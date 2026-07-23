الميزات الرئيسية
- التوافق مع pandas: 209 طريقة في pandas DataFrame، و56 طريقة لـ
.str، وأكثر من 42 طريقة لـ
.dt
- تحسين SQL: تُترجَم العمليات تلقائيًا إلى استعلامات SQL مُحسَّنة
- التقييم الكسول: تُؤجَّل العمليات إلى أن تصبح النتائج مطلوبة
- أكثر من 630 طريقة في واجهة برمجة تطبيقات: واجهة برمجة تطبيقات شاملة لمعالجة البيانات
- امتدادات ClickHouse: ملحقات إضافية (
.arr,
.json,
.url,
.ip,
.geo) غير متوفرة في pandas
يستخدم DataStore التقييم الكسول مع تنفيذ ثنائي المحرك:
معمارية
- سلسلة عمليات كسولة: تُسجَّل العمليات ولا تُنفَّذ فورًا
- اختيار ذكي للمحرك: يوجّه QueryPlanner كل جزء إلى المحرك الأنسب (chDB لـ SQL، وPandas للعمليات المعقدة)
- تخزين مؤقت وسيط: تُخزَّن النتائج مؤقتًا عند كل خطوة لتسريع الاستكشاف التكراري
الترحيل من Pandas بسطر واحد
تعمل شيفرة pandas الحالية لديك كما هي، لكنها تعمل الآن على محرك ClickHouse.
# Before (pandas)
import pandas as pd
df = pd.read_csv("data.csv")
result = df[df['age'] > 25].groupby('city')['salary'].mean()
# After (DataStore) - just change the import!
from chdb import datastore as pd
df = pd.read_csv("data.csv")
result = df[df['age'] > 25].groupby('city')['salary'].mean()
يوفّر DataStore تحسينات ملحوظة في الأداء مقارنةً بـ pandas، لا سيما في عمليات التجميع ومسارات المعالجة المعقّدة:
مقارنة الأداء
اختبار قياس أداء على 10M صف. راجع برنامج نصي لقياس الأداء ودليل الأداء للاطلاع على التفاصيل.
|العملية
|Pandas
|DataStore
|التسريع
|GroupBy count
|347ms
|17ms
|19.93x
|Complex pipeline
|2,047ms
|380ms
|5.39x
|Filter+Sort+Head
|1,537ms
|350ms
|4.40x
|GroupBy agg
|406ms
|141ms
|2.88x
استخدم DataStore عندما:
متى تستخدم DataStore
- تعمل مع مجموعات بيانات كبيرة (ملايين الصفوف)
- تُجري عمليات التجميع وGroupBy
- تستعلم عن البيانات من الملفات أو قواعد البيانات أو التخزين السحابي
- تبني مسارات بيانات معقدة
- تريد واجهة pandas البرمجية مع أداء أفضل
- تفضل كتابة SQL مباشرةً
- تحتاج إلى تحكم دقيق في تنفيذ الاستعلامات
- تعمل مع ميزات خاصة بـ ClickHouse غير المتاحة في واجهة pandas البرمجية
مقارنة الميزات
|الميزة
|Pandas
|Polars
|DuckDB
|DataStore
|متوافق مع واجهة برمجة تطبيقات Pandas
|-
|جزئي
|لا
|كامل
|التقييم الكسول
|لا
|نعم
|نعم
|نعم
|دعم استعلامات SQL
|لا
|نعم
|نعم
|نعم
|دوال ClickHouse
|لا
|لا
|لا
|نعم
|ملحقات الخاصة بـ String/DateTime
|نعم
|نعم
|لا
|نعم + إضافات
|Array/JSON/URL/IP/Geo
|لا
|جزئي
|لا
|نعم
|الاستعلام المباشر من الملفات
|لا
|نعم
|نعم
|نعم
|دعم التخزين السحابي
|لا
|محدود
|نعم
|نعم
إحصاءات واجهة برمجة التطبيقات
|الفئة
|العدد
|التغطية
|طرق DataFrame
|209
|100% من pandas
|accessor Series.str
|56
|100% من pandas
|accessor Series.dt
|42+
|100%+ (يتضمن إضافات ClickHouse)
|accessor Series.arr
|37
|خاص بـ ClickHouse
|accessor Series.json
|13
|خاص بـ ClickHouse
|accessor Series.url
|15
|خاص بـ ClickHouse
|accessor Series.ip
|9
|خاص بـ ClickHouse
|accessor Series.geo
|14
|خاص بـ ClickHouse
|إجمالي طرق واجهة برمجة التطبيقات
|630+
|-
البدء
- البدء السريع - التثبيت والاستخدام الأساسي
- الترحيل من Pandas - دليل الترحيل خطوة بخطوة
مرجع واجهة برمجة التطبيقات
- دوال المصنع - إنشاء DataStore من مصادر متنوعة
- بناء الاستعلامات - عمليات استعلام بأسلوب SQL
- التوافق مع pandas - جميع الأساليب الـ 209 المتوافقة مع pandas
- Accessors - ملحقات String وDateTime وArray وJSON وURL وIP وGeo
- التجميع - الدوال التجميعية ودوال النافذة
- عمليات الإدخال والإخراج - قراءة البيانات وكتابتها
موضوعات متقدمة
- نموذج التنفيذ - التقييم الكسول والتخزين المؤقت
- مرجع الفئة - المرجع الكامل لواجهة برمجة التطبيقات
الإعداد واستكشاف الأخطاء وإصلاحها
- الإعداد - جميع خيارات الإعداد
- وضع الأداء - وضع يعتمد على SQL أولًا لتحقيق أقصى معدل نقل
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها - Explain، وتحليل الأداء، والتسجيل
أدلة مستخدمي Pandas
- دليل وصفات Pandas - الأنماط الشائعة
- الاختلافات الرئيسية - اختلافات مهمة عن pandas
- دليل الأداء - نصائح لتحسين الأداء
- SQL لمستخدمي Pandas - فهم SQL وراء عمليات pandas
مثال سريع
from chdb import datastore as pd
# Read data from various sources
ds = pd.read_csv("sales.csv")
# or: ds = pd.DataStore.uri("s3://bucket/sales.parquet")
# or: ds = pd.DataStore.from_mysql("mysql://user:pass@host/db/table")
# Familiar pandas operations - automatically optimized to SQL
result = (ds
.filter(ds['amount'] > 1000) # WHERE amount > 1000
.groupby('region') # GROUP BY region
.agg({'amount': ['sum', 'mean']}) # SUM(amount), AVG(amount)
.sort_values('sum', ascending=False) # ORDER BY sum DESC
.head(10) # LIMIT 10
)
# View the generated SQL
print(result.to_sql())
# Execute and get results
df = result.to_df() # Returns pandas DataFrame
الخطوات التالية
- هل تستخدم DataStore للمرة الأولى؟ ابدأ بـدليل البدء السريع
- هل تنتقل من pandas؟ اقرأ دليل الترحيل
- هل تريد معرفة المزيد؟ اطّلع على مرجع واجهة برمجة التطبيقات