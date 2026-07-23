Estos parámetros se generan automáticamente a partir del código fuente

Para el formato AvroConfluent: tiempo de espera de conexión, en segundos, para el client HTTP de Confluent Schema Registry. Se usa tanto para la obtención del esquema como para el registro del esquema. Debe ser mayor que 0 y menor que 600 (10 minutos).

Para el formato AvroConfluent: número máximo de reintentos ante errores transitorios al comunicarse con el Confluent Schema Registry (timeouts de transporte, conexión rechazada, errores de DNS, HTTP 5xx/408/429). Establézcalo en 0 para deshabilitar los reintentos. El valor máximo permitido es 20. Los errores de validación del esquema (HTTP 409, JSON Avro malformado) no se reintentan.

Para el formato AvroConfluent: tiempo de espera de recepción, en segundos, para el client HTTP de Confluent Schema Registry. Se utiliza tanto para la obtención del esquema como para el registro del esquema. Debe ser mayor que 0 y menor que 600 (10 minutos).

Para el formato AvroConfluent: backoff inicial en milisegundos antes de reintentar una solicitud fallida al Confluent Schema Registry. El backoff se duplica en cada reintento posterior, con un máximo de 10 segundos. Debe ser mayor que 0 y menor o igual que 60000.

Para el formato AvroConfluent: tiempo de espera de envío, en segundos, para el client HTTP de Confluent Schema Registry. Se utiliza tanto para la obtención de esquemas como para el registro de esquemas. Debe ser mayor que 0 y menor que 600 (10 minutos).

Para el formato AvroConfluent: URL del Confluent Schema Registry.