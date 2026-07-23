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يوفّر DataStore 7 مساحات أسماء للملحقات مع أكثر من 185 طريقة لعمليات خاصة بالمجال.

ملحق السلاسل النصية (.str)

جميع أساليب pandas الـ56 في .str مدعومة، بالإضافة إلى دوال السلاسل النصية في ClickHouse.

تحويل حالة الأحرف

الطول والحجم

السلسلة الفرعية والتقطيع

إزالة الفراغات

الاستبدال

التقسيم

الحشو

اختبارات الأحرف

أخرى

ملحق DateTime (.dt)

جميع أساليب .dt في pandas البالغ عددها أكثر من 42، بالإضافة إلى دوال التاريخ والوقت في ClickHouse.

مكوّنات التاريخ

الاقتطاع

العمليات الحسابية

التحققات المنطقية

التنسيق

المنطقة الزمنية

ملحق Array (.arr)

عمليات Array الخاصة بـ ClickHouse (37 طريقة).

الخصائص

الوصول إلى العناصر

عمليات التجميع

التحويلات

التعديلات

عمليات السلاسل النصية

ملحق JSON (.json)

تحليل JSON الخاص بـ ClickHouse (13 طريقة).

مُلحق URL (.url)

تحليل عناوين URL الخاص بـ ClickHouse (15 طريقة).

ملحق IP (.ip)

عمليات عناوين IP الخاصة بـ ClickHouse (9 طرائق).

ملحق Geo (.geo)

عمليات Geo والمسافة الخاصة بـClickHouse (14 دالة).

دوال المسافة

عمليات المتجهات

دوال H3

عمليات Point

استخدام الملحقات

التقييم الكسول

معظم أساليب الملحقات كسولة — إذ تُرجِع تعبيرات يجري تقييمها لاحقًا:

الطرق التي تُنفَّذ مباشرةً

يجب تنفيذ بعض طرق .str لأنها تغيّر البنية:

ربط الملحقات معًا

يمكن ربط أساليب الملحقات معًا:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦