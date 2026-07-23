الميزات الرئيسية
- محرك SQL OLAP يعمل ضمن العملية - مدعوم من ClickHouse، ولا حاجة إلى تثبيت خادم ClickHouse
- تنسيقات بيانات متعددة - دعم الإدخال والإخراج لتنسيقات Parquet وCSV وJSON وArrow وORC وأكثر من 70 تنسيقًا آخر
- تقليل نسخ البيانات إلى الحد الأدنى - من C++ إلى بايثون باستخدام python memoryview
- تكامل غني مع منظومة بايثون - دعم أصلي لـ Pandas وArrow وDB API 2.0، مع اندماج سلس في سير عمل علوم البيانات الحالية
- من دون تبعيات - لا حاجة إلى تثبيت قواعد بيانات خارجية
- DataStore API - واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع Pandas مع تحسين SQL، وتدعم أكثر من 630 طريقة
جديد! يوفّر DataStore واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع pandas تجمع بين أسلوب pandas المألوف وأداء ClickHouse.
DataStore: واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع pandas
الترحيل بتعديل سطر واحد
# Just change your import - your pandas code works unchanged
- import pandas as pd
+ from chdb import datastore as pd
df = pd.read_csv("data.csv")
result = df[df['age'] > 25].groupby('city')['salary'].mean()
أبرز نتائج الأداء
اختبارات الأداء على 10 ملايين صف
|العملية
|pandas
|DataStore
|التسريع
|GroupBy count
|347ms
|17ms
|19.93x
|مسار معالجة معقّد
|2,047ms
|380ms
|5.39x
|Filter+Sort+Head
|1,537ms
|350ms
|4.40x
ميزات DataStore
- أكثر من 630 طريقة في واجهة برمجة التطبيقات - 209 طريقة لـ pandas DataFrame، وأكثر من 185 طريقة Accessor
- التنفيذ الكسول - تُحوَّل العمليات إلى SQL مُحسَّنة
- SQL pushdown - تُنفَّذ عوامل التصفية وعمليات التجميع عند مصدر البيانات
- مصادر بيانات موحّدة - اقرأ من الملفات وS3 وقواعد البيانات وبحيرات البيانات
يوفّر chDB واجهات الربط اللغوية التالية:
ما اللغات التي يدعمها chDB؟
كيف أبدأ؟
- إذا كنت تستخدم Go أو Rust أو NodeJS أو Bun أو C and C++، فاطّلع على الصفحة الخاصة بكل لغة.
- إذا كنت تستخدم بايثون، فراجع دليل البدء للمطورين أو دورة chDB حسب الطلب.
ابدأ بواجهة برمجة تطبيقات DataStore للحصول على تجربة pandas مألوفة مع أداء ClickHouse:
لمستخدمي pandas
- الدليل السريع لـ DataStore - التثبيت والترحيل بسطر واحد
- الترحيل من pandas - دليل ترحيل خطوة بخطوة
- دليل وصفات pandas - الأنماط الشائعة
- الاختلافات الرئيسية - اختلافات مهمة عن pandas
- دليل الأداء - نصائح للتحسين
مرجع واجهة برمجة تطبيقات DataStore
- دوال المصنع - الإنشاء من الملفات وقواعد البيانات والتخزين السحابي
- بناء الاستعلامات - عمليات بأسلوب SQL
- التوافق مع Pandas - 209 طريقة متوافقة
- أدوات الوصول - .str, .dt, .arr, .json, .url, .ip, .geo
- الإعدادات - المحرك، والتسجيل، وتحليل الأداء
- تصحيح الأخطاء - explain()، وتحليل الأداء، والتسجيل
أدلة واجهة برمجة تطبيقات SQL
- مرجع واجهة برمجة تطبيقات بايثون - الوثائق الكاملة لواجهة برمجة تطبيقات SQL
- JupySQL
- الاستعلام عن Pandas
- الاستعلام عن Apache Arrow
- الاستعلام عن البيانات في S3
- الاستعلام عن ملفات Parquet
- الاستعلام عن ClickHouse البعيد
- استخدام قاعدة بيانات clickhouse-local
شاهد مقدمة موجزة إلى chDB وتعرّف على كيف يتيح لك الاستفادة من قوة ClickHouse داخل بيئة بايثون الخاصة بك:
فيديو تمهيدي
يوفّر chDB أداءً استثنائيًا في سيناريوهات مختلفة:
اختبارات الأداء
- ClickBench of embedded engines - مقارنة أداء واجهة برمجة تطبيقات SQL
- DataFrame Benchmark - مقارنة محركات DataFrame
- DataStore مقابل Pandas - أسرع بما يصل إلى 20 مرة من pandas في العمليات الشائعة
حول chDB
- اقرأ القصة الكاملة عن نشأة مشروع chDB على المدونة
- اقرأ عن chDB وحالات استخدامه على المدونة
- التحق بـ دورة chDB عند الطلب
- استكشف chDB في متصفحك باستخدام أمثلة codapi
- لمزيد من الأمثلة، راجع (https://github.com/chdb-io/chdb/tree/main/examples)
يتوفر chDB بموجب ترخيص Apache، الإصدار 2.0. لمزيد من المعلومات، راجع LICENSE.