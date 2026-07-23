Skip to main content

نظرة عامة

ملفات تعريف الإعدادات المستندة إلى XML وملفات التكوين غير مدعومة حاليًا في ClickHouse Cloud. لتحديد الإعدادات لخدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك، يجب استخدام ملفات تعريف الإعدادات المعتمدة على SQL.
فيما يلي المجموعات الرئيسية لإعدادات ClickHouse:
  • إعدادات الخادم العامة
  • إعدادات الجلسة
  • إعدادات الاستعلام
  • إعدادات العمليات الخلفية
تُطبَّق الإعدادات العامة افتراضيًا ما لم يتم تجاوزها على مستويات أكثر تحديدًا. ويمكن تحديد إعدادات الجلسة عبر ملفات التعريف، وتكوين المستخدم، وأوامر SET. كما يمكن تمرير إعدادات الاستعلام عبر عبارة SETTINGS، وتُطبَّق على كل استعلام على حدة. أما إعدادات العمليات الخلفية، فتُطبَّق على عمليات Mutations وMerges، وربما على عمليات أخرى، وتُنفَّذ بشكل غير متزامن في الخلفية.

عرض الإعدادات غير الافتراضية

لمعرفة الإعدادات التي تم تغييرها عن قيمتها الافتراضية، يمكنك الاستعلام عن جدول system.settings:
إذا لم تُجرَ أي تغييرات على الإعدادات مقارنةً بقيمها الافتراضية، فلن يُرجع ClickHouse أي شيء. للتحقق من قيمة إعداد معيّن، يمكنك تحديد name الخاص بهذا الإعداد في الاستعلام:
وسيُرجع شيئًا مثل هذا:

قراءة إضافية

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦