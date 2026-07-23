​ نظرة عامة

فيما يلي المجموعات الرئيسية لإعدادات ClickHouse:

إعدادات الخادم العامة

إعدادات الجلسة

إعدادات الاستعلام

إعدادات العمليات الخلفية

تُطبَّق الإعدادات العامة افتراضيًا ما لم يتم تجاوزها على مستويات أكثر تحديدًا. ويمكن تحديد إعدادات الجلسة عبر ملفات التعريف، وتكوين المستخدم، وأوامر SET. كما يمكن تمرير إعدادات الاستعلام عبر عبارة SETTINGS، وتُطبَّق على كل استعلام على حدة. أما إعدادات العمليات الخلفية، فتُطبَّق على عمليات Mutations وMerges، وربما على عمليات أخرى، وتُنفَّذ بشكل غير متزامن في الخلفية.

​ عرض الإعدادات غير الافتراضية

لمعرفة الإعدادات التي تم تغييرها عن قيمتها الافتراضية، يمكنك الاستعلام عن جدول system.settings :

SELECT name , value FROM system . settings WHERE changed

إذا لم تُجرَ أي تغييرات على الإعدادات مقارنةً بقيمها الافتراضية، فلن يُرجع ClickHouse أي شيء.

للتحقق من قيمة إعداد معيّن، يمكنك تحديد name الخاص بهذا الإعداد في الاستعلام:

SELECT name , value FROM system . settings WHERE name = 'max_threads'

وسيُرجع شيئًا مثل هذا:

┌─name────────┬─value───┐ │ max_threads │ auto(8) │ └─────────────┴─────────┘ 1 row in set. Elapsed: 0.002 sec.

​ قراءة إضافية