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يوفّر DataStore خيارات تهيئة شاملة لاختيار محرك التنفيذ، ووضع التوافق، وتسجيل الأحداث، والتخزين المؤقت، وتنميط، وتصحيح نوع البيانات.

مرجع سريع

جميع خيارات التهيئة

أساليب التهيئة

إعدادات تسجيل الأحداث

راجع تسجيل الأحداث لمزيد من التفاصيل.

إعداد ذاكرة التخزين المؤقت

تهيئة المحرّك

راجع محرك التنفيذ لمزيد من التفاصيل.

وضع التوافق

راجع وضع الأداء للاطلاع على التفاصيل.

إعدادات التنميط

راجع تنميط لمزيد من التفاصيل.

تصحيح نوع البيانات

استخدام كائن config

كائن config هو كائن singleton يتولى إدارة جميع الإعدادات:

التهيئة في الشيفرة

إعدادات كل برنامج نصي

مدير السياق (لاحقًا)

سيناريوهات الإعداد الشائعة

التطوير/تصحيح الأخطاء

بيئة الإنتاج

الحد الأقصى لمعدل النقل

اختبار الأداء

اختبار توافق Pandas

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦