import pandas as pd df = pd.read_csv( "sales.csv" ) result = (df [df[ 'date' ] >= '2024-01-01' ] # Filter [df[ 'amount' ] > 100 ] # Filter [[ 'region' , 'category' , 'amount' ]] # Select columns .groupby([ 'region' , 'category' ]) # Group .agg({ 'amount' : [ 'sum' , 'mean' , 'count' ] }) .reset_index() # Flatten .query( 'amount_sum > 10000' ) # Having .sort_values( 'amount_sum' , ascending = False ) # Sort .head( 20 ) # Limit )