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DataStore هي واجهة برمجة تطبيقات chDB المتوافقة مع pandas، وتجمع بين واجهة pandas DataFrame المألوفة وقوة تحسين استعلامات SQL، ما يتيح لك كتابة شيفرة بأسلوب pandas مع الحصول على أداء ClickHouse.

الميزات الرئيسية

  • التوافق مع pandas: ‏209 طريقة في pandas DataFrame، و56 طريقة لـ .str، وأكثر من 42 طريقة لـ .dt
  • تحسين SQL: تُترجَم العمليات تلقائيًا إلى استعلامات SQL مُحسَّنة
  • التقييم الكسول: تُؤجَّل العمليات إلى أن تصبح النتائج مطلوبة
  • أكثر من 630 طريقة في واجهة برمجة تطبيقات: واجهة برمجة تطبيقات شاملة لمعالجة البيانات
  • امتدادات ClickHouse: ملحقات إضافية (.arr, .json, .url, .ip, .geo) غير متوفرة في pandas

معمارية

يستخدم DataStore التقييم الكسول مع تنفيذ ثنائي المحرك:
  1. سلسلة عمليات كسولة: تُسجَّل العمليات ولا تُنفَّذ فورًا
  2. اختيار ذكي للمحرك: يوجّه QueryPlanner كل جزء إلى المحرك الأنسب (chDB لـ SQL، وPandas للعمليات المعقدة)
  3. تخزين مؤقت وسيط: تُخزَّن النتائج مؤقتًا عند كل خطوة لتسريع الاستكشاف التكراري
راجع نموذج التنفيذ لمزيد من التفاصيل.

الترحيل من Pandas بسطر واحد

تعمل شيفرة pandas الحالية لديك كما هي، لكنها تعمل الآن على محرك ClickHouse.

مقارنة الأداء

يوفّر DataStore تحسينات ملحوظة في الأداء مقارنةً بـ pandas، لا سيما في عمليات التجميع ومسارات المعالجة المعقّدة: اختبار قياس أداء على 10M صف. راجع برنامج نصي لقياس الأداء ودليل الأداء للاطلاع على التفاصيل.

متى تستخدم DataStore

استخدم DataStore عندما:
  • تعمل مع مجموعات بيانات كبيرة (ملايين الصفوف)
  • تُجري عمليات التجميع وGroupBy
  • تستعلم عن البيانات من الملفات أو قواعد البيانات أو التخزين السحابي
  • تبني مسارات بيانات معقدة
  • تريد واجهة pandas البرمجية مع أداء أفضل
استخدم واجهة برمجة تطبيقات Raw SQL عندما:
  • تفضل كتابة SQL مباشرةً
  • تحتاج إلى تحكم دقيق في تنفيذ الاستعلامات
  • تعمل مع ميزات خاصة بـ ClickHouse غير المتاحة في واجهة pandas البرمجية

مقارنة الميزات

إحصاءات واجهة برمجة التطبيقات

البدء

مرجع واجهة برمجة التطبيقات

موضوعات متقدمة

الإعداد واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

أدلة مستخدمي Pandas

مثال سريع

الخطوات التالية

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦