desbordamiento.

— Lanza una excepción en caso de desbordamiento. saturate — Satura el resultado. Si el valor es inferior al menor valor que puede representarse con el tipo de destino, el resultado será el menor valor representable. Si el valor es superior al mayor valor que puede representarse con el tipo de destino, el resultado será el mayor valor representable.