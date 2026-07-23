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chDB هو محرك SQL OLAP سريع يعمل ضمن العملية، ومدعوم من ClickHouse v25.8.2.1. يمكنك استخدامه عندما تريد الاستفادة من قدرات ClickHouse داخل لغة برمجة من دون الحاجة إلى الاتصال بخادم ClickHouse.

الميزات الرئيسية

  • محرك SQL OLAP يعمل ضمن العملية - مدعوم من ClickHouse، ولا حاجة إلى تثبيت خادم ClickHouse
  • تنسيقات بيانات متعددة - دعم الإدخال والإخراج لتنسيقات Parquet وCSV وJSON وArrow وORC وأكثر من 70 تنسيقًا آخر
  • تقليل نسخ البيانات إلى الحد الأدنى - من C++ إلى بايثون باستخدام python memoryview
  • تكامل غني مع منظومة بايثون - دعم أصلي لـ Pandas وArrow وDB API 2.0، مع اندماج سلس في سير عمل علوم البيانات الحالية
  • من دون تبعيات - لا حاجة إلى تثبيت قواعد بيانات خارجية
  • DataStore API - واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع Pandas مع تحسين SQL، وتدعم أكثر من 630 طريقة

DataStore: واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع pandas

جديد! يوفّر DataStore واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع pandas تجمع بين أسلوب pandas المألوف وأداء ClickHouse.
ابدأ مع Hex

الترحيل بتعديل سطر واحد

أبرز نتائج الأداء

اختبارات الأداء على 10 ملايين صف

ميزات DataStore

  • أكثر من 630 طريقة في واجهة برمجة التطبيقات - 209 طريقة لـ pandas DataFrame، وأكثر من 185 طريقة Accessor
  • التنفيذ الكسول - تُحوَّل العمليات إلى SQL مُحسَّنة
  • SQL pushdown - تُنفَّذ عوامل التصفية وعمليات التجميع عند مصدر البيانات
  • مصادر بيانات موحّدة - اقرأ من الملفات وS3 وقواعد البيانات وبحيرات البيانات
تعرّف على المزيد: توثيق DataStore

ما اللغات التي يدعمها chDB؟

يوفّر chDB واجهات الربط اللغوية التالية:

كيف أبدأ؟

لمستخدمي pandas

ابدأ بواجهة برمجة تطبيقات DataStore للحصول على تجربة pandas مألوفة مع أداء ClickHouse:

مرجع واجهة برمجة تطبيقات DataStore

أدلة واجهة برمجة تطبيقات SQL

فيديو تمهيدي

شاهد مقدمة موجزة إلى chDB وتعرّف على كيف يتيح لك الاستفادة من قوة ClickHouse داخل بيئة بايثون الخاصة بك:

اختبارات الأداء

يوفّر chDB أداءً استثنائيًا في سيناريوهات مختلفة:

حول chDB

الترخيص

يتوفر chDB بموجب ترخيص Apache، الإصدار 2.0. لمزيد من المعلومات، راجع LICENSE.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦