Skip to main content
يحوّل DataStore العمليات بأسلوب pandas إلى استعلامات SQL محسّنة. يساعد هذا الدليل مستخدمي pandas على فهم استعلامات SQL الناتجة عن عملياتهم.

عرض SQL المُولَّد

Query
Response

ربط العمليات الأساسية

التصفية (WHERE)

الاختيار (SELECT)

الفرز (ORDER BY)

GroupBy والتجميع

GroupBy الأساسي

دوال التجميع

عمليات تجميع متعددة

بند HAVING

عمليات JOIN

مثال على JOIN

عمليات السلاسل النصية

عمليات على DateTime

العمليات الحسابية

التعامل مع قيم NULL

مثال متكامل

كود pandas

عبارة SQL المكافئة

كود DataStore

ملخص الكلمات المفتاحية في SQL

نصائح لمستخدمي pandas

1. فكّر بمنطق عمليات SQL

عند كتابة شيفرة DataStore، فكّر في استعلام SQL الذي تريد الوصول إليه:

2. استخدم to_sql() للتعلّم

3. استفد من ميزات SQL

يمنحك DataStore إمكانات SQL باستخدام صياغة pandas:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦