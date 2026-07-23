Elimina dinámicamente los ceros finales de los valores datetime64 para ajustar la escala de salida a [0, 3, 6], que corresponden a ‘segundos’, ‘milisegundos’ y ‘microsegundos’
date_time_64_output_format_cut_trailing_zeros_align_to_groups_of_thousands
Permite elegir el analizador de la representación textual de fecha y hora. Este ajuste no se aplica a las funciones de fecha y hora. Valores posibles:
date_time_input_format
-
'best_effort'— Habilita el análisis ampliado. ClickHouse puede analizar el formato básico
YYYY-MM-DD HH:MM:SSy todos los formatos de fecha y hora ISO 8601. Por ejemplo,
'2018-06-08T01:02:03.000Z'.
-
'best_effort_us'— Similar a
best_effort(consulte la diferencia en parseDateTimeBestEffortUS
-
'basic'— Usa el analizador básico. ClickHouse solo puede analizar el formato básico
YYYY-MM-DD HH:MM:SSo
YYYY-MM-DD. Por ejemplo,
2019-08-20 10:18:56o
2019-08-20.
Permite elegir distintos formatos de salida para la representación textual de la fecha y la hora. Valores posibles:
date_time_output_format
-
simple- Formato de salida simple. ClickHouse muestra la fecha y la hora en formato
YYYY-MM-DD hh:mm:ss. Por ejemplo,
2019-08-20 10:18:56. El cálculo se realiza según la zona horaria del tipo de dato (si está presente) o la zona horaria del servidor.
-
iso- Formato de salida ISO. ClickHouse muestra la fecha y la hora en formato ISO 8601
YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. Por ejemplo,
2019-08-20T10:18:56Z. Tenga en cuenta que la salida está en UTC (
Zsignifica UTC).
-
unix_timestamp- Formato de salida Unix timestamp. ClickHouse muestra la fecha y la hora en formato Unix timestamp. Por ejemplo,
1566285536.
Define el comportamiento cuando Date, Date32, DateTime, DateTime64 o enteros se convierten en Date, Date32, DateTime o DateTime64, pero el valor no puede representarse en el tipo resultante. Valores posibles:
date_time_overflow_behavior
ignore— Ignora silenciosamente los desbordamientos. Los resultados son indefinidos.
throw— Lanza una excepción en caso de desbordamiento.
saturate— Satura el resultado. Si el valor es inferior al menor valor que puede representarse con el tipo de destino, el resultado será el menor valor representable. Si el valor es superior al mayor valor que puede representarse con el tipo de destino, el resultado será el mayor valor representable.
ignore.