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في هذا الدليل، سنتعلم كيفية الاستعلام عن خادم ClickHouse بعيد من chDB.

الإعداد

لننشئ أولًا بيئة افتراضية:
والآن سنثبّت chDB. تأكّد من أن لديك الإصدار 2.0.2 أو إصدارًا أحدث:
والآن سنثبّت pandas وipython:
سنستخدم ipython لتشغيل الأوامر في بقية هذا الدليل، ويمكنك بدء تشغيله بتنفيذ:
يمكنك أيضًا استخدام الشيفرة في برنامج نصي بلغة بايثون أو في دفترك المفضل.

مقدمة إلى ClickPy

خادم ClickHouse البعيد الذي سنُجري عليه استعلامات هو ClickPy. يتتبّع ClickPy جميع تنزيلات حزم PyPI ويتيح لك استكشاف إحصاءات الحزم عبر واجهة المستخدم. قاعدة البيانات الأساسية متاحة للاستعلام باستخدام المستخدم play. يمكنك معرفة المزيد عن ClickPy في مستودعه على GitHub.

الاستعلام عن خدمة ClickHouse الخاصة بـ ClickPy

لنستورد chDB:
سنستعلم من ClickPy باستخدام الدالة remoteSecure. تتطلب هذه الدالة، كحد أدنى، اسم المضيف واسم الجدول واسم المستخدم. يمكننا كتابة الاستعلام التالي لإرجاع عدد التنزيلات اليومية لحزمة openai بصيغة Pandas DataFrame:
والآن لنفعل الأمر نفسه لاسترجاع تنزيلات scikit-learn:

دمج Pandas DataFrames

لدينا الآن DataFrameان، ويمكننا دمجهما معًا استنادًا إلى التاريخ (أي العمود x) كما يلي:
يمكننا بعد ذلك احتساب نسبة تنزيلات Open AI إلى تنزيلات scikit-learn كما يلي:

الاستعلام عن Pandas DataFrames

بعد ذلك، لنفترض أننا نريد العثور على التواريخ ذات أفضل وأسوأ النسب. يمكننا العودة إلى chDB وحساب هذه القيم:
إذا أردت معرفة المزيد حول الاستعلام عن Pandas DataFrames، فراجع دليل المطور الخاص بـ Pandas DataFrames.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦