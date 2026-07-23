chDB هو محرك SQL OLAP مضمّن ضمن العملية ومدعوم من ClickHouse

chDB هو محرك SQL OLAP سريع يعمل ضمن العملية، ومدعوم من ClickHouse v25.8.2.1. يمكنك استخدامه عندما تريد الاستفادة من قدرات ClickHouse داخل لغة برمجة من دون الحاجة إلى الاتصال بخادم ClickHouse.

​ الميزات الرئيسية

محرك SQL OLAP يعمل ضمن العملية - مدعوم من ClickHouse، ولا حاجة إلى تثبيت خادم ClickHouse

- مدعوم من ClickHouse، ولا حاجة إلى تثبيت خادم ClickHouse تنسيقات بيانات متعددة - دعم الإدخال والإخراج لتنسيقات Parquet وCSV وJSON وArrow وORC وأكثر من 70 تنسيقًا آخر

- دعم الإدخال والإخراج لتنسيقات Parquet وCSV وJSON وArrow وORC وأكثر من 70 تنسيقًا آخر تقليل نسخ البيانات إلى الحد الأدنى - من C++ إلى بايثون باستخدام python memoryview

- من C++ إلى بايثون باستخدام python memoryview تكامل غني مع منظومة بايثون - دعم أصلي لـ Pandas وArrow وDB API 2.0، مع اندماج سلس في سير عمل علوم البيانات الحالية

- دعم أصلي لـ Pandas وArrow وDB API 2.0، مع اندماج سلس في سير عمل علوم البيانات الحالية من دون تبعيات - لا حاجة إلى تثبيت قواعد بيانات خارجية

- لا حاجة إلى تثبيت قواعد بيانات خارجية DataStore API - واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع Pandas مع تحسين SQL، وتدعم أكثر من 630 طريقة

​ DataStore: واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع pandas

جديد! يوفّر DataStore واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع pandas تجمع بين أسلوب pandas المألوف وأداء ClickHouse.

ابدأ مع Hex 📖 دليل عملي للبدء — أعدّ اتصالك الأول

— أعدّ اتصالك الأول 🚀 نسخة Hex تجريبية ممتدة لمدة 30 يومًا — وصول كامل إلى تكاملات ClickHouse

​ الترحيل بتعديل سطر واحد

# Just change your import - your pandas code works unchanged - import pandas as pd + from chdb import datastore as pd df = pd.read_csv( "data.csv" ) result = df[df[ 'age' ] > 25 ].groupby( 'city' )[ 'salary' ].mean()

​ أبرز نتائج الأداء

العملية pandas DataStore التسريع GroupBy count 347ms 17ms 19.93x مسار معالجة معقّد 2,047ms 380ms 5.39x Filter+Sort+Head 1,537ms 350ms 4.40x

اختبارات الأداء على 10 ملايين صف

​ ميزات DataStore

أكثر من 630 طريقة في واجهة برمجة التطبيقات - 209 طريقة لـ pandas DataFrame، وأكثر من 185 طريقة Accessor

- 209 طريقة لـ pandas DataFrame، وأكثر من 185 طريقة Accessor التنفيذ الكسول - تُحوَّل العمليات إلى SQL مُحسَّنة

- تُحوَّل العمليات إلى SQL مُحسَّنة SQL pushdown - تُنفَّذ عوامل التصفية وعمليات التجميع عند مصدر البيانات

- تُنفَّذ عوامل التصفية وعمليات التجميع عند مصدر البيانات مصادر بيانات موحّدة - اقرأ من الملفات وS3 وقواعد البيانات وبحيرات البيانات

​ ما اللغات التي يدعمها chDB؟

يوفّر chDB واجهات الربط اللغوية التالية:

​ لمستخدمي pandas

ابدأ بواجهة برمجة تطبيقات DataStore للحصول على تجربة pandas مألوفة مع أداء ClickHouse:

​ مرجع واجهة برمجة تطبيقات DataStore

​ أدلة واجهة برمجة تطبيقات SQL

​ فيديو تمهيدي

شاهد مقدمة موجزة إلى chDB وتعرّف على كيف يتيح لك الاستفادة من قوة ClickHouse داخل بيئة بايثون الخاصة بك:

​ اختبارات الأداء

يوفّر chDB أداءً استثنائيًا في سيناريوهات مختلفة:

ClickBench of embedded engines - مقارنة أداء واجهة برمجة تطبيقات SQL

- مقارنة أداء واجهة برمجة تطبيقات SQL DataFrame Benchmark - مقارنة محركات DataFrame

- مقارنة محركات DataFrame DataStore مقابل Pandas - أسرع بما يصل إلى 20 مرة من pandas في العمليات الشائعة

​ حول chDB

اقرأ القصة الكاملة عن نشأة مشروع chDB على المدونة

اقرأ عن chDB وحالات استخدامه على المدونة

التحق بـ دورة chDB عند الطلب

استكشف chDB في متصفحك باستخدام أمثلة codapi

لمزيد من الأمثلة، راجع (https://github.com/chdb-io/chdb/tree/main/examples)