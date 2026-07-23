لننشئ أولًا بيئة افتراضية:
الإعداد
والآن سنثبّت chDB. تأكّد من أن لديك الإصدار 2.0.2 أو إصدارًا أحدث:
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
والآن سنثبّت pandas وipython:
pip install "chdb>=2.0.2"
سنستخدم
pip install pandas ipython
ipython لتشغيل الأوامر في بقية هذا الدليل، ويمكنك بدء تشغيله بتنفيذ:
يمكنك أيضًا استخدام الشيفرة في برنامج نصي بلغة بايثون أو في دفترك المفضل.
ipython
خادم ClickHouse البعيد الذي سنُجري عليه استعلامات هو ClickPy. يتتبّع ClickPy جميع تنزيلات حزم PyPI ويتيح لك استكشاف إحصاءات الحزم عبر واجهة المستخدم. قاعدة البيانات الأساسية متاحة للاستعلام باستخدام المستخدم
مقدمة إلى ClickPy
play.
يمكنك معرفة المزيد عن ClickPy في مستودعه على GitHub.
لنستورد chDB:
الاستعلام عن خدمة ClickHouse الخاصة بـ ClickPy
سنستعلم من ClickPy باستخدام الدالة
import chdb
remoteSecure.
تتطلب هذه الدالة، كحد أدنى، اسم المضيف واسم الجدول واسم المستخدم.
يمكننا كتابة الاستعلام التالي لإرجاع عدد التنزيلات اليومية لحزمة
openai بصيغة Pandas DataFrame:
query = """
SELECT
toStartOfDay(date)::Date32 AS x,
sum(count) AS y
FROM remoteSecure(
'clickpy-clickhouse.clickhouse.com',
'pypi.pypi_downloads_per_day',
'play'
)
WHERE project = 'openai'
GROUP BY x
ORDER BY x ASC
"""
openai_df = chdb.query(query, "DataFrame")
openai_df.sort_values(by=["x"], ascending=False).head(n=10)
والآن لنفعل الأمر نفسه لاسترجاع تنزيلات
x y
2392 2024-10-02 1793502
2391 2024-10-01 1924901
2390 2024-09-30 1749045
2389 2024-09-29 1177131
2388 2024-09-28 1157323
2387 2024-09-27 1688094
2386 2024-09-26 1862712
2385 2024-09-25 2032923
2384 2024-09-24 1901965
2383 2024-09-23 1777554
scikit-learn:
query = """
SELECT
toStartOfDay(date)::Date32 AS x,
sum(count) AS y
FROM remoteSecure(
'clickpy-clickhouse.clickhouse.com',
'pypi.pypi_downloads_per_day',
'play'
)
WHERE project = 'scikit-learn'
GROUP BY x
ORDER BY x ASC
"""
sklearn_df = chdb.query(query, "DataFrame")
sklearn_df.sort_values(by=["x"], ascending=False).head(n=10)
x y
2392 2024-10-02 1793502
2391 2024-10-01 1924901
2390 2024-09-30 1749045
2389 2024-09-29 1177131
2388 2024-09-28 1157323
2387 2024-09-27 1688094
2386 2024-09-26 1862712
2385 2024-09-25 2032923
2384 2024-09-24 1901965
2383 2024-09-23 1777554
لدينا الآن DataFrameان، ويمكننا دمجهما معًا استنادًا إلى التاريخ (أي العمود
دمج Pandas DataFrames
x) كما يلي:
df = openai_df.merge(
sklearn_df,
on="x",
suffixes=("_openai", "_sklearn")
)
df.head(n=5)
يمكننا بعد ذلك احتساب نسبة تنزيلات Open AI إلى تنزيلات
x y_openai y_sklearn
0 2018-02-26 83 33971
1 2018-02-27 31 25211
2 2018-02-28 8 26023
3 2018-03-01 8 20912
4 2018-03-02 5 23842
scikit-learn كما يلي:
df['ratio'] = df['y_openai'] / df['y_sklearn']
df.head(n=5)
x y_openai y_sklearn ratio
0 2018-02-26 83 33971 0.002443
1 2018-02-27 31 25211 0.001230
2 2018-02-28 8 26023 0.000307
3 2018-03-01 8 20912 0.000383
4 2018-03-02 5 23842 0.000210
بعد ذلك، لنفترض أننا نريد العثور على التواريخ ذات أفضل وأسوأ النسب. يمكننا العودة إلى chDB وحساب هذه القيم:
الاستعلام عن Pandas DataFrames
chdb.query("""
SELECT max(ratio) AS bestRatio,
argMax(x, ratio) AS bestDate,
min(ratio) AS worstRatio,
argMin(x, ratio) AS worstDate
FROM Python(df)
""", "DataFrame")
إذا أردت معرفة المزيد حول الاستعلام عن Pandas DataFrames، فراجع دليل المطور الخاص بـ Pandas DataFrames.
bestRatio bestDate worstRatio worstDate
0 0.693855 2024-09-19 0.000003 2020-02-09