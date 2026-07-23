SELECT لاسترجاع البيانات. وبشكل افتراضي، تُعاد البيانات المطلوبة إلى العميل، ويمكن عند استخدامها مع تُستخدم استعلاماتلاسترجاع البيانات. وبشكل افتراضي، تُعاد البيانات المطلوبة إلى العميل، ويمكن عند استخدامها مع INSERT INTO توجيهها إلى جدول آخر.

[WITH expr_list(subquery)] SELECT [DISTINCT [ON (column1, column2, ...)]] expr_list [FROM [db.] table | (subquery) | table_function] [FINAL] [SAMPLE sample_coeff] [ARRAY JOIN ...] [GLOBAL] [ANY|ALL|ASOF] [INNER|LEFT|RIGHT|FULL|CROSS] [OUTER|SEMI|ANTI] JOIN (subquery)| table [(alias1 [, alias2 ...])] ( ON < expr_list > )|( USING < column_list > ) [PREWHERE expr] [WHERE expr] [GROUP BY expr_list] [WITH ROLLUP|WITH CUBE] [WITH TOTALS] [HAVING expr] [WINDOW window_expr_list] [QUALIFY expr] [ORDER BY expr_list] [WITH FILL] [FROM expr] [TO expr] [STEP expr] [INTERPOLATE [(expr_list)]] [LIMIT [offset_value, ]n BY columns] [LIMIT [n, ]m] [WITH TIES] [SETTINGS ...] [UNION ...] [INTO OUTFILE filename [TRUNCATE] [COMPRESSION type [LEVEL level]] ] [FORMAT format]

SELECT ، والتي تُشرح بمزيد من التفصيل جميع البنود اختيارية، باستثناء قائمة التعبيرات المطلوبة التي تأتي مباشرة بعد، والتي تُشرح بمزيد من التفصيل أدناه

SELECT و DISTINCT ، المُدرجَين أولًا للتيسير: لا تُقيَّم تعبيراتهما إلا بعد اكتمال البنود السابقة، كما هو موضح تُشرح تفاصيل كل بند اختياري في أقسام منفصلة، وهي مُدرجة بالترتيب نفسه الذي تُنفَّذ به (باستثناء، المُدرجَين أولًا للتيسير: لا تُقيَّم تعبيراتهما إلا بعد اكتمال البنود السابقة، كما هو موضح أدناه ):

​ بند SELECT

SELECT بعد اكتمال جميع العمليات في البنود الموضحة أعلاه. وتعمل هذه التعبيرات كما لو كانت تُطبَّق على صفوف منفصلة في النتيجة. وإذا كانت التعبيرات في بند SELECT تحتوي على دوال تجميع، فإن ClickHouse يعالج دوال التجميع والتعبيرات المستخدمة بوصفها وسيطات لها أثناء تُحتسب التعبيرات المحددة في بندبعد اكتمال جميع العمليات في البنود الموضحة أعلاه. وتعمل هذه التعبيرات كما لو كانت تُطبَّق على صفوف منفصلة في النتيجة. وإذا كانت التعبيرات في بندتحتوي على دوال تجميع، فإن ClickHouse يعالج دوال التجميع والتعبيرات المستخدمة بوصفها وسيطات لها أثناء تجميع GROUP BY

إذا كنت تريد تضمين جميع الأعمدة في النتيجة، فاستخدم رمز النجمة ( * ). على سبيل المثال: SELECT * FROM ... .

​ الاختيار الديناميكي للأعمدة

يتيح لك الاختيار الديناميكي للأعمدة (ويُعرف أيضًا باسم تعبير COLUMNS) مطابقة بعض الأعمدة في النتائج باستخدام تعبير نمطي re2

COLUMNS( 'regexp' )

على سبيل المثال، تأمل الجدول التالي:

CREATE TABLE default .col_names (aa Int8, ab Int8, bc Int8) ENGINE = TinyLog

يختار الاستعلام التالي بيانات من جميع الأعمدة التي تحتوي أسماؤها على الرمز a .

SELECT COLUMNS( 'a' ) FROM col_names

┌─aa─┬─ab─┐ │ 1 │ 1 │ └────┴────┘

لا تُعاد الأعمدة المحددة بترتيب أبجدي.

يمكنك استخدام عدة تعبيرات COLUMNS في استعلام وتطبيق الدوال عليها.

على سبيل المثال:

SELECT COLUMNS( 'a' ), COLUMNS( 'c' ), toTypeName(COLUMNS( 'c' )) FROM col_names

┌─aa─┬─ab─┬─bc─┬─toTypeName(bc)─┐ │ 1 │ 1 │ 1 │ Int8 │ └────┴────┴────┴────────────────┘

يُمرَّر كل عمود تُرجعه عبارة COLUMNS إلى الدالة على هيئة وسيط منفصل. ويمكنك أيضًا تمرير وسائط أخرى إلى الدالة إذا كانت تدعمها. توخَّ الحذر عند استخدام الدوال. إذا كانت الدالة لا تدعم عدد الوسائط التي مرَّرتها إليها، فإن ClickHouse يُلقي استثناءً.

على سبيل المثال:

SELECT COLUMNS( 'a' ) + COLUMNS( 'c' ) FROM col_names

Received exception from server (version 19.14.1): Code: 42. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Number of arguments for function plus does not match: passed 3, should be 2.

في هذا المثال، تُرجِع COLUMNS('a') عمودين: aa و ab . وتُرجِع COLUMNS('c') العمود bc . لا يمكن تطبيق العامل + على 3 وسيطات، لذلك يرفع ClickHouse استثناءً بالرسالة المناسبة.

قد تكون أنواع بيانات الأعمدة التي طابقت التعبير COLUMNS مختلفة. وإذا لم يطابق COLUMNS أي أعمدة وكان هو التعبير الوحيد في SELECT ، فإن ClickHouse يرفع استثناءً.

​ اختيار الأعمدة باستخدام LIKE أو ILIKE

يمكنك أيضًا اختيار الأعمدة عبر مطابقة أسمائها مع نمط بعد * ، باستخدام LIKE المطابق لحالة الأحرف أو ILIKE غير المطابق لحالة الأحرف:

SELECT * ILIKE 'a%' FROM col_names

┌─aa─┬─ab─┐ │ 1 │ 1 │ └────┴────┘

تتبع الأنماط LIKE و ILIKE دلالات LIKE ، لا دلالات التعبيرات النمطية. يطابق المحرف % أي تسلسل من المحارف، ويطابق المحرف _ أي محرف واحد، ويُستخدم \ لإلغاء المعنى الخاص لكل من % و _ و \ . والفرق الوحيد بينهما هو أن LIKE يطابق أسماء الأعمدة مع مراعاة حالة الأحرف، بينما ILIKE غير حساس لحالة الأحرف. على سبيل المثال:

SELECT * ILIKE 'a_' FROM col_names

يختار الاستعلام أعمدةً ذات أسماء مكوّنة من حرفين وتبدأ بـ a ، مثل aa و ab .

تدعم * LIKE و * ILIKE أيضًا العلامات النجمية المؤهلة ومحوِّلات الأعمدة:

SELECT t. * ILIKE 'a%' EXCEPT (ab) FROM col_names AS t

┌─aa─┐ │ 1 │ └────┘

يمكنك وضع نجمة في أي جزء من الاستعلام بدلًا من تعبير. وعند تحليل الاستعلام، تُوسَّع النجمة إلى قائمة بكل أعمدة الجدول (باستثناء الأعمدة MATERIALIZED و ALIAS ). ولا يوجد سوى عدد قليل من الحالات التي يكون فيها استخدام النجمة مبررًا:

عند إنشاء dump للجدول.

في الجداول التي لا تحتوي إلا على عدد قليل من الأعمدة، مثل جداول النظام.

للحصول على معلومات عن الأعمدة الموجودة في جدول. في هذه الحالة، اضبط LIMIT 1 . لكن من الأفضل استخدام الاستعلام DESC TABLE .

. لكن من الأفضل استخدام الاستعلام . عند وجود تصفية قوية على عدد صغير من الأعمدة باستخدام PREWHERE .

. في الاستعلامات الفرعية (لأن الأعمدة غير المطلوبة للاستعلام الخارجي تُستبعد من الاستعلامات الفرعية).

في جميع الحالات الأخرى، لا نوصي باستخدام النجمة، لأنها لا تمنحك سوى عيوب نظام إدارة قواعد البيانات العمودي بدلًا من مزاياه. وبعبارة أخرى، لا يُنصح باستخدام النجمة.

​ القيم القصوى

بالإضافة إلى النتائج، يمكنك أيضًا الحصول على القيم الدنيا والقصوى لأعمدة النتائج. للقيام بذلك، اضبط الإعداد extremes على 1. تُحسب القيم الدنيا والقصوى للأنواع الرقمية، والتواريخ، وقيم التاريخ والوقت. أما الأعمدة الأخرى، فتُخرَج لها القيم الافتراضية.

XML و JSON* و TabSeparated* و CSV* و Vertical و Template و Pretty* ، بشكل منفصل عن الصفوف الأخرى. ولا يُخرَجان في التنسيقات الأخرى. يُحسب صفّان إضافيان — القيم الدنيا والقيم القصوى، على الترتيب. ويُخرَج هذان الصفّان الإضافيان في التنسيقات ، بشكل منفصل عن الصفوف الأخرى. ولا يُخرَجان في التنسيقات الأخرى.

في تنسيقات JSON* و XML ، تُخرَج القيم القصوى في حقل منفصل باسم ‘extremes’. وفي تنسيقات TabSeparated* و CSV* و Vertical ، يأتي هذا الصف بعد النتيجة الرئيسية، وبعد ‘totals’ أيضًا إذا كان موجودًا. ويسبقه صف فارغ (بعد البيانات الأخرى). وفي تنسيقات Pretty* ، يُخرَج الصف في جدول منفصل بعد النتيجة الرئيسية، وبعد totals أيضًا إذا كان موجودًا. وفي تنسيق Template ، تُخرَج القيم القصوى وفقًا للقالب المحدد.

تُحسب القيم القصوى للصفوف قبل LIMIT ، ولكن بعد LIMIT BY . ومع ذلك، عند استخدام LIMIT offset, size ، تُدرَج الصفوف التي تسبق offset ضمن extremes . وفي الطلبات المتدفقة، قد تتضمن النتيجة أيضًا عددًا قليلًا من الصفوف التي مرّت عبر LIMIT .

يمكنك استخدام المرادفات (الأسماء المستعارة باستخدام AS ) في أي جزء من الاستعلام.

GROUP BY و ORDER BY و LIMIT BY الوسيطات الموضعية. لتمكين ذلك، فعِّل الإعداد ORDER BY 1,2 إلى فرز صفوف الجدول حسب العمود الأول ثم العمود الثاني. تدعم بنودالوسيطات الموضعية. لتمكين ذلك، فعِّل الإعداد enable_positional_arguments . بعد ذلك، على سبيل المثال، سيؤديإلى فرز صفوف الجدول حسب العمود الأول ثم العمود الثاني.

​ تفاصيل التنفيذ

إذا كان الاستعلام لا يتضمن بنود DISTINCT و GROUP BY و ORDER BY ولا الاستعلامات الفرعية IN و JOIN ، فستتم معالجة الاستعلام بالكامل على نحوٍ تدفقي، باستخدام مقدار O(1) من RAM. بخلاف ذلك، قد يستهلك الاستعلام قدرًا كبيرًا من RAM إذا لم تُحدَّد القيود المناسبة:

max_memory_usage

max_rows_to_group_by

max_rows_to_sort

max_rows_in_distinct

max_bytes_in_distinct

max_rows_in_set

max_bytes_in_set

max_rows_in_join

max_bytes_in_join

max_bytes_before_external_sort

max_bytes_ratio_before_external_sort

max_bytes_before_external_group_by

max_bytes_ratio_before_external_group_by

لمزيد من المعلومات، راجع قسم “الإعدادات”. يمكن استخدام الفرز الخارجي (بحفظ الجداول المؤقتة على القرص) والتجميع الخارجي.

يمكنك استخدام المُعدِّلات التالية في استعلامات SELECT .

المُعدِّل الوصف APPLY يتيح لك استدعاء دالة لكل صف تُعيده عبارة جدول خارجية في الاستعلام. EXCEPT يحدِّد أسماء عمود واحد أو أكثر لاستبعادها من النتيجة. وتُحذف جميع أسماء الأعمدة المطابقة من المخرجات. REPLACE يحدِّد اسمًا مستعارًا واحدًا أو أكثر لـ التعبيرات. يجب أن يطابق كل اسم مستعار اسم عمود من عبارة SELECT * . وفي قائمة أعمدة المخرجات، يُستبدل العمود المطابق للاسم المستعار بالتعبير الموجود في REPLACE . لا يغيِّر هذا المُعدِّل أسماء الأعمدة أو ترتيبها، لكنه قد يغيِّر القيمة ونوعها.

يمكنك استخدام كل معدِّل على حدة أو الجمع بينها.

أمثلة:

استخدام المعدِّل نفسه عدة مرات.

SELECT COLUMNS( '[jk]' ) APPLY (toString) APPLY ( length ) APPLY (max) FROM columns_transformers;

┌─max(length(toString(j)))─┬─max(length(toString(k)))─┐ │ 2 │ 3 │ └──────────────────────────┴──────────────────────────┘

استخدام عدة معدِّلات في استعلام واحد.

SELECT * REPLACE (i + 1 AS i) EXCEPT (j) APPLY (sum) from columns_transformers;

┌─sum(plus(i, 1))─┬─sum(k)─┐ │ 222 │ 347 │ └─────────────────┴────────┘

​ الإعدادات في استعلام SELECT

يمكنك تحديد الإعدادات اللازمة مباشرةً داخل استعلام SELECT . ولا تُطبَّق قيمة الإعداد إلا على هذا الاستعلام، ثم تُعاد إلى القيمة الافتراضية أو إلى القيمة السابقة بعد تنفيذ الاستعلام.

للتعرّف على طرق أخرى لضبط الإعدادات، راجع هنا

بالنسبة إلى الإعدادات المنطقية المعيّنة إلى true، يمكنك استخدام صيغة مختصرة بحذف تعيين القيمة. وعند تحديد اسم الإعداد فقط، يُعيَّن تلقائيًا إلى 1 (صواب).

مثال