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تعرض الدالة explain() خطة تنفيذ لاستعلام DataStore، مما يساعدك على فهم العمليات التي ستُنفَّذ وعبارات SQL التي سيتم توليدها.

الاستخدام الأساسي

الصيغة

المعلمات:

صيغة الإخراج

الإخراج القياسي

دليل الأيقونات

الإخراج التفصيلي

يعرض الوضع التفصيلي تفاصيل إضافية لكل عملية، بما في ذلك استعلام SQL الكامل مع آليات داخلية لتتبّع ترتيب الصفوف.

مراحل التنفيذ الثلاث

تعرض مخرجات EXPLAIN العمليات عبر ثلاث مراحل:

المرحلة 1: بناء استعلام SQL (التنفيذ المؤجل)

العمليات التي تُترجم إلى SQL:

المرحلة 2: نقطة التنفيذ

عند تفعيل المُشغِّل:

المرحلة 3: العمليات على DataFrame

العمليات بعد التنفيذ:

فهم خطة التنفيذ

معلومات المصدر

  • file() - دالة الجدول file() في ClickHouse
  • 'CSVWithNames' - تنسيق ملف يتضمن صف عناوين
أنواع المصادر الأخرى:

عمليات التصفية

يوضح بند WHERE الذي سيُطبَّق.

GroupBy والتجميع

يعرض الأعمدة المستخدمة في GROUP BY ودوال التجميع.

عمليات الترتيب

يعرض عبارة ORDER BY.

عمليات LIMIT

يعرض LIMIT وOFFSET.

معلومات المحرّك

عند استخدام الوضع المفصّل، يمكنك رؤية المحرّك الذي سيُستخدم:

Pushdown

  • نعم: ستُنفَّذ العملية في مصدر البيانات (SQL)
  • لا: تتطلب العملية تنفيذها باستخدام pandas

أمثلة

استعلام بسيط

التجميع المعقّد

SQL وpandas معًا

عندما يتعذر تنفيذ جميع العمليات بالكامل داخل SQL، تُظهر الخطة عدة مقاطع:

استكشاف الأخطاء وإصلاحها باستخدام explain()

تحقّق من منطق التصفية

تحقّق من تحديد العمود

فهم التجميع

أفضل الممارسات

1. تحقّق قبل تنفيذ الاستعلامات الكبيرة

2. استخدم تفصيلي لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

3. قارن مع to_sql()

4. التحقّق من حالة Pushdown

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦