Ejemplo: Usaremos un conjunto de datos ficticio con el número de visitas por hora para un grupo de nombres de dominio. Nuestro objetivo
- Necesitamos los datos agregados por mes para cada nombre de dominio,
- También necesitamos los datos agregados por año para cada nombre de dominio.
- Escribir consultas que lean y agreguen los datos durante la consulta SELECT
- Preparar los datos durante la ingesta en un nuevo formato
- Preparar los datos durante la ingesta para una agregación específica.
Cree la tabla de origen; como nuestro objetivo es generar informes sobre los datos agregados y no sobre las filas individuales, podemos procesarlos, pasar la información a las vistas materializadas y descartar los datos reales entrantes. Esto cumple nuestro objetivo y ahorra almacenamiento, por lo que usaremos el motor de tabla
Tabla de origen para las vistas materializadas
Null.
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS analytics;
CREATE TABLE analytics.hourly_data
(
`domain_name` String,
`event_time` DateTime,
`count_views` UInt64
)
ENGINE = Null
Puedes crear una vista materializada sobre una tabla Null. Así, los datos escritos en la tabla se reflejarán en la vista, pero los datos originales en bruto seguirán descartándose.
Para la primera vista materializada, necesitamos crear la tabla
Tabla agregada mensual y vista materializada
Target; en este ejemplo, será
analytics.monthly_aggregated_data y almacenará la suma de las vistas por mes y por nombre de dominio.
La vista materializada que enviará los datos a la tabla de destino tendrá este aspecto:
CREATE TABLE analytics.monthly_aggregated_data
(
`domain_name` String,
`month` Date,
`sumCountViews` AggregateFunction(sum, UInt64)
)
ENGINE = AggregatingMergeTree
ORDER BY (domain_name, month)
CREATE MATERIALIZED VIEW analytics.monthly_aggregated_data_mv
TO analytics.monthly_aggregated_data
AS
SELECT
toDate(toStartOfMonth(event_time)) AS month,
domain_name,
sumState(count_views) AS sumCountViews
FROM analytics.hourly_data
GROUP BY
domain_name,
month
Ahora crearemos la segunda vista materializada, que estará vinculada a nuestra tabla de destino anterior,
Tabla anual agregada y vista materializada
monthly_aggregated_data.
Primero, crearemos una nueva tabla de destino que almacenará la suma de las visualizaciones agregadas por año para cada nombre de dominio.
Este paso define la cascada. La sentencia
CREATE TABLE analytics.year_aggregated_data
(
`domain_name` String,
`year` UInt16,
`sumCountViews` UInt64
)
ENGINE = SummingMergeTree()
ORDER BY (domain_name, year)
FROM usará la tabla
monthly_aggregated_data, lo que significa que el flujo de datos será el siguiente:
- Los datos llegan a la tabla
hourly_data.
- ClickHouse reenviará los datos recibidos a la tabla de la primera vista materializada,
monthly_aggregated_data,
- Por último, los datos recibidos en el paso 2 se reenviarán a
year_aggregated_data.
CREATE MATERIALIZED VIEW analytics.year_aggregated_data_mv
TO analytics.year_aggregated_data
AS
SELECT
toYear(toStartOfYear(month)) AS year,
domain_name,
sumMerge(sumCountViews) AS sumCountViews
FROM analytics.monthly_aggregated_data
GROUP BY
domain_name,
year
Un malentendido común al trabajar con vistas materializadas es pensar que los datos se leen de la tabla. No es así como funcionan las
vistas materializadas; los datos que se propagan son el bloque insertado, no el resultado final de la tabla.Imaginemos, en este ejemplo, que el motor usado en
monthly_aggregated_data es CollapsingMergeTree; los datos que se reenvían a nuestra segunda vista materializada,
year_aggregated_data_mv, no serán el resultado final de la tabla colapsada, sino el bloque de datos con los campos definidos como en
SELECT ... GROUP BY.Si usas CollapsingMergeTree, ReplacingMergeTree o incluso SummingMergeTree y planeas crear una vista materializada en cascada, debes comprender las limitaciones que se describen aquí.
Ha llegado el momento de poner a prueba nuestra vista materializada en cascada insertando algunos datos:
Datos de ejemplo
Si haces un SELECT del contenido de
INSERT INTO analytics.hourly_data (domain_name, event_time, count_views)
VALUES ('clickhouse.com', '2019-01-01 10:00:00', 1),
('clickhouse.com', '2019-02-02 00:00:00', 2),
('clickhouse.com', '2019-02-01 00:00:00', 3),
('clickhouse.com', '2020-01-01 00:00:00', 6);
analytics.hourly_data, verás lo siguiente, porque el motor de tabla es
Null, pero los datos se procesaron.
SELECT * FROM analytics.hourly_data
Hemos utilizado un conjunto de datos pequeño para asegurarnos de que podemos seguir y comparar el resultado con lo que esperamos; una vez que el flujo funcione correctamente con un conjunto de datos pequeño, podrás pasar a un volumen mayor de datos.
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.
Si intentas consultar la tabla de destino seleccionando el campo
Resultados
sumCountViews, verás la representación binaria (en algunos terminales), ya que el valor no se almacena como un número, sino como un tipo AggregateFunction.
Para obtener el resultado final de la agregación, debes usar el sufijo
-Merge.
Puedes ver los caracteres especiales almacenados en AggregateFunction con esta consulta:
SELECT sumCountViews FROM analytics.monthly_aggregated_data
En su lugar, probemos a usar el sufijo
┌─sumCountViews─┐
│ │
│ │
│ │
└───────────────┘
3 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.
Merge para obtener el valor
sumCountViews:
SELECT
sumMerge(sumCountViews) AS sumCountViews
FROM analytics.monthly_aggregated_data;
En
┌─sumCountViews─┐
│ 12 │
└───────────────┘
1 fila en el conjunto. Elapsed: 0.003 sec.
AggregatingMergeTree hemos definido
AggregateFunction como
sum, por lo que podemos usar
sumMerge. Si usamos la función
avg en
AggregateFunction, utilizaremos
avgMerge, y así sucesivamente.
Ahora podemos comprobar que las vistas materializadas cumplen el objetivo que nos hemos propuesto. Ahora que tenemos los datos almacenados en la tabla de destino
SELECT
month,
domain_name,
sumMerge(sumCountViews) AS sumCountViews
FROM analytics.monthly_aggregated_data
GROUP BY
domain_name,
month
monthly_aggregated_data, podemos obtener los datos agregados por mes para cada nombre de dominio:
SELECT
month,
domain_name,
sumMerge(sumCountViews) AS sumCountViews
FROM analytics.monthly_aggregated_data
GROUP BY
domain_name,
month
Datos agregados por año para cada nombre de dominio:
┌──────month─┬─domain_name────┬─sumCountViews─┐
│ 2020-01-01 │ clickhouse.com │ 6 │
│ 2019-01-01 │ clickhouse.com │ 1 │
│ 2019-02-01 │ clickhouse.com │ 5 │
└────────────┴────────────────┴───────────────┘
3 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.
SELECT
year,
domain_name,
sum(sumCountViews)
FROM analytics.year_aggregated_data
GROUP BY
domain_name,
year
┌─year─┬─domain_name────┬─sum(sumCountViews)─┐
│ 2019 │ clickhouse.com │ 6 │
│ 2020 │ clickhouse.com │ 6 │
└──────┴────────────────┴────────────────────┘
2 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.
Las vistas materializadas también pueden utilizarse para combinar varias tablas de origen en una misma tabla de destino. Esto resulta útil para crear una vista materializada similar a la lógica de
Combinar varias tablas de origen en una sola tabla de destino
UNION ALL.
Primero, cree dos tablas de origen que representen distintos conjuntos de métricas:
Luego, cree la tabla
CREATE TABLE analytics.impressions
(
`event_time` DateTime,
`domain_name` String
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (domain_name, event_time)
;
CREATE TABLE analytics.clicks
(
`event_time` DateTime,
`domain_name` String
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (domain_name, event_time)
;
Target con el conjunto combinado de métricas:
Cree dos vistas materializadas que apunten a la misma tabla
CREATE TABLE analytics.daily_overview
(
`on_date` Date,
`domain_name` String,
`impressions` SimpleAggregateFunction(sum, UInt64),
`clicks` SimpleAggregateFunction(sum, UInt64)
) ENGINE = AggregatingMergeTree ORDER BY (on_date, domain_name)
Target. No es necesario incluir explícitamente las columnas que faltan:
Ahora, al insertar valores, estos se agregarán a las columnas correspondientes de la tabla
CREATE MATERIALIZED VIEW analytics.daily_impressions_mv
TO analytics.daily_overview
AS
SELECT
toDate(event_time) AS on_date,
domain_name,
count() AS impressions,
0 clicks ---<<<--- si omites esto, el valor será 0 igualmente
FROM
analytics.impressions
GROUP BY
toDate(event_time) AS on_date,
domain_name
;
CREATE MATERIALIZED VIEW analytics.daily_clicks_mv
TO analytics.daily_overview
AS
SELECT
toDate(event_time) AS on_date,
domain_name,
count() AS clicks,
0 impressions ---<<<--- si omites esto, el valor será 0 igualmente
FROM
analytics.clicks
GROUP BY
toDate(event_time) AS on_date,
domain_name
;
Target:
Las impresiones y los clics combinados en la tabla
INSERT INTO analytics.impressions (domain_name, event_time)
VALUES ('clickhouse.com', '2019-01-01 00:00:00'),
('clickhouse.com', '2019-01-01 12:00:00'),
('clickhouse.com', '2019-02-01 00:00:00'),
('clickhouse.com', '2019-03-01 00:00:00')
;
INSERT INTO analytics.clicks (domain_name, event_time)
VALUES ('clickhouse.com', '2019-01-01 00:00:00'),
('clickhouse.com', '2019-01-01 12:00:00'),
('clickhouse.com', '2019-03-01 00:00:00')
;
Target:
Esta consulta debería devolver algo como:
SELECT
on_date,
domain_name,
sum(impressions) AS impressions,
sum(clicks) AS clicks
FROM
analytics.daily_overview
GROUP BY
on_date,
domain_name
;
┌────on_date─┬─domain_name────┬─impressions─┬─clicks─┐
│ 2019-01-01 │ clickhouse.com │ 2 │ 2 │
│ 2019-03-01 │ clickhouse.com │ 1 │ 1 │
│ 2019-02-01 │ clickhouse.com │ 1 │ 0 │
└────────────┴────────────────┴─────────────┴────────┘
3 rows in set. Elapsed: 0.018 sec.