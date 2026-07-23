لنبدأ أولاً بإنشاء بيئة افتراضية:
الإعداد
والآن سنثبّت chDB. تأكّد من أن الإصدار لديك هو 2.0.2 أو أحدث:
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
والآن سنثبّت IPython:
pip install "chdb>=2.0.2"
سنستخدم
pip install ipython
ipython لتشغيل الأوامر في بقية هذا الدليل، ويمكنك تشغيله بتنفيذ:
يمكنك أيضًا استخدام الكود في برنامج نصي بلغة Python أو في دفتر Jupyter المفضل لديك.
ipython
لنبدأ بسرد جميع الملفات في حاوية S3 التي تحتوي على مراجعات Amazon. للقيام بذلك، يمكننا استخدام دالة الجدول
سرد الملفات في حاوية S3
s3 وتمرير path إلى ملف أو محرف بدل لمجموعة من الملفات.
سنستخدم أيضًا تنسيق الإدخال
One حتى لا يُحلَّل الملف؛ وبدلًا من ذلك، يُعاد صف واحد لكل ملف، ويمكننا الوصول إلى الملف عبر العمود الافتراضي
_file وإلى المسار عبر العمود الافتراضي
_path.
import chdb
chdb.query("""
SELECT
_file,
_path
FROM s3('s3://datasets-documentation/amazon_reviews/*.parquet', One)
SETTINGS output_format_pretty_row_numbers=0
""", 'PrettyCompact')
لا تحتوي هذه الحاوية إلا على ملفات Parquet.
┌─_file───────────────────────────────┬─_path─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ amazon_reviews_2010.snappy.parquet │ datasets-documentation/amazon_reviews/amazon_reviews_2010.snappy.parquet │
│ amazon_reviews_1990s.snappy.parquet │ datasets-documentation/amazon_reviews/amazon_reviews_1990s.snappy.parquet │
│ amazon_reviews_2013.snappy.parquet │ datasets-documentation/amazon_reviews/amazon_reviews_2013.snappy.parquet │
│ amazon_reviews_2015.snappy.parquet │ datasets-documentation/amazon_reviews/amazon_reviews_2015.snappy.parquet │
│ amazon_reviews_2014.snappy.parquet │ datasets-documentation/amazon_reviews/amazon_reviews_2014.snappy.parquet │
│ amazon_reviews_2012.snappy.parquet │ datasets-documentation/amazon_reviews/amazon_reviews_2012.snappy.parquet │
│ amazon_reviews_2000s.snappy.parquet │ datasets-documentation/amazon_reviews/amazon_reviews_2000s.snappy.parquet │
│ amazon_reviews_2011.snappy.parquet │ datasets-documentation/amazon_reviews/amazon_reviews_2011.snappy.parquet │
└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
بعد ذلك، لنتعلّم كيفية الاستعلام عن هذه الملفات. إذا أردنا حساب عدد الصفوف في كل ملف من هذه الملفات، يمكننا تشغيل الاستعلام التالي:
الاستعلام عن الملفات في حاوية S3
chdb.query("""
SELECT
_file,
count() AS count,
formatReadableQuantity(count) AS readableCount
FROM s3('s3://datasets-documentation/amazon_reviews/*.parquet')
GROUP BY ALL
SETTINGS output_format_pretty_row_numbers=0
""", 'PrettyCompact')
يمكننا أيضًا تمرير عنوان URI عبر HTTP لحاوية S3، وسنحصل على النتائج نفسها:
┌─_file───────────────────────────────┬────count─┬─readableCount───┐
│ amazon_reviews_2013.snappy.parquet │ 28034255 │ 28.03 million │
│ amazon_reviews_1990s.snappy.parquet │ 639532 │ 639.53 thousand │
│ amazon_reviews_2011.snappy.parquet │ 6112495 │ 6.11 million │
│ amazon_reviews_2015.snappy.parquet │ 41905631 │ 41.91 million │
│ amazon_reviews_2012.snappy.parquet │ 11541011 │ 11.54 million │
│ amazon_reviews_2000s.snappy.parquet │ 14728295 │ 14.73 million │
│ amazon_reviews_2014.snappy.parquet │ 44127569 │ 44.13 million │
│ amazon_reviews_2010.snappy.parquet │ 3868472 │ 3.87 million │
└─────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────┘
دعنا نلقِ نظرة على بنية ملفات Parquet هذه باستخدام عبارة
chdb.query("""
SELECT
_file,
count() AS count,
formatReadableQuantity(count) AS readableCount
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/amazon_reviews/*.parquet')
GROUP BY ALL
SETTINGS output_format_pretty_row_numbers=0
""", 'PrettyCompact')
DESCRIBE:
chdb.query("""
DESCRIBE s3('s3://datasets-documentation/amazon_reviews/*.parquet')
SETTINGS describe_compact_output=1
""", 'PrettyCompact')
لنحسب الآن أبرز فئات المنتجات بناءً على عدد المراجعات، وكذلك متوسط التقييم بالنجوم:
┌─name──────────────┬─type─────────────┐
1. │ review_date │ Nullable(UInt16) │
2. │ marketplace │ Nullable(String) │
3. │ customer_id │ Nullable(UInt64) │
4. │ review_id │ Nullable(String) │
5. │ product_id │ Nullable(String) │
6. │ product_parent │ Nullable(UInt64) │
7. │ product_title │ Nullable(String) │
8. │ product_category │ Nullable(String) │
9. │ star_rating │ Nullable(UInt8) │
10. │ helpful_votes │ Nullable(UInt32) │
11. │ total_votes │ Nullable(UInt32) │
12. │ vine │ Nullable(Bool) │
13. │ verified_purchase │ Nullable(Bool) │
14. │ review_headline │ Nullable(String) │
15. │ review_body │ Nullable(String) │
└───────────────────┴──────────────────┘
chdb.query("""
SELECT product_category, count() AS reviews, round(avg(star_rating), 2) as avg
FROM s3('s3://datasets-documentation/amazon_reviews/*.parquet')
GROUP BY ALL
LIMIT 10
""", 'PrettyCompact')
┌─product_category─┬──reviews─┬──avg─┐
1. │ Toys │ 4864056 │ 4.21 │
2. │ Apparel │ 5906085 │ 4.11 │
3. │ Luggage │ 348644 │ 4.22 │
4. │ Kitchen │ 4880297 │ 4.21 │
5. │ Books │ 19530930 │ 4.34 │
6. │ Outdoors │ 2302327 │ 4.24 │
7. │ Video │ 380596 │ 4.19 │
8. │ Grocery │ 2402365 │ 4.31 │
9. │ Shoes │ 4366757 │ 4.24 │
10. │ Jewelry │ 1767667 │ 4.14 │
└──────────────────┴──────────┴──────┘
إذا كنا نستعلم عن ملفات في حاوية S3 خاصة، فسنحتاج إلى تمرير مفتاح وصول ومفتاح سري. يمكننا تمرير بيانات الاعتماد هذه إلى دالة الجدول
الاستعلام عن الملفات في حاوية S3 خاصة
s3:
chdb.query("""
SELECT product_category, count() AS reviews, round(avg(star_rating), 2) as avg
FROM s3('s3://datasets-documentation/amazon_reviews/*.parquet', 'access-key', 'secret')
GROUP BY ALL
LIMIT 10
""", 'PrettyCompact')
ومن البدائل استخدام المجموعات المُسمّاة، لكن هذا النهج غير مدعوم بعد في chDB.
لن يعمل هذا الاستعلام لأنها حاوية S3 عامة!