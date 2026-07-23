نظرة عامة
فيما يلي المجموعات الرئيسية لإعدادات ClickHouse:
ملفات تعريف الإعدادات المستندة إلى XML وملفات التكوين غير مدعومة حاليًا في ClickHouse Cloud. لتحديد الإعدادات لخدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك، يجب استخدام ملفات تعريف الإعدادات المعتمدة على SQL.
- إعدادات الخادم العامة
- إعدادات الجلسة
- إعدادات الاستعلام
- إعدادات العمليات الخلفية
لمعرفة الإعدادات التي تم تغييرها عن قيمتها الافتراضية، يمكنك الاستعلام عن جدول
عرض الإعدادات غير الافتراضية
system.settings:
إذا لم تُجرَ أي تغييرات على الإعدادات مقارنةً بقيمها الافتراضية، فلن يُرجع ClickHouse أي شيء. للتحقق من قيمة إعداد معيّن، يمكنك تحديد
SELECT name, value FROM system.settings WHERE changed
name الخاص بهذا
الإعداد في الاستعلام:
وسيُرجع شيئًا مثل هذا:
SELECT name, value FROM system.settings WHERE name = 'max_threads'
┌─name────────┬─value───┐
│ max_threads │ auto(8) │
└─────────────┴─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.002 sec.
قراءة إضافية
- راجع إعدادات الخادم العامة لمعرفة المزيد حول تهيئة خادم ClickHouse على مستوى الخادم ككل.
- راجع إعدادات الجلسة لمعرفة المزيد حول تهيئة خادم ClickHouse على مستوى الجلسة.
- راجع التسلسل الهرمي للسياق لمعرفة المزيد حول معالجة التهيئة في ClickHouse.