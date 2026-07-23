|الملحق
|الطرق
|الوصف
.str
|56
|عمليات String
.dt
|42+
|عمليات DateTime
.arr
|37
|عمليات Array (خاصة بـ ClickHouse)
.json
|13
|تحليل JSON (خاصة بـ ClickHouse)
.url
|15
|تحليل URL (خاصة بـ ClickHouse)
.ip
|9
|عمليات عناوين IP (خاصة بـ ClickHouse)
.geo
|14
|عمليات Geo/المسافات (خاصة بـ ClickHouse)
جميع أساليب pandas الـ56 في
ملحق السلاسل النصية (
ملحق السلاسل النصية (
.str)
.str مدعومة، بالإضافة إلى دوال السلاسل النصية في ClickHouse.
تحويل حالة الأحرف
|الطريقة
|ClickHouse
|الوصف
upper()
upper()
|التحويل إلى أحرف كبيرة
lower()
lower()
|التحويل إلى أحرف صغيرة
capitalize()
initcap()
|جعل الحرف الأول كبيرًا
title()
initcap()
|تحويل النص إلى صيغة العنوان
swapcase()
|-
|تبديل حالة الأحرف
casefold()
lower()
|تسوية حالة الأحرف
ds['name_upper'] = ds['name'].str.upper()
ds['name_title'] = ds['name'].str.title()
الطول والحجم
|الدالة
|ClickHouse
|الوصف
len()
length()
|طول السلسلة (بالبايت)
char_length()
char_length()
|الطول بالأحرف
ds['name_len'] = ds['name'].str.len()
السلسلة الفرعية والتقطيع
|الطريقة
|ClickHouse
|الوصف
slice(start, stop)
substring()
|استخراج سلسلة فرعية
slice_replace()
|-
|استبدال مقطع
left(n)
left()
|أول n حرفًا
right(n)
right()
|آخر n حرفًا
get(i)
|-
|الحرف عند الفهرس
ds['first_3'] = ds['name'].str.slice(0, 3)
ds['last_4'] = ds['name'].str.right(4)
إزالة الفراغات
|Method
|ClickHouse
|Description
strip()
trim()
|إزالة المسافات البيضاء
lstrip()
trimLeft()
|إزالة المسافات البيضاء في البداية
rstrip()
trimRight()
|إزالة المسافات البيضاء في النهاية
ds['trimmed'] = ds['text'].str.strip()
البحث والمطابقة
|الطريقة
|ClickHouse
|الوصف
contains(pat)
position()
|يحتوي على سلسلة فرعية
startswith(pat)
startsWith()
|يبدأ ببادئة
endswith(pat)
endsWith()
|ينتهي بلاحقة
find(sub)
position()
|العثور على الموضع
rfind(sub)
|-
|العثور من اليمين
index(sub)
position()
|العثور أو رفع خطأ
rindex(sub)
|-
|العثور من اليمين أو رفع خطأ
match(pat)
match()
|مطابقة Regex
fullmatch(pat)
|-
|مطابقة Regex كاملة
count(pat)
|-
|عدّ مرات الظهور
# Contains substring
ds['has_john'] = ds['name'].str.contains('John')
# Regex match
ds['valid_email'] = ds['email'].str.match(r'^[\w.-]+@[\w.-]+\.\w+$')
الاستبدال
|Method
|ClickHouse
|الوصف
replace(pat, repl)
replace()
|استبدال المطابقات
replace(pat, repl, regex=True)
replaceRegexpAll()
|استبدال بتعبير نمطي
removeprefix(prefix)
|-
|إزالة البادئة
removesuffix(suffix)
|-
|إزالة اللاحقة
translate(table)
|-
|تحويل الأحرف
ds['cleaned'] = ds['text'].str.replace('\n', ' ')
ds['digits_only'] = ds['phone'].str.replace(r'\D', '', regex=True)
التقسيم
|الدالة
|ClickHouse
|الوصف
split(sep)
splitByString()
|تقسيم إلى مصفوفة
rsplit(sep)
|-
|تقسيم من اليمين
partition(sep)
|-
|تقسيم إلى 3 أجزاء
rpartition(sep)
|-
|تقسيم من اليمين إلى 3 أجزاء
ds['parts'] = ds['path'].str.split('/')
الحشو
|الطريقة
|ClickHouse
|الوصف
pad(width)
leftPad()
|حشو إلى اليسار
ljust(width)
rightPad()
|محاذاة لليمين
rjust(width)
leftPad()
|محاذاة لليسار
center(width)
|-
|توسيط
zfill(width)
leftPad(..., '0')
|ملء بالأصفار
ds['padded_id'] = ds['id'].astype(str).str.zfill(6)
اختبارات الأحرف
|الطريقة
|الوصف
isalpha()
|كلها حروف
isdigit()
|كلها أرقام
isalnum()
|حروف وأرقام
isspace()
|كلها مسافات بيضاء
isupper()
|كلها أحرف كبيرة
islower()
|كلها أحرف صغيرة
istitle()
|بصيغة العنوان
isnumeric()
|محارف رقمية
isdecimal()
|محارف عشرية
ds['is_numeric'] = ds['code'].str.isdigit()
أخرى
|الطريقة
|الوصف
repeat(n)
|كرّر n مرة
reverse()
|اعكس السلسلة النصية
wrap(width)
|لفّ النص
encode(enc)
|رمّز
decode(enc)
|فكّ الترميز
normalize(form)
|طبّع وفق Unicode
extract(pat)
|استخرج مجموعات Regex
extractall(pat)
|استخرج جميع المطابقات
cat(sep)
|صِل الجميع
get_dummies(sep)
|المتغيرات الوهمية
جميع أساليب
ملحق DateTime (
ملحق DateTime (
.dt)
.dt في pandas البالغ عددها أكثر من 42، بالإضافة إلى دوال التاريخ والوقت في ClickHouse.
مكوّنات التاريخ
|الخاصية
|ClickHouse
|الوصف
year
toYear()
|السنة
month
toMonth()
|الشهر (1-12)
day
toDayOfMonth()
|اليوم (1-31)
hour
toHour()
|الساعة (0-23)
minute
toMinute()
|الدقيقة (0-59)
second
toSecond()
|الثانية (0-59)
millisecond
toMillisecond()
|المللي ثانية
microsecond
toMicrosecond()
|الميكروثانية
quarter
toQuarter()
|الربع (1-4)
dayofweek
toDayOfWeek()
|يوم الأسبوع (0=الاثنين)
dayofyear
toDayOfYear()
|اليوم من السنة
week
toWeek()
|رقم الأسبوع
days_in_month
|-
|عدد الأيام في الشهر
ds['year'] = ds['date'].dt.year
ds['month'] = ds['date'].dt.month
ds['day_of_week'] = ds['date'].dt.dayofweek
الاقتطاع
|الدالة
|ClickHouse
|الوصف
to_start_of_day()
toStartOfDay()
|بداية اليوم
to_start_of_week()
toStartOfWeek()
|بداية الأسبوع
to_start_of_month()
toStartOfMonth()
|بداية الشهر
to_start_of_quarter()
toStartOfQuarter()
|بداية الربع
to_start_of_year()
toStartOfYear()
|بداية السنة
to_start_of_hour()
toStartOfHour()
|بداية الساعة
to_start_of_minute()
toStartOfMinute()
|بداية الدقيقة
ds['month_start'] = ds['date'].dt.to_start_of_month()
العمليات الحسابية
|الطريقة
|ClickHouse
|الوصف
add_years(n)
addYears()
|إضافة سنوات
add_months(n)
addMonths()
|إضافة أشهر
add_weeks(n)
addWeeks()
|إضافة أسابيع
add_days(n)
addDays()
|إضافة أيام
add_hours(n)
addHours()
|إضافة ساعات
add_minutes(n)
addMinutes()
|إضافة دقائق
add_seconds(n)
addSeconds()
|إضافة ثوانٍ
subtract_years(n)
subtractYears()
|طرح سنوات
subtract_months(n)
subtractMonths()
|طرح أشهر
subtract_days(n)
subtractDays()
|طرح أيام
ds['next_month'] = ds['date'].dt.add_months(1)
ds['last_week'] = ds['date'].dt.subtract_weeks(1)
التحققات المنطقية
|الطريقة
|الوصف
is_month_start()
|أول يوم في الشهر
is_month_end()
|آخر يوم في الشهر
is_quarter_start()
|أول يوم في الربع
is_quarter_end()
|آخر يوم في الربع
is_year_start()
|أول يوم في السنة
is_year_end()
|آخر يوم في السنة
is_leap_year()
|سنة كبيسة
ds['is_eom'] = ds['date'].dt.is_month_end()
التنسيق
|Method
|ClickHouse
|Description
strftime(fmt)
formatDateTime()
|التنسيق كسلسلة نصية
day_name()
|-
|اسم اليوم
month_name()
|-
|اسم الشهر
ds['date_str'] = ds['date'].dt.strftime('%Y-%m-%d')
ds['day_name'] = ds['date'].dt.day_name()
المنطقة الزمنية
|الدالة
|ClickHouse
|الوصف
tz_convert(tz)
toTimezone()
|تحويل المنطقة الزمنية
tz_localize(tz)
|-
|إسناد منطقة زمنية
ds['utc_time'] = ds['timestamp'].dt.tz_convert('UTC')
عمليات Array الخاصة بـ ClickHouse (37 طريقة).
ملحق Array (
ملحق Array (
.arr)
الخصائص
|الخاصية
|ClickHouse
|الوصف
length
length()
|طول المصفوفة
size
length()
|اسم مستعار لـ length
empty
empty()
|هل هي فارغة
not_empty
notEmpty()
|ليست فارغة
ds['tag_count'] = ds['tags'].arr.length
ds['has_tags'] = ds['tags'].arr.not_empty
الوصول إلى العناصر
|الدالة
|ClickHouse
|الوصف
array_first()
arrayElement(..., 1)
|العنصر الأول
array_last()
arrayElement(..., -1)
|العنصر الأخير
array_element(n)
arrayElement()
|العنصر رقم n
array_slice(off, len)
arraySlice()
|اقتطاع من المصفوفة
ds['first_tag'] = ds['tags'].arr.array_first()
ds['last_tag'] = ds['tags'].arr.array_last()
عمليات التجميع
|الدالة
|ClickHouse
|الوصف
array_sum()
arraySum()
|مجموع العناصر
array_avg()
arrayAvg()
|المتوسط
array_min()
arrayMin()
|الحد الأدنى
array_max()
arrayMax()
|الحد الأقصى
array_product()
arrayProduct()
|حاصل الضرب
array_uniq()
arrayUniq()
|عدد القيم الفريدة
ds['total'] = ds['values'].arr.array_sum()
ds['average'] = ds['values'].arr.array_avg()
التحويلات
|الدالة
|ClickHouse
|الوصف
array_sort()
arraySort()
|فرز تصاعدي
array_reverse_sort()
arrayReverseSort()
|فرز تنازلي
array_reverse()
arrayReverse()
|عكس الترتيب
array_distinct()
arrayDistinct()
|عناصر فريدة
array_compact()
arrayCompact()
|إزالة التكرارات المتتالية
array_flatten()
arrayFlatten()
|تسطيح البنية المتداخلة
ds['sorted_tags'] = ds['tags'].arr.array_sort()
ds['unique_tags'] = ds['tags'].arr.array_distinct()
التعديلات
|الطريقة
|ClickHouse
|الوصف
array_push_back(elem)
arrayPushBack()
|إضافة إلى آخر المصفوفة
array_push_front(elem)
arrayPushFront()
|إضافة إلى أول المصفوفة
array_pop_back()
arrayPopBack()
|إزالة العنصر الأخير
array_pop_front()
arrayPopFront()
|إزالة العنصر الأول
array_concat(other)
arrayConcat()
|ربط المصفوفات
البحث
|Method
|ClickHouse
|Description
has(elem)
has()
|يحتوي على العنصر
index_of(elem)
indexOf()
|العثور على الموضع
count_equal(elem)
countEqual()
|حساب عدد مرات التكرار
ds['has_python'] = ds['skills'].arr.has('Python')
عمليات السلاسل النصية
|الطريقة
|ClickHouse
|الوصف
array_string_concat(sep)
arrayStringConcat()
|دمج في سلسلة نصية
ds['tags_str'] = ds['tags'].arr.array_string_concat(', ')
تحليل JSON الخاص بـ ClickHouse (13 طريقة).
ملحق JSON (
ملحق JSON (
.json)
|الطريقة
|ClickHouse
|الوصف
get_string(path)
JSONExtractString()
|استخراج سلسلة نصية
get_int(path)
JSONExtractInt()
|استخراج عدد صحيح
get_float(path)
JSONExtractFloat()
|استخراج عدد عشري
get_bool(path)
JSONExtractBool()
|استخراج قيمة منطقية
get_raw(path)
JSONExtractRaw()
|استخراج JSON خام
get_keys()
JSONExtractKeys()
|الحصول على المفاتيح
get_type(path)
JSONType()
|الحصول على النوع
get_length(path)
JSONLength()
|الحصول على الطول
has_key(key)
JSONHas()
|التحقق من وجود المفتاح
is_valid()
isValidJSON()
|التحقق من صحة JSON
to_json_string()
toJSONString()
|التحويل إلى JSON
# Parse JSON columns
ds['user_name'] = ds['json_data'].json.get_string('user.name')
ds['user_age'] = ds['json_data'].json.get_int('user.age')
ds['is_active'] = ds['json_data'].json.get_bool('user.active')
ds['has_email'] = ds['json_data'].json.has_key('user.email')
تحليل عناوين URL الخاص بـ ClickHouse (15 طريقة).
مُلحق URL (
مُلحق URL (
.url)
|الطريقة
|ClickHouse
|الوصف
domain()
domain()
|استخراج النطاق
domain_without_www()
domainWithoutWWW()
|النطاق بدون www
top_level_domain()
topLevelDomain()
|نطاق المستوى الأعلى
protocol()
protocol()
|البروتوكول (http/https)
path()
path()
|مسار URL
path_full()
pathFull()
|المسار مع سلسلة الاستعلام
query_string()
queryString()
|سلسلة الاستعلام
fragment()
fragment()
|المقطع (#…)
port()
port()
|رقم المنفذ
extract_url_parameter(name)
extractURLParameter()
|جلب معامل الاستعلام
extract_url_parameters()
extractURLParameters()
|جميع المعاملات
cut_url_parameter(name)
cutURLParameter()
|إزالة المعامل
decode_url_component()
decodeURLComponent()
|فك ترميز URL
encode_url_component()
encodeURLComponent()
|ترميز URL
# Parse URLs
ds['domain'] = ds['url'].url.domain()
ds['path'] = ds['url'].url.path()
ds['utm_source'] = ds['url'].url.extract_url_parameter('utm_source')
عمليات عناوين IP الخاصة بـ ClickHouse (9 طرائق).
ملحق IP (
ملحق IP (
.ip)
|Method
|ClickHouse
|Description
to_ipv4()
toIPv4()
|التحويل إلى IPv4
to_ipv6()
toIPv6()
|التحويل إلى IPv6
ipv4_num_to_string()
IPv4NumToString()
|تحويل الرقم إلى سلسلة
ipv4_string_to_num()
IPv4StringToNum()
|تحويل السلسلة إلى رقم
ipv6_num_to_string()
IPv6NumToString()
|تحويل رقم IPv6 إلى سلسلة
ipv4_to_ipv6()
IPv4ToIPv6()
|التحويل إلى IPv6
is_ipv4_string()
isIPv4String()
|التحقق من صحة IPv4
is_ipv6_string()
isIPv6String()
|التحقق من صحة IPv6
ipv4_cidr_to_range(cidr)
IPv4CIDRToRange()
|تحويل CIDR إلى نطاق
# IP operations
ds['is_valid_ip'] = ds['ip'].ip.is_ipv4_string()
ds['ip_num'] = ds['ip'].ip.ipv4_string_to_num()
عمليات Geo والمسافة الخاصة بـClickHouse (14 دالة).
ملحق Geo (
ملحق Geo (
.geo)
دوال المسافة
|الطريقة
|ClickHouse
|الوصف
great_circle_distance(...)
greatCircleDistance()
|مسافة الدائرة العظمى
geo_distance(...)
geoDistance()
|المسافة وفق WGS-84
l1_distance(v1, v2)
L1Distance()
|مسافة مانهاتن
l2_distance(v1, v2)
L2Distance()
|المسافة الإقليدية
l2_squared_distance(v1, v2)
L2SquaredDistance()
|مربع المسافة الإقليدية
linf_distance(v1, v2)
LinfDistance()
|مسافة تشيبيشيف
cosine_distance(v1, v2)
cosineDistance()
|مسافة جيب التمام
عمليات المتجهات
|الطريقة
|ClickHouse
|الوصف
dot_product(v1, v2)
dotProduct()
|الضرب النقطي
l2_norm(vec)
L2Norm()
|معيار المتجه
l2_normalize(vec)
L2Normalize()
|التطبيع
دوال H3
|الطريقة
|ClickHouse
|الوصف
geo_to_h3(lon, lat, res)
geoToH3()
|تحويل Geo إلى فهرس H3
h3_to_geo(h3)
h3ToGeo()
|تحويل H3 إلى إحداثيات Geo
عمليات Point
|الطريقة
|ClickHouse
|الوصف
point_in_polygon(pt, poly)
pointInPolygon()
|وجود Point داخل Polygon
point_in_ellipses(...)
pointInEllipses()
|وجود Point داخل الأشكال البيضاوية
from chdb.datastore import F
# Calculate distances
ds['distance'] = F.great_circle_distance(
ds['lon1'], ds['lat1'],
ds['lon2'], ds['lat2']
)
# Vector similarity
ds['similarity'] = F.cosine_distance(ds['embedding1'], ds['embedding2'])
استخدام الملحقات
معظم أساليب الملحقات كسولة — إذ تُرجِع تعبيرات يجري تقييمها لاحقًا:
التقييم الكسول
# All these are lazy
ds['name_upper'] = ds['name'].str.upper() # Not executed yet
ds['year'] = ds['date'].dt.year # Not executed yet
ds['domain'] = ds['url'].url.domain() # Not executed yet
# Execution happens when you access results
df = ds.to_df() # Now everything executes
يجب تنفيذ بعض طرق
الطرق التي تُنفَّذ مباشرةً
.str لأنها تغيّر البنية:
|الطريقة
|يُرجع
|السبب
partition(sep)
|DataStore (3 أعمدة)
|ينشئ عدة أعمدة
rpartition(sep)
|DataStore (3 أعمدة)
|ينشئ عدة أعمدة
get_dummies(sep)
|DataStore (N أعمدة)
|عدد أعمدة متغيّر
extractall(pat)
|DataStore
|نتيجة بفهرس متعدد
cat(sep)
|str
|تجميع (N صفوف → 1)
يمكن ربط أساليب الملحقات معًا:
ربط الملحقات معًا
ds['clean_name'] = (ds['name']
.str.strip()
.str.lower()
.str.replace(' ', '_')
)
ds['next_month_start'] = (ds['date']
.dt.add_months(1)
.dt.to_start_of_month()
)