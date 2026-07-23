يوفر DataStore واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع pandas مع تحسينات SQL لتحليل بيانات عالي الأداء

DataStore: واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع pandas مع تحسينات SQL

DataStore هي واجهة برمجة تطبيقات chDB المتوافقة مع pandas، وتجمع بين واجهة pandas DataFrame المألوفة وقوة تحسين استعلامات SQL، ما يتيح لك كتابة شيفرة بأسلوب pandas مع الحصول على أداء ClickHouse.

​ الميزات الرئيسية

التوافق مع pandas : ‏209 طريقة في pandas DataFrame، و56 طريقة لـ .str ، وأكثر من 42 طريقة لـ .dt

: ‏209 طريقة في pandas DataFrame، و56 طريقة لـ ، وأكثر من 42 طريقة لـ تحسين SQL : تُترجَم العمليات تلقائيًا إلى استعلامات SQL مُحسَّنة

: تُترجَم العمليات تلقائيًا إلى استعلامات SQL مُحسَّنة التقييم الكسول : تُؤجَّل العمليات إلى أن تصبح النتائج مطلوبة

: تُؤجَّل العمليات إلى أن تصبح النتائج مطلوبة أكثر من 630 طريقة في واجهة برمجة تطبيقات : واجهة برمجة تطبيقات شاملة لمعالجة البيانات

: واجهة برمجة تطبيقات شاملة لمعالجة البيانات امتدادات ClickHouse: ملحقات إضافية ( .arr , .json , .url , .ip , .geo ) غير متوفرة في pandas

يستخدم DataStore التقييم الكسول مع تنفيذ ثنائي المحرك:

سلسلة عمليات كسولة: تُسجَّل العمليات ولا تُنفَّذ فورًا اختيار ذكي للمحرك: يوجّه QueryPlanner كل جزء إلى المحرك الأنسب (chDB لـ SQL، وPandas للعمليات المعقدة) تخزين مؤقت وسيط: تُخزَّن النتائج مؤقتًا عند كل خطوة لتسريع الاستكشاف التكراري

راجع نموذج التنفيذ لمزيد من التفاصيل.

​ الترحيل من Pandas بسطر واحد

# Before (pandas) import pandas as pd df = pd.read_csv( "data.csv" ) result = df[df[ 'age' ] > 25 ].groupby( 'city' )[ 'salary' ].mean() # After (DataStore) - just change the import! from chdb import datastore as pd df = pd.read_csv( "data.csv" ) result = df[df[ 'age' ] > 25 ].groupby( 'city' )[ 'salary' ].mean()

تعمل شيفرة pandas الحالية لديك كما هي، لكنها تعمل الآن على محرك ClickHouse.

​ مقارنة الأداء

يوفّر DataStore تحسينات ملحوظة في الأداء مقارنةً بـ pandas، لا سيما في عمليات التجميع ومسارات المعالجة المعقّدة:

العملية Pandas DataStore التسريع GroupBy count 347ms 17ms 19.93x Complex pipeline 2,047ms 380ms 5.39x Filter+Sort+Head 1,537ms 350ms 4.40x GroupBy agg 406ms 141ms 2.88x

​ متى تستخدم DataStore

استخدم DataStore عندما:

تعمل مع مجموعات بيانات كبيرة (ملايين الصفوف)

تُجري عمليات التجميع وGroupBy

تستعلم عن البيانات من الملفات أو قواعد البيانات أو التخزين السحابي

تبني مسارات بيانات معقدة

تريد واجهة pandas البرمجية مع أداء أفضل

استخدم واجهة برمجة تطبيقات Raw SQL عندما:

تفضل كتابة SQL مباشرةً

تحتاج إلى تحكم دقيق في تنفيذ الاستعلامات

تعمل مع ميزات خاصة بـ ClickHouse غير المتاحة في واجهة pandas البرمجية

​ مقارنة الميزات

الميزة Pandas Polars DuckDB DataStore متوافق مع واجهة برمجة تطبيقات Pandas - جزئي لا كامل التقييم الكسول لا نعم نعم نعم دعم استعلامات SQL لا نعم نعم نعم دوال ClickHouse لا لا لا نعم ملحقات الخاصة بـ String/DateTime نعم نعم لا نعم + إضافات Array/JSON/URL/IP/Geo لا جزئي لا نعم الاستعلام المباشر من الملفات لا نعم نعم نعم دعم التخزين السحابي لا محدود نعم نعم

​ إحصاءات واجهة برمجة التطبيقات

الفئة العدد التغطية طرق DataFrame 209 100% من pandas accessor ‏Series.str 56 100% من pandas accessor ‏Series.dt 42+ 100%+ (يتضمن إضافات ClickHouse) accessor ‏Series.arr 37 خاص بـ ClickHouse accessor ‏Series.json 13 خاص بـ ClickHouse accessor ‏Series.url 15 خاص بـ ClickHouse accessor ‏Series.ip 9 خاص بـ ClickHouse accessor ‏Series.geo 14 خاص بـ ClickHouse إجمالي طرق واجهة برمجة التطبيقات 630+ -

​ التنقّل في الوثائق

البدء السريع - التثبيت والاستخدام الأساسي

الترحيل من Pandas - دليل الترحيل خطوة بخطوة

​ مرجع واجهة برمجة التطبيقات

دوال المصنع - إنشاء DataStore من مصادر متنوعة

بناء الاستعلامات - عمليات استعلام بأسلوب SQL

التوافق مع pandas - جميع الأساليب الـ 209 المتوافقة مع pandas

Accessors - ملحقات String وDateTime وArray وJSON وURL وIP وGeo

التجميع - الدوال التجميعية ودوال النافذة

عمليات الإدخال والإخراج - قراءة البيانات وكتابتها

​ موضوعات متقدمة

نموذج التنفيذ - التقييم الكسول والتخزين المؤقت

مرجع الفئة - المرجع الكامل لواجهة برمجة التطبيقات

​ الإعداد واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

الإعداد - جميع خيارات الإعداد

وضع الأداء - وضع يعتمد على SQL أولًا لتحقيق أقصى معدل نقل

استكشاف الأخطاء وإصلاحها - Explain، وتحليل الأداء، والتسجيل

​ أدلة مستخدمي Pandas

​ مثال سريع

from chdb import datastore as pd # Read data from various sources ds = pd.read_csv( "sales.csv" ) # or: ds = pd.DataStore.uri("s3://bucket/sales.parquet") # or: ds = pd.DataStore.from_mysql("mysql://user:pass@host/db/table") # Familiar pandas operations - automatically optimized to SQL result = (ds .filter(ds[ 'amount' ] > 1000 ) # WHERE amount > 1000 .groupby( 'region' ) # GROUP BY region .agg({ 'amount' : [ 'sum' , 'mean' ]}) # SUM(amount), AVG(amount) .sort_values( 'sum' , ascending = False ) # ORDER BY sum DESC .head( 10 ) # LIMIT 10 ) # View the generated SQL print (result.to_sql()) # Execute and get results df = result.to_df() # Returns pandas DataFrame

​ الخطوات التالية