لنبدأ أولًا بإنشاء بيئة افتراضية:
الإعداد
ثم سنقوم بتثبيت JupySQL وIPython وJupyter Lab:
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
يمكننا استخدام JupySQL في IPython، ويمكننا تشغيله بتنفيذ:
pip install jupysql ipython jupyterlab
أو في Jupyter Lab، عبر تشغيل:
ipython
jupyter lab
إذا كنت تستخدم Jupyter Lab، فستحتاج إلى إنشاء دفتر قبل متابعة بقية الدليل.
سنستخدم إحدى مجموعات بيانات tennis_atp الخاصة بـ Jeff Sackmann، والتي تتضمن بيانات وصفية عن اللاعبين وتصنيفاتهم بمرور الوقت. لنبدأ بتنزيل ملفات التصنيف:
تنزيل مجموعة بيانات
from urllib.request import urlretrieve
files = ['00s', '10s', '20s', '70s', '80s', '90s', 'current']
base = "https://raw.githubusercontent.com/JeffSackmann/tennis_atp/master"
for file in files:
_ = urlretrieve(
f"{base}/atp_rankings_{file}.csv",
f"atp_rankings_{file}.csv",
)
بعد ذلك، لنستورد الوحدة
إعداد chDB وJupySQL
dbapi الخاصة بـ chDB:
وسننشىء اتصالًا بـ chDB. ستُحفَظ أي بيانات نُخزّنها بشكل دائم في المجلد
from chdb import dbapi
atp.chdb:
لنحمّل الآن الأمر السحري
conn = dbapi.connect(path="atp.chdb")
sql وننشئ اتصالًا بـ chDB:
بعد ذلك، سنعرض حدّ العرض كي لا تُقتطع نتائج الاستعلامات:
%load_ext sql
%sql conn --alias chdb
## الاستعلام عن البيانات في ملفات CSV نزّلنا مجموعة من الملفات ذات البادئة
%config SqlMagic.displaylimit = None
atp_rankings.
لنستخدم عبارة
DESCRIBE لفهم المخطط:
%%sql
DESCRIBE file('atp_rankings*.csv')
SETTINGS describe_compact_output=1,
schema_inference_make_columns_nullable=0
يمكننا أيضًا كتابة استعلام
+--------------+-------+
| name | type |
+--------------+-------+
| ranking_date | Int64 |
| rank | Int64 |
| player | Int64 |
| points | Int64 |
+--------------+-------+
SELECT مباشرةً على هذه الملفات لمعرفة شكل البيانات:
%sql SELECT * FROM file('atp_rankings*.csv') LIMIT 1
تنسيق البيانات غريب بعض الشيء. لنصحّح تنسيق ذلك التاريخ ونستخدم عبارة
+--------------+------+--------+--------+
| ranking_date | rank | player | points |
+--------------+------+--------+--------+
| 20000110 | 1 | 101736 | 4135 |
+--------------+------+--------+--------+
REPLACE لإرجاع
ranking_date بعد تصحيحه:
%%sql
SELECT * REPLACE (
toDate(parseDateTime32BestEffort(toString(ranking_date))) AS ranking_date
)
FROM file('atp_rankings*.csv')
LIMIT 10
SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0
+--------------+------+--------+--------+
| ranking_date | rank | player | points |
+--------------+------+--------+--------+
| 2000-01-10 | 1 | 101736 | 4135 |
| 2000-01-10 | 2 | 102338 | 2915 |
| 2000-01-10 | 3 | 101948 | 2419 |
| 2000-01-10 | 4 | 103017 | 2184 |
| 2000-01-10 | 5 | 102856 | 2169 |
| 2000-01-10 | 6 | 102358 | 2107 |
| 2000-01-10 | 7 | 102839 | 1966 |
| 2000-01-10 | 8 | 101774 | 1929 |
| 2000-01-10 | 9 | 102701 | 1846 |
| 2000-01-10 | 10 | 101990 | 1739 |
+--------------+------+--------+--------+
سنخزّن الآن البيانات من ملفات CSV هذه في جدول. لا تحفظ قاعدة البيانات الافتراضية البيانات على القرص، لذا نحتاج أولًا إلى إنشاء قاعدة بيانات أخرى:
استيراد ملفات CSV إلى chDB
والآن سننشئ جدولًا باسم
%sql CREATE DATABASE atp
rankings، وسيُستمد مخططه من بنية البيانات في ملفات CSV:
لنتحقق سريعًا من البيانات في جدولنا:
%%sql
CREATE TABLE atp.rankings
ENGINE=MergeTree
ORDER BY ranking_date AS
SELECT * REPLACE (
toDate(parseDateTime32BestEffort(toString(ranking_date))) AS ranking_date
)
FROM file('atp_rankings*.csv')
SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0
%sql SELECT * FROM atp.rankings LIMIT 10
يبدو هذا جيدًا - فالنتيجة، كما هو متوقع، هي نفسها عند الاستعلام من ملفات CSV مباشرةً. سنتبع العملية نفسها مع البيانات الوصفية للاعب. هذه المرة، توجد جميع البيانات في ملف CSV واحد، لذا لننزّل هذا الملف:
+--------------+------+--------+--------+
| ranking_date | rank | player | points |
+--------------+------+--------+--------+
| 2000-01-10 | 1 | 101736 | 4135 |
| 2000-01-10 | 2 | 102338 | 2915 |
| 2000-01-10 | 3 | 101948 | 2419 |
| 2000-01-10 | 4 | 103017 | 2184 |
| 2000-01-10 | 5 | 102856 | 2169 |
| 2000-01-10 | 6 | 102358 | 2107 |
| 2000-01-10 | 7 | 102839 | 1966 |
| 2000-01-10 | 8 | 101774 | 1929 |
| 2000-01-10 | 9 | 102701 | 1846 |
| 2000-01-10 | 10 | 101990 | 1739 |
+--------------+------+--------+--------+
ثم أنشئ جدولًا باسم
_ = urlretrieve(
f"{base}/atp_players.csv",
"atp_players.csv",
)
players استنادًا إلى محتويات ملف CSV.
وسنُهيِّئ أيضًا الحقل
dob ليصبح من النوع
Date32.
في ClickHouse، لا يدعم النوع
Dateإلا التواريخ بدءًا من عام 1970. وبما أن العمود
dobيحتوي على تواريخ تسبق عام 1970، فسنستخدم النوع
Date32بدلًا منه.
بعد اكتمال التشغيل، يمكننا إلقاء نظرة على البيانات التي استوردناها:
%%sql
CREATE TABLE atp.players
Engine=MergeTree
ORDER BY player_id AS
SELECT * REPLACE (
makeDate32(
toInt32OrNull(substring(toString(dob), 1, 4)),
toInt32OrNull(substring(toString(dob), 5, 2)),
toInt32OrNull(substring(toString(dob), 7, 2))
)::Nullable(Date32) AS dob
)
FROM file('atp_players.csv')
SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0
%sql SELECT * FROM atp.players LIMIT 10
+-----------+------------+-----------+------+------------+-----+--------+-------------+
| player_id | name_first | name_last | hand | dob | ioc | height | wikidata_id |
+-----------+------------+-----------+------+------------+-----+--------+-------------+
| 100001 | Gardnar | Mulloy | R | 1913-11-22 | USA | 185 | Q54544 |
| 100002 | Pancho | Segura | R | 1921-06-20 | ECU | 168 | Q54581 |
| 100003 | Frank | Sedgman | R | 1927-10-02 | AUS | 180 | Q962049 |
| 100004 | Giuseppe | Merlo | R | 1927-10-11 | ITA | 0 | Q1258752 |
| 100005 | Richard | Gonzalez | R | 1928-05-09 | USA | 188 | Q53554 |
| 100006 | Grant | Golden | R | 1929-08-21 | USA | 175 | Q3115390 |
| 100007 | Abe | Segal | L | 1930-10-23 | RSA | 0 | Q1258527 |
| 100008 | Kurt | Nielsen | R | 1930-11-19 | DEN | 0 | Q552261 |
| 100009 | Istvan | Gulyas | R | 1931-10-14 | HUN | 0 | Q51066 |
| 100010 | Luis | Ayala | R | 1932-09-18 | CHI | 170 | Q1275397 |
+-----------+------------+-----------+------+------------+-----+--------+-------------+
اكتملت عملية إدخال البيانات، والآن حان وقت الجزء الممتع: الاستعلام عن البيانات! يحصل لاعبو التنس على نقاط بناءً على مستوى أدائهم في البطولات التي يشاركون فيها. تُحتسب نقاط كل لاعب على أساس فترة متحركة تمتد 52 أسبوعًا. سنكتب استعلامًا يعثر على الحد الأقصى للنقاط التي جمعها كل لاعب، إلى جانب ترتيبه في ذلك الوقت:
الاستعلام باستخدام chDB
%%sql
SELECT name_first, name_last,
max(points) as maxPoints,
argMax(rank, points) as rank,
argMax(ranking_date, points) as date
FROM atp.players
JOIN atp.rankings ON rankings.player = players.player_id
GROUP BY ALL
ORDER BY maxPoints DESC
LIMIT 10
من المثير للاهتمام حقًا أن بعض اللاعبين في هذه القائمة جمعوا عددًا كبيرًا من النقاط من دون أن يحتلوا المركز الأول بهذا الرصيد من النقاط.
+------------+-----------+-----------+------+------------+
| name_first | name_last | maxPoints | rank | date |
+------------+-----------+-----------+------+------------+
| Novak | Djokovic | 16950 | 1 | 2016-06-06 |
| Rafael | Nadal | 15390 | 1 | 2009-04-20 |
| Andy | Murray | 12685 | 1 | 2016-11-21 |
| Roger | Federer | 12315 | 1 | 2012-10-29 |
| Daniil | Medvedev | 10780 | 2 | 2021-09-13 |
| Carlos | Alcaraz | 9815 | 1 | 2023-08-21 |
| Dominic | Thiem | 9125 | 3 | 2021-01-18 |
| Jannik | Sinner | 8860 | 2 | 2024-05-06 |
| Stefanos | Tsitsipas | 8350 | 3 | 2021-09-20 |
| Alexander | Zverev | 8240 | 4 | 2021-08-23 |
+------------+-----------+-----------+------+------------+
يمكن حفظ الاستعلامات باستخدام المعلَمة
حفظ الاستعلامات
--save في السطر نفسه الذي يظهر فيه الأمر السحري
%%sql.
وتعني المعلَمة
--no-execute أنه سيتم تخطي تنفيذ الاستعلام.
عند تشغيل استعلام محفوظ، سيُحوَّل إلى تعبير جدول مشترك (CTE) قبل تنفيذه. في الاستعلام التالي، نحسب الحد الأقصى للنقاط التي حققها اللاعبون حين كانوا في المركز الأول:
%%sql --save best_points --no-execute
SELECT name_first, name_last,
max(points) as maxPoints,
argMax(rank, points) as rank,
argMax(ranking_date, points) as date
FROM atp.players
JOIN atp.rankings ON rankings.player = players.player_id
GROUP BY ALL
ORDER BY maxPoints DESC
%sql select * FROM best_points WHERE rank=1
+-------------+-----------+-----------+------+------------+
| name_first | name_last | maxPoints | rank | date |
+-------------+-----------+-----------+------+------------+
| Novak | Djokovic | 16950 | 1 | 2016-06-06 |
| Rafael | Nadal | 15390 | 1 | 2009-04-20 |
| Andy | Murray | 12685 | 1 | 2016-11-21 |
| Roger | Federer | 12315 | 1 | 2012-10-29 |
| Carlos | Alcaraz | 9815 | 1 | 2023-08-21 |
| Pete | Sampras | 5792 | 1 | 1997-08-11 |
| Andre | Agassi | 5652 | 1 | 1995-08-21 |
| Lleyton | Hewitt | 5205 | 1 | 2002-08-12 |
| Gustavo | Kuerten | 4750 | 1 | 2001-09-10 |
| Juan Carlos | Ferrero | 4570 | 1 | 2003-10-20 |
| Stefan | Edberg | 3997 | 1 | 1991-02-25 |
| Jim | Courier | 3973 | 1 | 1993-08-23 |
| Ivan | Lendl | 3420 | 1 | 1990-02-26 |
| Ilie | Nastase | 0 | 1 | 1973-08-27 |
+-------------+-----------+-----------+------+------------+
يمكننا أيضًا استخدام المعلمات في استعلاماتنا. المعلمات ليست سوى متغيرات عادية:
الاستعلام باستخدام المعلمات
وبعد ذلك، يمكننا استخدام صيغة
rank = 10
{{variable}} في الاستعلام.
يعثر الاستعلام التالي على اللاعبين الذين كانت لديهم أقل مدة، محسوبة بالأيام، بين أول مرة دخلوا فيها ضمن أفضل 10 وآخر مرة دخلوا فيها ضمن أفضل 10:
%%sql
SELECT name_first, name_last,
MIN(ranking_date) AS earliest_date,
MAX(ranking_date) AS most_recent_date,
most_recent_date - earliest_date AS days,
1 + (days/7) AS weeks
FROM atp.rankings
JOIN atp.players ON players.player_id = rankings.player
WHERE rank <= {{rank}}
GROUP BY ALL
ORDER BY days
LIMIT 10
+------------+-----------+---------------+------------------+------+-------+
| name_first | name_last | earliest_date | most_recent_date | days | weeks |
+------------+-----------+---------------+------------------+------+-------+
| Alex | Metreveli | 1974-06-03 | 1974-06-03 | 0 | 1 |
| Mikael | Pernfors | 1986-09-22 | 1986-09-22 | 0 | 1 |
| Felix | Mantilla | 1998-06-08 | 1998-06-08 | 0 | 1 |
| Wojtek | Fibak | 1977-07-25 | 1977-07-25 | 0 | 1 |
| Thierry | Tulasne | 1986-08-04 | 1986-08-04 | 0 | 1 |
| Lucas | Pouille | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 0 | 1 |
| John | Alexander | 1975-12-15 | 1975-12-15 | 0 | 1 |
| Nicolas | Massu | 2004-09-13 | 2004-09-20 | 7 | 2 |
| Arnaud | Clement | 2001-04-02 | 2001-04-09 | 7 | 2 |
| Ernests | Gulbis | 2014-06-09 | 2014-06-23 | 14 | 3 |
+------------+-----------+---------------+------------------+------+-------+
يوفّر JupySQL أيضًا إمكانات محدودة لرسم المخططات. يمكننا إنشاء مخططات صندوقية أو مدرجات تكرارية. سننشئ مدرجًا تكراريًا، ولكن دعونا أولًا نكتب (ونحفظ) استعلامًا يحسب المراكز ضمن أفضل 100 التي حققها كل لاعب. وسيكون بإمكاننا استخدامه لإنشاء مدرج تكراري يحصي عدد اللاعبين الذين حققوا كل مركز:
رسم المدرجات التكرارية
يمكننا بعد ذلك إنشاء مدرج تكراري بتنفيذ ما يلي:
%%sql --save players_per_rank --no-execute
select distinct player, rank
FROM atp.rankings
WHERE rank <= 100
from sql.ggplot import ggplot, geom_histogram, aes
plot = (
ggplot(
table="players_per_rank",
with_="players_per_rank",
mapping=aes(x="rank", fill="#69f0ae", color="#fff"),
) + geom_histogram(bins=100)
)